МНС даде ход на делото срещу Дутерте за престъпления срещу човечеството

Международен наказателен съд потвърди обвиненията в убийство срещу бившия президент на Филипините Родриго Дутерте като престъпления срещу човечеството и даде ход на съдебния процес срещу него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдиите в трибунала в Хага заявиха, че има „съществени основания“ да се смята, че 81-годишният Дутерте е играл ключова роля в убийствата на 76 души и в опита за убийство на други двама по време на неговата кампания срещу наркотиците.

Според обвинението той е участвал в общ план за ликвидиране на заподозрени в престъпления, включително лица, свързвани с употреба или разпространение на наркотици, чрез насилствени действия.

Прокурорите твърдят, че Дутерте е създал и финансирал т.нар. „ескадрони на смъртта“, използвани за преследване и убийства на заподозрени по време на управлението му между 2016 и 2022 г., когато според различни оценки са загинали хиляди цивилни.

Бившият президент отхвърля обвиненията и настоява, че полицията е действала само при самоотбрана, като защитава предприетите от него мерки.

По-рано апелативна инстанция на съда потвърди, че делото попада в юрисдикцията на МНС. Очаква се процесът да започне в рамките на следващите месеци.