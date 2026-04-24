След забраната за транзакции: Москва се чуди как "отчаяният ЕС" ще плаща за руския газ, "за който скоро ще се моли"

След забраната за транзакции: Москва се чуди как "отчаяният ЕС" ще плаща за руския газ, "за който скоро ще се моли"

24 Април, 2026 06:02, обновена 24 Април, 2026 06:14 2 898 102

Новият пакет санкции към Русия е насочен към финансови операции с 20 руски банки

След забраната за транзакции: Москва се чуди как "отчаяният ЕС" ще плаща за руския газ, "за който скоро ще се моли" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, се запита как ЕС ще плаща за доставките на руски газ след забраната за транзакции с участието на руски банки.

„Как отчаяният ЕС ще плаща за руския газ, за ​​който скоро ще се моли?“, написа той в X.

По-рано Европейската комисия съобщи, че Европейският съюз налага забрана за транзакции с участието на 20 руски банки, както и на четири финансови институции в трети страни.

ЕС поиска Киев да изпълни няколко условия, за да получи 90-те милиарда евро финансиране, включително разпоредби за зачитане на правата на малцинствата.

В изявлението на ЕС се посочва, че Украйна е задължена да осигури ефективни демократични механизми, да поддържа многопартийна парламентарна система, да спазва върховенството на закона, включително чрез засилване на борбата с корупцията, и да гарантира зачитането на правата на човека, включително правата на малцинствата.

Вчера Брюксел завърши процеса на одобрение на 90 милиарда евро финансиране за Украйна за 2026-2027 г. ЕС смята, че тези средства, ще бъдат изплатени чрез репарации от Москва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Тръмп

    114 21 Отговор
    Не знам дали ще успея да върна Иран в каменната ера но с европейците май ще ми се получи.

    Коментиран от #11, #17, #50

    06:13 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бум

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Мозъкът ти ще гръмне скоро. Ферментирал се.

    06:15 24.04.2026

  • 6 Тук е прав

    79 13 Отговор
    Ами то ЕС от години уж се отказва напълно от руският газ-ама само от началото на годината Франция е увеличила вноса на руски газ с 75% Италия с 38% Германия с 45% и т.н... За нефта да не говорим...

    Коментиран от #8, #13

    06:16 24.04.2026

  • 7 дядото

    65 9 Отговор
    имам предложение - страните от ес да плащат на русия кеш,в брой или на ръка.за предпочитане в злато

    06:18 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Те така

    37 3 Отговор

    До коментар #8 от "Жоро":

    Жорка-това инфо е в свободен достъп-можеш да го видиш сам. Но не от някоя медия-а от Европейската Статистическа Агенция за енергоносители и потребление. Лек ден

    06:24 24.04.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Успя , върна ни успешно!!!
    А сега да му направим "паметник" и да не забравим "Нобеловата награда" !!!
    Защото има и атомни бомби!!!

    06:24 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Е=мс2

    42 10 Отговор
    Урсулите от ЕС ще въведат иновативен начин за добив на газ ще хапват повечко боб за да пълнят газовите хъбове с демократичен газ.

    06:27 24.04.2026

  • 15 Гост

    59 9 Отговор
    Брюкселските луди жаби се надяват на "РЕПАРАЦИИ ОТ МОСКВА". Коментарът е излишен!

    Коментиран от #48

    06:28 24.04.2026

  • 16 Дмитриев, ЧАДО

    9 46 Отговор
    ЕС не са моли. Той направо си бомби Путин.

    06:32 24.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    8 39 Отговор
    Газ има, Лукойл го няма.

    Коментиран от #32

    06:35 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Свободен

    8 24 Отговор
    Ще им даваме на бартер Путинци!
    Дай ми газ - ето ти един путинец!
    Лесна работа!

    06:36 24.04.2026

  • 21 ГАЗ КОЛКОТО ЩЕШ

    11 43 Отговор
    Трета зима изкарахме без руска газ. Некой да е замръзнал ?

    Коментиран от #61

    06:36 24.04.2026

  • 22 Ран

    2 7 Отговор
    Я МАРШ БЕ.

    06:40 24.04.2026

  • 23 Валентин от нашто село

    43 5 Отговор
    ЕС одбрил заем за Украйна, ама щяла да го плаща Москва от репарациите.Или аз съм тъп, че не разбирам как ще ги накарат, или ЕС - че, го мисли.

