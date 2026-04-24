Тръмп предупреди американците: Бензинът ви ще е скъп, но трябва да спасим света от ядрения холокост на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че възнамерява да попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, дори ако това доведе до покачване на цените на петрола до 200 долара за барел.

Американският лидер заяви пред репортери в белия дом, че неговите сънародници трябва да се подготвят за продължаващи високи цени на бензина в обозримо бъдеще.

Президентът посочи, че причината, че причината е военния конфликт с Иран и затварянето на Ормузкия проток.

Тръмп беше попитан дали би се чувствал комфортно в ситуация, в която цените на петрола биха могли да скочат „до 200 долара за барел“ и дали удължаването на конфликта ще означава, че американците ще трябва да харчат повече пари за гориво.

„Няма да е за дълго. И знаете ли какво ще получат за това? Иран без ядрени оръжия“, отговори президентът.

„Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат един, два или три от вашите градове с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат Близкия изток, включително Израел, с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да атакуват Европа с ракети, способни да я достигнат“, допълни Тръмп.

Той е на мнение, че Иран би могъл „в не толкова далечно бъдеще“ да разработи ракети, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати, ако Техеран не бъде контролиран. Залогът, твърди Тръмп, е и предотвратяването на „ядрен холокост в Европа“.