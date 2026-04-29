Гърция дава до 500 евро месечно за детегледачки на работещи родители

Гърция стартира нова програма, по която работещите родители ще получават между 300 и 500 евро месечно, за да наемат детегледачки. Това съобщава БТА, позовавайки се на телевизия „Антена“, цитирана от News.bg.

Инициативата беше официално стартирана на 28 април и позволява кандидатстване чрез специална онлайн платформа.

Подпомагането е в размер на 300 евро месечно за родители с частична заетост или за тези, които търсят работа, докато за работещи на пълен работен ден сумата достига 500 евро.

Средствата трябва да се използват за наемане на детегледачи, регистрирани в платформата. Целта е създаване на организирана система за грижа за деца на възраст от два месеца до две години и половина.

Всеки детегледач ще може да се грижи за до три деца, като родителите ще имат възможност да сменят помощниците при необходимост.

Платформата ще бъде държавно контролирана и в нея ще се допускат само лица с чисто съдебно минало и определени здравни изисквания. Одобрените кандидати ще преминават обучение по първа медицинска помощ.

Право да участват ще имат квалифицирани специалисти, студенти, пенсионери, както и близки роднини като баби и дядовци.

Междувременно Гърция въвежда и нови ограничения за използване на социални мрежи от деца под 15 години.