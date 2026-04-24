ООН: Ударите в Ливан и Израел може да представляват тежки нарушения на международното право

ООН: Ударите в Ливан и Израел може да представляват тежки нарушения на международното право

24 Април, 2026 19:54 554 11

Доклад отчита жертви сред цивилни, щети по инфраструктурата и рискове за журналисти и медици

ООН: Ударите в Ливан и Израел може да представляват тежки нарушения на международното право - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Службата на ООН за правата на човека съобщи в петък, че е документирала удари по цивилни райони и жилищни сгради в Ливан и Израел по време на последната ескалация между Израел и „Хизбула“, които могат да представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Докладът обхваща първите три седмици от конфликта, който започва след атаки на „Хизбула“ срещу Израел на 2 март, последвани от мащабна израелска военна операция.

Според ливанските власти от началото на ескалацията в Ливан са загинали близо 2500 души, като са налице масово разселване и сериозни щети върху гражданската инфраструктура. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп е обявил триседмично удължаване на прекратяването на огъня.

Говорителят на службата на ООН Тамийн Ал-Кийтан заявява, че са регистрирани случаи, при които израелски удари са разрушили многоетажни жилищни сгради, като са загинали цели семейства.

Като пример се посочва удар от 8 март в района на Сир ел-Гарбие, провинция Набатия, при който са загинали най-малко 13 цивилни, сред които жени и деца.

Според ООН тези инциденти поставят въпроси относно спазването на принципите за разграничаване, пропорционалност и предпазни мерки при военни действия.

В доклада се посочва още, че „Хизбула“ е изстрелвала неуправляеми ракети без необходимата прецизност, което е довело до щети по гражданска инфраструктура в Израел и също може да представлява нарушение на международното право.

ООН отбелязва, че в някои случаи са били издавани предупреждения за евакуация преди ударите в Ливан, но те не винаги са били достатъчни или ефективни за безопасно напускане.

Службата предупреждава и че нападения срещу журналисти могат да се квалифицират като военни престъпления, ако са умишлени, след като при удар са убити и ранени представители на медии и спасителни екипи.

От израелската армия заявяват, че е поразено превозно средство и конструкция след установена непосредствена заплаха, като се отрича умишлено насочване срещу журналисти или медици и се съобщава, че случаят се разследва.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 осраински

    6 1 Отговор
    ПО ВАзНО Е ЧЕ През 2035 г. ЕС ще обяви 64-ия пакет от санкции и ще отпусне заеми на останалите шест украинци.

    19:57 24.04.2026

  • 2 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Ама може да представляват или представляват, какво го осуквате бе!???

    19:58 24.04.2026

  • 3 Коста

    4 0 Отговор
    Дедо Тчръмпи лудото куче каза, че са виновни Иран, Испания, Индия и Китай. Ето тези държави трябва да понесат целата вина и да им се унищожат цивилизациите!

    19:59 24.04.2026

  • 4 Гост

    4 0 Отговор
    Холокост е ционистка измишльотина, добре опакована и зашита, но започва да се къса по шевовете, ще видим къде ще заведе евреите ционисткото лоби...

    Коментиран от #7

    20:05 24.04.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Ае стига ве,не мое да бъде!Та тва са удари нанасяни от богоизбран народ!🐖🐖🐖🤣🥳🖕

    20:07 24.04.2026

  • 6 Гост

    5 0 Отговор
    ...да нападнеш паметник на Христос чук е доказателство, че изпитваш ненавист към християните, но по някаква причина си станал ционистки войник...?!

    20:09 24.04.2026

  • 7 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Холокост не е имало!Един австриец им е построил санаториуми,където по цял ден са се излежавали,чесали и играли сантасе и белот!🤣

    20:09 24.04.2026

  • 8 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Ударите на Израел и изобщо всичко това което прави Израел и в Палестина -ивицата Газа и в Ливан и в Иран е вопиющо драстично нарушаване на международното право/и това е най.малкото което може да се каже/ което вероятно и много от незрящите /слепите хора са видели -но това още не са го видели още нито в ООН нито в ЕС нито даже в Международния съд в Хага!?Те разбира се не виждат и какви поражения нанасят израелците на авторитета на всички международни организации предвидени да наблюдават за спазване на човешките права и за предотвратяване на хуманитарни и други бедствия!?Гореизброените не виждат и какво правят САЩ в Иран !?Хамас Хизбула аятоласите в Иран и др.подобни може да бъдат упреквани в много неща с основание... към тях ние като християни /поне по култура/може да имаме сериозни претенции ...но вече заради двуличието и отвратителното лицемерие на тези организации всички упреци и претенции се обезценяват!?

    20:10 24.04.2026

  • 9 Пострадал от нарушението му

    5 0 Отговор
    Защо може, не сте ли уверени, че дейсрвително са несъмнено нарушние на межднародното право.

    За нарушителите му следва съд изолация.

    20:11 24.04.2026

  • 10 Ами

    3 0 Отговор
    Израел обстрелва не само цивилни ливанци, но и журналисти,
    представители на хуманитарни организации и служители на ООН.
    Ако ООН беше наистина действаща организация, до сега
    трябваше на Израел да бъдат наложени безброй санкции.

    20:22 24.04.2026

  • 11 Българин..

    2 0 Отговор
    На евреин и сиганин не може да се вярва!

    20:27 24.04.2026