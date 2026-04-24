Тръмп очаква лидерите на Израел и Ливан за "историческа" среща във Вашингтон "до три седмици" ВИДЕО

Американският премиер Доналд Тръмп очаква израелският премиер Бенямин Нетаняху и ливанският президент Джоузеф Аун да пристигнат във Вашингтон за мирни преговори в рамките на три седмици.

Американският президент потвърди пред репортери в Белия дом, че Израел и Ливан са се споразумели, с подкрепата на САЩ, да удължат прекратяването на огъня с три седмици. „Три седмици. И лидерите им вероятно ще бъдат тук през този период“, заяви Тръмп.

Той оцени предстоящата среща между израелския и ливанския лидер като „историческа“. „Те не са се срещали от години. Никога не са се срещали. Помислете за това!“, отбеляза американският президент.

Тръмп е убеден, че Израел и Ливан имат добър шанс да постигнат мирно споразумение още през 2026 г.

„Мисля, че има отличен шанс“, каза американският лидер.

На 16 април той обяви, че Израел и Ливан ще обявят 10-дневно прекратяване на огъня. Белият дом смята, че това споразумение може да доведе до траен мир между двете страни. Американският лидер заяви, че кани Аун и Нетаняху на среща в Белия дом през следващите дни, за да проведат мирни преговори.