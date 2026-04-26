Султанът на Оман прие Абас Арагчи в Маскат

26 Април, 2026 11:15 607 1

Обсъдени са регионалната обстановка и посредническите усилия за край на конфликта с Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Султанът на Оман Хайтам бин Тарик Ал Саид е приел в столицата Маскат иранския външен министър Абас Арагчи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По информация на оманската държавна новинарска агенция двамата са обсъдили развитието на ситуацията в региона, както и посредническите усилия на Оман за прекратяване на американско-израелската война с Иран.

Оман играеше ключова посредническа роля и в предишните преговори между САЩ и Иран по иранската ядрена програма преди началото на ударите на Вашингтон и Тел Авив срещу Техеран на 28 февруари тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Цар Дарий

    1 4 Отговор
    След края на войната Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Катар ще бъдат персийски провинции.

    11:16 26.04.2026