Володимир Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати от Русия от 2023 година
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати от Русия от 2023 година

22 Април, 2026 21:05 1 117 24

Междувременно Европол е предоставил на украинските власти информация, свързана с насилственото изселване на деца, което допълнително подпомага усилията за тяхното издирване и връщане

Володимир Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати от Русия от 2023 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са били върнати в Украйна от старта на инициативата "Да си върнем децата" през 2023 г., съобщи президентът Володимир Зеленски. Само от началото на тази година в родината си са се завърнали още 150 деца, предаде Укринформ.

Зеленски подчерта, че въпросът за депортирането на украински деца е получил международно признание, след като на ниво ООН за първи път е бил класифициран като престъпление срещу човечеството. По думите му това е важна стъпка, която трябва да бъде последвана от още действия и по-широка международна подкрепа.

В тази връзка Киев подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, която ще се проведе на 11 май в Брюксел. Украинската страна очаква конкретни решения и ангажименти от партньорите си.

Междувременно Европол е предоставил на украинските власти информация, свързана с насилственото изселване на деца, което допълнително подпомага усилията за тяхното издирване и връщане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    4 16 Отговор
    След заема от ЕС: Украйна може да удвои производството си на дронове. Украйна в момента произвежда приблизително 1000 единици на ден – въпреки че има капацитет да произвежда 2000 на ден, "но ние нямаме финансирането.

    Коментиран от #24

    21:07 22.04.2026

  • 2 Мдаа...

    19 4 Отговор
    Последната размяна на тела на загинали военни е 1000÷41 в полза на Русия.
    Просто напомням фактите на родните евроатлантически розАви понита, че нещо пак са се възпалили на тема перемога, позиция на силата, победа на бойното поле. Съотношението да си го сметнат сами, ако могат разбира се.

    21:08 22.04.2026

  • 3 Тома

    17 0 Отговор
    Да не забравяме че тези деца се изпращат зад граница

    21:08 22.04.2026

  • 4 Кой краде децата?

    8 17 Отговор
    Педофилите! 2100 деца са били спасени от ръцете им, но има още много.

    Коментиран от #18

    21:10 22.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    4 16 Отговор
    Въпроса ми е не колко украински деца са върнати !!!
    А колко руски дечица са загинали следствие некачествена работа и паднали отломки от руското ПВО и ракети, таваришчи ☝️

    21:10 22.04.2026

  • 6 Внуче на Реститутка

    8 1 Отговор
    Чий е Крим!?

    21:11 22.04.2026

  • 7 Атина Палада

    3 18 Отговор
    Братушките всичко крадат....

    Коментиран от #11

    21:11 22.04.2026

  • 8 Хм...

    21 2 Отговор
    Миналата година xoxoлите търсиха 150 у краински деца в Русия, пък те се оказаха осиновени от разни пeд0фили в Германия.
    Нищо не намеквам, само припомням фактите.

    21:12 22.04.2026

  • 9 Володимир Зеленски, бивш президент

    19 3 Отговор
    Сега ще продадем тези деца за органи на запад, а също на дъртите пе до фи ли.

    Коментиран от #15

    21:12 22.04.2026

  • 10 Атина Палада

    4 16 Отговор
    Хаяско много обича да целува по коремчетата малки момченца.

    21:13 22.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    "...братушките всичко крадат..."

    Самата Гола Правда ☝️
    Защо е гола ?....😁😁😁

    21:13 22.04.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    18 1 Отговор
    Сега пани Зеленска ще ги продаде на норвежките педофили, а с паричките ще си купи още един замък!

    21:16 22.04.2026

  • 13 Кирчо

    21 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    21:17 22.04.2026

  • 14 пешо

    12 1 Отговор
    брътвежите на един наркоман

    21:17 22.04.2026

  • 15 Владимир целува момченца по коремчето

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Володимир Зеленски, бивш президент":

    Владимир - президент, не Володимир.

    21:17 22.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аз съм веган

    1 14 Отговор
    Копейките ще измислят и на това оправдание. Само гледайте.

    21:25 22.04.2026

  • 18 Няма съмнение,

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кой краде децата?":

    че педофилите в САЩ и в Европа се радват на украинските деца.

    Така както лама Иво се радваше на българските деца.

    22:10 22.04.2026

  • 19 Българин

    1 2 Отговор
    Путен не трябва да връща нищо! Еничарите са най-добрите войници и това всеки българин го знае!

    23:27 22.04.2026

  • 20 Знаете ли?

    4 0 Отговор
    Защо не се възмутихте, когато издадоха заповед за арест на Путин, по доказано фалшив повод?

    Той спасяваше деца от зоните на военните дейстия, а лъжеха за отвличане.

    00:16 23.04.2026

  • 21 Руснаците спасяват деца и възрастни

    4 0 Отговор
    Принудително депортиране на деца? Лъжи. Руснаците спасяват деца и възрастни от обсртелите и бмбандирането на мирни жители от фашизоидните украинци. Спомнете си АТО на неонацистите през 2014 ф

    00:22 23.04.2026

  • 22 Ненаци

    4 0 Отговор
    Сега в Донецк има Алея на ангелите на 350 деца убити от фашизираните Бандеровци-украинците в периода 2014-2022 година.

    00:24 23.04.2026

  • 23 Хаха

    1 0 Отговор
    Върнати и Оленка ще ги уреди с някой чичко!

    00:34 23.04.2026

  • 24 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    нито цент повече за хахлите,изселване на уср@инските тв@ри пт България или евтан@зия!

    02:28 23.04.2026

