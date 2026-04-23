Окончателно! ЕС одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия
23 Април, 2026 15:16, обновена 23 Април, 2026 15:20 1 854 130

Първият превод на средства към Киев ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството

Окончателно! ЕС одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария.

Както БТА съобщи, вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки. Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.

Още новини от Украйна

В съобщение на Съвета на ЕС се отбелязва, че от общата сума по заема 30 млрд. евро ще бъдат насочени към покриване на най-спешните бюджетни нужди на Киев, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат за подобряване на възможностите на украинското военно производство. Съветът днес е одобрил и предложението на Европейската комисия за отпускането на 45 млрд. евро по заема във второто тримесечие на тази година.

В социалните мрежи председателите на Европейския съвет Антонио Коща, на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола изразиха задоволство от днешната новина. Европейската стратегия за постигане на справедлив и траен мир е в две посоки - подсилване на Украйна и увеличаване на натиска над Русия, днес напреднахме и в двете, обобщи Коща. Докато Русия засилва агресията, ние повишаваме подкрепата за храбрите украинци, за да може страната им да се отбранява и за да окажем натиск над руската икономика, написа Фон дер Лайен. Мецола определи днешните решения като важни за защитата на европейската сигурност и за постигането на мир.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    83 14 Отговор
    В хотела на Зеленски в Северен Кипър ли са отседнали гостите?

    Коментиран от #80

    15:18 23.04.2026

  • 2 Русодебил

    23 62 Отговор
    Лаенето да започне сега!

    Коментиран от #84, #85, #92

    15:18 23.04.2026

  • 3 Замислен

    86 13 Отговор
    И сега колко ще ни вдигнат пак бензина и тока?

    Коментиран от #18

    15:19 23.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    22 32 Отговор
    Радев ко каза?

    Коментиран от #8, #93

    15:20 23.04.2026

  • 5 Смехоран

    16 49 Отговор
    Леле,ами сега Рундьо що ще чини?

    Коментиран от #16

    15:20 23.04.2026

  • 6 Трол

    11 44 Отговор
    Трябва да се отпразнува задължително.

    15:21 23.04.2026

  • 7 матю хари

    19 70 Отговор
    Русийката я чакат тежки дни. Този заем тя ще го връща, а чрез него Украйна ще я довърши.
    Руските комунисти вече предупредиха, че революцията от 1917-та ще се повтори тази есен.

    Коментиран от #61

    15:21 23.04.2026

  • 8 1102

    37 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Каза да поздравиш родителката си!

    15:22 23.04.2026

  • 9 Слава Украйна

    15 66 Отговор
    Героем слава

    Коментиран от #88

    15:22 23.04.2026

  • 10 руската мечка

    12 59 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    15:22 23.04.2026

  • 11 Пич

    18 39 Отговор
    А Радев - като шушумига !!! Не съм аз, служебните са.....

    15:22 23.04.2026

  • 12 Коста

    70 10 Отговор
    Тези от ЕС начело с Орсула не са луди. Те са откачени,,!

    Коментиран от #33, #34, #99, #115

    15:22 23.04.2026

  • 13 Радев прецедента

    14 51 Отговор
    Чудесно!!! Украйна ще има пари, докато Русия до Есента ще е фалирала и в революционна обстановка - това е по думите на Генадий Зюганов депутат от руската ком партия, изречени в Думата.

    Коментиран от #86

    15:22 23.04.2026

  • 14 Браво

    15 57 Отговор
    Сега ще гледаме унищожаването на Русия от страна
    50 пъти по малка

    Коментиран от #36

    15:22 23.04.2026

  • 15 хехе

    56 10 Отговор
    "Миротвореца" и Путин не им трябва да правят каквото и да е урсулите успешно нулират ЕС;

    15:22 23.04.2026

  • 16 1102

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Смехоран":

    Ще поставя такива като теб на кожени тояги да мирясат!

    15:23 23.04.2026

  • 17 Рев Купей Рев Купей

    12 27 Отговор
    Много още ще ревете

    15:23 23.04.2026

  • 18 Цената на бензина

    14 17 Отговор

    До коментар #3 от "Замислен":

    какво общо има с войната в Украйна, започнала на 24.02.2022г. ?

