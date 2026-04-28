ВСУ удариха отново черноморския град Туапсе: Силни експлозии на пристанището и петролната рафинерия

  Тема: Украйна

28 Април, 2026 06:48, обновена 28 Април, 2026 06:57

В потушаването на огъня са участвали над 122 пожарникари и 39 единици техника

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският град Туапсе стана обект на нова масирана украинска атака с дронове, насочена основно срещу петролната рафинерия на "Роснефт" и морския терминал в пристанището.

Местните жители съобщават за над 10 силни експлозии в района на пристанището и рафинерията. Според руските власти пожарът е възникнал вследствие на „падащи отломки“ от неутрализирани безпилотни апарати.

В потушаването на огъня са участвали над 122 пожарникари и 39 единици техника.

По предварителни данни няма пострадали, въпреки че предишни атаки през същия месец (на 16 и 20 април) доведоха до смъртни случаи и ранявания.

Атаката на 28 април е третата голяма вълна от удари за месеца. По-ранни доклади от края на април показват, че над 50% от резервоарите за гориво в рафинерията вече са били унищожени или повредени.

Непрекъснатите удари доведоха до сериозен нефтен разлив в Черно море, като петното се движи към района на Геленджик. Жителите на Туапсе се оплакват от „черен дъжд“ и затруднено дишане поради високи нива на бензол и ксилол във въздуха.

Рафинерията в Туапсе е преустановила дейността си за неопределен период от време, което сериозно нарушава руския износ на петролни продукти.

Поради заплахата временно бяха въведени ограничения за полети в близките летища в Краснодар и Геленджик.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 11 Отговор
    Километри нефтени разливи идват към българското Черноморие.

    Коментиран от #8, #16, #20, #44

    06:59 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    24 15 Отговор
    Тази рафинерия снабдява Турция.Ердоган пак ще дърпа ушите на Зеления

    Коментиран от #45

    07:02 28.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бога ми

    15 20 Отговор
    Една Украйна неможем да пипне
    А бяхме втората армия

    Коментиран от #50

    07:03 28.04.2026

  • 8 Вятъра

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е западен. Успокой се

    07:04 28.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Влодимир Педофилович Путин

    15 24 Отговор
    Всичко върви по план
    2034 домбас пада
    И русия е Големият победител направила невъзможното за човешката раса

    07:05 28.04.2026

  • 11 Слава Русия

    22 14 Отговор

    До коментар #3 от "Слава Украйна":

    Русия е велика

    07:05 28.04.2026

  • 12 Героите ибиват

    18 3 Отговор
    Прасетата
    А Прасетата избиват цивилни

    07:06 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахаха!🎺🥳😀

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обяснение на българските туристи, че замърсяването е предизвикано от украински диверсии срещу Путин няма да ги задоволи. Чужденците ще заминат за Гърция и Турция.

    Коментиран от #42, #46

    07:09 28.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Това велико

    12 14 Отговор
    ПВО на Русия защо не ги сваля 1 км. преди рафинерията, а така изчислява траекторията на отломките, че ги сваля точно там където е необходимо за да падат всичките върху не унищожените складове и съоражения

    07:13 28.04.2026

  • 19 А Путин все още търпи

    10 13 Отговор
    И чака ли чака да стане чудо и някой друг да му довърши работата. Няма да стане скоро.

    Коментиран от #31

    07:15 28.04.2026

  • 20 Анджо

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Така ще получим безплатно нефт и нефтени продукти.😂⛽

    07:15 28.04.2026

  • 21 Тцк ......тцк

    11 8 Отговор
    Организираме безплатна екскурзия на окраински граждани до фронта

    07:15 28.04.2026

  • 22 Хахахахаха

    16 14 Отговор
    5 години война, 100 000 км изгубена територия, 5 милиона убити, ранени или изчезнали на фронта украинци, а успехите на укрите са ударили по цивилни, кораби на пристанищата или нефтозаводи, много тъжно и жалко

    Коментиран от #33

    07:15 28.04.2026

  • 23 Руснаци

    13 7 Отговор

    До коментар #15 от "Не напразно Украйна ще превземе Русия":

    Да да ще бие, ама нека първо да си освободи 20 км територия в собствената държава, а пък после да гледа към Москва хахахахаха

    07:17 28.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Интелект

    10 6 Отговор

    До коментар #15 от "Не напразно Украйна ще превземе Русия":

    Със златен кинеф

    07:19 28.04.2026

  • 26 Къде ми е статията

    16 11 Отговор
    за плачът на зеля? Какво са избомбили руснаците тая нощ? Верно ли, че по цялата линия на съприкосновение заградителни отряди от наемници разстрелват бягащи урки? Урки! Бягайте на изток за да останете живи! Руснаците ще ви нахранят и излекуват.

