Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран за удълженото от Тръмп примирие: Губещата страна не може да диктува условия. Блокадата е равна на бомбардировки

22 Април, 2026 04:37, обновена 22 Април, 2026 04:51 2 024 19

  • иран-
  • сащ-
  • примирие-
  • преговори

Иран смята, че няколко държави в региона са задължени да платят обезщетение за причинените щети на Ислямската република

Техеран за удълженото от Тръмп примирие: Губещата страна не може да диктува условия. Блокадата е равна на бомбардировки - 1
Махди Мохамади, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обявеното от Вашингтон удължаване на прекратяването на огъня с Иран е тактика и ще му позволи да подготви нова изненадваща атака срещу Иран, заяви Махди Мохамади, съветник на председателя на парламента на Иран.

„Удължаването на прекратяването на огъня не означава нищо“, пише той в X. Той смята, че САЩ, като губеща страна, „не могат да диктуват условия“. Освен това Мохамади смята, че „продължаването на блокадата на иранските пристанища не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор“.

„Удължаването на прекратяването на огъня със сигурност е тактика, за да се спечели време за изненадваща атака срещу Иран“, твърди той.

Иран смята, че няколко държави в региона са отговорни за нападенията на територията на Ислямската република по време на военните операции и са задължени да платят обезщетение за причинените щети, заяви пред ТАСС иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.

„Разбира се, обезщетението трябва да бъде платено не само от агресора, но и от тези, които са го подкрепяли“, заяви посланикът. Той заяви, че „някои арабски държави в региона са били пряко замесени“ във военните действия срещу Иран, „предоставяйки територията си за американски военни бази, от които Иран е бил атакуван“. Иранският дипломат подчерта, че тези държави „също са участвали във финансирането“ на тази операция, „предоставяйки гориво и електричество на американски и израелски бойни самолети“.

„Следователно всички те са отговорни и съучастници в агресията срещу Иран и трябва да платят обезщетение на Техеран“, подчерта източникът на агенцията.

В същото време той подчерта, че „въпреки всичко това Иран не предприема никакви мерки, основани на ескалация на напрежението“.

Евентуално споразумение между САЩ и Иран би било само „илюзия за споразумение“, ако сделката не бъде включена.

Иран участва в преговорите със Съединените щати „с пръст на спусъка“ и е готов да защитава земята и народа си с всички необходими средства, заяви Хосейниан.

„Иран участва в преговорите, които ние наричаме „въоръжени преговори“, защото не се доверяваме на американската страна“, каза той. „Участваме в преговорите с пръсти на спусъка, готови да защитим земята си и народа си с всички необходими средства. Иранското ръководство, иранският народ и иранските въоръжени сили са в състояние на пълна готовност и са готови да се изправят срещу врага по улиците, площадите, фронтовите линии, ракетните полигони и във всички райони“, подчерта дипломатът.

Според посланика „Иран демонстрира по-голяма готовност от повечето страни да понесе последствията от тази война и сега международната общност трябва да се защити от тази незаконна война, разгърната от Съединените щати.“

Техеран смята настоящата криза в отношенията с арабските страни от Персийския залив за временна и е уверен, че те ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците от войната, каза още иранският посланик в Тунис Мир Масуд Хосейнян.

Според него Иран смята отношенията си със съседните държави, особено с арабските страни от Персийския залив, за исторически. „Ние сме обвързани от общи религиозни, културни и дори семейни връзки. Иран последователно се придържа към политика на добросъседство. Вярвам, че настоящата фаза е временна и ще премине, а приятелските и братски отношения между Иран и тези страни ще се върнат към предишното си състояние, като се вземат предвид уроците, които трябва да се извлекат от тази война“, каза той.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Арабска Лига

    2 22 Отговор
    "Иран смята, че няколко държави в региона са задължени да платят обезщетение за причинените щети на Ислямската република"

    Само че ще стане точно обратното и то за много десетилетия. Ще видиш ти

    Коментиран от #3

    05:15 22.04.2026

  • 3 Следващите 74 години

    2 24 Отговор

    До коментар #2 от "Арабска Лига":

    Когато бъде обявено, че единственият ирански петрол, разрешен за износ от Ормуз, е този, с който Иран ще плаща репарации на арабските страни, нахалните чалми ще разберат, че гладът и мизерията не са временни.

