Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кирил Дмитриев към Стокхолм: Покайте се и ще получите авиационно гориво

Кирил Дмитриев към Стокхолм: Покайте се и ще получите авиационно гориво

29 Април, 2026 05:05, обновена 29 Април, 2026 05:13 942 11

Представители на опозиционните партии в Германия и Гърция молят правителствата си да обмислят доставката на авиационно гориво от Русия на фона на риска от недостиг

Кирил Дмитриев към Стокхолм: Покайте се и ще получите авиационно гориво - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, изрази мнение, че Швеция трябва да се покае и да се обърне към Русия за гориво.

„Покайте се и поискайте от Русия авиационно гориво“, написа той в X.

Той коментира новината, че страната може да изпита недостиг на гориво за самолети.

Представители на опозиционните партии в Германия и Гърция молят правителствата си да обмислят доставката на авиационно гориво от Русия на фона на риска от недостиг, цитирани от „Известия“.

„Всяко разумно правителство би проучило всички налични доставчици, включително Русия, за да гарантира наличността на гориво и ценова стабилност преди туристическия сезон“, каза Кириакос Велопулос, лидер на партията „Гръцко решение“.

Според него прекъсванията на доставките биха могли да повлияят негативно на икономиката на страната, включително на туристическата индустрия.

В Германия представители на опозицията, включително Щефен Котрет, член на Бундестага от Алтернатива за Германия, също призоваха за облекчаване на санкциите срещу Русия, за да се гарантират енергийните доставки. „Въпреки това, многократните ми искания към германското правителство за облекчаване на санкциите наскоро бяха посрещнати с остър и категорично отрицателен отговор. Това правителство е готово да отслаби собствената си икономика, само за да запази санкциите срещу Русия“, обясни той пред вестника.

Междувременно говорителят на ЕК Анна-Кайса Итконен потвърди пред вестника ангажимента си за отказване от руски енергийни ресурси.

Европейският депутат от Люксембург Фернан Картайзер обясни пред вестника, че отказът на чуждестранни компании да летят до Европа поради недостиг на гориво ще принуди ЕС да се обърне към външни доставчици, включително Русия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 5 Отговор
    НАТО-то колко е зависимо от големия си враг.... Напън за превъоръжаване па няма керосинец един самолет да вдигнат...

    05:22 29.04.2026

  • 2 Леля Асен Петроханска

    9 5 Отговор
    На колене, мишки ееропейски

    05:28 29.04.2026

  • 3 Хахаха!🎺🥳😀

    7 2 Отговор
    Хахахаха хахахаха хахахаха ❗❗❗Старая площадь, Кремъл, по червения килим към приемната на Владимир Владимирович с челобитная ❗

    05:28 29.04.2026

  • 4 И Киев е Руски

    7 3 Отговор
    Трябва да си умствено изостанал европеец, за да си помислиш, че Европа, огорчена и обедняла под сегашните евродолари, би отцеляла. Политиците от ЕС се провалиха и пропиляха всичко за пореден път и за пореден път си мислят, че могат да оправят нещата, като ограбят и разграбят големия си съсед, който „определено има нещо“. Само че този път европейските крадци ще бъдат изметени с метла и погребани в същата урна с пепел...

    05:29 29.04.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    Проблемът на НАТО е икономически. Поради цените на енергията, високотехнологичните продукти от страните от ЕС вече ще станат неконкурентоспособни. ЕС може да произвежда оръжия, но кой ще ги купува? Единствената надежда е да се разпалва русофобията, за да се запази поне някакъв пазар. Кому е нужен целият този хардуер, ако хората спрат да се страхуват?

    Коментиран от #6, #8

    05:30 29.04.2026

  • 6 Рублевка

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Един патрон, произведен на запад струва от 10 до 20 пъти по-скъпо, от произведен в Русия или Китайската народна република. Същата е ситуацията с всичко останало.

    05:34 29.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    4 2 Отговор
    Голяма драма, или пълзешком по килимчето в Кремъл или прайдажиите не могат да обикалят по прайдовете. Поданиците на урсула не са свикнали с такива избори.

    Коментиран от #11

    05:35 29.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Какви технологии има ес бе умник? Дори вибратора ти е произведен в Китай. Европееца стана едно лениво и неспособно на нищо човече.

    05:37 29.04.2026

  • 9 Хмм

    5 0 Отговор
    сещам се за Турция и убития руски пилот, нищо общо нямали, ама те предадоха тялото му, руснаците веднага спряха вноса на турски зеленчуци щото откриха някакви "бактерии", след две години Ердоган лично ходи в Кремъл да се среща с "приятеля си Владимир", Путин разреши внос но на равни начала с руската продукция, а при тях е много по евтина оранжерийната продукция, която вече получаваха, ако не друго с тези санкции научиха руснаците самида си осигуряват всичко, че и да изнасят, преди с парите от газ и петрол си внасяха всичко

    05:42 29.04.2026

  • 10 Ами

    4 1 Отговор
    ще дават гориво за натовски самолети, които се използват в Иран и срещу самите тях, ами бравос, а говореха как помагали на Иран!

    05:47 29.04.2026

  • 11 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вашето мнение":

    лаиен каза, че ще останем без електричество, но няма да ползваме руски газ

    05:49 29.04.2026

