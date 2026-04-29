Новини
Свят »
САЩ »
Сенатът остави Тръмп да решава еднолично за военна намеса в Куба

29 Април, 2026 04:16, обновена 29 Април, 2026 04:27 1 536 5

  • тръмп-
  • куба-
  • военна намеса-
  • конгрес

Блокирано бе предложение за внасяне на резолюция, забраняваща използването на военна сила срещу острова без законодателно разрешение.

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горната камара на Конгреса на САЩ блокира предложение за внасяне на резолюция, изискваща американската администрация да забрани използването на военна сила срещу Куба без законодателно разрешение.

Представители на опозиционната Демократическа партия се опитаха да внесат резолюция в Сената чрез ускорена процедура, но инициативата беше блокирана. Четиридесет и седем сенатори гласуваха „за“, докато 51 гласуваха „против“.

През последните няколко месеца демократите многократно внасяха резолюции в Конгреса за ограничаване на обхвата на използването на военна сила от администрацията. Републиканците, които имат мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената, подкрепиха президента и блокираха законодателни инициативи на своите опоненти.

Конституцията на САЩ предоставя правомощието да обявява война не на президента, а на Конгреса. Въпреки това, през последните десетилетия американските лидери тълкуват законодателните разрешения за използване на военна сила в чужбина много широко, включително за започване на по същество нови операции. Няколко членове на Конгреса внесоха резолюции, изискващи държавният глава да използва военна сила само със законодателно разрешение. Нито една от тези резолюции обаче все още не е приета.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 5 март, че Вашингтон възнамерява да работи по разработването на по-нататъшен курс на действие по отношение на Куба след приключване на военната операция срещу Иран. Преди това той многократно е твърдял, че кубинското правителство и икономика са близо до колапс, след като Венецуела прекъсна доставките на петрол за островната държава под натиск от САЩ.

На 27 февруари Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да „установят приятелски контрол над Куба“.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелев сок

    7 0 Отговор
    Но най най якото е как Сащ изостави Усрула. Усрула беше наеила дрътака Бидон да води война сПари на Сащ в полза на Гейрмания

    04:27 29.04.2026

  • 2 Кво да решава? Той човека

    6 0 Отговор
    Отдавна се напикава и мелания спи в отделна стая защото смърди!

    04:45 29.04.2026

  • 3 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Е стига с тая психопатщина, ще стане 5 евро литър нафта заради побъркания старец

    05:20 29.04.2026

  • 4 Д-р Ментал

    9 0 Отговор
    Мак Доналд Тръмп завлича САЩ към автокрация

    05:22 29.04.2026

  • 5 Няма драма,

    2 0 Отговор
    напред към следващата гражданска война..

    08:33 29.04.2026