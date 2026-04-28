Цената на петрола надмина 110 долара за барел

Цените на петрола се повишиха с близо 2% във вторник, продължавайки възходящата тенденция от предходната сесия, след като усилията за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран остават блокирани, а трафикът през Ормузкия проток продължава да бъде силно ограничен, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Фючърсите на сорта Brent за юни поскъпнаха с 2,32 долара, или 2,1%, до 110,55 долара за барел, след като ден по-рано отчетоха ръст от 2,8% и достигнаха най-високото си ниво от 7 април. Американският лек суров петрол WTI също се повиши - с 1,80 долара, или 1,9%, до 98,17 долара за барел.

Основната причина за поскъпването остава продължаващата безизходица в преговорите. По информация на американски представители президентът Доналд Тръмп е останал недоволен от последното предложение на Техеран за прекратяване на войната, тъй като то не решава ключовите спорове около ядрената програма и корабоплаването в Персийския залив.

Така конфликтът остава в застой - Иран продължава да държи Ормузкия проток практически затворен, а САЩ поддържат блокадата на иранските пристанища. Именно през този стратегически морски коридор в нормални условия преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Данните за корабоплаването показват сериозни смущения в региона. Шест ирански петролни танкера са били принудени да се върнат заради американската блокада, докато само единични плавателни съдове успяват да преминат през протока. Това е далеч под обичайните 125 до 140 дневни преминавания преди началото на конфликта в края на февруари.

Пазарните анализатори предупреждават, че засега липсват реални признаци за деескалация, а ограниченото движение на кораби през Ормуз поддържа висока рискова премия в цените на суровината. Очакванията са, че ако не бъде постигнато бързо политическо решение, петролът ще остане трайно на високи нива и пазарите постепенно ще започнат да приемат конфликта като новата нормалност.