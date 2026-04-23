В Киев! Принц Хари призова Владимир Путин да прекрати войната в Украйна

Принц Хари, който пристигна днес в Киев на изненадващо посещение, призова руския президент Владимир Путин да сложи край на продължаващата вече повече от четири години война в Украйна, като същевременно прикани САЩ да играят водеща роля в преговорите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
По-малкият син на британския крал Чарлз Трети вече е посещавал Украйна два пъти, за да изрази подкрепата си към украинците, които се борят срещу руската инвазия от февруари 2022 г. – най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война.
По време на речта си на Форума за сигурност в Киев, в присъствието на журналисти, сред които AФП, той се обърна директно към руския президент.
"Президент Путин, никоя държава не извлича никаква полза от продължаващите човешки жертви, на които сме свидетели. Все още има време да се сложи край на тази война. Да се предотвратят нови страдания както за украинците, така и за руснаците, и да се избере друг път", каза принцът.
Херцогът на Съсекс, призова също така САЩ да играят водеща роля в момент, когато американското посредничество между Киев и Москва е преустановено от началото на войната в Близкия изток в края на февруари.
"Това е моментът за американското правителство – моментът, в който Америка да покаже, че може да спазва задълженията си по международните договори, не от милосърдие, а поради своята трайна роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, заяви той.
Принцът също така похвали Украйна като пример за "държавно управление" и "обществено единство".
"Украинският народ е постигнал нещо изключително. Вие се адаптирахте, устояхте и не отстъпихте", каза херцогът на Съсекс.
Украинският Център за борба с дезинформацията, както и железопътните власти, публикуваха по-рано в социалните мрежи видео, на което се вижда принц Хари, слизащ от влак в украинската столица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В САЩ
17:58 23.04.2026
2 честен ционист
17:58 23.04.2026
3 Мурка
17:58 23.04.2026
4 ЗелюНаркоса
Коментиран от #20, #54
17:58 23.04.2026
5 по лесно е
18:00 23.04.2026
6 Дориана
Коментиран от #25
18:00 23.04.2026
7 Янко Виа
18:00 23.04.2026
8 Путин съм
Дледващата нощ пак пращам следващото прекратяване. Така ще е до пълната декомунизация на Украйна, както ми заповядахте. Действаме, още 4 години остават до последния украинец.
18:01 23.04.2026
9 Лопата Орешник
18:04 23.04.2026
10 Дудьо
18:05 23.04.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
18:06 23.04.2026
12 И този изработи торба с пари
18:07 23.04.2026
13 Путин, В. В.
А призиви приемаме само от червеното килимче в Кремъл.
Коментиран от #17, #43
18:07 23.04.2026
14 авантгард
Санкции щели да правят, чужди кораби да превземат, ха!
Нещо много приказки, мишки с мишки....
18:07 23.04.2026
15 Пореден объркан смешник
18:07 23.04.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:08 23.04.2026
17 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #13 от "Путин, В. В.":"...А призиви приемаме.."
Призовката пристига нощес !!!
Уст-луга, Таганрок и Туапсе да се готвят ☝️
18:10 23.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пръцкоо изрожденски
До коментар #4 от "ЗелюНаркоса":НЕ ЛЪЖИ!!
18:12 23.04.2026
21 Само питам
Докога ще избиват жени и деца в тези държави ?
Коментиран от #23
18:13 23.04.2026
22 Питам
18:13 23.04.2026
23 Доналд Тръмп, президент
До коментар #21 от "Само питам":Мани ме не занимавай с сиганье ...
18:13 23.04.2026
24 ШОПО
18:14 23.04.2026
25 Така е
До коментар #6 от "Дориана":Войната в Украйна ще продължи,до капитулацията на Русия! Няма друга алтернатива!
Коментиран от #31, #36, #38
18:14 23.04.2026
26 Българин..
Коментиран от #51
18:14 23.04.2026
27 Факт
Но, лакомията за ресурси е толкова силна.
Коментиран от #39
18:15 23.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ташунко
18:16 23.04.2026
30 име
18:17 23.04.2026
31 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #25 от "Така е":"...до капитулацията на Русия..."
Бите !!!
Само вметна, че Русия ще изплати дълга от 95млрд евро на Украйна ☝️ Ще плати и много повече, таварищен 😁
18:17 23.04.2026
32 Цвете
18:18 23.04.2026
33 Дън Бай
18:18 23.04.2026
34 Перо
18:20 23.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да те питам
До коментар #25 от "Така е":Психиатърът ти да не е в отпуска нещо?
18:21 23.04.2026
37 Шеломата съм
18:21 23.04.2026
38 НАДАЙ СЕ УоЙооо
До коментар #25 от "Така е":НА ПИЯНА ЖЕНА
Коментиран от #42, #53
18:22 23.04.2026
39 Така ли бе
До коментар #27 от "Факт":Запада ли е виновен,че страните от бившия соц избраха НАТО, а не Русия да ги пази??
