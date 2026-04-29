Новини
Свят »
Гърция »
Гърция дава до 500 евро месечно за детегледачки на работещи родители

29 Април, 2026 10:15 550 3

  • гърция-
  • детегледачки-
  • родители

Новата програма финансира грижи за деца до 2,5 години чрез държавно регулирана платформа, с участие на сертифицирани детегледачи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция стартира нова програма, по която работещите родители ще получават между 300 и 500 евро месечно, за да наемат детегледачки. Това съобщава БТА, позовавайки се на телевизия „Антена“, цитирана от News.bg.

Инициативата беше официално стартирана на 28 април и позволява кандидатстване чрез специална онлайн платформа.

Подпомагането е в размер на 300 евро месечно за родители с частична заетост или за тези, които търсят работа, докато за работещи на пълен работен ден сумата достига 500 евро.

Средствата трябва да се използват за наемане на детегледачи, регистрирани в платформата. Целта е създаване на организирана система за грижа за деца на възраст от два месеца до две години и половина.

Всеки детегледач ще може да се грижи за до три деца, като родителите ще имат възможност да сменят помощниците при необходимост.

Платформата ще бъде държавно контролирана и в нея ще се допускат само лица с чисто съдебно минало и определени здравни изисквания. Одобрените кандидати ще преминават обучение по първа медицинска помощ.

Право да участват ще имат квалифицирани специалисти, студенти, пенсионери, както и близки роднини като баби и дядовци.

Междувременно Гърция въвежда и нови ограничения за използване на социални мрежи от деца под 15 години.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 важното е да има пари за окрайната

    2 0 Отговор
    тука даже детски не ти дават, само взема наща държава

    10:16 29.04.2026

  • 2 честен ционист

    0 4 Отговор
    И България скоро ще почне да дава на гледачки от Ташкент, Карачи, Дака, и Кабул. Ето дори Дара с нейната песен Бангаранга, ги приветства на пущунски език за добре дошли.

    10:20 29.04.2026

  • 3 Схеми

    0 0 Отговор
    И пак схеми

    10:43 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания