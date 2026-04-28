Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Всички държави »
Цената на петрола надмина 110 долара за барел

28 Април, 2026 12:28 1 300 37

  • петрол-
  • цена-
  • барел

Цените продължават нагоре на фона на задънените мирни усилия, ограниченото корабоплаване и страховете за глобални енергийни доставки

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се повишиха с близо 2% във вторник, продължавайки възходящата тенденция от предходната сесия, след като усилията за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран остават блокирани, а трафикът през Ормузкия проток продължава да бъде силно ограничен, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Фючърсите на сорта Brent за юни поскъпнаха с 2,32 долара, или 2,1%, до 110,55 долара за барел, след като ден по-рано отчетоха ръст от 2,8% и достигнаха най-високото си ниво от 7 април. Американският лек суров петрол WTI също се повиши - с 1,80 долара, или 1,9%, до 98,17 долара за барел.

Основната причина за поскъпването остава продължаващата безизходица в преговорите. По информация на американски представители президентът Доналд Тръмп е останал недоволен от последното предложение на Техеран за прекратяване на войната, тъй като то не решава ключовите спорове около ядрената програма и корабоплаването в Персийския залив.

Така конфликтът остава в застой - Иран продължава да държи Ормузкия проток практически затворен, а САЩ поддържат блокадата на иранските пристанища. Именно през този стратегически морски коридор в нормални условия преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.

Данните за корабоплаването показват сериозни смущения в региона. Шест ирански петролни танкера са били принудени да се върнат заради американската блокада, докато само единични плавателни съдове успяват да преминат през протока. Това е далеч под обичайните 125 до 140 дневни преминавания преди началото на конфликта в края на февруари.

Пазарните анализатори предупреждават, че засега липсват реални признаци за деескалация, а ограниченото движение на кораби през Ормуз поддържа висока рискова премия в цените на суровината. Очакванията са, че ако не бъде постигнато бързо политическо решение, петролът ще остане трайно на високи нива и пазарите постепенно ще започнат да приемат конфликта като новата нормалност.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    22 3 Отговор
    на 180 долара на времето горивото беше 1.70лв - не толкова далчено минало.

    12:30 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Веско швепса

    23 2 Отговор
    Е нали според вас факти и сащ петрола бил поефтинел яко,що така бе миме ни карате след всяка ваша новина да гледаме дали ума слънце

    12:31 28.04.2026

  • 4 евроатлантик

    20 4 Отговор
    И да благодарите, че е само толкова, защото скоро и 220 доларя за барел ще стане!

    12:34 28.04.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    20 3 Отговор
    Човешката глупост е нелечима болест.🦍🦍🦍🤣🤗🖕

    12:35 28.04.2026

  • 6 Овчар

    20 3 Отговор
    Към края на годината като поскъпнат още горивата , ще поскъпне тока, храната и водата защото са свързани в производството...! От големите хранителни вериги ще останат само парко -местата останало ще бъде разграбено от народа за народа...? Властелините ритат по монетарната система и сами ще я срутят...!

    12:36 28.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изперкал русофоб

    30 5 Отговор
    Урааааа, от следващия месец ще плащаме по 10 евро за литър бензин.
    Не ме интересува, че ще гладуваме, важното е да мразя безплатно Русия защото така ми казаха Асен Василев и Мирчев.

    Коментиран от #33

    12:38 28.04.2026

  • 10 Хи хи

    21 5 Отговор
    Тръмпи се мъчи да отвори Ормузкия проход, а Путин печели от новите цени на петрола без да си мръдне пръста !!

    Коментиран от #21, #24, #29

    12:38 28.04.2026

  • 11 Няма такивa иgиoти !

    6 19 Отговор
    Ужас! Русия забранила влизането в страната на еврочиновници, които помагат на ВСУ.
    Кошмар! Еврочиновниците няма да могат да си изкарат ваканцията в руския Сургут. 😆🤪

    Коментиран от #15, #16, #18

    12:38 28.04.2026

  • 12 Изпързаляните

    15 2 Отговор
    Любопитно ми е какво мислят евроатлантиците когато техните куратори ги прецакват.

    12:40 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добри новини

    3 16 Отговор
    При нощната нова атака срещу рафинерията в руския Туапсе е атакуван основно заводът, а не резервоарният парк.
    При атаката са регистрирани пожари на най-малко 4 резервоара на територията на нефтената рафинерия. Докато при предишните атаки беше атакуван резервоарният парк, този път рафинерията е била директно ударена.

    12:40 28.04.2026

  • 15 Хаха

    5 8 Отговор

    До коментар #11 от "Няма такивa иgиoти !":

    Отоговора си го даде сам няма кой да отиде в Русия освен такива които правят диверсии така че всичко е на мястото си освен разума ти.

    12:44 28.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    12 0 Отговор
    Благодарете лично на рижата ,Бай Перукан за цените на петрола ,който вместо Мага ,се оказа агент Мига - Мейк ИзраХелл Грейт Агейн !

    12:46 28.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "Няма такивa иgиoти !":

    Евро.иди.отите забраниха на руски самолети да летят на ЕсеС, при което Русия в отговор затвори въздушно си пространство за тях ❗
    Което води до удължаване на полетите и огромни загуби на време, гориво, пътници за компаниите❗

    12:47 28.04.2026

  • 19 Путлер е слуга на Сатаната

    6 21 Отговор
    За всичко това е виновен Путлер и неговия терористичен рашистки режим !
    Той започна вероломните войни в Украйна, Сирия и Близкия Изток .
    Той подкрепяше и въоръжаваше терористите от Хамас, Хизбола и аятоласите .
    Да гори в ада, заедно с татаро-монголската си орда !!!