    Коментиран от #25

    06:40 24.04.2026

  • 24 Дмитриев, ЧАДО

    7 36 Отговор
    ЕС не са моли. ЕС прави оръжия с които са избиват руските захватчици.

    Коментиран от #28

    06:41 24.04.2026

  • 25 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    4 28 Отговор

    До коментар #23 от "Валентин от нашто село":

    Ша гушнат запорираните 240 милиарда на Путин като стой та гледай.

    Коментиран от #34, #59

    06:43 24.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хи хи

    31 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дмитриев, ЧАДО":

    Избиват се урко-захватчиците, не руските, щото Русия взе 20% укротеритории !

    Коментиран от #31

    06:48 24.04.2026

  • 29 Марш

    2 11 Отговор
    Марш обратно вътре, бе глисто!

    06:49 24.04.2026

  • 30 И като този запЪд

    29 4 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    има достатъчно сили да се откаже от руските енергоносители, защо не се отказва на 100%? Руснаците обаче са на път да ги изпреварят за отказа и тогава ще стане интересно... Не че нещо, но те и сега се задъхват, камо ли като спре окончателно притокът от към североизток... Виждаме и чуваме отчаяните вопли на урсулата да работят от къщи, завити в одеала и юргани, за да пестят, а маса заводи изнесоха към по-евтини дестинации, като САЩ например...

    Коментиран от #33

    06:50 24.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 25 Отговор

    До коментар #28 от "Хи хи":

    И колко стотици хиляди руски захватчици избиха в Украйна. Колко обекти в Русия са под ударите на НАТОВСКО оръжие.
    Земя се връща, живот никога.

    Коментиран от #45

    06:51 24.04.2026

  • 32 Булпсихопатъ

    26 1 Отговор

    До коментар #18 от "АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ":

    Но пък на страхотна цена.

    Коментиран от #36

    06:51 24.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 17 Отговор

    До коментар #30 от "И като този запЪд":

    Нещо Лукойл изчезна от ЕС....спряха му кранчето да получава евраци.

    Коментиран от #43, #85

    06:53 24.04.2026

  • 34 Булпсихопатъ

    18 3 Отговор

    До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Нали , даже 90 вече отекоха към златния wc.

    Коментиран от #37

    06:54 24.04.2026

  • 35 Ттт

    6 21 Отговор
    На борсата в Ню Йорк газта е на рекордно ниска цена за последните години. "Хенри Хъб" прелива и се чудят какво да го правят. Добививите също чупят всякакви рекорди, а Европа дори не е опряла до тях.

    06:55 24.04.2026

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 24 Отговор

    До коментар #32 от "Булпсихопатъ":

    Русия продаваше на братска България най скъпата газ в ЕС...цената е само една...БОРСОВА, ама кой да знай.
    Важно е Путин да не получава милиарди газови евраци за армията си.

    Коментиран от #51

    06:55 24.04.2026

  • 37 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 19 Отговор

    До коментар #34 от "Булпсихопатъ":

    Пари не се дават, а оръжия, директно за Украйна. Руски захватчици да трепат.

    06:57 24.04.2026

  • 38 Бай Араб

    2 22 Отговор
    ЕС не купува руска газ и точка.Компаниите , които добиваха газта в Сибир отдавна са напуснали РФ.Китай смуче и преработва газ от ,, силата на Сибир,, и не плаща нищо

    06:57 24.04.2026

  • 39 нпо агент

    21 1 Отговор

    До коментар #2 от "България - законна цел":

    Там е работа ..че той няма проблеми. А такива като ЕС..лапат мухи..и плащат в пъти по-скъпо на сащ..и на Русия, но през посредници..ИДИОТИ..

    Коментиран от #46

    06:57 24.04.2026

  • 40 Катар

    15 2 Отговор
    също няма да изнася природен газ в обозримото бъдеще. От останалите големи производители остава САЩ. Конкуренцията за покупки на американски газ ще вдигнат цените до небето. За ЕС това означава 60-80 евро на MWh - два до три пъти цената през последните две години.

    06:59 24.04.2026

  • 41 Ванко шемета

    1 9 Отговор
    Копелет@ аз газ НЕ ползвам 😆 и не ме е еня 🤣

    06:59 24.04.2026

  • 42 Артилерист

    21 2 Отговор
    Проблемът с енергията е критичен за ЕС и ината на Урсула и управляващата клика около нея, непременно ще се срещне с унижението пред Русия за решаването му. Енергийният проблем не опира само до Ормузкия проток. Той се задълбочи след нанесените ирански удари и сериозни поражения по енергийни съоръжения в Катар, който е основен доставчик за Европа. И аз не съм голословен, че лидерите на ЕС ще се явят на килимчето в Москва, защото експетите твърдят, че сегашната криза е най-голямата в историята. А настояването, че вятърните генератори и слънчевите панели могат да заместят газа и петрола са просто пропагандна заблуда. Усложненията идват и от това, че кризата и търсенето са в почти световен мащаб с изключение на Русия и нейните основни клиенти...

