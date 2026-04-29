Сенатът остави Тръмп да решава еднолично за военна намеса в Куба

Горната камара на Конгреса на САЩ блокира предложение за внасяне на резолюция, изискваща американската администрация да забрани използването на военна сила срещу Куба без законодателно разрешение.

Представители на опозиционната Демократическа партия се опитаха да внесат резолюция в Сената чрез ускорена процедура, но инициативата беше блокирана. Четиридесет и седем сенатори гласуваха „за“, докато 51 гласуваха „против“.

През последните няколко месеца демократите многократно внасяха резолюции в Конгреса за ограничаване на обхвата на използването на военна сила от администрацията. Републиканците, които имат мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената, подкрепиха президента и блокираха законодателни инициативи на своите опоненти.

Конституцията на САЩ предоставя правомощието да обявява война не на президента, а на Конгреса. Въпреки това, през последните десетилетия американските лидери тълкуват законодателните разрешения за използване на военна сила в чужбина много широко, включително за започване на по същество нови операции. Няколко членове на Конгреса внесоха резолюции, изискващи държавният глава да използва военна сила само със законодателно разрешение. Нито една от тези резолюции обаче все още не е приета.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да работи по разработването на по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран. Преди това той многократно е твърдял, че кубинското правителство и икономика са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ.

На 27 февруари Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да „установят приятелски контрол над Куба“.