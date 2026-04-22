Володимир Зеленски: Повече от 2100 украински деца са върнати от Русия от 2023 година

Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са били върнати в Украйна от старта на инициативата "Да си върнем децата" през 2023 г., съобщи президентът Володимир Зеленски. Само от началото на тази година в родината си са се завърнали още 150 деца, предаде Укринформ.
Зеленски подчерта, че въпросът за депортирането на украински деца е получил международно признание, след като на ниво ООН за първи път е бил класифициран като престъпление срещу човечеството. По думите му това е важна стъпка, която трябва да бъде последвана от още действия и по-широка международна подкрепа.
В тази връзка Киев подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, която ще се проведе на 11 май в Брюксел. Украинската страна очаква конкретни решения и ангажименти от партньорите си.
Междувременно Европол е предоставил на украинските власти информация, свързана с насилственото изселване на деца, което допълнително подпомага усилията за тяхното издирване и връщане.
1 Мишел
Коментиран от #24
21:07 22.04.2026
2 Мдаа...
Просто напомням фактите на родните евроатлантически розАви понита, че нещо пак са се възпалили на тема перемога, позиция на силата, победа на бойното поле. Съотношението да си го сметнат сами, ако могат разбира се.
21:08 22.04.2026
3 Тома
21:08 22.04.2026
4 Кой краде децата?
Коментиран от #18
21:10 22.04.2026
5 Владимир Путин, президент
А колко руски дечица са загинали следствие некачествена работа и паднали отломки от руското ПВО и ракети, таваришчи ☝️
21:10 22.04.2026
6 Внуче на Реститутка
21:11 22.04.2026
7 Атина Палада
Коментиран от #11
21:11 22.04.2026
8 Хм...
Нищо не намеквам, само припомням фактите.
21:12 22.04.2026
9 Володимир Зеленски, бивш президент
Коментиран от #15
21:12 22.04.2026
10 Атина Палада
21:13 22.04.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "Атина Палада":"...братушките всичко крадат..."
Самата Гола Правда ☝️
Защо е гола ?....😁😁😁
21:13 22.04.2026
12 Мдаа!🤔
21:16 22.04.2026
13 Кирчо
21:17 22.04.2026
14 пешо
21:17 22.04.2026
15 Владимир целува момченца по коремчето
До коментар #9 от "Володимир Зеленски, бивш президент":Владимир - президент, не Володимир.
21:17 22.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аз съм веган
21:25 22.04.2026
18 Няма съмнение,
До коментар #4 от "Кой краде децата?":че педофилите в САЩ и в Европа се радват на украинските деца.
Така както лама Иво се радваше на българските деца.
22:10 22.04.2026
19 Българин
23:27 22.04.2026
20 Знаете ли?
Той спасяваше деца от зоните на военните дейстия, а лъжеха за отвличане.
00:16 23.04.2026
21 Руснаците спасяват деца и възрастни
00:22 23.04.2026
22 Ненаци
00:24 23.04.2026
23 Хаха
00:34 23.04.2026
24 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #1 от "Мишел":нито цент повече за хахлите,изселване на уср@инските тв@ри пт България или евтан@зия!
02:28 23.04.2026