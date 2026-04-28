Цената на петрола надмина 110 долара за барел

Цените на петрола се повишиха с близо 2% във вторник, продължавайки възходящата тенденция от предходната сесия, след като усилията за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран остават блокирани, а трафикът през Ормузкия проток продължава да бъде силно ограничен, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
Фючърсите на сорта Brent за юни поскъпнаха с 2,32 долара, или 2,1%, до 110,55 долара за барел, след като ден по-рано отчетоха ръст от 2,8% и достигнаха най-високото си ниво от 7 април. Американският лек суров петрол WTI също се повиши - с 1,80 долара, или 1,9%, до 98,17 долара за барел.
Основната причина за поскъпването остава продължаващата безизходица в преговорите. По информация на американски представители президентът Доналд Тръмп е останал недоволен от последното предложение на Техеран за прекратяване на войната, тъй като то не решава ключовите спорове около ядрената програма и корабоплаването в Персийския залив.
Така конфликтът остава в застой - Иран продължава да държи Ормузкия проток практически затворен, а САЩ поддържат блокадата на иранските пристанища. Именно през този стратегически морски коридор в нормални условия преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ.
Данните за корабоплаването показват сериозни смущения в региона. Шест ирански петролни танкера са били принудени да се върнат заради американската блокада, докато само единични плавателни съдове успяват да преминат през протока. Това е далеч под обичайните 125 до 140 дневни преминавания преди началото на конфликта в края на февруари.
Пазарните анализатори предупреждават, че засега липсват реални признаци за деескалация, а ограниченото движение на кораби през Ормуз поддържа висока рискова премия в цените на суровината. Очакванията са, че ако не бъде постигнато бързо политическо решение, петролът ще остане трайно на високи нива и пазарите постепенно ще започнат да приемат конфликта като новата нормалност.
9 Изперкал русофоб
Не ме интересува, че ще гладуваме, важното е да мразя безплатно Русия защото така ми казаха Асен Василев и Мирчев.
12:38 28.04.2026
11 Няма такивa иgиoти !
Кошмар! Еврочиновниците няма да могат да си изкарат ваканцията в руския Сургут. 😆🤪
14 Добри новини
При атаката са регистрирани пожари на най-малко 4 резервоара на територията на нефтената рафинерия. Докато при предишните атаки беше атакуван резервоарният парк, този път рафинерията е била директно ударена.
15 Хаха
До коментар #11 от "Няма такивa иgиoти !":Отоговора си го даде сам няма кой да отиде в Русия освен такива които правят диверсии така че всичко е на мястото си освен разума ти.
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Няма такивa иgиoти !":Евро.иди.отите забраниха на руски самолети да летят на ЕсеС, при което Русия в отговор затвори въздушно си пространство за тях ❗
Което води до удължаване на полетите и огромни загуби на време, гориво, пътници за компаниите❗
19 Путлер е слуга на Сатаната
Той започна вероломните войни в Украйна, Сирия и Близкия Изток .
Той подкрепяше и въоръжаваше терористите от Хамас, Хизбола и аятоласите .
Да гори в ада, заедно с татаро-монголската си орда !!!
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Хи хи":ХА ХО, пак си без домашно❗
" Доналд Тръмп нареди на американския флот
да спира всички кораби,
които се опитват да преминат през Ормузкия проток от понеделник следобед. " 🤔❗
22 Димитър Георгиев
До коментар #7 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Кенн Ефф е на най катти. п....к ...аттаа уммми риссана ,щот всеки се дрррсса в нея и ти включително .
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Путлер е слуга на Сатаната":Навън е тъмно, дъжд вали-
веднага Путин обвини❗
Самолета веч не вдигаш ти-
вината в Путин пак търси❗
Напусна те жената след това-
при Путин сигурно е отишла❗
Когато вечер сам си лягаш ти-
под леглото за Путин провери❗
24 незнайко
До коментар #10 от "Хи хи":Изобщо не се мъчи да отвори прохода а чака цените да растат и да печели ! Когато сметне, че се е НАЖЕБИЛ ще прекрати експанзията и ще се оттегли ! Дано Китай и Русия най накрая да ударят с ЮМРУЦИ по масата за тъпите преговори които води Тръмп !
25 ИНТЕРЕСНО
ЗАЩО НЕ НАМАЛИ ЦЕНИТЕ НА ОЙЛ....🤔
НАЛИ ОБЕЩА НА БАЙ ВЪРБАН ОТ ВРЪБНИЦА
29 Кухоглава копейка
До коментар #10 от "Хи хи":Ще се мриееее бе боклууук с боклууук!
33 Русия какво общо има със
До коментар #9 от "Изперкал русофоб":ситуацията и цената на петрола ?:)
35 А Путин какво общо има
До коментар #26 от "Бат Путин":с цената на петрола ?Естествено, че нищо.
36 Някой
Израел няма да отстъпи (следователно и САЩ ) и е много вероятно тези цени да бъдат новата нормалност. Няма кой да застане срещу Натаниау и хората му в САЩ.
