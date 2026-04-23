Седем ранени след руска атака срещу Днепропетровск

Рано тази сутрин руската армия атакува украинският град Днепропетровск. Пожари са избухнали в различни части на града, предаде УНИАН.

Според началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа в резултат на руската атака са повредени жилищни сгради.

До момента е известно за седем ранени, сред тях са деца - момичета на 9 и 14 години са ранени.

"Децата са откарани в болница. Трима възрастни също са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието им като средно тежко“, пише Ганжа в канала си в Телеграм.

Актуализирано 02:26: Броят на жертвите в Днепър се е увеличил до три. Това са две жени и един мъж.

Ръководителят на Силите за специални операции в Днепропетровск също публикува кадри от последиците от руската атака:

В нощта на 22 април руските сили нанесоха въздушен удар в Запорожка област. Ударена бе железопътна разпределителна гара. При атаката е убит помощник-машинистът. Самият машинист е хоспитализиран.

В нощта на 21 април руснаците атакуваха масирано град Суми. Петнадесет души бяха ранени, включително деца. Един от дроновете удари медицинско заведение.