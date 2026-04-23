Forbes: Най-богатият човек в Русия с $37 милиарда е собственикът на "Северстал" Алексей Мордашов

Forbes: Най-богатият човек в Русия с $37 милиарда е собственикът на "Северстал" Алексей Мордашов

23 Април, 2026 05:00, обновена 23 Април, 2026 05:05 588 1

Според списанието, общото богатство на руските милиардери е нараснало до рекордните 696,5 милиарда долара

Forbes: Най-богатият човек в Русия с $37 милиарда е собственикът на "Северстал" Алексей Мордашов - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основният акционер на „Северстал“, Алексей Мордашов, зае първо място в класацията на списание Forbes за 2026 г. на 155-те милиардери в Русия. Списъкът е публикуван на уебсайта на списанието.

Според списанието, председателят на съвета на директорите и основен акционер на „Северстал“, е заел първото място с голяма разлика. Нетното му състояние се оценява на 37 милиарда долара.

Второто място държи главният изпълнителен директор на „Интеррос“ и президент на „Норилск никел“ Владимир Потанин, с приблизително нетно състояние от 29,7 милиарда долара.

Трети е Вагит Алекперов, основател на петролната компания „Лукойл“. Нетното му състояние се увеличи до 29,5 милиарда долара.

Сред петимата най-големи руски милиардери са още главният изпълнителен директор на „Новатек“ Леонид Михелсон и семейството му (28,3 милиарда долара) и Сюлейман Керимов и семейството му (25,7 милиарда долара).

Според Forbes, общото богатство на руските милиардери е нараснало до рекордните 696,5 милиарда долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 1 Отговор
    В Русия има един богат, всичко други са му зависими слуги и ползватели

    05:51 23.04.2026

