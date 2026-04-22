Володимир Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати от Русия от 2023 година

Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са били върнати в Украйна от старта на инициативата "Да си върнем децата" през 2023 г., съобщи президентът Володимир Зеленски. Само от началото на тази година в родината си са се завърнали още 150 деца, предаде Укринформ.

Зеленски подчерта, че въпросът за депортирането на украински деца е получил международно признание, след като на ниво ООН за първи път е бил класифициран като престъпление срещу човечеството. По думите му това е важна стъпка, която трябва да бъде последвана от още действия и по-широка международна подкрепа.

В тази връзка Киев подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, която ще се проведе на 11 май в Брюксел. Украинската страна очаква конкретни решения и ангажименти от партньорите си.

Междувременно Европол е предоставил на украинските власти информация, свързана с насилственото изселване на деца, което допълнително подпомага усилията за тяхното издирване и връщане.