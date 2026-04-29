„86 47“ - Джеймс Коми е обвинен в отправяне на смъртна заплаха към Тръмп

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми, когото президентът на САЩ Доналд Тръмп смята за ключова фигура в предполагаем опит за „използване“ на правната система срещу него, е обвинен в публикуване на заплахи срещу американския лидер.

Това показват документи, публикувани в електронната база данни на федералния съд за Източния окръг на Северна Каролина.

„На или около 15 май 2025 г. подсъдимият Джеймс Брайън Коми-младши съзнателно и умишлено е отправил заплаха да убие и нарани президента на Съединените щати, като е публикувал в социалната медийна платформа Instagram снимка на снаряди, подредени в числата „86 47“, се казва в документа.

В него се твърди, че „разумен и знаещ“ потребител на социалната медийна платформа „би тълкувал това като сериозно намерение да навреди на президента на Съединените щати“.

Жаргонният израз „до 86“ може да се преведе като призив да се откаже услуга на някого или да се „отървем“ от някого, а също така може да означава призив за убийство. 47 в този случай може да се отнася до Тръмп, който е 47-ият президент на Съединените щати.

През септември 2025 г. Министерството на правосъдието обвини Коми в лъжа пред Конгреса относно изтичане на информация в пресата, но делото беше прекратено от федерален съдия поради неправилно назначаване на изпълняващия длъжността прокурор.