Тръмп предупреди американците: Бензинът ви ще е скъп, но трябва да спасим света от ядрения холокост на Иран

24 Април, 2026 05:09, обновена 24 Април, 2026 05:44 3 092 60

Според държавния глава на САЩ, Техеран скоро ще има ракети, способни да достигнат континенталната част на страната му

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че възнамерява да попречи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия, дори ако това доведе до покачване на цените на петрола до 200 долара за барел.

Американският лидер заяви пред репортери в белия дом, че неговите сънародници трябва да се подготвят за продължаващи високи цени на бензина в обозримо бъдеще.

Президентът посочи, че причината, че причината е военния конфликт с Иран и затварянето на Ормузкия проток.

Тръмп беше попитан дали би се чувствал комфортно в ситуация, в която цените на петрола биха могли да скочат „до 200 долара за барел“ и дали удължаването на конфликта ще означава, че американците ще трябва да харчат повече пари за гориво.

„Няма да е за дълго. И знаете ли какво ще получат за това? Иран без ядрени оръжия“, отговори президентът.

„Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат един, два или три от вашите градове с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да унищожат Близкия изток, включително Израел, с ядрени оръжия. Мисля, че няма нищо по-лошо от това да атакуват Европа с ракети, способни да я достигнат“, допълни Тръмп.

Той е на мнение, че Иран би могъл „в не толкова далечно бъдеще“ да разработи ракети, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати, ако Техеран не бъде контролиран. Залогът, твърди Тръмп, е и предотвратяването на „ядрен холокост в Европа“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    23 1 Отговор
    Един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    05:20 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Владимир Путин, президент

    11 44 Отговор
    Така ли ???
    Русия е готова още 25 года да превзима Купянск и асвабаждава ЛНР. Герасимов така докладва. Палучава медал за храброст ☝️

    05:20 24.04.2026

  • 5 хехе

    61 1 Отговор
    "миротвореца" продължава да лъже за някакъв холокост по заповед на сатаняху.

    05:21 24.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Приготви се

    41 1 Отговор
    за импийчмант ,мами..та ти лЮда!

    05:22 24.04.2026

  • 8 Гошо

    36 2 Отговор
    Путин също е готов .Обаче разните му Урсулковци по Брюксел как са с подготовката ?

    05:23 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този рижав клоун

    54 3 Отговор
    Живее в свой измислен свят. В състояние е да унищожи света. Защо го държат още на влас. Та те единствени са хвърляли атомни бомби. Трябва ли другите да страдат заради тяхната арогантност.

    05:24 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иво Христов

    7 23 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    05:29 24.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Само вметна за успехите на Русия и руската дипломация на геаполитическата сцена !!! Стратегическите Сейшелските острови някъде в покрайнините на Африка ще палучат 150 000$ финансова подкрепа, а руския Аерофлот ще кара руски туристи на Комодските о-ви. Русия активно сътрудничи с всички островни държави и техните обитатели ☝️

    05:31 24.04.2026

  • 18 За какъв ирански

    45 2 Отговор
    ядрен холокост бълнува тоя "миротворец"? Явно човекът не е добре и е крайно време компетентните медицински специалист да се заемат с него, че с безумните си действия докара икономическа криза в целия свят! Гражданите на великите САЩ, според думите му(!), спят ли, че не вижда, че начело на държавата им е един мозъчно увреден старец, който с големи крачки навлиза в дементно състояние... А според някои, вече е там...

    05:32 24.04.2026

  • 19 дядото

    40 0 Отговор
    той бил готов на 200 щд за барел.явно не му пука за съдбата на милиарди хора по света.пфу

    05:35 24.04.2026

  • 20 Истината

    35 1 Отговор
    Aбе ти си готов, ама народа ти дали е готов?
    Или ще те обеси на дървото пред белия дим?

    05:39 24.04.2026

  • 21 оня с коня

    4 36 Отговор
    Абс. прав Тръмп- Иран е Мюсулманската "С.корея" и ако бъде оставен ще се разрастне като Хидра,подчинявайки значително по-слабичките си Съседи,т.е. ще диктува Световните Цени на Петрола.Естествено това ще му донесе почти Световна Хегемония,като сегашните морски такси от по 2 млн Долара на Плавателен съд ще са буквално "Джобни пари" за него.И понеже Безплатен обяд няма,възниква въпроса:Ще остави ли Света това Близкоизточно Чудовище да се разрастне Неконтролируемо изсмуквайки Жизнените сили на Запада,или ще бъде ИЗСТРАДАНО унищожаването му чрез стоическо изтърпяване на Цените на горивата?!

    Коментиран от #27, #53

    05:40 24.04.2026

  • 22 Нещастен лъжец

    32 3 Отговор
    Който се опитва да оправдае убийствата които извърши спрямо светът в името на интересът на шайка шарлатани.

    Коментиран от #25

    05:47 24.04.2026

  • 23 Виц

    41 0 Отговор
    Защо нападнахте Иран?
    Тръмп-За да унищожим ядрените им оръжия!
    Защо не нападнете Северна Корея?
    Тръмп-Ааа да не сте луди, те вече имат ядрени оръжия!

