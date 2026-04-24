Тръмп предупреди американците: Бензинът ви ще е скъп, но трябва да спасим света от ядрения холокост на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че възнамерява да попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, дори ако това доведе до покачване на цените на петрола до 200 долара за барел.
Американският лидер заяви пред репортери в белия дом, че неговите сънародници трябва да се подготвят за продължаващи високи цени на бензина в обозримо бъдеще.
Президентът посочи, че причината, че причината е военния конфликт с Иран и затварянето на Ормузкия проток.
Тръмп беше попитан дали би се чувствал комфортно в ситуация, в която цените на петрола биха могли да скочат „до 200 долара за барел“ и дали удължаването на конфликта ще означава, че американците ще трябва да харчат повече пари за гориво.
„Няма да е за дълго. И знаете ли какво ще получат за това? Иран без ядрени оръжия“, отговори президентът.
„Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат един, два или три от вашите градове с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат Близкия изток, включително Израел, с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да атакуват Европа с ракети, способни да я достигнат“, допълни Тръмп.
Той е на мнение, че Иран би могъл „в не толкова далечно бъдеще“ да разработи ракети, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати, ако Техеран не бъде контролиран. Залогът, твърди Тръмп, е и предотвратяването на „ядрен холокост в Европа“.
2 Дзак
05:20 24.04.2026
4 Владимир Путин, президент
Русия е готова още 25 года да превзима Купянск и асвабаждава ЛНР. Герасимов така докладва. Палучава медал за храброст ☝️
05:20 24.04.2026
5 хехе
05:21 24.04.2026
7 Приготви се
05:22 24.04.2026
8 Гошо
05:23 24.04.2026
11 Този рижав клоун
05:24 24.04.2026
16 Иво Христов
05:29 24.04.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "оня с коня":Само вметна за успехите на Русия и руската дипломация на геаполитическата сцена !!! Стратегическите Сейшелските острови някъде в покрайнините на Африка ще палучат 150 000$ финансова подкрепа, а руския Аерофлот ще кара руски туристи на Комодските о-ви. Русия активно сътрудничи с всички островни държави и техните обитатели ☝️
05:31 24.04.2026
23 Виц
Тръмп-За да унищожим ядрените им оръжия!
Защо не нападнете Северна Корея?
Тръмп-Ааа да не сте луди, те вече имат ядрени оръжия!
05:57 24.04.2026
26 Епстейн
От теб и от Биби ли?
Коментиран от #31
06:09 24.04.2026
28 Ана
До коментар #25 от "Който":.. е прав!!
06:12 24.04.2026
31 Хи хи
До коментар #26 от "Епстейн":Абе ти мнооо питаш нещо....
Коментиран от #37
06:21 24.04.2026
37 Ами..
До коментар #31 от "Хи хи":Има уста и пита. За свобода на словото чул ли си?!
Не е безропотен роб като теб.
06:35 24.04.2026
39 Фалиралия президент на фалиралата държав
По-скоро БЕШЕ!!
По-скоро БЕШЕ!!
06:39 24.04.2026
48 До ,, Владимир Путин призидента,,
Коментиран от #50
06:48 24.04.2026
49 чичо лъже като за оръжието на Садам
За сега са му отказали . Това пишат англичаните .
Тоя като нищо ще подпали Света с ядрена война !
06:50 24.04.2026
50 За. Туй... Купянск
До коментар #48 от "До ,, Владимир Путин призидента,,":Дето у.. ЙЛО и Гера симав го бяха превзели преди години ли думаш, хомик ТРИДНЕВЕН?!? ))))
Верно си НОГО проЗДТ)))
КЕН ефо.. уйде))))
06:56 24.04.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "оня с коня":Конят ти е по-умен от теб❗ Анализите ме са ти силата, опитай с пренасяне на мебели❗
Може пък да поумнееш като пренасяш библиотеки и шкафове с книги❗
07:02 24.04.2026
57 Олигофрен
Една от най ДРЕВНИТЕ цивилизации ПЕРСИЦИТЕ ли ще използват срещу ИЗРАЕЛ атомна бомба.
Дядо Трумп е за психиятрията. Човек трябва да е луд като него за да му повярват.
07:45 24.04.2026