    15:23 23.04.2026

  • 19 Юуп

    38 7 Отговор
    А брюхселкитезелки от заплатите ли им ще се плащт вноските или от нашите заплати?

    15:24 23.04.2026

  • 20 Можеби най правилното решение за 21 век

    6 32 Отговор
    Сега една страна ще се оттърве от Сатаната
    И ше заживее спокойно и достойно

    15:24 23.04.2026

  • 21 С какво ли комикът зеленски

    30 10 Отговор
    е хванал в капан брюкселските ,, умни ,, ръководители.
    Дали не ги е предупредил че неговите шпиц команди които тези умници пуснаха в Европейския съюз и им дават пари да се разхождат и да подготвят атентати с инфраструктурни обекти могат да се ,, заемат ,, със семействата на Европейския висш управляващ ешелон.
    Украйна и да престане да съществува тези шпиц команди ще се разхождат и правят каквото си искат в Европа защото вече са се внедрили и икономически и финансово и политически.
    Без повече коментар

    Коментиран от #28

    15:24 23.04.2026

  • 22 Смях в залата

    10 30 Отговор
    Кремълски кръстоносци: Лавров пак тръби, че Русия защитава православието в Украйна. Руската православна църква се застъпва за кодифициране на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не трябва да съществува. Русия отдавна преследва на държавна основа религиозни малцинства, включително православни, в окупираната от армията ѝ част на Украйна. Руската църква се опитва да оправдае огромния брой загинали руски войници на фронта и да подпомага мобилизирането на още руски потенциални жертви. Руските войници, които загинат във войната срещу Украйна, ще бъдат очистени от всички свои грехове, заяви руският патриарх Кирил.

    😁

    15:24 23.04.2026

  • 23 Енергетик

    11 26 Отговор
    Прагматични отношения с Русия в енергетиката? Окей, да видим.
    1. Петрол: към днешна дата руският петрол Уралс се търгува на по-висока цена от международния бенчмарк Брент. Ценовият диференциал варира, но можем да приемем консервативна оценка от около 10 долара повече за Уралс.
    В същото време Казахстанският петрол е горе-долу на същата цена като Уралс.
    Въпрос: защо й е на България да променя доставките до рафинерията само и само, за да купува руски петрол, ако той е по-скъп или в най - добрия случай на същата цена?
    Въпрос втори: предполагаме, че кризата в Близкия изток приключва магически и руският петрол отново е по-евтин. Кой е този дипломат на дипломатите в отбора на Прогресивна България, който ще гарантира, че България няма да стане обект на вторичните санкции на Г-7 и САЩ? Защото санкции няма само от Брюксел.
    2. Природен газ: България има дългосрочен договор с Азербейджан, който покрива 40% от потреблението на страната. Имаме договор за капацитет с Боташ, което вероятно е известно на екипа на Радев, имаме резервиран капацитет в Александруполис.
    Трите "пътеки" осигуряват повече от годишното ни потребление на природен газ при пълно използване на капацитетите.
    Въпрос: кой от всички договори ще дерогираме, за да се наместим в руската зависимост отново? Как? На каква цена?
    Въпрос втори: ако Русия два пъти е спирала доставките до страната поради политически причини, защо България би рискувала трети път? Кое е по-важно: цената или сигурността на доста

    15:24 23.04.2026

  • 24 Не е нужно да сингении за да разбереш

    11 30 Отговор
    Че Русия ще Умре

    15:24 23.04.2026

  • 25 А България -

    27 7 Отговор
    като добиче тегли, с евро-ураински хомот на врата.

    Няма край евро-робството!

    15:25 23.04.2026

  • 26 БялаКраставица

    11 8 Отговор
    Изчакайте Радев да влезне във власт да ви удари бан.

