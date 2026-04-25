Макрон от Атина: Европа трябва да се събуди за враждебното отношение на САЩ, Русия и Китай към нея ВИДЕО

Европа трябва да се събуди и да не подценява момента, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са „антиевропейски настроени“, заяви френският президент Еманюел Макрон в Атина.

„Не бива да подценяваме този уникален момент, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са решително антиевропейски настроени. Така че сега е моментът да се събудим“, каза френският президент в гръцката столица, цитиран от Politico.

Макрон добави, че очаква напрежението в отношенията със САЩ да продължи и след президентството на Доналд Тръмп, наричайки това „историческа тенденция“. Той каза, че ключовата разлика във втория мандат на републиканеца е, че Европа е спряла да гледа на ситуацията като на временно изключение. Сега, отбеляза Макрон, европейските лидери са осъзнали необходимостта да действат заедно, да демонстрират единство и да защитават интересите си.

Според Politico френският президент е отлетял за Атина, за да подпише гръцко-френско споразумение за удължаване на пакта за сигурност.