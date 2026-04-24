Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, се запита как ЕС ще плаща за доставките на руски газ след забраната за транзакции с участието на руски банки.

„Как отчаяният ЕС ще плаща за руския газ, за ​​който скоро ще се моли?“, написа той в X.

По-рано Европейската комисия съобщи, че Европейският съюз налага забрана за транзакции с участието на 20 руски банки, както и на четири финансови институции в трети страни.

ЕС поиска Киев да изпълни няколко условия, за да получи 90-те милиарда евро финансиране, включително разпоредби за зачитане на правата на малцинствата.

В изявлението на ЕС се посочва, че Украйна е задължена да осигури ефективни демократични механизми, да поддържа многопартийна парламентарна система, да спазва върховенството на закона, включително чрез засилване на борбата с корупцията, и да гарантира зачитането на правата на човека, включително правата на малцинствата.

Вчера Брюксел завърши процеса на одобрение на 90 милиарда евро финансиране за Украйна за 2026-2027 г. ЕС смята, че тези средства, ще бъдат изплатени чрез репарации от Москва.