    Коментиран от #71, #100

    15:25 23.04.2026

  • 27 Всички купейки да се мобилизират

    10 25 Отговор
    И да отиват на Фронта
    Родината ги зове

    Коментиран от #39

    15:25 23.04.2026

  • 28 Европа помага малко финансово, защото

    7 26 Отговор

    До коментар #21 от "С какво ли комикът зеленски":

    защото няма друг вариант за постигане на траен мир в региона. Преговорите не доведоха до нищо и затова се изпращат тези помощи за производство на дронове и други оръжия.

    15:26 23.04.2026

  • 29 Единственото спасение за Русия

    9 22 Отговор
    Е изпращането на цялата Руска нация на Фронта
    И Заливането със трупове
    Просто трябва със кръв да ги одавят

    15:27 23.04.2026

  • 30 Ицо

    12 19 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки??

    Коментиран от #46

    15:27 23.04.2026

  • 31 1102

    19 10 Отговор
    На много места дето се водят ожесточени боеве, руснаци и украйнци се събират да играят карти край окопите. Правят си разпивки и ходят заедно на кръчма. Парите за Украйна не отиват на фронта. Зелето и компания ги усвояват.

    15:27 23.04.2026

  • 32 Бай онзи

    26 7 Отговор
    И като ги свършат 90-милиарда и нищо не се промени,какво ще правите????Още 190 милиарда?????

    15:27 23.04.2026

  • 33 Боко

    25 8 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Не са откачени!
    Не е луд тоя къде яде баницата,луд е тоя къде му я дава!
    Урсолитките и наркозелените лапат ,а ние ще плащаме 👌

    Коментиран от #38

    15:27 23.04.2026

  • 34 И защо да са откачени

    6 18 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Ти друг начин за постигане на мир виждаш ли ? Не.

    Коментиран от #55

    15:28 23.04.2026

  • 35 Лора Танка

    12 18 Отговор
    Моите хора победиха. Гранати дриcкате от яд, кoпейки, много ви се кефя. А Граф Игнатиев е убил Лeфски.

    15:28 23.04.2026

  • 36 Хях

    25 7 Отговор

    До коментар #14 от "Браво":

    С помощта на над 20 страни от поне 2 континента, и стотици милиарди евро "заеми", които никога няма да се върнат от укрите, и са и за твоя сметка, от твоите данъци. Но да си либерал е да си заблуден, радвай се на нулевото си iq

    Коментиран от #119

    15:29 23.04.2026

  • 37 УдоМача

    25 9 Отговор
    Още един огромен скок в посока ликвидация на ЕС ...

    15:29 23.04.2026

  • 38 Ако сте недоволни от положението,

    11 22 Отговор

    До коментар #33 от "Боко":

    защо обвинявате Зеленски и Европа, а не Русия ? Ако Русия не беше атакувала, сега нямаше да плащате. :)

    15:29 23.04.2026

  • 39 пп пудел петрохански разхлабен

    10 8 Отговор

    До коментар #27 от "Всички купейки да се мобилизират":

    се опровикна седнбал на рога на еднорога.

    15:29 23.04.2026

  • 40 По съдържанието тук

    6 3 Отговор
    можем да се каже, че фирма ТИТАН не си върши работата.

    15:29 23.04.2026

  • 41 ЧеБурашка

    19 7 Отговор
    Реално 90 милиарда ще напълнят джоба на ред корпорации и няколко офшорни сметки за сметка на обикновения данъкоплатец. А зорлиите да се случат нещата са на комисионна...

    15:30 23.04.2026

  • 42 Браво! Само така!

    11 23 Отговор
    Европа и Украйна заедно!
    България с Украйна!

    Коментиран от #89

    15:30 23.04.2026

  • 43 1102

    13 6 Отговор
    Когато правите едно и също постоянно не може да очаквате различни резултати!
    Давали по няколко десетки милиарди? Ми не помага! Пробвайте 10 пъти повече!
    Примерно 900 милиарда, може нещо да се промени!

