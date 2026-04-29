Новини
Свят »
САЩ »
„86 47“ - Джеймс Коми е обвинен в отправяне на смъртна заплаха към Тръмп

29 Април, 2026 04:55, обновена 29 Април, 2026 05:03 1 427 3

  • джеймс коми-
  • фбр-
  • тръмп-
  • заплахи

Президентът на САЩ смята бившият директор на ФБР за ключова фигура в предполагаемия опит за „използване“ на съдебната система срещу него

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми, когото президентът на САЩ Доналд Тръмп смята за ключова фигура в предполагаем опит за „използване“ на правната система срещу него, е обвинен в публикуване на заплахи срещу американския лидер.

Това показват документи, публикувани в електронната база данни на федералния съд за Източния окръг на Северна Каролина.

„На или около 15 май 2025 г. подсъдимият Джеймс Брайън Коми-младши съзнателно и умишлено е отправил заплаха да убие и нарани президента на Съединените щати, като е публикувал в социалната медийна платформа Instagram снимка на снаряди, подредени в числата „86 47“, се казва в документа.

В него се твърди, че „разумен и знаещ“ потребител на социалната медийна платформа „би тълкувал това като сериозно намерение да навреди на президента на Съединените щати“.

Жаргонният израз „до 86“ може да се преведе като призив да се откаже услуга на някого или да се „отървем“ от някого, а също така може да означава призив за убийство. 47 в този случай може да се отнася до Тръмп, който е 47-ият президент на Съединените щати.

През септември 2025 г. Министерството на правосъдието обвини Коми в лъжа пред Конгреса относно изтичане на информация в пресата, но делото беше прекратено от федерален съдия поради неправилно назначаване на изпълняващия длъжността прокурор.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    12 1 Отговор
    САЩ не отиват на добре….

    Коментиран от #2, #3

    05:17 29.04.2026

  • 2 Ами..

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    За съжаление си прав.
    Бай Дончо е само върха на айсберга.

    05:37 29.04.2026

  • 3 Какъв

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Д-р Ментал":

    е проблемът?

    08:37 29.04.2026