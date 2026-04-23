Седем ранени след руска атака срещу Днепропетровск
Седем ранени след руска атака срещу Днепропетровск

23 Април, 2026 05:41, обновена 23 Април, 2026 05:49 1 016 12

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • днепропетровск-
  • атаки-
  • ранени

В различни части на града горят пожари

Седем ранени след руска атака срещу Днепропетровск - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин руската армия атакува украинският град Днепропетровск. Пожари са избухнали в различни части на града, предаде УНИАН.

Според началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа в резултат на руската атака са повредени жилищни сгради.

До момента е известно за седем ранени, сред тях са деца - момичета на 9 и 14 години са ранени.

"Децата са откарани в болница. Трима възрастни също са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието им като средно тежко“, пише Ганжа в канала си в Телеграм.

Актуализирано 02:26: Броят на жертвите в Днепър се е увеличил до три. Това са две жени и един мъж.

Ръководителят на Силите за специални операции в Днепропетровск също публикува кадри от последиците от руската атака:

В нощта на 22 април руските сили нанесоха въздушен удар в Запорожка област. Ударена бе железопътна разпределителна гара. При атаката е убит помощник-машинистът. Самият машинист е хоспитализиран.

В нощта на 21 април руснаците атакуваха масирано град Суми. Петнадесет души бяха ранени, включително деца. Един от дроновете удари медицинско заведение.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    24 1 Отговор
    Сащ свършиха ракетите за две седмици, тия руснаци явно са богове, вече четвърта година воюват и смазват целокупното натю.

    05:52 23.04.2026

  • 2 Хахаха!🎺🥳😀

    17 1 Отговор
    Анкара е извикала Зеленски да си поговорят за тероризма в акваторията на Черно море. Изпратили са самолет да го закара в Турция. Зеленски е говорил на развален английски и е бил прегракнал от дрога. Турчинът на строг турски език!👿След 15 минутен разговор са го качили на самолета обратно.🤣😀🤣😀

    06:01 23.04.2026

  • 3 хихи

    26 0 Отговор
    Как така диктаторските оръжия поразяват само цивилни, а ВСУ дава фира??
    Случайно да не са жертва на приятелски огън?!! Защото пък всеки демократ знае, че демократичните оръжия поразяват само военни и тук там по някое девическо училище или сватба в Афганистан..

    06:03 23.04.2026

  • 4 Хахаха!🎺🥳😀

    22 0 Отговор
    НАТО това е САЩ със спящите в палатки и фургони несретници. Европа със спретнатите къщи с по две лъскави коли отпред не се нуждае от НАТО. Няколко бабички в Брюксел това не е Европа. Украйна да се оправя сама с Русия, щом е толкоз ербап.

    06:07 23.04.2026

  • 5 Шопо

    8 13 Отговор
    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия щеше да изравни със земята Киев

    Коментиран от #7

    06:11 23.04.2026

  • 6 И Киев е Руски

    18 2 Отговор
    Само седем ранени.Направете си сметка колко укропа да останали в градовете

    06:13 23.04.2026

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Ако беше Сталин, НКВД щеше да блокира Майдана и майданутите щяха да ги закарат зад полярния кръг да копат с кирките руди за Европа. Ако беше в Китайската народна република, щяха да разстрелят половината на Майдана с танковете, а другата половина щеше да залесява пустинята Гоби до живот.
    Путин и Янукович се огънаха пред няколко автобуса маргинали.

    06:22 23.04.2026

  • 8 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    17 1 Отговор
    В покрайнините имало град Днепропетровск. Браво, сега остава и володимир да стане Владимир и олена Елена. А великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    06:36 23.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Артилерист

    15 1 Отговор
    Матрялите от укроизточници за руските удари станаха банално повтарящи се. Все по жилищни сгради, с пострадали няколко цивили и сред тях обезателно дете. Истината е, че реските войски последователно, методично и необратимо смилат силите, средствата и снабдителните канали на врага. В Одеса например е разрушена почти цялата пристанищна инфраструктура. Наред с десетките вълни от дронови атаки обектите са ударени с 35 ракети Кинжал. Особено болезнено за украинците е поразяването на кораб с 12 ХИЛЯДИ АНГЛИЙСКИ ДРОНА. На всички останали направления руските войски напредват бавно, но неотклонно, прилагайки тактиката на многобройните ухапвания. Малки щурмови групи разкриват слабите места в отбраната и с масирана АРТИЛЕРИЙСКА поддръжка обграждат опорните пунктове и принуждават защитниците да се оттеглят. Това е тактика на изтощение и принуден отказ от съпротива. Пленени и предали се укровойници са разказвали потресаващи случаи на бедствената си съдба. Изоставени от командирите си, лишени от комуникация и снабдяване, притискани от заградителни отряди, те са принудени да оцеляват с консерви от мазетата. Първата работа на пленилите ги руснаци била да ги нахранят...

    07:37 23.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

