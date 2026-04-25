Макрон от Атина: Европа трябва да се събуди за враждебното отношение на САЩ, Русия и Китай към нея ВИДЕО

Европа трябва да се събуди и да не подценява момента, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са „антиевропейски настроени“, заяви френският президент Еманюел Макрон в Атина.
„Не бива да подценяваме този уникален момент, в който президентите на САЩ, Русия и Китай са решително антиевропейски настроени. Така че сега е моментът да се събудим“, каза френският президент в гръцката столица, цитиран от Politico.
Макрон добави, че очаква напрежението в отношенията със САЩ да продължи и след президентството на Доналд Тръмп, наричайки това „историческа тенденция“. Той каза, че ключовата разлика във втория мандат на републиканеца е, че Европа е спряла да гледа на ситуацията като на временно изключение. Сега, отбеляза Макрон, европейските лидери са осъзнали необходимостта да действат заедно, да демонстрират единство и да защитават интересите си.
Според Politico френският президент е отлетял за Атина, за да подпише гръцко-френско споразумение за удължаване на пакта за сигурност.
Ех ,Микрончо!
Трябва Европа да се събуди и веднага спре огромните харчове,наливани в бездънната каца-,,Украйна" ,а същите да се дадат за социални придобивки на самите европейски граждани...!
08:11 25.04.2026
7 Селянин
До коментар #3 от "Готов за бой":Алооо, 8.10 е вече. Стига сънува. Вас у лу дни цата не въ ли събуждат у седем?
08:12 25.04.2026
13 Ама
До коментар #11 от "си дзън":Дрън дзън е много глупав, а?
08:18 25.04.2026
14 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Дали не е заради глупостите, които натвориха "политици" от сорта на макарон, Урсула, каяс и сие.....
08:19 25.04.2026