    Коментиран от #4

    05:23 22.04.2026

  • 4 Разбирачи.бг

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Следващите 74 години":

    Това и за Украйна се отнася, и за троловете като вас.

    Коментиран от #5, #12

    05:30 22.04.2026

  • 5 Айн, цу цвайн, цу трайн. Дрън!

    1 8 Отговор

    До коментар #4 от "Разбирачи.бг":

    Събуди се, будилникът звънна, не го отлагай повече.

    05:37 22.04.2026

  • 6 Артилерист

    15 1 Отговор
    Иран е в правото си да не се доверява на подлостите на САЩ за преговори. Във всички подобни случаи-Виетнам, Афганистан, Корея, Горбачов и Варшавския договор и тн.-американците са постъпвали подло и са се измятали. Тръмп няма полезен ход за измъкване, дуе мишци, но става все по-неадекватен, изолиран и "МИРОТВОРНО" смешен...

    Коментиран от #15

    05:39 22.04.2026

  • 7 джак

    4 0 Отговор
    в същото време, най много петрол изнася венецуела и САЩ, или печелят тръмпо и хамериканците... И аятоласите са абсолютно прави... на селяните в БЪЛГАРИЯ доматите ,краставиците и морковите ги продават мутрите ..Те това е политиката. Да забраним на всеки който има нещо за продаване да го продава без наше позволение...И ТОВА ГО ПИШЕ И В БИБЛИЯТА....

    06:02 22.04.2026

  • 8 Губещият е дал 13 жертви

    3 11 Отговор
    А печелившият е с унищожена армия

    Коментиран от #9, #10

    06:07 22.04.2026

  • 9 Иран

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Губещият е дал 13 жертви":

    Иран брани страната си . Имат 26 млн.зачисали се доброволно в армията ..А до момента САЩ имат над 750 жертви по американски източници .

    Коментиран от #13, #16

    06:22 22.04.2026

  • 10 Мишел

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Губещият е дал 13 жертви":

    Войната е загубена не защото САЩ са дали много жертви, а защото не са постигнали нито една от обявените цели. По същите причини САЩ нямат спечелена война от 1946 г.досега.

    Коментиран от #14

    06:36 22.04.2026

  • 11 Тити

    1 0 Отговор
    Щатите и без да нанасят удари могат да стигнат Иран без продажби на нефт и газ 90 милиона няма да изкарат дълго.

    07:18 22.04.2026

  • 12 Пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Разбирачи.бг":

    Само две плесници и ще забравиш за троловете,деревнски "щастливецо"!!

    08:23 22.04.2026

  • 13 Дърт пръдльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Иран":

    НЕ ЛЪЖИ!! Не ви ли стана ясно ,че в днешно време нямам как да мината селските ви тарикатщини!

    08:26 22.04.2026

  • 14 Наивнико

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Не са решили не са смачкали Иран.Играта е друга,но не е за твоят глава! Неразбиращият по стар съветски обичай моментално започва да плюе и да величае отсрещната страна.

    08:30 22.04.2026

  • 15 Старшинка

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Иран е спонсор на тероризма!!Ако не се получи сделка,ще бъде заличен!!От много посоки,другар!!

    08:33 22.04.2026

  • 16 Бууухахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Иран":

    И Русия била имала 5 милионна армия,но пета година резултата е нула.

    08:35 22.04.2026

  • 17 Миритворецът

    0 1 Отговор
    Тръмп удължи примирието за да може самолетоносачът му да пристигне!

    Коментиран от #18

    12:40 22.04.2026

  • 18 Пръцкооо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Миритворецът":

    Кой от всичките си определил?

    Коментиран от #19

    13:36 22.04.2026

  • 19 До пубер 18

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пръцкооо":

    Този който трябва да заобиколи Африка покрай нос Добра Надежда!

    13:46 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания