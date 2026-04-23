Окончателно! ЕС одобри отпускането на заем за Украйна и разширяването на санкциите срещу Русия

Кипърското председателство на Съвета на ЕС съобщи, че днес е завършил процесът на одобрение за отпускането на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия. Решението се очакваше в последните месеци и бе възпрепятствано от липсата на единодушие заради съпротивата на Унгария.
Както БТА съобщи, вчера посланиците на страните от ЕС постигнаха единодушие и днес приключи писмената процедура по последните стъпки. Първият превод на средства към Украйна ще бъде извършен възможно най-скоро, уточни говорител на председателството.
В съобщение на Съвета на ЕС се отбелязва, че от общата сума по заема 30 млрд. евро ще бъдат насочени към покриване на най-спешните бюджетни нужди на Киев, а останалите 60 млрд. евро ще бъдат за подобряване на възможностите на украинското военно производство. Съветът днес е одобрил и предложението на Европейската комисия за отпускането на 45 млрд. евро по заема във второто тримесечие на тази година.
В социалните мрежи председателите на Европейския съвет Антонио Коща, на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския парламент Роберта Мецола изразиха задоволство от днешната новина. Европейската стратегия за постигане на справедлив и траен мир е в две посоки - подсилване на Украйна и увеличаване на натиска над Русия, днес напреднахме и в двете, обобщи Коща. Докато Русия засилва агресията, ние повишаваме подкрепата за храбрите украинци, за да може страната им да се отбранява и за да окажем натиск над руската икономика, написа Фон дер Лайен. Мецола определи днешните решения като важни за защитата на европейската сигурност и за постигането на мир.
7 матю хари
Руските комунисти вече предупредиха, че революцията от 1917-та ще се повтори тази есен.
8 1102
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Каза да поздравиш родителката си!
15:22 23.04.2026
14 Браво
50 пъти по малка
Коментиран от #36
15:22 23.04.2026
16 1102
До коментар #5 от "Смехоран":Ще поставя такива като теб на кожени тояги да мирясат!
15:23 23.04.2026
18 Цената на бензина
До коментар #3 от "Замислен":какво общо има с войната в Украйна, започнала на 24.02.2022г. ?
15:23 23.04.2026
21 С какво ли комикът зеленски
Дали не ги е предупредил че неговите шпиц команди които тези умници пуснаха в Европейския съюз и им дават пари да се разхождат и да подготвят атентати с инфраструктурни обекти могат да се ,, заемат ,, със семействата на Европейския висш управляващ ешелон.
Украйна и да престане да съществува тези шпиц команди ще се разхождат и правят каквото си искат в Европа защото вече са се внедрили и икономически и финансово и политически.
23 Енергетик
1. Петрол: към днешна дата руският петрол Уралс се търгува на по-висока цена от международния бенчмарк Брент. Ценовият диференциал варира, но можем да приемем консервативна оценка от около 10 долара повече за Уралс.
В същото време Казахстанският петрол е горе-долу на същата цена като Уралс.
Въпрос: защо й е на България да променя доставките до рафинерията само и само, за да купува руски петрол, ако той е по-скъп или в най - добрия случай на същата цена?
Въпрос втори: предполагаме, че кризата в Близкия изток приключва магически и руският петрол отново е по-евтин. Кой е този дипломат на дипломатите в отбора на Прогресивна България, който ще гарантира, че България няма да стане обект на вторичните санкции на Г-7 и САЩ? Защото санкции няма само от Брюксел.
2. Природен газ: България има дългосрочен договор с Азербейджан, който покрива 40% от потреблението на страната. Имаме договор за капацитет с Боташ, което вероятно е известно на екипа на Радев, имаме резервиран капацитет в Александруполис.
Трите "пътеки" осигуряват повече от годишното ни потребление на природен газ при пълно използване на капацитетите.
Въпрос: кой от всички договори ще дерогираме, за да се наместим в руската зависимост отново? Как? На каква цена?
Въпрос втори: ако Русия два пъти е спирала доставките до страната поради политически причини, защо България би рискувала трети път? Кое е по-важно: цената или сигурността на доста
15:24 23.04.2026
28 Европа помага малко финансово, защото
15:26 23.04.2026
29 Единственото спасение за Русия
И Заливането със трупове
Просто трябва със кръв да ги одавят
15:27 23.04.2026
33 Боко
До коментар #12 от "Коста":Не са откачени!
Не е луд тоя къде яде баницата,луд е тоя къде му я дава!
Урсолитките и наркозелените лапат ,а ние ще плащаме 👌
Коментиран от #38
15:27 23.04.2026
34 И защо да са откачени
До коментар #12 от "Коста":Ти друг начин за постигане на мир виждаш ли ? Не.
Коментиран от #55
15:28 23.04.2026
Коментиран от #119
15:29 23.04.2026
До коментар #33 от "Боко":защо обвинявате Зеленски и Европа, а не Русия ? Ако Русия не беше атакувала, сега нямаше да плащате. :)
15:29 23.04.2026
15:29 23.04.2026
42 Браво! Само така!
България с Украйна!
Коментиран от #89
15:30 23.04.2026
43 1102
Давали по няколко десетки милиарди? Ми не помага! Пробвайте 10 пъти повече!
Примерно 900 милиарда, може нещо да се промени!
15:31 23.04.2026
44 Лопата с чип
Еййй, сън не ме хващаше, как да ги подарим тези пари на зеленият клоун.
А тука двама юнаци, с украински калпаци подскачат от радост - ура, дадохме парите на внуците си , на зеленият крадец.
Виждам, че от едно посолство са пуснали новите опорки.
Я пак си помислете , какво ще постигне хунтата с нашите пари?
А да не би случайно, чези пари да са нужни на нашите пенсионери, за нашата армия, за нашите деца и внуци???
То че няма да го направите е ясно - нямате с какво!
До коментарите ви - от втори до шеснайсти - на какво се радвате?
15:31 23.04.2026
45 нннн
Пуснете една снимка как умнокрасивият Гюро глсува, та да се порадваме.
Коментиран от #56
15:31 23.04.2026
46 Боко
До коментар #30 от "Ицо":Ако толкова искаш , че те ръгнем у разбиенийо кенеф!?
Намери си памперси, че после ще направиш всичко в 💩💩💩💩💩🤮👌
А , имам и фетиш , бием педалетките :преди, по време и след сондиране.
Коментиран от #62
15:32 23.04.2026
48 Мишел
Коментиран от #51
15:33 23.04.2026
49 Ето на такива европейски форуми
Тогава очаквам великите стратези от ППДБ да обяснят защо подскачаха по жълтите павета, след като повече от половината им джендъри гласуваха за Радев, а не за тях?!
15:35 23.04.2026
50 Ассссссс
15:36 23.04.2026
51 1102
До коментар #48 от "Мишел":Кой ползва самолети? Руснаците хвърлят по някоя ракета в стари сгради и ако пазачите са там загиват. Украйна и тя праща по някой дрон за да има шумотевица! После си пишат яко отгоре за да се създава впечатление за голям бой.
Важното е парите да текат. Зеленски прибира, Путин гледа как ЕС обеднява и те така!
15:37 23.04.2026
55 Папуц
До коментар #34 от "И защо да са откачени":колко пари - според логиката ти, трябва да се подарят на Украйна, за да има мир?
този въпрос , разбира се е провокативен, но и ти започна с глупости от сорта - да си купим мир!
не става така, не с пари , а със дипломация става.
но в европата са застанали твърдо за военизиране на континента- повече пари за война и по малко за ноирмалните хора.
та викаш, колко пари още трябват на комедианта?
Коментиран от #64
15:39 23.04.2026
56 Никой
До коментар #45 от "нннн":няма да плащат, това е заем. Вие просто сте финансови неграмотни.
Коментиран от #63, #72, #126
15:40 23.04.2026
61 Доктор
До коментар #7 от "матю хари":Пълен идиот.
15:42 23.04.2026
62 Хм Хм
До коментар #46 от "Боко":Виж сега, тука не е сайт за мъжка любов...