    06:59 24.04.2026

  • 43 Информирай се как същият

    21 2 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    този "Лукойл" се готви да получи 3 милиарда евраци от нас, демек България, за извършените неразумни действия на изключително "компетентни" български "политици"...

    07:00 24.04.2026

  • 44 Господи, какво

    17 1 Отговор
    Безсмислие, какви глупости, лъжи и лицемерие е цялата тази шарлатания, наречена ес!!!!

    07:00 24.04.2026

  • 45 Хи хи

    17 1 Отговор

    До коментар #31 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Слабо излезе натовското оръжие. То ако беше силно урките щяха да си върнат териториите!

    Коментиран от #57

    07:01 24.04.2026

  • 46 Ъхъ

    5 16 Отговор

    До коментар #39 от "нпо агент":

    В момента Европа плаща безпрецедентно ниски цени за газ. Хората се пляскат по челото и се чудят къде им е бил акъла до сега, та не са се откачили по-рано от руския газ. Има борси, отвори и виж.

    Коментиран от #47

    07:01 24.04.2026

  • 47 Откъде

    15 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ъхъ":

    е тази фалшива информация? Котировките на холандския TTF отчитат повишение на цената на газа с 50% само от началото на конфликта в залива - от предишни нива към 30 евро за Мегаватчас сега са на 45 евро.

    Коментиран от #79

    07:06 24.04.2026

  • 48 Изобщо

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    не се надяват на репарации от Москва а ни залъгват с това. Тези пари ще ги плащат народите от ЕС по 500 евро на човек. Урсулите муха ги ухапала.

    Коментиран от #55

    07:06 24.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сложна тема

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    В ерата на дронове и технологии.
    Дано Боташ да, заработи скоро.

    07:09 24.04.2026

  • 51 Това

    15 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ли ти е мечтата "Путин да не получава Евразия"? Давай ги на Тръмп в двоен размер. А какво ще получиш от него?

    Коментиран от #52, #53, #54

    07:11 24.04.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 13 Отговор

    До коментар #51 от "Това":

    Путин изби над ДВА милиона славяни...и продължава да избива. ЕС не дава евраци за ГЕНОЦИД

    07:14 24.04.2026

  • 53 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Това":

    Това получаваме от Тръмп...

    07:15 24.04.2026

  • 54 поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Това":

    ....евраци "

    07:15 24.04.2026

  • 55 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 9 Отговор

    До коментар #48 от "Изобщо":

    И 240 милиарда на Путин са запорирани. От там ша вземем пари.

    07:16 24.04.2026

  • 56 Кобрети

    9 3 Отговор
    Тия съвсем изтрщяха.Къде се чуло и видяло ядрена държава да плаща репарации още по малко Русия

    07:19 24.04.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор

    До коментар #45 от "Хи хи":

    Кой ли изби над 1,4 милиона руснаци
    Земя се връща, живот никога.

    Коментиран от #67

    07:21 24.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ежко

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Първо НАТО не е ЕС и не обявява санкции.Втора,нали искаха да гушнат руските активи,ама като си разчовърках мозъците,разбраха,че не става.Затова измислиха този "заем", който всъщност е подарък.Като гушнеш активи,ставаш крадец.А на крадците никой не отпуска заеми.Никой не инвестира в крадливи държави.....

    Коментиран от #62, #65

    07:25 24.04.2026

  • 60 Ццц

    2 1 Отговор
    След като вече отговорихме на въпроса "с туби ор без туби", единствената интрига е ЕС или Урсула ще умре първи?

    07:27 24.04.2026

  • 61 Сериозно?

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "ГАЗ КОЛКОТО ЩЕШ":

    А цените? Впрочем Турция внася газ от Русия, като влезе в Турция, става турски... нататък се замисли за продължаването на пътя му.


    ..

    Коментиран от #63

    07:32 24.04.2026

  • 62 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ежко":

    За геноцида на Путин, ша гушнат милиардите на Путин, като стой та гледай. Да обявяват ЕС кой както си иска, дреме ни.