    05:57 24.04.2026

  • 24 Оракула от Делфи

    31 0 Отговор
    "Цезар" е тотално изкуфял , и въпроса ми е , ... кой ще ни пази от САЩ и Израел???

    06:01 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Епстейн

    27 0 Отговор
    Трябвало да спаси света... от кого, бе улав??!!
    От теб и от Биби ли?

    Коментиран от #31

    06:09 24.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ана

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Който":

    .. е прав!!

    06:12 24.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хи хи

    0 9 Отговор

    До коментар #26 от "Епстейн":

    Абе ти мнооо питаш нещо....

    Коментиран от #37

    06:21 24.04.2026

  • 32 оня с коня

    0 17 Отговор
    06:24 24.04.2026

  • 33 Боже мили ,

    9 0 Отговор
    и Холокоста намеси ?!

    06:26 24.04.2026

  • 34 Дедо дончо

    12 0 Отговор
    Е изтрещял тотално !!!!

    06:27 24.04.2026

  • 35 Другия път

    8 0 Отговор
    Не по ухото !

    06:28 24.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами..

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Има уста и пита. За свобода на словото чул ли си?!
    Не е безропотен роб като теб.

    06:35 24.04.2026

  • 38 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    тоя тотално е изтрещя!??? Гьобелс ряпа да яде!

    06:36 24.04.2026

  • 39 Фалиралия президент на фалиралата държав

    7 1 Отговор
    То се вижда кой е хидрата ...
    По-скоро БЕШЕ!!

    06:39 24.04.2026

  • 40 Чифутски глупости

    12 0 Отговор
    Плаши гаргите за да оправдае безсмислената война на Израел. Преди да я предизвика, Иран си живееше мирно и спокойно.

    06:39 24.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 света

    8 0 Отговор
    света трябва да се спаси от евреите а не от иран вече всяка държави имат ядрени бомби

    06:41 24.04.2026

  • 46 защо

    4 0 Отговор
    А вижте, колко е хубаво, ние да унищожаваме който и да е град / държава с конвенционални оръжия! Без Русия и Китай, де /за тях имаме Украйна и Тайван/. Е, за това ще плащате вие, но ние ще трупаме милиарди. Струва си цената, нали?

    06:42 24.04.2026

  • 47 Предположение

    5 0 Отговор
    Хладилникът ще победи страха.

    06:42 24.04.2026

  • 48 До ,, Владимир Путин призидента,,

    3 5 Отговор
    56 те държави пак се изложихте ,гледаш ли видеата от Купянск , твоите хора останали без вода и храна и изглеждат , като излязли от Освиенциум , отивай да им помагаш .В телеграм каналите на окраината ги показват .

    Коментиран от #50

    06:48 24.04.2026

  • 49 чичо лъже като за оръжието на Садам

    9 0 Отговор
    На събрание на началник щабове , чичо е искал кодовете за ядрените ракети .
    За сега са му отказали . Това пишат англичаните .
    Тоя като нищо ще подпали Света с ядрена война !

    06:50 24.04.2026

  • 50 За. Туй... Купянск

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "До ,, Владимир Путин призидента,,":

    Дето у.. ЙЛО и Гера симав го бяха превзели преди години ли думаш, хомик ТРИДНЕВЕН?!? ))))
    Верно си НОГО проЗДТ)))
    КЕН ефо.. уйде))))

    06:56 24.04.2026

  • 51 Дудов

    2 0 Отговор
    Бензинът ви ще е скъп, но щом като сте ме избрали- ще патите

    06:58 24.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Конят ти е по-умен от теб❗ Анализите ме са ти силата, опитай с пренасяне на мебели❗
    Може пък да поумнееш като пренасяш библиотеки и шкафове с книги❗

    07:02 24.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 нннн

    4 0 Отговор
    В лудницата говорят и се държат по същия начин, но те поне са обезопасени. Тръмп превърна светът в лудница, а най- опасният луд, и на свобода, е той.

    07:13 24.04.2026

  • 57 Олигофрен

    4 0 Отговор
    Пакистан и Израел имат стомни бомби в района светът е обкръжен от тях.
    Една от най ДРЕВНИТЕ цивилизации ПЕРСИЦИТЕ ли ще използват срещу ИЗРАЕЛ атомна бомба.
    Дядо Трумп е за психиятрията. Човек трябва да е луд като него за да му повярват.

    07:45 24.04.2026

  • 58 Нагъл

    1 0 Отговор
    Трябва да спасим света от ционисткия ядрен холокост!

    08:15 24.04.2026

  • 59 Истинско обещание 🇮🇷

    3 0 Отговор
    Долен лъжец психопат който мисли хората за пълни и..ди .при. ..нз кой може да му се върже на тези глупости които е из..с..рал...Иран е миролюбива държава която никога никой не е нападнала за разлика от любимия му Израел който извършва Холокост и геноцид ежедневно срещу ПАЛЕСТИНА,Ливан а сега и срещу Иран...Тръмп е за електрическия стол

    08:17 24.04.2026

  • 60 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Бялата риза с дълги ръкави!!!

    08:33 24.04.2026