15:42 23.04.2026
63 Кой
До коментар #56 от "Никой":ще изплаща този заем обратно?
Коментиран от #81
15:42 23.04.2026
64 Папуняк
До коментар #55 от "Папуц":Колко трябват ли ?! Колкото - толкова ... Плащаш и не мрънкаш ..
Коментиран от #77, #91
15:43 23.04.2026
67 1102
Коментиран от #109
15:45 23.04.2026
69 Хахахаха
До коментар #58 от "Хаха":90 милиярда ще осигурят толкова оръжие на Украйна, че масква ще се наложи да се мести от другата страна на урал! Мисля, че най-добре за путлера щеше да е да приключва войната и да се изтегля, но явно е решил да воюва до последния руснак.
Коментиран от #82
15:45 23.04.2026
70 Значи
А догодина какво?
15:46 23.04.2026
71 Аз съм
До коментар #26 от "БялаКраставица":Радев лично каза в интервю, че няма да пречи, само нямало да участваме, щото сме били най-бедните в ЕС.
Коментиран от #113
15:47 23.04.2026
72 Герги
До коментар #56 от "Никой":......Вие просто сте финансови неграмотни.....просто казваш че са русофили...то се подразбира...
15:47 23.04.2026
74 Добрата новина
Който е против тези пари е против българската икономика!
Да гледаме прагматично на нещата, както каза Румен.
Коментиран от #83
15:49 23.04.2026
78 Една посланничка взима заем на наш гръб
80 Честито на печелившите!
До коментар #1 от "честен ционист":Немеца, щом дава пари на славянина , няма да е на хаир.
15:53 23.04.2026
81 Ко каза , ко
До коментар #63 от "Кой":какъв заем бе човек, това е подарък.
ти наистина ли мислиш, че е заем???
ти би ли дал заем на човек, който не работи, няма собственост и няма никакво намерение да се здобие с тези неща?
Коментиран от #97
15:54 23.04.2026
82 гост
До коментар #69 от "Хахахаха":Масква ще си го премести но на клоуна да му е яко дупето!
15:55 23.04.2026
83 Хи хи
До коментар #74 от "Добрата новина":Да бе , да не са луди да купуват български боклуци ! Ще купуват американски оръжия !!
15:55 23.04.2026
84 просто дебил
До коментар #2 от "Русодебил":Що пък лаене? Честито на печелившите. Едни честно изкарани 30 милиарда. Другите 60 милиарда си остават у немците за доставена стока.
15:55 23.04.2026
85 Нека парите да се
До коментар #2 от "Русодебил":Изплатят само от такива Нерусодебили като теб
15:56 23.04.2026
86 Кравария убер алес
До коментар #13 от "Радев прецедента":Не радвай много, Зюганов е доста по краен от Путин. Украинците нищо няма да видят от тия пари, само едни точно определени 10тина човека ще си поръчат нови златни тоалетни....
15:56 23.04.2026
88 Да уточня
До коментар #9 от "Слава Украйна":Да гледат морковите отдолу!
15:56 23.04.2026
89 гост
До коментар #42 от "Браво! Само така!":Заедно у киреча!Бравос на острата ти главица!
15:57 23.04.2026
90 Хи хи
Коментиран от #127, #130
15:57 23.04.2026
92 нпо агент
До коментар #2 от "Русодебил":Ти си първи от кучкарника на сорос..А през това време в бг 1млн. 300 000 души под прага на бедността..някак си живуркат...умират..а правителства дават , не спират, за една война..и пак санкции, които удрят най вече европейци..Слава на идиоти..нпо-агенти..колкото по-зле за народа толкова по-добре за господари..
15:58 23.04.2026
93 Аз съм българче..
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":На български се пише Ганьо или Ганю и е съкратено от Драган. А на руски се пише Ганя, съкратено от Гавраил.
15:59 23.04.2026
95 80% или 5%
Ще излизате ли да сваляте Радев днес или ще си траете. Май Радев не се оказа Орабан.