    07:34 24.04.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сериозно?":

    Не гледай пътя на газа...а пътя на ЕВРАЦИТЕ за тоя газ...
    Колко милиарда евраци получава Путин, за продадената газ, че нещо не са разбра.

    07:36 24.04.2026

  • 64 Той

    10 0 Отговор
    и преди увеличението газа в ЕС беше почти три пъти по-скъп от този в САЩ. Регулациите на ЕС в енергетиката са очевидно сериозно сгрешени и никой не предприема нищо по въпроса от години. Цялата тази работа намирисва на корупция за милиарди. И няма кой да държи сметка - ЕС е наднационална организация и нейните институции не отговарят пред никой за решенията си.

    Коментиран от #66

    07:37 24.04.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ежко":

    Дали НАТО продава оръжия на Русия. Тва ако не е санкция, какво е.

    Коментиран от #71

    07:38 24.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "Той":

    Ти да не искаш ЕС да отговаря пред Русия....е нема такива идиоти.

    Коментиран от #68

    07:41 24.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще отговаря ами, ЕС е мноо малък и зависим !!

    Коментиран от #70

    07:43 24.04.2026

  • 69 Дмитриев, ЧАДО

    1 2 Отговор
    ЕС е с най хитрата политика....
    Докато Путин и Тръмп водят войни, ЕС дава оръжия и "подкрепа" за тия войни....що ли???

    07:43 24.04.2026

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Хи хи":

    "Малкия" ЕС бомби Путин....така отговаря

    Коментиран от #73

    07:44 24.04.2026

  • 71 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Че за кво и е на Русия натовско оръжие, като руското е по добро ???

    Коментиран от #77

    07:46 24.04.2026

  • 72 Дмитриев, ЧАДО

    0 1 Отговор
    Винаги искаш желаното от теб да е възможно.....
    ЕС не се моли....Оръжие на ЕС директно бомби Русия и избива руснаци в Украйна.

    07:48 24.04.2026

  • 73 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Квото и да прави, квото и да бомби ЕС, териториите си остават руски !!

    Коментиран от #76

    07:49 24.04.2026

  • 74 Проблемът

    2 0 Отговор
    с кризата на цените на енергийните носители в ЕС далеч не се изчерпва с темата руски газ и петрол. Фундаментални неща са сгрешени в европейското законодателство, регулиращо енергийния сектор и в някакъв момент тези груби грешки ще доведат до необратима политическа имплозия в организацията.

    07:54 24.04.2026

  • 75 Дмитриев, ЧАДО

    0 1 Отговор
    Геноцида на Путин нема алтернатива. В днешния свят никой на никого не са моли. Путин ша го бомбят,, без да му са молят...и американци и европейци

    07:54 24.04.2026

  • 76 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Хи хи":

    Що ли Путин са окопава там....и масово са избиват руснаци...дали ша са руски, ша видим...

    Коментиран от #78, #87

    07:56 24.04.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Хи хи":

    Видехме го руското оръжие във Венецуела и Иран....смляха го за нула време.

    Коментиран от #80

    07:57 24.04.2026

  • 78 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Е то са вижда, руски са си териториите, и масово са трепят урки !

    07:58 24.04.2026

  • 79 ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Откъде":

    Тази "фалшива" информация е от Уолстрийт. Отвори си и виж. Точно вчера цените на газта се срината с още 6-7%. и в момента са на няколкогодишно дъно.

    07:58 24.04.2026

  • 80 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Видяхме руското оръжие в Иран, САЩ и Израел уж го бомбиха, пък Иран им се подиграва, а Ормуза е затворен ! Цените на петрола здраво НАГОРЕ, Русия ПЕЧЕЛИ !!

    Коментиран от #82

    08:01 24.04.2026

  • 81 Хи хи

    1 0 Отговор
    РУСКО ОРЪЖИЕ трепе натовски наемници, а нато го е страх да активира член 5 !

    Коментиран от #83

    08:04 24.04.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Хи хи":

    САЩ и Израел сринаха Иран....и още го държат на мушка. А Мъдурката го изведоха по долни гащи....руското оръжие не можаа да ги спаси.

    08:12 24.04.2026

  • 83 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Хи хи":

    НАТО не активира член 5 за НАЕМНИЦИ...
    Който иска да са бие, негова си работа..
    Но руското оръжие не можа да спре избиването над 1,4 милиона руснаци.