    15:31 23.04.2026

  • 44 Лопата с чип

    29 6 Отговор
    Ура гругаре, най-накрая се отървахме от тези 90 миларда.
    Еййй, сън не ме хващаше, как да ги подарим тези пари на зеленият клоун.
    А тука двама юнаци, с украински калпаци подскачат от радост - ура, дадохме парите на внуците си , на зеленият крадец.
    Виждам, че от едно посолство са пуснали новите опорки.
    Я пак си помислете , какво ще постигне хунтата с нашите пари?
    А да не би случайно, чези пари да са нужни на нашите пенсионери, за нашата армия, за нашите деца и внуци???
    То че няма да го направите е ясно - нямате с какво!
    До коментарите ви - от втори до шеснайсти - на какво се радвате?

    15:31 23.04.2026

  • 45 нннн

    26 6 Отговор
    Унгария, Чехия и Словакия няма да плащат. Не щат. Плащат останалите, България включително.
    Пуснете една снимка как умнокрасивият Гюро глсува, та да се порадваме.

    Коментиран от #56

    15:31 23.04.2026

  • 46 Боко

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ицо":

    Ако толкова искаш , че те ръгнем у разбиенийо кенеф!?
    Намери си памперси, че после ще направиш всичко в 💩💩💩💩💩🤮👌
    А , имам и фетиш , бием педалетките :преди, по време и след сондиране.

    Коментиран от #62

    15:32 23.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мишел

    8 12 Отговор
    Самолети няма, руснаците ще летят на трошки от 40-те години. Руснаците нямат алтернативи. Санкциите значително ограничиха достъпа до нови самолети и двата руски проекта, предназначени да заменят Ан-2, не успяха да отговорят на очакванията. Службата за външно разузнаване отбелязва, че крайният срок за сертифициране на новия руски ЛМС-901 „Байкал“ е бил многократно отлаган. Първо до 2025 г., след това до 2026 г., а сега се обсъжда 2027 г. Поради технически и финансови затруднения все още не е определена конкретна дата.

    Коментиран от #51

    15:33 23.04.2026

  • 49 Ето на такива европейски форуми

    6 9 Отговор
    наш Радко хем ще иска да се облажи от милиардите еврофондове за България, хем ще се прави на интересен с разни идеи за връщане на руските изкопаеми горива, за сваляне на санкциите срещу Русия, за отказ от помощта за Украйна и други подобни кремълски опорки!

    Тогава очаквам великите стратези от ППДБ да обяснят защо подскачаха по жълтите павета, след като повече от половината им джендъри гласуваха за Радев, а не за тях?!

    15:35 23.04.2026

  • 50 Ассссссс

    13 3 Отговор
    Идиоти, сър

    15:36 23.04.2026

  • 51 1102

    12 6 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Кой ползва самолети? Руснаците хвърлят по някоя ракета в стари сгради и ако пазачите са там загиват. Украйна и тя праща по някой дрон за да има шумотевица! После си пишат яко отгоре за да се създава впечатление за голям бой.
    Важното е парите да текат. Зеленски прибира, Путин гледа как ЕС обеднява и те така!

    15:37 23.04.2026

  • 52 Важното

    14 4 Отговор
    Е комисионите да вървят, че мръссула похарчи от ваксинките.

    15:38 23.04.2026

  • 53 Хахахаха

    8 5 Отговор
    Браво! Честито!

    15:38 23.04.2026

  • 54 Кой

    10 4 Отговор
    ще им ги заеме тези пари на ойро пуйчетата? Те са свръх-задлъжнели и до ушите в дълг. Ако все пак се намери някой кредитор, кой после ще изплаща този дълг? А догодина още 100 милиарда ли ще се дават?

    15:39 23.04.2026

  • 55 Папуц

    16 7 Отговор

    До коментар #34 от "И защо да са откачени":

    колко пари - според логиката ти, трябва да се подарят на Украйна, за да има мир?
    този въпрос , разбира се е провокативен, но и ти започна с глупости от сорта - да си купим мир!
    не става така, не с пари , а със дипломация става.
    но в европата са застанали твърдо за военизиране на континента- повече пари за война и по малко за ноирмалните хора.
    та викаш, колко пари още трябват на комедианта?

    Коментиран от #64

    15:39 23.04.2026

  • 56 Никой

    6 14 Отговор

    До коментар #45 от "нннн":

    няма да плащат, това е заем. Вие просто сте финансови неграмотни.