Ха честито на Груз 200. Добрите новини днес се появиха
16:02 23.04.2026
97 това е заем
До коментар #81 от "Ко каза , ко":това какво ти искаш да бъде с твоя промит от пропаганда мозък (ако го има въобще) е друг въпрос.
16:05 23.04.2026
99 Моста
До коментар #12 от "Коста":Цяла Европа, включително русофилска България подкрепят Украйна. Дните на Русия са преброени.
16:07 23.04.2026
100 Така де
До коментар #26 от "БялаКраставица":Радев е военен и свикнал да слуша. Каквото му кажат от Европа, това ще прави. Да си няма ядове.
16:10 23.04.2026
102 Някой
Коментиран от #106
16:13 23.04.2026
106 ЕС не е беден като Русия
До коментар #102 от "Някой":БВП на ЕС е 19 трилиона долара, така че 90 милиарда е едно нищо, капка в морето. :)
16:19 23.04.2026
107 България трябва да се
Това е златна възможност, която се отваря с наскоро подписания договор между двете държави за взаимна помощ.
16:21 23.04.2026
108 Пламен
Сефте! :)
Коментиран от #110
16:21 23.04.2026
109 Питащ
До коментар #67 от "1102":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #114
16:22 23.04.2026
110 Васил
До коментар #108 от "Пламен":Пламка нали си знаеш урока ,една 10тарка ти се усмихва и казва,ела и ме вземи .
Коментиран от #122
16:23 23.04.2026
111 Браво
Коментиран от #117
16:24 23.04.2026
112 Както писахме много пъти,
Едновременно с това Европа се превъоръжава и развива онези военни области, в които изостава.
Крайно време беше гигантът да се събуди и да престане да зависи от външни сили!
Коментиран от #116
16:24 23.04.2026
113 да видим
До коментар #71 от "Аз съм":Как няма да участваме, след като вече гяура подписа договор за 10 години напред? Не съм чул Радев да го анулира, нито да каже НЕ на ЕС за заема.
16:24 23.04.2026
114 Пламен
До коментар #109 от "Питащ":Стига си повтарял тази лъжа кат папагал за 100тен път ,бре мин...диллл съдррраннн !
16:24 23.04.2026
115 Нищо
До коментар #12 от "Коста":Нищо откачено няма за защитата на Европа
16:25 23.04.2026
116 така значи
До коментар #112 от "Както писахме много пъти,":Трета световна война да зпочне отново в Европа от 2030 година, а дотогава да поддържат огъня в украйна?
16:26 23.04.2026
117 Хахахаха
До коментар #111 от "Браво":Слава ,слава колко да е слава на Украйна,на 2м под земята .
16:26 23.04.2026
118 Брачет,
До коментар #75 от "Колкото":На пиши - Война , че ако по някаква неизвестна причина идеш на море у клетата русийка , ше те арестуват .. 🤫
16:26 23.04.2026
119 Ха ха ха
До коментар #36 от "Хях":Не са от твоите данъци, България не участва в сумата. А и тези пари ще бъдат върнати от репарациите които русия ще плати на Украйна. Така че стига рева.
16:27 23.04.2026
121 Днес Кремъл призна,
И обясниха защо е така!
Не че и ние не сме твърдели същото много пъти тук.
Само нашите заспали копеи още не са разбрали!
16:28 23.04.2026
122 Пламен
До коментар #110 от "Васил":Васка , една пияна рускиня ми каза , че ще ходиш в Сърбия да ставаш като Емели .
Верно ли ?
16:29 23.04.2026
124 Разбира се ,
До коментар #76 от "Това":За рузките членове , мягкие е неприемливо ... Но , ще плащат ..
16:33 23.04.2026
126 нннн
До коментар #56 от "Никой":Да, де. Надяват се Русия да плаща заема на Украйна. Все едно да чакаш от yмpял писмо.
16:35 23.04.2026
127 да питам
До коментар #90 от "Хи хи":верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
16:35 23.04.2026
130 ка Путин
До коментар #90 от "Хи хи":От твоята уста в Алаховите уши. Но явно не си чел днес новините, че сме на загуба.
16:42 23.04.2026