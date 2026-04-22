Техеран за удълженото от Тръмп примирие: Губещата страна не може да диктува условия. Блокадата е равна на бомбардировки

Обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Иран, заяви Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран.

„Удължаването на прекратяването на огъня не означава нищо“, пише той в X. Той смята, че САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“. Освен това Мохамади смята, че „продължаването на блокадата на иранските пристанища не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.

„Удължаването на прекратяването на огъня със сигурност е тактика, за да се спечели време за изненадваща атака срещу Иран“, твърди той.

Иран смята, че няколко държави в региона са отговорни за нападенията на територията на Ислямската република по време на военните операции и са задължени да платят обезщетение за причинените щети, заяви пред ТАСС иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.

„Разбира се, обезщетението трябва да бъде платено не само от агресора, но и от тези, които са го подкрепяли“, заяви посланикът. Той заяви, че „някои арабски държави в региона са били пряко замесени“ във военните действия срещу Иран, „предоставяйки територията си за американски военни бази, от които Иран е бил атакуван“. Иранският дипломат подчерта, че тези държави „също са участвали във финансирането“ на тази операция, „предоставяйки гориво и електричество на американски и израелски бойни самолети“.

„Следователно всички те са отговорни и съучастници в агресията срещу Иран и трябва да платят обезщетение на Техеран“, подчерта източникът на агенцията.

В същото време той подчерта, че „въпреки всичко това Иран не предприема никакви мерки, основани на ескалация на напрежението“.

Евентуално споразумение между САЩ и Иран би било само „илюзия за споразумение“, ако сделката не бъде включена.

Иран участва в преговорите със Съединените щати „с пръст на спусъка“ и е готов да защитава земята и народа си с всички необходими средства, заяви Хосейниан.

„Иран участва в преговорите, които ние наричаме „въоръжени преговори“, защото не се доверяваме на американската страна“, каза той. „Участваме в преговорите с пръсти на спусъка, готови да защитим земята си и народа си с всички необходими средства. Иранското ръководство, иранският народ и иранските въоръжени сили са в състояние на пълна готовност и са готови да се изправят срещу врага по улиците, площадите, фронтовите линии, ракетните полигони и във всички райони“, подчерта дипломатът.

Според посланика „Иран демонстрира по-голяма готовност от повечето страни да понесе последствията от тази война и сега международната общност трябва да се защити от тази незаконна война, разгърната от Съединените щати.“

Техеран смята настоящата криза в отношенията с арабските страни от Персийския залив за временна и е уверен, че те ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците от войната, каза още иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.

Според него Иран смята отношенията си със съседните държави, особено с арабските страни от Персийския залив, за исторически. „Ние сме обвързани от общи религиозни, културни и дори семейни връзки. Иран последователно се придържа към политика на добросъседство. Вярвам, че настоящата фаза е временна и ще премине, а приятелските и братски отношения между Иран и тези страни ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците, които трябва да се извлекат от тази война“, каза той.