    Коментиран от #63, #72, #126

    15:40 23.04.2026

  • 57 мдаааа

    5 4 Отговор
    Нека пукането на @н@лни жлези , да почне - Сега ..

    15:41 23.04.2026

  • 58 Хаха

    14 8 Отговор
    90 милиарда ще ги усвоят за няколко месеца. После откъде пак? Тези в ЕС съвсем са си загубили ума. Колко десетилетия ще и трябват на Украйна да победи?

    Коментиран от #69

    15:41 23.04.2026

  • 59 Никой

    10 6 Отговор
    Просто ще ги откраднат, това ще стане.

    15:42 23.04.2026

  • 60 Величко

    4 2 Отговор
    Аууу ... , големи яйца ... !

    15:42 23.04.2026

  • 61 Доктор

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Пълен идиот.

    15:42 23.04.2026

  • 62 Хм Хм

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Боко":

    Виж сега, тука не е сайт за мъжка любов...

    15:42 23.04.2026

  • 63 Кой

    8 4 Отговор

    До коментар #56 от "Никой":

    ще изплаща този заем обратно?

    Коментиран от #81

    15:42 23.04.2026

  • 64 Папуняк

    6 10 Отговор

    До коментар #55 от "Папуц":

    Колко трябват ли ?! Колкото - толкова ... Плащаш и не мрънкаш ..

    Коментиран от #77, #91

    15:43 23.04.2026

  • 65 Кривоверен алкаш

    7 13 Отговор
    Да се подготвя следващият пакет...какво скимтят проруските недоразумения,нали санкциите не вредят на руската икономика...

    15:44 23.04.2026

  • 66 000

    8 6 Отговор
    Новината е чудесна, но от дописката не става ясно дали още от утре цените на стоките за бг теземците ще паднат!

    15:44 23.04.2026

  • 67 1102

    11 6 Отговор
    Руснаци се бият срещу руснаци! Едните напреднали днес с 50 метра, утре другите си ги върнали и така 4 години. А ЕС налива пари, Щатите се усетиха и пари не дават. Продават оръжие ние го плащаме а то се препродава на други страни. Ми то ако се сметне колко оръжие се даде на Укра ще излезе, че всеки боец има по един камион. А колко милиарди дадоха се пада на всеки украйнец по няколко милиона. 90 000 000 000 разделено на 20 000 000 са по 4500 евро на човек само от този транш.

    Коментиран от #109

    15:45 23.04.2026

  • 68 Громико

    8 9 Отговор
    Ще има да се търкалят комунистически кратуни в пръхта

    15:45 23.04.2026

  • 69 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #58 от "Хаха":

    90 милиярда ще осигурят толкова оръжие на Украйна, че масква ще се наложи да се мести от другата страна на урал! Мисля, че най-добре за путлера щеше да е да приключва войната и да се изтегля, но явно е решил да воюва до последния руснак.

    Коментиран от #82

    15:45 23.04.2026

  • 70 Значи

    8 5 Отговор
    60 милиарда ще ги дадат на бай Дончо за пушки.
    А догодина какво?

    15:46 23.04.2026

  • 71 Аз съм

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "БялаКраставица":

    Радев лично каза в интервю, че няма да пречи, само нямало да участваме, щото сме били най-бедните в ЕС.

    Коментиран от #113

    15:47 23.04.2026

  • 72 Герги

    9 5 Отговор

    До коментар #56 от "Никой":

    ......Вие просто сте финансови неграмотни.....просто казваш че са русофили...то се подразбира...

    15:47 23.04.2026

  • 73 Ти да видиш

    11 2 Отговор
    И от кога дарението, или харизването се нарича "заем"?

    15:49 23.04.2026

  • 74 Добрата новина

    7 13 Отговор
    Радвайте се! Това са пари, които ще дойдат в българския воено-промишлен комплекс!!!
    Който е против тези пари е против българската икономика!
    Да гледаме прагматично на нещата, както каза Румен.

    Коментиран от #83

    15:49 23.04.2026

  • 75 Колкото

    9 6 Отговор
    и пари да заемат и да дадат за войната, Украйна обективно не е в състояние да победи, а само да удържа донякъде положението.