    07:20 28.04.2026

  • 27 Българин

    11 13 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #32

    07:24 28.04.2026

  • 28 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    13 7 Отговор
    Това ли ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:24 28.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Путин;

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "А Путин все още търпи":

    Сорос не ми разрешава!

    07:27 28.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хм Хм

    11 11 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахахаха":

    Да ти напомня, че Украйна е жертвата и никога не е претендирала да завладява територии. Тя се защитава в неравна война, а петролната индустрия на Русия е легитимна цел, защото произвежда гориво за фронта.
    Но когато си Мурзи, си имаш специална гледна точка с определени оправдания и опорни точки.

    Коментиран от #34

    07:34 28.04.2026

  • 34 Прав си

    9 11 Отговор

    До коментар #33 от "Хм Хм":

    Борбата е неравна и всички украински мъже ще бъдат унищожени, ако не прекратят съпротивата. За да не са жертви, трябва да се предадат.

    Коментиран от #38, #43

    07:37 28.04.2026

  • 35 САЩ

    6 5 Отговор
    И ние имахме президент актьор, но той изпълняваше мъжки роли в уестърни и не се обличаше като жена.

    Коментиран от #39

    07:40 28.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бомбят Русия на поразия

    6 7 Отговор
    Стана ежедневие

    07:48 28.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тия монголья па ше пишат

    5 4 Отговор
    МОЛБА до ЗСУ за МИЛОСТ И ПОЩАДА , защото града им умира!
    Хихихихихи

    07:59 28.04.2026

  • 41 Без- аналоговото ПВО

    5 4 Отговор
    На монголяците...къде е?!?
    Или...отново някакви..." Отломки" ?

    08:02 28.04.2026

  • 42 Да,ама...

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    ...в Гърция ще имат проблеми,с контролните органи,че автомобилите не са преминали ГТП,защото нямат стикер на предното стъкло...😝!

    08:08 28.04.2026

  • 43 А ние пък...

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Прав си":

    ...имаме едни съседи-украинци,избягали от бусовизация в родината си,които редовно си правят весели барбекюта...😃👍!

    08:13 28.04.2026

  • 44 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ужас. Ако путлера не беше започнал война, всичко щеше да е точно.

    08:28 28.04.2026

  • 45 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тази рафинерия сега ще снабдява плажовете до Сочи с нефт!

    Коментиран от #47

    08:29 28.04.2026

  • 46 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ще заминат, ако тупин не беше започнал войната, морето щеше да е чисто.

    08:30 28.04.2026

  • 47 Златните пясъци

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Ще станат черните пясъци, а Слънчака – Асфалчака. Сбогом туризъм!

    Коментиран от #48, #54

    08:32 28.04.2026

  • 48 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Златните пясъци":

    Скачайте при мутрофанова да спира войната?

    08:34 28.04.2026

  • 49 Путин

    2 1 Отговор
    По-скоро да ги приключва тия юроди и да ни освободи от тях! Омърсиха ни страната! Бандеровци ниедни!

    Коментиран от #51, #52

    08:35 28.04.2026

  • 50 Даже ватите ги е срам от него

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бога ми":

    Пуслер - най-големият срам на планетата.

    08:38 28.04.2026

  • 51 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Путин":

    Аз мисля, че повече копеите са за приключване. Много лъха на нацизъм от тях, както и от руския нацизъм.

    08:41 28.04.2026

  • 52 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Путин":

    И все пак копей, как ще ги приключва? Нали путлера асвабаждава руско говорящите? Как ще ги приключва?

    08:42 28.04.2026

  • 53 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Тя повечето армия във ВСУ е руско говорящи, но путлера асвабаждавал руско говорящите в Украйна. Такава руска пропаганда е цялата работа, че само про сти те копейки повтарят едни и същи опорки.

    08:43 28.04.2026

  • 54 И ква стана тя...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Златните пясъци":

    Тъкмо много украинци си накупиха имоти по нашето Черноморие,сега ще страдат от бомбандировките на сънародниците си...

    08:46 28.04.2026