    Коментиран от #95

    08:14 24.04.2026

  • 84 Дмитриев, ЧАДО

    1 1 Отговор
    Къв руски газ за ЕС .....ЕС отдавна ви би газов шут....скоро ша има и петролен такъв.

    08:16 24.04.2026

  • 85 От Белгия

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Лукойл си работи и са най-изгодните бензиностанции. Само българските мутри 🐷 и тиква се напъваха да направят рейдерски захват.

    Коментиран от #86

    08:20 24.04.2026

  • 86 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "От Белгия":

    Лукойл си "работи" но къде ли отиват ЕВРАЦИТЕ от него...не при Путин, Вервай ми.

    Коментиран от #88

    08:26 24.04.2026

  • 87 Азов

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На нас не ни беше никак смешно, когато удариха Азовстал с ФАБ3000. Добре, че не ни пуснаха атом! Облякохме на жените дрехите и се предадохме. Руснаците ни нахраниха, а Абрамович ни подари по един смартфон. Слава России!

    Коментиран от #90

    08:26 24.04.2026

  • 88 От Белгия

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не съм им броил парите, че да зная. Те са публично дружество и много ясно, че парите им никога не са отивали при Путин. Данаците си плащат в страната, където работят. Това се отнася и за България.

    Коментиран от #89

    08:30 24.04.2026

  • 89 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "От Белгия":

    Като не знаеш, си трай....санкциите на ЕС удариха жестоко Лукойл. Ша продават клоновете на фирмата в ЕС....до тогава, приходите, за Путин са резнати..

    08:34 24.04.2026

  • 90 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Азов":

    И на нас ни е смешно вече пета година. Избиват ни като плъхове по полята на Украйна. Путин ни обеща да ни подари по една ЛАДА...ама друг път.

    Коментиран от #91, #93

    08:36 24.04.2026

  • 91 Е разбрахме де

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Путинистче идиотче":

    Пета година превземате Крим и разрушавате Керченския мост. Избирате руснаци, а украинските гробища се виждат от космоса. От 50 милиона население вече сте 18. Пилци се броят наесен. Имай търпение.

    08:42 24.04.2026

  • 92 Васил

    1 0 Отговор
    Охоооооооо как отчаяно рашистите искат да ни продават газ за по 2000 долара за 1000 куб. метра явно мечтите са безплатни. Къде ще си намерят такава дойна крава защото Индия и Китай купуват за без пари защото нямат избор.

    Коментиран от #96

    08:42 24.04.2026

  • 93 Между другото,

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Путинистче идиотче":

    Тръмп забрани в САЩ да се пишат глупости за Путин. Не ми е ясно, защо в България няма контрол. Ще има промяна в СЕМ след изгонването на мутрите.

    Коментиран от #97

    08:46 24.04.2026

  • 94 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    0 0 Отговор
    КИРИЛЧО

    МОЖЕШ ДА СЕ ПОМОЛИШ

    НА ГРЕЗДЕЯ МИ .

    08:47 24.04.2026

  • 95 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не активира член 5, щото го е страх ! Нови животи се раждат, но нови територии не се създават, така че урките се свиват и притискат, за да заемат по малко територия !

    Коментиран от #102

    08:50 24.04.2026

  • 96 Добър въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Васил":

    Индия и Китайската народна република купуват по цени, свързани с цените на нефта, а ЕС по борсови цени. Формулите за определяне на цените са различни. Но за РФ определящи са не цените, а предвидимост на доставките. Природен газ имат за 1000 години. Извира. Понякога се самозапалва или взривява. Хиляди километри находища!

    Коментиран от #98

    08:52 24.04.2026

  • 97 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Между другото,":

    Тръмп забранил да се пише против Путин....я по сериозно...

    Коментиран от #100

    08:53 24.04.2026

  • 98 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #96 от "Добър въпрос":

    Ами да продава руския газ за 0,1€ за кубик....колко му е...
    Ама нещо не им стиска....

    08:55 24.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Прочетох

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    тук на сайта. Вярвам на Факти. Добра журналистика.

    08:56 24.04.2026

  • 101 ами

    0 0 Отговор
    ха ха ха -важното е на путин да му е зле

    08:57 24.04.2026

  • 102 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хи хи":

    Кой ти активира чл 5 за НАЕМНИЦИ......Украйна не е член на НАТО..
    Кви нови животи в тия територии бре....там всичко е опустошено и обезлюдено.....а и е под прицел на ВСУ.

    08:59 24.04.2026