    Коментиран от #118

    15:49 23.04.2026

  • 76 Това

    8 5 Отговор
    "членство" ни излиза златно.
    Луда работа.

    Коментиран от #124

    15:51 23.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Една посланничка взима заем на наш гръб

    7 2 Отговор
    Кой е назначил тази посланничка през 2025г? Да прехвърлят този заем на нея и назначилия я. Къде е новият месия, който се скри след изборите? Той ще взима държавната пара, а българина ще пълни хазна и връща заеми.

    15:51 23.04.2026

  • 79 наблюдател

    7 1 Отговор
    Заема ще го връща дядо Коледа - за сведение на кривокраката помощник акушерка в челни панталонки.

    15:53 23.04.2026

  • 80 Честито на печелившите!

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Немеца, щом дава пари на славянина , няма да е на хаир.

    15:53 23.04.2026

  • 81 Ко каза , ко

    10 3 Отговор

    До коментар #63 от "Кой":

    какъв заем бе човек, това е подарък.
    ти наистина ли мислиш, че е заем???
    ти би ли дал заем на човек, който не работи, няма собственост и няма никакво намерение да се здобие с тези неща?

    Коментиран от #97

    15:54 23.04.2026

  • 82 гост

    8 4 Отговор

    До коментар #69 от "Хахахаха":

    Масква ще си го премести но на клоуна да му е яко дупето!

    15:55 23.04.2026

  • 83 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Добрата новина":

    Да бе , да не са луди да купуват български боклуци ! Ще купуват американски оръжия !!

    15:55 23.04.2026

  • 84 просто дебил

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    Що пък лаене? Честито на печелившите. Едни честно изкарани 30 милиарда. Другите 60 милиарда си остават у немците за доставена стока.

    15:55 23.04.2026

  • 85 Нека парите да се

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    Изплатят само от такива Нерусодебили като теб

    15:56 23.04.2026

  • 86 Кравария убер алес

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Радев прецедента":

    Не радвай много, Зюганов е доста по краен от Путин. Украинците нищо няма да видят от тия пари, само едни точно определени 10тина човека ще си поръчат нови златни тоалетни....

    15:56 23.04.2026

  • 87 az СВО Победа80

    3 2 Отговор
    И после се напъват да ни обясняват, че нямали нищо общо с тази война.... 🤣🤣🤣

    15:56 23.04.2026

  • 88 Да уточня

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Слава Украйна":

    Да гледат морковите отдолу!

    15:56 23.04.2026

  • 89 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Браво! Само така!":

    Заедно у киреча!Бравос на острата ти главица!

    15:57 23.04.2026

  • 90 Хи хи

    4 4 Отговор
    Масква вече направи няколко трилиона от новите цени на петрола !! С тия няколко трилиона ще направи множество го ракети и ще събори укренска собственост по десет !!

    Коментиран от #127, #130

    15:57 23.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 нпо агент

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Русодебил":

    Ти си първи от кучкарника на сорос..А през това време в бг 1млн. 300 000 души под прага на бедността..някак си живуркат...умират..а правителства дават , не спират, за една война..и пак санкции, които удрят най вече европейци..Слава на идиоти..нпо-агенти..колкото по-зле за народа толкова по-добре за господари..

    15:58 23.04.2026

  • 93 Аз съм българче..

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    На български се пише Ганьо или Ганю и е съкратено от Драган. А на руски се пише Ганя, съкратено от Гавраил.

    15:59 23.04.2026

  • 94 Браво!

    2 2 Отговор
    Помагат хората!

    16:02 23.04.2026

  • 95 80% или 5%

    5 2 Отговор
    Къде са ония "нормалните хора" 80% дето гласували за Румбата и обичали пе де Рассията?
    Ще излизате ли да сваляте Радев днес или ще си траете. Май Радев не се оказа Орабан.
    Ха честито на Груз 200. Добрите новини днес се появиха

    16:02 23.04.2026

  • 96 има руснак има проблем

    4 4 Отговор
    няма руснак - няма проблем. Така действаше Сталин ! Така и ЕС !