    Коментиран от #23

    12:47 28.04.2026

  • 20 оня с коня

    12 0 Отговор
    Явно скоро ще тръгнат едни хора в туби и "хайдушки" маркучи в потайна доба

    12:48 28.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    ХА ХО, пак си без домашно❗
    " Доналд Тръмп нареди на американския флот
    да спира всички кораби,
    които се опитват да преминат през Ормузкия проток от понеделник следобед. " 🤔❗

    12:50 28.04.2026

  • 22 Димитър Георгиев

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Кенн Ефф е на най катти. п....к ...аттаа уммми риссана ,щот всеки се дрррсса в нея и ти включително .

    12:51 28.04.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор

    До коментар #19 от "Путлер е слуга на Сатаната":

    Навън е тъмно, дъжд вали-
    веднага Путин обвини❗
    Самолета веч не вдигаш ти-
    вината в Путин пак търси❗
    Напусна те жената след това-
    при Путин сигурно е отишла❗
    Когато вечер сам си лягаш ти-
    под леглото за Путин провери❗

    12:55 28.04.2026

  • 24 незнайко

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Изобщо не се мъчи да отвори прохода а чака цените да растат и да печели ! Когато сметне, че се е НАЖЕБИЛ ще прекрати експанзията и ще се оттегли ! Дано Китай и Русия най накрая да ударят с ЮМРУЦИ по масата за тъпите преговори които води Тръмп !

    13:00 28.04.2026

  • 25 ИНТЕРЕСНО

    1 4 Отговор
    НАЧАЛНИКА НА БЛТ.№21
    ЗАЩО НЕ НАМАЛИ ЦЕНИТЕ НА ОЙЛ....🤔
    НАЛИ ОБЕЩА НА БАЙ ВЪРБАН ОТ ВРЪБНИЦА

    13:03 28.04.2026

  • 26 Бат Путин

    11 2 Отговор
    Поздравява ЕС с песента,,Кой сега до теб заспива,трябваше това да съм аз..."

    Коментиран от #35

    13:05 28.04.2026

  • 27 Общак

    10 0 Отговор
    2008 година беше 145 $.
    Кво окачите.

    13:16 28.04.2026

  • 28 Сзо

    5 2 Отговор
    Гледам графиката на сорта Брент, и не виждам 110 долара. Последния път когато е бил 110 долара е било на 6-7 Април. Да не става дума за канадски долари? И се чудя защо постоянно ни навират някакви новини че петрола бил "" скочил"?

    13:24 28.04.2026

  • 29 Кухоглава копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хи хи":

    Ще се мриееее бе боклууук с боклууук!

    13:31 28.04.2026

  • 30 ТОЯ ДЕМЕНТЕН КЛОУН

    3 3 Отговор
    СТАР И БЕЗ АКЪЛ НАПРАВИ НЕЩО ОБМИСЛЕНО КОЕТО ПОТОПИ ХОРАТА НА ЗЕМЯТА ВЪВ ХАОС. И НЕ МУ ПУКА. ГЛЕДА САМО ОБЛАГИТЕ ЗА НЕГО И ПРИБЛИЖЕНИ. ОПРАВДАВАМ ЧОВЕКА КОМП. СПЕЦИАЛИСТ ВЪВ ОПИТА СИ ЗА СПЛАШВАНЕ.

    13:44 28.04.2026

  • 31 Любо

    5 4 Отговор
    Малко е, може още!!.....идиотът Тръмп ще ни достави евтини горива, а Кирчо ще ни достави евтин ток от Украйна..... а пък Урсула ще ни пусне пари по ПВУ да си харчим....абе нема да косите.... кой не скача е москал!

    А да....и санкциите работят!

    13:45 28.04.2026

  • 32 Тома

    2 2 Отговор
    Да ама вече сме с 20- ти пакет санкции

    13:49 28.04.2026

  • 33 Русия какво общо има със

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Изперкал русофоб":

    ситуацията и цената на петрола ?:)

    13:49 28.04.2026

  • 34 Русия:

    3 3 Отговор
    "България ни "открадна" 700 млн. евро. Това заяви в интервю за "Дневен ред" руският бивш разузнавач ген. Леонид Решетников, който е считан за човека зад кандидатурата на Румен Радев за президент през 2016 г. През 2014 г. България, при правителството на Пламен Орешарски, се оттегли от "Южен поток" - международен проект за пренос на природен газ от Русия, през Южна Европа, чиято основна цел бе да осигури на руската държава алтернативно трасе за износ, заобикалящо Украйна. Предполагаемият разговор между Путин и Радев: "Кога ще ми върнете 700-те милиона?"

    13:51 28.04.2026

  • 35 А Путин какво общо има

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Бат Путин":

    с цената на петрола ?Естествено, че нищо.

    13:52 28.04.2026

  • 36 Някой

    1 0 Отговор
    Правят много големи пари в настоящия бизнес климат. Със сигурност държавите, производителки на петрол и газ, без малките арабски държави в залива. Последните загубиха азиатските си клиенти за десетилетия напред.
    Израел няма да отстъпи (следователно и САЩ ) и е много вероятно тези цени да бъдат новата нормалност. Няма кой да застане срещу Натаниау и хората му в САЩ.

    14:01 28.04.2026

  • 37 Себестойността

    0 0 Отговор
    на добиване на барел петрол в Саудитска Арабия е между $6 и $10 за барел. В Руската федерация е между $9 и $13 за барел. В САЩ достига до $30 $40 за барел.

    14:12 28.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания