Володимир Зеленски внесе предложения за удължаване на военното положение и мобилизацията

Украинският президент Володимир Зеленски внесе във Върховната рада за одобряване на указите си за удължаване на военното положение и общата мобилизация, предаде агенция Укринформ.

Документите предвиждат удължаване на военното положение и мобилизацията с още 90 дни.

Настоящият президентски указ е валиден до 4 май. Ако новия влезе в сила, следващото удължаване ще бъде валидно до 2 август 2026 г.

Това е 19-ият път, в който украинският парламент разглежда удължаването на военното положение и мобилизацията.