    16:04 23.04.2026

  • 97 това е заем

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Ко каза , ко":

    това какво ти искаш да бъде с твоя промит от пропаганда мозък (ако го има въобще) е друг въпрос.

    16:05 23.04.2026

  • 98 Преброител

    4 1 Отговор
    Ето прекрасен пример - как руснаците се провалят във всичко. Блестяща тактическа победа на руските служби, които инсталираха радев на премиерския стол и стратегическо поражение, защото закъсняха и втория орбан не може да направи нищо по заданието от Центъра. Сега само финансиране ще цоца и ще се подписва на ведомостите за зарплата на ФСБ-то. Или на ГРУ-то. А може и на двете. И ще си праща малинов да наблюдава как върви строежа на апартамента в масква. Пък и да го пази я от орбан, я от сиярто, я от фицо - че който превари, той ще натовари.

    16:05 23.04.2026

  • 99 Моста

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Цяла Европа, включително русофилска България подкрепят Украйна. Дните на Русия са преброени.

    16:07 23.04.2026

  • 100 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "БялаКраставица":

    Радев е военен и свикнал да слуша. Каквото му кажат от Европа, това ще прави. Да си няма ядове.

    16:10 23.04.2026

  • 101 Летописец

    2 3 Отговор
    Само ЕС остава основен спонсор на украинската нацистка хунта .

    16:11 23.04.2026

  • 102 Някой

    2 4 Отговор
    Окончателно ни ограбиха. От къде ще дойдат тези пари? Или ще ги напечатат и ще предизвикат инфлация. Кое е изгодното за нас? Защо нашите не са блокирали?

    Коментиран от #106

    16:13 23.04.2026

  • 103 Е, сега вече

    0 4 Отговор
    Никой не може да му помогне на зеленясалия. Други ще делят евраците.

    16:13 23.04.2026

  • 104 Горски

    3 4 Отговор
    Ура! Пак ще има за крадене и за нови златни кенефи и за някое и друго скъпоценно имотче.....! За едни войната е смърт и разруха, за други - тлъста печалба. Ако Орбан беше спечелил, изобщо нямаше да я пуснат. Той загуби и на следващия ден тръбата изведнъж беше поправена, за да получат 90 млрд. Ще пълним бездънна яма с мангизи, нашите "ястреби на мира", като започнеш от Гюров, Неински, Запрянов, Игнатов и Трайчо колко и какво обещаха да дадат на любимият им Зелю! Въпросът е защо България поема 1,5 милиарда нов дълг , а Чехия, Унгария и Словакия не поемат нито един цент? Ние да не сме по-богати от тях или икономиката да ни е по-силна? Вие знаете ли какво е 1,5 милиарда дълг, бе! Живков имаше 10 милиарда дълг, от тях 5 милиарда бяха в злато и сметки в чужди банки, т.е. налични. А сега от нашия джоб вадят по 500 евро, за да ги дадат на Кокаиновия фюрер и ко, да си направят още по една златна тоалетна.

    16:15 23.04.2026

  • 105 Тов. Членин

    5 1 Отговор
    Таваришчи , сигурен съм , че сега повръщате ... Но , нека ... Изчистете се от самогона .

    16:15 23.04.2026

  • 106 ЕС не е беден като Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Някой":

    БВП на ЕС е 19 трилиона долара, така че 90 милиарда е едно нищо, капка в морето. :)

    16:19 23.04.2026

  • 107 България трябва да се

    3 1 Отговор
    възползва от този военен фонд и да развие съвместно с Украйна военно промишлен комплекс на наша територия!
    Това е златна възможност, която се отваря с наскоро подписания договор между двете държави за взаимна помощ.

    16:21 23.04.2026

  • 108 Пламен

    4 2 Отговор
    Копейките пак не познаха .
    Сефте! :)

    Коментиран от #110

    16:21 23.04.2026

  • 109 Питащ

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "1102":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #114

    16:22 23.04.2026

  • 110 Васил

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Пламен":

    Пламка нали си знаеш урока ,една 10тарка ти се усмихва и казва,ела и ме вземи .

