МНС даде ход на делото срещу Дутерте за престъпления срещу човечеството

Международен наказателен съд потвърди обвиненията в убийство срещу бившия президент на Филипините Родриго Дутерте като престъпления срещу човечеството и даде ход на съдебния процес срещу него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Съдиите в трибунала в Хага заявиха, че има „съществени основания“ да се смята, че 81-годишният Дутерте е играл ключова роля в убийствата на 76 души и в опита за убийство на други двама по време на неговата кампания срещу наркотиците.
Според обвинението той е участвал в общ план за ликвидиране на заподозрени в престъпления, включително лица, свързвани с употреба или разпространение на наркотици, чрез насилствени действия.
Прокурорите твърдят, че Дутерте е създал и финансирал т.нар. „ескадрони на смъртта“, използвани за преследване и убийства на заподозрени по време на управлението му между 2016 и 2022 г., когато според различни оценки са загинали хиляди цивилни.
Бившият президент отхвърля обвиненията и настоява, че полицията е действала само при самоотбрана, като защитава предприетите от него мерки.
По-рано апелативна инстанция на съда потвърди, че делото попада в юрисдикцията на МНС. Очаква се процесът да започне в рамките на следващите месеци.
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #12
13:11 23.04.2026
4 ЧеБурашка
А Нетаняху кога?
13:19 23.04.2026
5 Сатаняхуто КОГА?!!
13:20 23.04.2026
7 ТеМида
Коментиран от #13
13:23 23.04.2026
8 Сзо
Между другото обикновените филипинци го харесват.
13:24 23.04.2026
11 Възмутен
А защо ли "независимия" МНС няма обвинения срещу перчема който ликвидираше рибарски лодки в Карибско море заради "съмнения за трафик на наркотици" преди да отвлече Мадуро - или в канчето на господарите не позволяват да се гледа.
Значи според МНС разстрела на нарко-барони е престъпление но отвличането на президент на суверенна държава не е. Ами те краварите убиха и Пабло Ескобар ама тях защо не ги съдят за това.
Тия се превърнаха в поредната институция за поръчкови дела срещу неудобни - явно Дутерте е развалил бизнеса на някой високопоставен.
13:44 23.04.2026
12 Санитаря от Карлуково
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":"А когда е моето дело ?"
Утре доктора ще мине на визитация та тогава ще разгледа делото ти.
13:47 23.04.2026
13 Помнещ
До коментар #7 от "ТеМида":Ами Тръмп ги заплаши че ще им спре финансирането ако заведат дело за престъпленията на американската армия - смятай колко "независим" е този "международен" съд щом е на финансиране от краварника.
Сега съдят Дутерте защото явно е развалил бизнеса на някой сенатор.
Коментиран от #18
13:51 23.04.2026
14 Учуден
И как да стане без "насилствени действия" срещу убийци и наркобарони - покани да престанат да ги извършват ли да им прати. Или разяснителен семинар да организира на който да ги убедят да не извършват престъпления.
МНС както и ООН са поредните лапачи на пари.
Значи ако убиеш наркобарон или убиец това е "престъпление срещу човечеството" обаче ако убиеш невъоръжен протестиращ в Минесота или пред Капитолия това не е "престъпление срещу човечеството".
14:01 23.04.2026
16 Бениамин Натаняху премиер
Коментиран от #22
14:36 23.04.2026
17 Някой
Филипините излязоха от МНС, но онези въпреки това го предадоха Дутарте - предава се само ако същото е престъпление в държавата, а в ситуацията не е. А на всичкото отгоре след като е на тяхна територия, ако има нещо трябва да е съден там. А Дутарте само изискваше разпространителите да се застрелват на място и да бъдат оставяни няколко дни на показ. А наркоманите се редяха на опашка. Сега МНС ще съди ли Тръмп и други управляващи САЩ как удрят по лодки в морета и океани твърдейки, че това е срещу наркотици? Отделно за Венецуела което им бе претекст, а там убиха хора. Дали са двуличници!
15:03 23.04.2026
18 Някой
До коментар #13 от "Помнещ":Има май две МНС. Едното към ЕС, а другото към ООН. И онзи сигурно заплаши това към ООН.
И ние може да организираме МНС - междугалактически наказателен съд!
15:05 23.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
22 изтрепа
До коментар #16 от "Бениамин Натаняху премиер":щото на север е по-големата касапница и никой не се коси за твойте жертви, ама така е засега....
16:20 23.04.2026