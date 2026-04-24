Ще пътува ли Путин до Маями за срещата на върха на Г-20?

Руският президент Владимир Путин може да посети САЩ за участие в срещата на върха на Г-20 в Маями, щата Флорида, но окончателно решение все още няма, съобщават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По-рано „Вашингтон пост“ публикува информация, че американският президент Доналд Тръмп е отправил покана към Путин за участие в събитието. Самият Тръмп е заявил пред журналисти в Белия дом, че присъствието на руския лидер би било „много полезно“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Путин може да присъства, но също така е възможно Русия да бъде представена от друг високопоставен представител. Той подчерта, че окончателното решение все още не е взето.

Песков допълни, че независимо от формата на участие, Русия ще бъде представена на високо ниво, като определи Г-20 като ключов формат за Москва предвид глобалните кризи.

Срещата на върха на Г-20 е планирана за 14 и 15 декември в Маями.