    Коментиран от #122

    16:23 23.04.2026

  • 111 Браво

    3 3 Отговор
    Слава на Украйна. Защитава цяла Европа от руската агресия. Също така системата им от дронове защитава държавите от Близкия Изток и американските бази и войски.

    Коментиран от #117

    16:24 23.04.2026

  • 112 Както писахме много пъти,

    3 4 Отговор
    Европа поема подкрепата за Украйна и ще продължи колкото е необходимо.
    Едновременно с това Европа се превъоръжава и развива онези военни области, в които изостава.
    Крайно време беше гигантът да се събуди и да престане да зависи от външни сили!

    Коментиран от #116

    16:24 23.04.2026

  • 113 да видим

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "Аз съм":

    Как няма да участваме, след като вече гяура подписа договор за 10 години напред? Не съм чул Радев да го анулира, нито да каже НЕ на ЕС за заема.

    16:24 23.04.2026

  • 114 Пламен

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Питащ":

    Стига си повтарял тази лъжа кат папагал за 100тен път ,бре мин...диллл съдррраннн !

    16:24 23.04.2026

  • 115 Нищо

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Нищо откачено няма за защитата на Европа

    16:25 23.04.2026

  • 116 така значи

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Както писахме много пъти,":

    Трета световна война да зпочне отново в Европа от 2030 година, а дотогава да поддържат огъня в украйна?

    16:26 23.04.2026

  • 117 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "Браво":

    Слава ,слава колко да е слава на Украйна,на 2м под земята .

    16:26 23.04.2026

  • 118 Брачет,

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Колкото":

    На пиши - Война , че ако по някаква неизвестна причина идеш на море у клетата русийка , ше те арестуват .. 🤫

    16:26 23.04.2026

  • 119 Ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хях":

    Не са от твоите данъци, България не участва в сумата. А и тези пари ще бъдат върнати от репарациите които русия ще плати на Украйна. Така че стига рева.

    16:27 23.04.2026

  • 120 Иван Иванов

    2 3 Отговор
    БРАВО МИЗЕРНИЦИ, БЪЛГАРИТЕ ПАК ЩЕ ЛАПАТ ЛАПАД И КОПРИВА. ДА НИ Е СЛАДКО СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, ОТ КОПРИВАТА ЩЕ СТАНЕМ ЖЕЛЕЗНИ КАТО ПЕРНИШКИ ВИНКЕЛ

    16:27 23.04.2026

  • 121 Днес Кремъл призна,

    4 2 Отговор
    че е СМЕШНО да се твърди, че Русия печели от високите цени на нефта.
    И обясниха защо е така!
    Не че и ние не сме твърдели същото много пъти тук.

    Само нашите заспали копеи още не са разбрали!

    16:28 23.04.2026

  • 122 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Васил":

    Васка , една пияна рускиня ми каза , че ще ходиш в Сърбия да ставаш като Емели .
    Верно ли ?

    16:29 23.04.2026

  • 123 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор
    Нови милиарди за разгрома на пълчищата Путинови.

    16:32 23.04.2026

  • 124 Разбира се ,

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Това":

    За рузките членове , мягкие е неприемливо ... Но , ще плащат ..

    16:33 23.04.2026

  • 125 въшшкар,

    0 0 Отговор
    Кой нападна Украйна ?

    16:33 23.04.2026

  • 126 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Никой":

    Да, де. Надяват се Русия да плаща заема на Украйна. Все едно да чакаш от yмpял писмо.

    16:35 23.04.2026

  • 127 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хи хи":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    16:35 23.04.2026

  • 128 Абе тук

    0 0 Отговор
    пълно с кукумицини

    16:35 23.04.2026

  • 129 БРАВО РАДЕВ

    0 0 Отговор
    САМО ТАКА. НЕ СИ ОРБАН. БОЙ ПО КАСКИТЕ НА ПЕ ДЕ РАССИЙЦИТЕ

    16:41 23.04.2026

  • 130 ка Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хи хи":

    От твоята уста в Алаховите уши. Но явно не си чел днес новините, че сме на загуба.

    16:42 23.04.2026

