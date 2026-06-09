Израел отправи послание към Тръмп с новите си удари по Иран

С новите си удари срещу Иран вчера, които бяха открито противопоставяне срещу Доналд Тръмп, Израел се опита да защити правото си на глас на масата на преговорите, откъдето досега беше държан настрана от американския президент, пише БТА, цитирайки "Ройтерс".

Въпреки че Тръмп открито призова Израел да не нанася удари, израелската страна порази обекти в Ислямската република за пръв път от влизането в сила на споразумението за спиране на огъня през април, а Иран изстреля ракети по Израел, като определи този свой ход като ответен удар на израелските атаки срещу ливанската столица Бейрут.

Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел вчера малко след като Тръмп ги призова да сложат край на бойните действия. Въпреки това и двете страни си запазиха правото да възобновят сраженията.

С нанасянето на ударите обаче Израел отправи послание към Вашингтон, с което заяви, че не може да се постигне окончателно споразумение с Иран, ако интересите на Израел бъдат пренебрегнати, посочи Дани Орбак, военен историк от Еврейския университет в Израел.

"Защото ако Израел сметне, че интересите му понасят прекалено голямa щета, той ще предприеме действия за коренна промяна на положението си", допълни Орбак.

Тръмп изключва Израел от преговорите

Тръмп, който започна войната заедно с Израел през февруари, се опитва да достигне до споразумение с Иран чрез преговори, докато същевременно държи Израел настрана от тях.

Той публично призова израелския премиер Бенямин Нетаняху да се въздържа от действия, които биха могли да осуетят мирния процес. Така например той го призова да не предприема нападения срещу Ливан, където Израел нахлу през март, за да преследва групировката "Хизбула", подкрепяна от Техеран.

Иран заяви, че няма да сключи каквото и да е мирно споразумение с Вашингтон, ако примирието не обхване и Ливан.

Миналата седмица Нетаняху отмени въздушните удари срещу Бейрут след телефонен разговор с Тръмп. Американският президент потвърди по-късно, че е нарекъл израелския премиер "напълно откачен" в напрегнатия разговор, но изтъкна въпреки това, че запазват добри отношения.

Критиците на Нетаняху в Израел го обвиниха, че е предал суверенитета на страната с ограничаването на военните ѝ действия, за да подкрепи САЩ в преговорите, въпреки че не разполага с място на масата на преговорите.

Израел се опитва да запази нападателните си способности в Ливан

След израелското нападение срещу Ливан в неделя и решението на Иран да предприеме ответна атака, Тръмп даде ясно да се разбере, че с това тази размяна на удари е приключила.

"И двете страни достатъчно се забавляваха", отбеляза той пред изданието "Аксиос".

"Израел нанесе удар, същото направи и Иран. Не ни трябват повече атаки", допълни американският президент.

Но Израел стигна до заключението, че само с ответни удари срещу Иран може да ограничи бъдещото въздействие на Ислямската република върху израелските операции в Ливан.

Израел не би могъл да приеме възможен сценарий, при който иранските атаки срещу Израел се смятат за обоснована "ответна реакция" на израелските операции в Ливан, заяви пред Ройтерс високопоставен израелски представител на сектора на отбраната.

Преди ударите срещу Иран да бъдат нанесени, Нетаняху свика съвещание, на което присъстваха високопоставени представители на Министерството на отбраната и службите за сигурност, за да се обсъдят целите при евентуална краткотрайна ескалация, посочи високопоставеният представител, както и други официални лица, запознати с дискусиите.

Една от целите е да се гарантира, че евентуално бъдещо споразумение между САЩ и Иран няма да отнеме правото на Израел да атакува "Хизбула" в Южен Ливан и да продължава да разполага войски в района, посочи високопоставеният представител.

По неговите думи Нетаняху вече е изтъкнал тези съображения по време на телефонния си разговор с Тръмп този уикенд. Израелският премиер не е отправял публични изявления и не се е появявал в публичното пространство, откакто Израел възобнови атаките си срещу Иран в понеделник сутринта. Канцеларията му също не коментира последните развития.

Израел не може да води продължителна военновъздушна кампания срещу Иран сам, твърдят анализатори

Краткото възобновяване на сблъсъците между Израел и Иран, както и неподчинението на Нетаняху на искането на Тръмп са поредното доказателство за напрежението, което от време на време възниква между двамата консервативни лидери.

В разговори в личното си обкръжение Нетаняху вече е признал, че трудно ще повлияе на мнението на Тръмп по отношение на Иран. Израелският премиер е изтъкнал пред съветниците си, че "не разполага с никакви лостове за въздействие", с които да може да влияе на решенията, които взима американският президент.

Въпреки че Израел е способен да атакува Иран без помощта на САЩ, той все пак ще се нуждае от одобрението и подкрепата им за подобна военна кампания, ако тя се наложи да продължи повече от няколко седмици, посочват военни експерти.

"Няма съмнение, че Израел (не) може да води сам продължителна война, защото в един момент боеприпасите свършват", отбеляза Йехошуа Калиски, старши научен сътрудник в Израелския институт за изследвания в областта на националната сигурност.