Коментиран от #71
18:22 23.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Много Путини има тук
Ще е кратка. 3 дни. После ще видим по останките дали има нужда от нови 3 дни и така.
18:24 23.04.2026
42 Селендурко смотан
До коментар #38 от "НАДАЙ СЕ УоЙооо":А и на какво смяташ да се надяваш??
18:25 23.04.2026
43 Лука
До коментар #13 от "Путин, В. В.":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
18:26 23.04.2026
44 ?????
Позабравеният принц неприет нито от баща си, нито от брат си се опитва да напомни за себе си.
Току виж паднат някакви кинти отнякъде.
А за управляващите в Киев тва е още една престижна (според тях) лепенка на тяхния имидж като борци за свободата на западните държави.
Пфу. Противно е.
Коментиран от #47
18:29 23.04.2026
45 Некоя си
18:29 23.04.2026
46 Да и путин го слуша
18:30 23.04.2026
47 .....
До коментар #44 от "?????":Па сигурно е зел некой лев за реклама, нали отпуснаха 90 милиарда, изтърча се моментално😂
18:31 23.04.2026
48 гочето
18:33 23.04.2026
49 когато нацистите изчезнат от
Коментиран от #56
18:34 23.04.2026
50 не може да бъде
18:36 23.04.2026
51 батСали
До коментар #26 от "Българин..":ами той така се запозна с мургавата,
докато ходеше по проститутки :-)
18:36 23.04.2026
52 Принц Андрю
Коментиран от #55
18:36 23.04.2026
53 Пръцко селедурски
До коментар #38 от "НАДАЙ СЕ УоЙооо":Никога не се надявам на пияни жени,винаги идват трезви!
18:39 23.04.2026
54 Ихууууу ганьовото
До коментар #4 от "ЗелюНаркоса":шаранче отново кълве на гола кука с маджун
18:41 23.04.2026
55 А бе празен
До коментар #52 от "Принц Андрю":Верно си бил и т@п
Коментиран от #65
18:42 23.04.2026
56 Ихууууу ганьовата
До коментар #49 от "когато нацистите изчезнат от":Украйна не е руска земя!! Украйна като държава съществува много по рано от Русия като такава.
Коментиран от #59, #60, #63
18:45 23.04.2026
57 Булдог
18:45 23.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Историк
До коментар #56 от "Ихууууу ганьовата":Украйна е руската покрайнина. Името й идва от тази й географска особеност.
Създадена е като независима държава преди 36 години от бившата Украинска република на СССР. Така стана и с много други бивши републики.
Хората там говорят руски език, освен малко в западната част.
“украинците” в България си говорят по между си на руски. Вече и крият, че са от Украйна и казват, че са руснаци, зягото да не си навличат гнева на българите.
Обаче тази истина съсипва опорките на западната пропаганда и обезмисля военната й доктрина. Така че си повтаряйте за утпокоение, че украинците са евреи и искат да си построят третото царство в Киев с помощта на западните ционисти.
18:54 23.04.2026
60 Ха ха ха
До коментар #56 от "Ихууууу ганьовата":И от кога съществува Украйна - дай да видим, че станя смешно сега.
Коментиран от #64
18:56 23.04.2026
61 тесна
19:16 23.04.2026
62 ПУТИН СИ ГО ПРЕМЕСТИ
19:17 23.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 украйна
До коментар #60 от "Ха ха ха":е рожба на руския сифилистичен реваншист-евреин, ленин, сътворил още множество такива "шедьоври" в политиката. Един от които е безмилостно избиване и на невинните от царското семейство - без друга причина, освен че брат му е осъден на смърт за подривна дейност и са му били подръка. А като дипломиран юрист той е знаел, че семейството не носи колективна вина за деяние на отделен негов член....
19:35 23.04.2026
65 Пръдльооо
До коментар #55 от "А бе празен":Тихоо ! Тихо бе прррр деллл ,не си компетентен,по добре ми сму4ишшш надда Ренкия !
19:36 23.04.2026
66 Ламбо
19:39 23.04.2026
67 Файърфлай
19:56 23.04.2026
68 любопитен
20:03 23.04.2026
69 Боклука на династията
20:07 23.04.2026
70 Този принц
20:18 23.04.2026
71 Файърфлай
До коментар #39 от "Така ли бе":Ако Соломончо Паси е България си прав.Но той не е.Аз никого не съм упълномощявал" да ме "пази".Пазеха ни ракетите СС -23.А сега ще ни пази,който пръв ни налази.
20:28 23.04.2026
72 Трътлю
22:11 23.04.2026
73 Парите като нерегламентиран
Но, той прекали
Навярно зеления го е подкупил, нали е финансово кол ай цирал
Жалки са тези долни твари
Интересчии
23:56 23.04.2026