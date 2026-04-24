ООН: Ударите в Ливан и Израел може да представляват тежки нарушения на международното право

Службата на ООН за правата на човека съобщи в петък, че е документирала удари по цивилни райони и жилищни сгради в Ливан и Израел по време на последната ескалация между Израел и „Хизбула“, които могат да представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Докладът обхваща първите три седмици от конфликта, който започва след атаки на „Хизбула“ срещу Израел на 2 март, последвани от мащабна израелска военна операция.

Според ливанските власти от началото на ескалацията в Ливан са загинали близо 2500 души, като са налице масово разселване и сериозни щети върху гражданската инфраструктура. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп е обявил триседмично удължаване на прекратяването на огъня.

Говорителят на службата на ООН Тамийн Ал-Кийтан заявява, че са регистрирани случаи, при които израелски удари са разрушили многоетажни жилищни сгради, като са загинали цели семейства.

Като пример се посочва удар от 8 март в района на Сир ел-Гарбие, провинция Набатия, при който са загинали най-малко 13 цивилни, сред които жени и деца.

Според ООН тези инциденти поставят въпроси относно спазването на принципите за разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки при военни действия.

В доклада се посочва още, че „Хизбула“ е изстрелвала неуправляеми ракети без необходимата прецизност, което е довело до щети по гражданска инфраструктура в Израел и също може да представлява нарушение на международното право.

ООН отбелязва, че в някои случаи са били издавани предупреждения за евакуация преди ударите в Ливан, но те не винаги са били достатъчни или ефективни за безопасно напускане.

Службата предупреждава и че нападения срещу журналисти могат да се квалифицират като военни престъпления, ако са умишлени, след като при удар са убити и ранени представители на медии и спасителни екипи.

От израелската армия заявяват, че е поразено превозно средство и конструкция след установена непосредствена заплаха, като се отрича умишлено насочване срещу журналисти или медици и се съобщава, че случаят се разследва.