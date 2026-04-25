Макрон от Атина: Европа трябва да се събуди за враждебното отношение на САЩ, Русия и Китай към нея ВИДЕО

Макрон от Атина: Европа трябва да се събуди за враждебното отношение на САЩ, Русия и Китай към нея ВИДЕО

25 Април, 2026 07:55, обновена 25 Април, 2026 08:04

Не бива да подценяваме този уникален момент, отбеляза френският президент в гръцката столица

Макрон от Атина: Европа трябва да се събуди за враждебното отношение на САЩ, Русия и Китай към нея ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да се събуди и да не подценява момента, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са „антиевропейски настроени“, заяви френският президент Еманюел Макрон в Атина.

„Не бива да подценяваме този уникален момент, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са решително антиевропейски настроени. Така че сега е моментът да се събудим“, каза френският президент в гръцката столица, цитиран от Politico.

Макрон добави, че очаква напрежението в отношенията със САЩ да продължи и след президентството на Доналд Тръмп, наричайки това „историческа тенденция“. Той каза, че ключовата разлика във втория мандат на републиканеца е, че Европа е спряла да гледа на ситуацията като на временно изключение. Сега, отбеляза Макрон, европейските лидери са осъзнали необходимостта да действат заедно, да демонстрират единство и да защитават интересите си.

Според Politico френският президент е отлетял за Атина, за да подпише гръцко-френско споразумение за удължаване на пакта за сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 2 Отговор
    Неправилна дефиниция !!! Европа трябва да възкръсне, защото Урсулианците са умрели !!!

    08:06 25.04.2026

  • 2 Гост

    16 1 Отговор
    А, то, вие дремехте половин век, ходехте по паради, изнасяхте производство в Китай, а сега чак сте щяло да се събуждате.

    08:08 25.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СЕТИ СЕ МАРА.....

    17 1 Отговор
    НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ Е ЕВРОПА " БЛАГОДАРЕНИЕ" НА БЕЗУМИЕТО НА БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ

    08:11 25.04.2026

  • 5 Ех ,Микрончо!

    16 0 Отговор
    Европа трябва да се събуди и веднага да измиете това свое корумпирано Урсуляшко ръководство,което с всеки изминат ден ,работи усърдно против интересите на Европа!
    Трябва Европа да се събуди и веднага спре огромните харчове,наливани в бездънната каца-,,Украйна" ,а същите да се дадат за социални придобивки на самите европейски граждани...!

    08:11 25.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Селянин

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Готов за бой":

    Алооо, 8.10 е вече. Стига сънува. Вас у лу дни цата не въ ли събуждат у седем?

    08:12 25.04.2026

  • 8 666

    9 0 Отговор
    Макарона до вчера правеше на Тръмп бибитки, и вече нема пари нема любов.

    08:13 25.04.2026

  • 9 Ветеран от протеста

    7 0 Отговор
    Баобаба на къв се опитва да се прави ,на обединител на Европа ли ?

    08:15 25.04.2026

  • 10 Брекзит

    6 0 Отговор
    И на Великобритания също. Вече никой не харесва ЕСсср.

    08:15 25.04.2026

  • 11 си дзън

    1 9 Отговор
    Русията винаги е искала да пороби Европа.
    Данни от проучване какви обикновено най-често са руснаците:
    мъж руснак: миньор, шофьор, копач, орач, крепостен, мутра, алкохолик, лъжец, убиец(военен)
    поговорка: "лъжеш като руснак"
    жена рускиня: модел(до 20), тьотя (след 20), мутреса, ..рва(танцьорка)
    поговорка: "да не ти влезе рускиня в къщата"

    Коментиран от #13

    08:16 25.04.2026

  • 12 Мишел

    8 1 Отговор
    Само пълни глупаци могат да настроят САЩ, Русия и Китай срещу себе си.

    08:18 25.04.2026

  • 13 Ама

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Дрън дзън е много глупав, а?

    08:18 25.04.2026

  • 14 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 1 Отговор
    Странно, защо ли тези страни имат враждебно отношение?!
    Дали не е заради глупостите, които натвориха "политици" от сорта на макарон, Урсула, каяс и сие.....

    08:19 25.04.2026

  • 15 Бай Доню дървара

    2 2 Отговор
    Русия е настроена приятелски само към няколко от стотиците държави от които има гювeч, или пък е по слаба!

    08:22 25.04.2026

  • 16 Браво

    1 0 Отговор
    Браво на Макрон. Европа се вдига и ще постави всички на място.

    08:25 25.04.2026

