Иранският президент призова съгражданите си да намалят ползваната електроенергия

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова гражданите да намалят потреблението на електроенергия заради сериозни затруднения в снабдяването, съобщи агенция Мехр, цитирана от ДПА
„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?“, заяви Пезешкиан.
Според него кризата се дължи основно на атаките на САЩ и Израел срещу инфраструктурата на страната, както и на „обсада“, визирайки морската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища, изброи БНТ.
Международната агенция за енергията и независими анализатори посочват и други причини за ситуацията, включително остаряла инфраструктура, субсидирани цени на електроенергията и управленски проблеми.
Наблюдатели смятат, че призивът на президента, включително акцентът върху ограничаването на осветлението, показва сериозността на кризата.
Иранските власти се стремят да предотвратят нова вълна от социално напрежение след масовите протести през януари. Прекъсванията на електрозахранването и преди са предизвиквали протести в страната.
На 15 април пакистанското правителство въведе режим на тока - за около два часа всяка вечер по време на пиковите часове. Причината, която беше изтъкната, беше " да се предотврати силно покачване на цените".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пийт Хегсет -Крозейдър
Коментиран от #15
10:24 26.04.2026
2 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #5
10:24 26.04.2026
3 Анонимен
10:25 26.04.2026
4 Последния Софиянец
10:26 26.04.2026
5 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":До няколко месеца ще ядат Корани😁
10:26 26.04.2026
6 Владимир Путин, президент
10:31 26.04.2026
7 Раковски
10:35 26.04.2026
8 Политкоректен
10:39 26.04.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Шавате ли, повече боли.
Сега и на свещи ша карате.
Ша ядете веднъж на три дни.
И в пещерите ша си останете.
10:39 26.04.2026
10 айран
10:41 26.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ку-ку
10:44 26.04.2026
13 Джери
10:47 26.04.2026
14 За неинформираните
Коментиран от #16
10:47 26.04.2026
15 Тука нямаме нужда от бомби
До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Сами си бастисваме енергетиката. Под вещото ръководство на ЕСЕС.
10:52 26.04.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "За неинформираните":Ква криза при нас бре....
Ядем, пием и дамаджани сушим.
И сгодни женици колкото щеш.
10:56 26.04.2026
17 Ердоган
11:05 26.04.2026
18 100ИМЕН ШОУ
До коментар #11 от "Учуден":В ЕЛ.МАГАЗИНИТЕ
ЗА ЕЛ.КРУШКИ БЕЗ ЖИЧКА....
11:10 26.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
Палете огньове.
11:15 26.04.2026
20 Лудата Ку Ку ло
11:17 26.04.2026
21 ГанЯ
11:31 26.04.2026
22 И яденето
Браво
11:33 26.04.2026
23 Амадор Ривас
12:15 26.04.2026