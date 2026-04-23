Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Нидерландия »
МНС даде ход на делото срещу Дутерте за престъпления срещу човечеството

23 Април, 2026 13:04 1 186 22

  • нидерландия-
  • дело-
  • дутерте-
  • престъпления-
  • човечество-
  • ход-
  • филипини

Бившият президент на Филипините е обвинен за убийства по време на войната срещу наркотиците

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международен наказателен съд потвърди обвиненията в убийство срещу бившия президент на Филипините Родриго Дутерте като престъпления срещу човечеството и даде ход на съдебния процес срещу него, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдиите в трибунала в Хага заявиха, че има „съществени основания“ да се смята, че 81-годишният Дутерте е играл ключова роля в убийствата на 76 души и в опита за убийство на други двама по време на неговата кампания срещу наркотиците.

Според обвинението той е участвал в общ план за ликвидиране на заподозрени в престъпления, включително лица, свързвани с употреба или разпространение на наркотици, чрез насилствени действия.

Прокурорите твърдят, че Дутерте е създал и финансирал т.нар. „ескадрони на смъртта“, използвани за преследване и убийства на заподозрени по време на управлението му между 2016 и 2022 г., когато според различни оценки са загинали хиляди цивилни.

Бившият президент отхвърля обвиненията и настоява, че полицията е действала само при самоотбрана, като защитава предприетите от него мерки.

По-рано апелативна инстанция на съда потвърди, че делото попада в юрисдикцията на МНС. Очаква се процесът да започне в рамките на следващите месеци.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    32 0 Отговор
    По тази логика изкукуригалия "миротворец" трябва веднага да го застрелят. Само за три четири месеца краварите изтрепаха сума ти хора потапяйки лодките защото ги подозирали, че превозвали наркотици.

    13:10 23.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 21 Отговор
    А когда е моето дело ?

    Коментиран от #12

    13:11 23.04.2026

  • 3 Зевс

    26 0 Отговор
    Нетаняху кога ще бъде арестуван по вече издадена заповед на същия съд?

    13:11 23.04.2026

  • 4 ЧеБурашка

    19 0 Отговор
    Чудесна тема.
    А Нетаняху кога?

    13:19 23.04.2026

  • 5 Сатаняхуто КОГА?!!

    24 0 Отговор
    Този беше неудобен на щатите, затова го съсипаха.

    13:20 23.04.2026

  • 6 Коста

    18 0 Отговор
    На този човек тъпите Филипинци се прекланяха когато намали на половин и повече наркотиците във Филипините. Сега някви откачалки го съдят щот роднините им били наркотрафиканти и ги думнали

    13:22 23.04.2026

  • 7 ТеМида

    13 0 Отговор
    А престъпленията на СатанЯхууу и бай Перукан срещу човечеството има ли някой смелост да ги разследва ?

    Коментиран от #13

    13:23 23.04.2026

  • 8 Сзо

    14 0 Отговор
    Чак пък срещу човечеството.....
    Между другото обикновените филипинци го харесват.

    13:24 23.04.2026

  • 9 Коста

    16 0 Отговор
    Никой не казва нищо на дедо Тчръмпи лудото куче за убитите венецуелски рибари, без съд и присъда, щото от Пентагона така си били мислели.

    13:24 23.04.2026

  • 10 Жорко

    11 0 Отговор
    Аз бих му дал медал и почит,не можел да търгуваш с наркотици и да вкарваш други хора в изкушения който имат ужасни последици.

    13:28 23.04.2026

  • 11 Възмутен

    8 0 Отговор
    "Според обвинението той е участвал в общ план за ликвидиране на заподозрени в престъпления, включително лица, свързвани с употреба или разпространение на наркотици, чрез насилствени действия"

    А защо ли "независимия" МНС няма обвинения срещу перчема който ликвидираше рибарски лодки в Карибско море заради "съмнения за трафик на наркотици" преди да отвлече Мадуро - или в канчето на господарите не позволяват да се гледа.

    Значи според МНС разстрела на нарко-барони е престъпление но отвличането на президент на суверенна държава не е. Ами те краварите убиха и Пабло Ескобар ама тях защо не ги съдят за това.

    Тия се превърнаха в поредната институция за поръчкови дела срещу неудобни - явно Дутерте е развалил бизнеса на някой високопоставен.

    13:44 23.04.2026

  • 12 Санитаря от Карлуково

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    "А когда е моето дело ?"

    Утре доктора ще мине на визитация та тогава ще разгледа делото ти.

    13:47 23.04.2026

  • 13 Помнещ

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТеМида":

    Ами Тръмп ги заплаши че ще им спре финансирането ако заведат дело за престъпленията на американската армия - смятай колко "независим" е този "международен" съд щом е на финансиране от краварника.

    Сега съдят Дутерте защото явно е развалил бизнеса на някой сенатор.

    Коментиран от #18

    13:51 23.04.2026

  • 14 Учуден

    7 0 Отговор
    "на заподозрени в престъпления, включително лица, свързвани с употреба или разпространение на наркотици, чрез насилствени действия"

    И как да стане без "насилствени действия" срещу убийци и наркобарони - покани да престанат да ги извършват ли да им прати. Или разяснителен семинар да организира на който да ги убедят да не извършват престъпления.

    МНС както и ООН са поредните лапачи на пари.

    Значи ако убиеш наркобарон или убиец това е "престъпление срещу човечеството" обаче ако убиеш невъоръжен протестиращ в Минесота или пред Капитолия това не е "престъпление срещу човечеството".

    14:01 23.04.2026

  • 15 Анонимен

    4 0 Отговор
    За лица със шест пръста и уши като пелангатори няма международни престъпления, а само някои подлежат на присъда.Пита се в задачата къде е правдата, чия съвест е прегазена.

    14:13 23.04.2026

  • 16 Бениамин Натаняху премиер

    3 0 Отговор
    А мен никой не ме закача, колко народ изтрепах и ще трепа...☝️

    Коментиран от #22

    14:36 23.04.2026

  • 17 Някой

    2 0 Отговор
    Измишльотината МНС защитава наркотиците. Като навремето в Опиумните войни на Великобритания и Франция срещу Китай искащ да забранява наркотиците и покрай това хванат Хонконг.
    Филипините излязоха от МНС, но онези въпреки това го предадоха Дутарте - предава се само ако същото е престъпление в държавата, а в ситуацията не е. А на всичкото отгоре след като е на тяхна територия, ако има нещо трябва да е съден там. А Дутарте само изискваше разпространителите да се застрелват на място и да бъдат оставяни няколко дни на показ. А наркоманите се редяха на опашка. Сега МНС ще съди ли Тръмп и други управляващи САЩ как удрят по лодки в морета и океани твърдейки, че това е срещу наркотици? Отделно за Венецуела което им бе претекст, а там убиха хора. Дали са двуличници!

    15:03 23.04.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Помнещ":

    Има май две МНС. Едното към ЕС, а другото към ООН. И онзи сигурно заплаши това към ООН.
    И ние може да организираме МНС - междугалактически наказателен съд!

    15:05 23.04.2026

  • 19 Величко

    2 0 Отговор
    Оффф ... , доколкото разбирам от медицина Родриго е невинен !

    15:35 23.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 мнс

    0 0 Отговор
    си е грозна порнография

    16:15 23.04.2026

  • 22 изтрепа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бениамин Натаняху премиер":

    щото на север е по-големата касапница и никой не се коси за твойте жертви, ама така е засега....

    16:20 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания