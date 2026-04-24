Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ще пътува ли Путин до Маями за срещата на върха на Г-20?

24 Април, 2026 18:28 1 200 39

Кремъл допуска различни сценарии, докато САЩ заявяват, че присъствието му би било „полезно“

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин може да посети САЩ за участие в срещата на върха на Г-20 в Маями, щата Флорида, но окончателно решение все още няма, съобщават Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По-рано „Вашингтон пост“ публикува информация, че американският президент Доналд Тръмп е отправил покана към Путин за участие в събитието. Самият Тръмп е заявил пред журналисти в Белия дом, че присъствието на руския лидер би било „много полезно“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Путин може да присъства, но също така е възможно Русия да бъде представена от друг високопоставен представител. Той подчерта, че окончателното решение все още не е взето.

Песков допълни, че независимо от формата на участие, Русия ще бъде представена на високо ниво, като определи Г-20 като ключов формат за Москва предвид глобалните кризи.

Срещата на върха на Г-20 е планирана за 14 и 15 декември в Маями.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 15 Отговор
    Радев ще го кара.

    Коментиран от #34

    18:29 24.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    14 21 Отговор
    Абе кой го е еня за мен, кой бръсне Русия за cлива ?!!
    Как липсва на Русия един Румен Радев, един Льотчик който да вдигне юмрука и народа срещу путинското недоразумение и режим.....💪

    Коментиран от #33

    18:30 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 си дзън

    23 4 Отговор
    До декември дедо Дончо може и да го махнат както е тръгнало.

    18:32 24.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Палада оригинал

    20 20 Отговор
    Ако отиде ще бъде унижен от всички!!Там се събират големи и мощни икономики...къде е тръгнал този хартиен тигър,беден и миришещ на блато

    Коментиран от #11, #16, #29, #30

    18:33 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 .....

    8 0 Отговор
    Ми ние от къде да знаеме😂 питай го.

    18:37 24.04.2026

  • 11 Хихи

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада оригинал":

    сороските подлоги ,в УНИАН ли го четете това ?!

    18:38 24.04.2026

  • 12 Никол женски пазар

    3 8 Отговор
    От кога се глася на Путин да му направя една мазна трандамия

    18:40 24.04.2026

  • 13 На слука

    6 5 Отговор
    А, де? Де тоз пусти късмет, де?

    18:40 24.04.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    11 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #28

    18:43 24.04.2026

  • 15 Горски

    13 5 Отговор
    Опитите за санкции или "международна изолация" срещу РФ и КНР, поотделно или заедно, са смешни и жалки. Добре е вече да се гледа по-реално на нещата. Евро.ейските атлантически ястреби трябва да демонстрират солидарност с Украйна и да откажат участие ако Русия е на тази среща. Така, ще демонстрират отново презрението си към Тръмп. Колкото повече - толкова повече. Руснаците са им казали. Да ви пикхая на срещата! Да ги шпионират на този среща! До тогава тромпета терорист масовия убиец на деца няма да го има и ще гние в затвора. Тръмп беше тръгнал да води преговори за прекратяване на войната ,между Русия и Украйна, дали от старост или "нещо друго", не виждам как този Президент днес ще прекрати тази грозна война в съцето на Европа?

    Коментиран от #23, #25

    18:45 24.04.2026

  • 16 атина - ментето

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада оригинал":

    Като си баеш бабо ле , кой ли те слуша ....Те така и с твоите тъпотии по сайтовете !

    18:46 24.04.2026

  • 17 Така де

    12 7 Отговор
    Всичко очакват господаря на света - Путин, как ще постъпи.
    Щом и статия са написали по въпроса, значи той е най-важният гост, за другите 19 нищо не се говори.

    Коментиран от #21

    18:46 24.04.2026

  • 18 руzко = боклук

    8 10 Отговор
    не, не е поканен

    18:48 24.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    10 1 Отговор
    До средата на декември бая вода има да изтече.
    По-важно сега е кой ще присъства на 9 май в Москва.

    18:51 24.04.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Така де":

     "...господаря на света - Путин..."

    Господар съм на блато и един булюк крепостни деревенщици.

    Коментиран от #26

    18:51 24.04.2026

  • 22 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    Да го възстановяват тия дето го събориха.
    Иначе ... Сакчето и на влакчето за окраина :)

    18:53 24.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А ГДЕ

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    Кая Калната ?

    18:57 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 8 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Що джуджето с белия нос Стори Пакост не го канят на Г 20 ?

    18:59 24.04.2026

  • 27 Доналд Тръмп, президент

    3 11 Отговор
    Ха-ха....откъде-накъде съм длъжен да прекратявам война, която носи безброй дивиденти на Америка ?
    Нека вocтoчните cигaнье се изтpeпят до крак, квото остане ще дyxa газ и нефт за Америка за едните копейки.
    Боже господи кви наивници....

    18:59 24.04.2026

  • 28 Пиночет

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    Вече пускаш ли в най милото си след като излекува Майс Сълла ,да почистя и смажа инструмента за утре и да подготвя 3€врака .Знаеш ,че съм щедър и винаги ти оставам 50€с. за едно малко .

    19:04 24.04.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада оригинал":

    Не знам колко си оригинал,ама дъжд ли те е валял или натурално си пахнеш на мокро куче ?

    19:06 24.04.2026

  • 30 До декември "мощните икономики"

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада оригинал":

    ще са канала! Особено европейските!
    Отвори си очите и се информирай накъде вървят нещата!

    19:25 24.04.2026

  • 31 КАКВА РАБОТА

    10 1 Отговор
    ИМА ТОЙ В ГНЕЗДОТО НА ЯСТРЕБИТЕ.

    19:26 24.04.2026

  • 32 Майор Деянов, на всеки километър

    3 9 Отговор
    В интерес на правдата Пуцик тотално катастрофира и девалвира Русията. Така я забута, че буквално я унищожи. Русия мина в страните от Третия свят, зависими от технологии и санкции. Отсега нататък вечен придатък на Китай и в наведено положение пред мощна Украйна. Тотален упадък ☝️

    19:26 24.04.2026

  • 33 Опана

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Много дълго се получи. Изчерпаха се свежите идеи май.

    Коментиран от #36

    19:35 24.04.2026

  • 34 Ще отиде

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ако има келепир .. иначе няма да си мръдне и пръста даже... това е прагматичен политик.

    19:37 24.04.2026

  • 35 койдазнай

    2 1 Отговор
    А тоя декември месец, дали още ще е президент?!?

    19:48 24.04.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Опана":

    Късо-дълго треба ме махат.
    Не ставам.

    19:49 24.04.2026

  • 37 димитър

    3 2 Отговор
    Ако Путин посети Америка нищо чудно ЦРУ да го ликвидира и веднага медията им в един глас ще започнат да вият като бесни песове подканвайки и останалите и да убеждават Световната общественост ,че е бил диктатор и Руският народ се е отървал от него . В това има истина защото Русия в момента е така това е от Путин който управлява от 27-12-1999 година . С нехайството , безразличието и всичко което прави Западът сякаш са дребни незначителни нещо на които не трябва да се обръща внимание . Сигурен съм сега ще им каже --"Ние сме готови да работим с вас специално за Америка -- готови сме за съвместни инвестиции ." Това което Америка до сега е направил за Русия --от войната в Украйна , санкциите , забраните , блокираните на 300 Милиарда , лишаване от Световната платежна система -- няма край за всичкото е без значение за него .

    20:03 24.04.2026

  • 38 ОТЛИЧНИК

    1 0 Отговор
    До декември може да отиде някъде по-далеч ...от където няма връщане...

    20:03 24.04.2026

  • 39 Как така

    0 2 Отговор
    Тръмп ще кани на Г20 международния престъпник Путлер. Надявам се останалите държави да бойкотират тази глупост.

    20:10 24.04.2026

