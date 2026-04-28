ВСУ удариха отново черноморския град Туапсе: Силни експлозии на пристанището и петролната рафинерия

Руският град Туапсе стана обект на нова масирана украинска атака с дронове, насочена основно срещу петролната рафинерия на "Роснефт" и морския терминал в пристанището.
Местните жители съобщават за над 10 силни експлозии в района на пристанището и рафинерията. Според руските власти пожарът е възникнал вследствие на „падащи отломки“ от неутрализирани безпилотни апарати.
В потушаването на огъня са участвали над 122 пожарникари и 39 единици техника.
По предварителни данни няма пострадали, въпреки че предишни атаки през същия месец (на 16 и 20 април) доведоха до смъртни случаи и ранявания.
Атаката на 28 април е третата голяма вълна от удари за месеца. По-ранни доклади от края на април показват, че над 50% от резервоарите за гориво в рафинерията вече са били унищожени или повредени.
Непрекъснатите удари доведоха до сериозен нефтен разлив в Черно море, като петното се движи към района на Геленджик. Жителите на Туапсе се оплакват от „черен дъжд“ и затруднено дишане поради високи нива на бензол и ксилол във въздуха.
Рафинерията в Туапсе е преустановила дейността си за неопределен период от време, което сериозно нарушава руския износ на петролни продукти.
Поради заплахата временно бяха въведени ограничения за полети в близките летища в Краснодар и Геленджик.
