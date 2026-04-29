Новини
Свят »
САЩ »
The Wall Street Journal: Тръмп е поискал план за продължителна блокада на Иран

29 Април, 2026 04:49, обновена 29 Април, 2026 04:54 1 290 3

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • блокада

Той смята, че други варианти - възобновяване на бомбардировките или оттегляне от конфликта - носят по-големи рискове за Вашингтон

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е инструктирал своите помощници да разработят план за продължителна блокада на Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, Белият дом е изразил подкрепа за оказване на натиск върху икономиката на Ислямската република чрез предотвратяване на напускането на кораби, включително петролни танкери, от иранските пристанища. Тръмп смята, че други варианти - възобновяване на бомбардировките или оттегляне от конфликта - носят по-големи рискове за Вашингтон, отколкото продължаването на блокадата.

Както отбелязва изданието, Тръмп получава противоречиви съвети относно следващите си стъпки по отношение на Иран. Някои служители открито призовават Белия дом да увеличи натиска върху Техеран, докато други изразяват опасения, че запазването на Ормузкия проток затворен или продължаването на военните действия ще навреди на икономиката на САЩ и би могло да окаже значително негативно влияние върху представянето на Републиканската партия на междинните избори.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    19 2 Отговор
    Мдаааа...Изплискал е легена кукуригото!

    04:57 29.04.2026

  • 2 Кво да го правиш?!

    17 0 Отговор
    Ами .. смешник...
    Разби си не само съюзниците, но и собствената държава. Но него това едва линго интересува докато не го импийчнат

    04:59 29.04.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 6 Отговор
    Спретвам една Военноморска база в Залива.
    Аз мога да чакам. А аятоласите.

    06:55 29.04.2026