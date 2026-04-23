Седем ранени след руска атака срещу Днепропетровск

Рано тази сутрин руската армия атакува украинският град Днепропетровск. Пожари са избухнали в различни части на града, предаде УНИАН.
Според началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа в резултат на руската атака са повредени жилищни сгради.
До момента е известно за седем ранени, сред тях са деца - момичета на 9 и 14 години са ранени.
"Децата са откарани в болница. Трима възрастни също са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието им като средно тежко“, пише Ганжа в канала си в Телеграм.
Актуализирано 02:26: Броят на жертвите в Днепър се е увеличил до три. Това са две жени и един мъж.
Ръководителят на Силите за специални операции в Днепропетровск също публикува кадри от последиците от руската атака:
В нощта на 22 април руските сили нанесоха въздушен удар в Запорожка област. Ударена бе железопътна разпределителна гара. При атаката е убит помощник-машинистът. Самият машинист е хоспитализиран.
В нощта на 21 април руснаците атакуваха масирано град Суми. Петнадесет души бяха ранени, включително деца. Един от дроновете удари медицинско заведение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
05:52 23.04.2026
06:01 23.04.2026
Случайно да не са жертва на приятелски огън?!! Защото пък всеки демократ знае, че демократичните оръжия поразяват само военни и тук там по някое девическо училище или сватба в Афганистан..
06:03 23.04.2026
06:07 23.04.2026
06:11 23.04.2026
06:13 23.04.2026
06:22 23.04.2026
06:36 23.04.2026
07:37 23.04.2026
