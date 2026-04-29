Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, изрази мнение, че Швеция трябва да се покае и да се обърне към Русия за гориво.

„Покайте се и поискайте от Русия авиационно гориво“, написа той в X.

Той коментира новината, че страната може да изпита недостиг на гориво за самолети.

Представители на опозиционните партии в Германия и Гърция молят правителствата си да обмислят доставката на авиационно гориво от Русия на фона на риска от недостиг, цитирани от „Известия“.

„Всяко разумно правителство би проучило всички налични доставчици, включително Русия, за да гарантира наличността на гориво и ценова стабилност преди туристическия сезон“, каза Кириакос Велопулос, лидер на партията „Гръцко решение“.

Според него прекъсванията на доставките биха могли да повлияят негативно на икономиката на страната, включително на туристическата индустрия.

В Германия представители на опозицията, включително Щефен Котрет, член на Бундестага от Алтернатива за Германия, също призоваха за облекчаване на санкциите срещу Русия, за да се гарантират енергийните доставки. „Въпреки това, многократните ми искания към германското правителство за облекчаване на санкциите наскоро бяха посрещнати с остър и категорично отрицателен отговор. Това правителство е готово да отслаби собствената си икономика, само за да запази санкциите срещу Русия“, обясни той пред вестника.

Междувременно говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен потвърди пред вестника ангажимента си за отказване от руски енергийни ресурси.

Европейският депутат от Люксембург Фернан Картайзер обясни пред вестника, че отказът на чуждестранни компании да летят до Европа поради недостиг на гориво ще принуди ЕС да се обърне към външни доставчици, включително Русия.