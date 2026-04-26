Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иранският президент призова съгражданите си да намалят ползваната електроенергия

26 Април, 2026 10:23 873 23

  • иран-
  • президент-
  • ограничения-
  • електричество-
  • масуд пезешкиан-
  • блокада-
  • ормузки проток-
  • ормузки пролив

„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?", заяви Пезешкиан

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова гражданите да намалят потреблението на електроенергия заради сериозни затруднения в снабдяването, съобщи агенция Мехр, цитирана от ДПА

„Вместо 10 лампи у дома, да се включват само две. Какво лошо има в това?“, заяви Пезешкиан.

Според него кризата се дължи основно на атаките на САЩ и Израел срещу инфраструктурата на страната, както и на „обсада“, визирайки морската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища, изброи БНТ.

Международната агенция за енергията и независими анализатори посочват и други причини за ситуацията, включително остаряла инфраструктура, субсидирани цени на електроенергията и управленски проблеми.

Наблюдатели смятат, че призивът на президента, включително акцентът върху ограничаването на осветлението, показва сериозността на кризата.

Иранските власти се стремят да предотвратят нова вълна от социално напрежение след масовите протести през януари. Прекъсванията на електрозахранването и преди са предизвиквали протести в страната.

На 15 април пакистанското правителство въведе режим на тока - за около два часа всяка вечер по време на пиковите часове. Причината, която беше изтъкната, беше " да се предотврати силно покачване на цените".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийт Хегсет -Крозейдър

    6 3 Отговор
    Кампанията ера!

    Коментиран от #15

    10:24 26.04.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 3 Отговор
    Вече ша ядете и веднъж на три дни.

    Коментиран от #5

    10:24 26.04.2026

  • 3 Анонимен

    15 5 Отговор
    80 милиона иранци мразят аятоласите.

    10:25 26.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Сега ще обвинят Иран за атентата срещу Тръмп.

    10:26 26.04.2026

  • 5 Гресирана ватенка

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    До няколко месеца ще ядат Корани😁

    10:26 26.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    13 4 Отговор
    Не е зле съзнателните руски граждани да последват примера на иранските си роднини и намалят консумацията на ток, бензин, вода, храна, рубли и въздух. Вместо това нека се Молят с лице на восток Три Раза в день ☝️

    10:31 26.04.2026

  • 7 Раковски

    13 4 Отговор
    Дружбата с Русия неминуемо води до режим на тока, бедност, мизерия и терор. Справка- Иран, Куба, Северна Корея, Венецуела, НРБ...

    10:35 26.04.2026

  • 8 Политкоректен

    6 5 Отговор
    Точно като у нас!

    10:39 26.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 1 Отговор
    Тръмп ви затапи отзад,...пролива де.
    Шавате ли, повече боли.
    Сега и на свещи ша карате.
    Ша ядете веднъж на три дни.
    И в пещерите ша си останете.

    10:39 26.04.2026

  • 10 айран

    5 0 Отговор
    пабеждава!

    10:41 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ку-ку

    10 1 Отговор
    Така, така....хайде сега по площадите и да възхвалявате режима с корана в ръце.....а през това време Биби се прицелва в ел.централите и само чака намигване от патока Доналд... 🤣🤣🤣

    10:44 26.04.2026

  • 13 Джери

    9 2 Отговор
    Толкова е лесно.Биби да им удари електроцентралите и аятоласите падат за три дни.

    10:47 26.04.2026

  • 14 За неинформираните

    2 9 Отговор
    И многознаещите тук - заради същата война, ЕС призова гражданите си да правят същото! Ние също пострафахме, глупаци! Заради горивата ни съветват да пестим ток, да пътуваме по-малко, да работим от къщи... А вие се радвате че в Иран било зле. И при нас идва криза. Просто раровили лица във фейсбук и в ракията си не сте разбрали още, овце!

    Коментиран от #16

    10:47 26.04.2026

  • 15 Тука нямаме нужда от бомби

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Сами си бастисваме енергетиката. Под вещото ръководство на ЕСЕС.

    10:52 26.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "За неинформираните":

    Ква криза при нас бре....
    Ядем, пием и дамаджани сушим.
    И сгодни женици колкото щеш.

    10:56 26.04.2026

  • 17 Ердоган

    6 3 Отговор
    Тия са кота при бай Тошо, имат руски АЕЦ, ама нема ток

    11:05 26.04.2026

  • 18 100ИМЕН ШОУ

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Учуден":

    В ЕЛ.МАГАЗИНИТЕ
    ЗА ЕЛ.КРУШКИ БЕЗ ЖИЧКА....

    11:10 26.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор
    За кво ви е ток у пещерите бре ?
    Палете огньове.

    11:15 26.04.2026

  • 20 Лудата Ку Ку ло

    1 1 Отговор
    Как можехме да създадем такова просто злобно поколение?

    11:17 26.04.2026

  • 21 ГанЯ

    4 0 Отговор
    За бога братя, не купувайте - тия сме ги чували! 😁

    11:31 26.04.2026

  • 22 И яденето

    4 0 Отговор
    Всичко
    Браво

    11:33 26.04.2026

  • 23 Амадор Ривас

    0 0 Отговор
    За какво ви е електричество, като нямате интернет 😆​😆​😆​

    12:15 26.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания