The Wall Street Journal: Тръмп е поискал план за продължителна блокада на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал своите помощници да разработят план за продължителна блокада на Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, Белият дом е изразил подкрепа за оказване на натиск върху икономиката на Ислямската република чрез предотвратяване на напускането на кораби, включително петролни танкери, от иранските пристанища. Тръмп смята, че други варианти - възобновяване на бомбардировките или оттегляне от конфликта - носят по-големи рискове за Вашингтон, отколкото продължаването на блокадата.

Както отбелязва изданието, Тръмп получава противоречиви съвети относно следващите си стъпки по отношение на Иран. Някои служители открито призовават Белия дом да увеличи натиска върху Техеран, докато други изразяват опасения, че запазването на Ормузкия проток затворен или продължаването на военните действия ще навреди на икономиката на САЩ и би могло да окаже значително негативно влияние върху представянето на Републиканската партия на междинните избори.