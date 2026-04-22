Техеран за удълженото от Тръмп примирие: Губещата страна не може да диктува условия. Блокадата е равна на бомбардировки

Обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Иран, заяви Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран.
„Удължаването на прекратяването на огъня не означава нищо“, пише той в X. Той смята, че САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“. Освен това Мохамади смята, че „продължаването на блокадата на иранските пристанища не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.
„Удължаването на прекратяването на огъня със сигурност е тактика, за да се спечели време за изненадваща атака срещу Иран“, твърди той.
Иран смята, че няколко държави в региона са отговорни за нападенията на територията на Ислямската република по време на военните операции и са задължени да платят обезщетение за причинените щети, заяви пред ТАСС иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.
„Разбира се, обезщетението трябва да бъде платено не само от агресора, но и от тези, които са го подкрепяли“, заяви посланикът. Той заяви, че „някои арабски държави в региона са били пряко замесени“ във военните действия срещу Иран, „предоставяйки територията си за американски военни бази, от които Иран е бил атакуван“. Иранският дипломат подчерта, че тези държави „също са участвали във финансирането“ на тази операция, „предоставяйки гориво и електричество на американски и израелски бойни самолети“.
„Следователно всички те са отговорни и съучастници в агресията срещу Иран и трябва да платят обезщетение на Техеран“, подчерта източникът на агенцията.
В същото време той подчерта, че „въпреки всичко това Иран не предприема никакви мерки, основани на ескалация на напрежението“.
Евентуално споразумение между САЩ и Иран би било само „илюзия за споразумение“, ако сделката не бъде включена.
Иран участва в преговорите със Съединените щати „с пръст на спусъка“ и е готов да защитава земята и народа си с всички необходими средства, заяви Хосейниан.
„Иран участва в преговорите, които ние наричаме „въоръжени преговори“, защото не се доверяваме на американската страна“, каза той. „Участваме в преговорите с пръсти на спусъка, готови да защитим земята си и народа си с всички необходими средства. Иранското ръководство, иранският народ и иранските въоръжени сили са в състояние на пълна готовност и са готови да се изправят срещу врага по улиците, площадите, фронтовите линии, ракетните полигони и във всички райони“, подчерта дипломатът.
Според посланика „Иран демонстрира по-голяма готовност от повечето страни да понесе последствията от тази война и сега международната общност трябва да се защити от тази незаконна война, разгърната от Съединените щати.“
Техеран смята настоящата криза в отношенията с арабските страни от Персийския залив за временна и е уверен, че те ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците от войната, каза още иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.
Според него Иран смята отношенията си със съседните държави, особено с арабските страни от Персийския залив, за исторически. „Ние сме обвързани от общи религиозни, културни и дори семейни връзки. Иран последователно се придържа към политика на добросъседство. Вярвам, че настоящата фаза е временна и ще премине, а приятелските и братски отношения между Иран и тези страни ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците, които трябва да се извлекат от тази война“, каза той.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Арабска Лига
Само че ще стане точно обратното и то за много десетилетия. Ще видиш ти
Коментиран от #3
05:15 22.04.2026
3 Следващите 74 години
До коментар #2 от "Арабска Лига":Когато бъде обявено, че единственият ирански петрол, разрешен за износ от Ормуз, е този, с който Иран ще плаща репарации на арабските страни, нахалните чалми ще разберат, че гладът и мизерията не са временни.
Коментиран от #4
05:23 22.04.2026
4 Разбирачи.бг
До коментар #3 от "Следващите 74 години":Това и за Украйна се отнася, и за троловете като вас.
Коментиран от #5, #12
05:30 22.04.2026
5 Айн, цу цвайн, цу трайн. Дрън!
До коментар #4 от "Разбирачи.бг":Събуди се, будилникът звънна, не го отлагай повече.
05:37 22.04.2026
8 Губещият е дал 13 жертви
Коментиран от #9, #10
06:07 22.04.2026
9 Иран
До коментар #8 от "Губещият е дал 13 жертви":Иран брани страната си . Имат 26 млн.зачисали се доброволно в армията ..А до момента САЩ имат над 750 жертви по американски източници .
Коментиран от #13, #16
06:22 22.04.2026
10 Мишел
До коментар #8 от "Губещият е дал 13 жертви":Войната е загубена не защото САЩ са дали много жертви, а защото не са постигнали нито една от обявените цели. По същите причини САЩ нямат спечелена война от 1946 г.досега.
Коментиран от #14
06:36 22.04.2026
12 Пръдльооо
До коментар #4 от "Разбирачи.бг":Само две плесници и ще забравиш за троловете,деревнски "щастливецо"!!
08:23 22.04.2026
13 Дърт пръдльооо
До коментар #9 от "Иран":НЕ ЛЪЖИ!! Не ви ли стана ясно ,че в днешно време нямам как да мината селските ви тарикатщини!
08:26 22.04.2026
14 Наивнико
До коментар #10 от "Мишел":Не са решили не са смачкали Иран.Играта е друга,но не е за твоят глава! Неразбиращият по стар съветски обичай моментално започва да плюе и да величае отсрещната страна.
08:30 22.04.2026
15 Старшинка
До коментар #6 от "Артилерист":Иран е спонсор на тероризма!!Ако не се получи сделка,ще бъде заличен!!От много посоки,другар!!
08:33 22.04.2026
16 Бууухахахаха
До коментар #9 от "Иран":И Русия била имала 5 милионна армия,но пета година резултата е нула.
08:35 22.04.2026
18 Пръцкооо
До коментар #17 от "Миритворецът":Кой от всичките си определил?
Коментиран от #19
13:36 22.04.2026
19 До пубер 18
До коментар #18 от "Пръцкооо":Този който трябва да заобиколи Африка покрай нос Добра Надежда!
13:46 22.04.2026