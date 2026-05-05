Тръмп планира визита в Гърция, обяви американският посланик в Атина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Гърция през тази година, заяви американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, без да предоставя допълнителни подробности, съобщи ERT, предава БТА.

По думите ѝ, американският министър на отбраната Пийт Хегсет също се очаква да посети страната през лятото, като визитата е планирана за началото на юли. Тя уточни, че той вероятно ще участва в международни срещи на високо равнище и не изключи възможността да присъства и на срещата на върха на НАТО в Турция заедно с Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.

Изявленията бяха направени по време на посещение на Гилфойл в централата на ЕРТ, където тя се срещна с президента на медията Янис Пападопулос и главния изпълнителен директор Константинос Папавасилиу.