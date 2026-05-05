Тръмп планира визита в Гърция, обяви американският посланик в Атина

5 Май, 2026 18:51, обновена 5 Май, 2026 18:50 672 10

Очакват се и посещения на високопоставени представители на САЩ през лятото, включително на министъра на отбраната

Тръмп планира визита в Гърция, обяви американският посланик в Атина
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Гърция през тази година, заяви американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, без да предоставя допълнителни подробности, съобщи ERT, предава БТА.

По думите ѝ, американският министър на отбраната Пийт Хегсет също се очаква да посети страната през лятото, като визитата е планирана за началото на юли. Тя уточни, че той вероятно ще участва в международни срещи на високо равнище и не изключи възможността да присъства и на срещата на върха на НАТО в Турция заедно с Тръмп и държавния секретар Марко Рубио.

Изявленията бяха направени по време на посещение на Гилфойл в централата на ЕРТ, където тя се срещна с президента на медията Янис Пападопулос и главния изпълнителен директор Константинос Папавасилиу.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    8 1 Отговор
    Ще им предложи "сделка" островите срещу тръмптрици? Гърците разбира се, ще се пльоснат по корем пред Крал Дончо и ще го молят и за мислост!

    18:52 05.05.2026

  • 2 коко

    9 1 Отговор
    Лошо за нас. След Арабския полуостров явно този умник е решил да устрои цирк на Балканите. Решил е разрушаването на ЕС да започне от тук,най-слабото му място. Слабото куче винаги е давено от силното.До тук ни докараха ку,,,хоглавите кокошки от Брюксел които бяха решили да направят Европа на зелен лунапарк.

    Коментиран от #7

    18:58 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    6 0 Отговор
    Анатeма!
    Анатeма!
    Анатeма!

    19:00 05.05.2026

  • 5 Теслатъ

    7 2 Отговор
    Търси военни бази и подкрепа...., Рижавия видимо е решил да продължи с войната в Залива и да докара света до икономическа енерго криза!!!

    19:00 05.05.2026

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    5 2 Отговор
    И от там ще го изгонят дъртия масов убиец на деца и ученици терорист и еврейска подметка! После като се прибере в терористичната си жалка държава сащ ще почне да заплашва Гърция и че ако не били терористите от сащ , Гърция щяла да говори на немски,! Ама гърците искат да говорят на немски,те нямат против

    19:00 05.05.2026

  • 7 Майна

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "коко":

    Колко заработваш ?
    Лондонсити скърца със зъби, всъщност те вече не им останаха

    19:01 05.05.2026

  • 8 лама Кифла

    5 0 Отговор
    не им ща морето щом се кланят на Рижавия кравар

    19:01 05.05.2026

  • 9 коко от Карлуково

    2 0 Отговор
    Надяваме се че бай Дончо ще дойде и при нас ,да не се страхува, санитарите не бият. Ще го настаним в една стая с Владимир, там има свободно място.

    19:09 05.05.2026

  • 10 Новини

    4 1 Отговор
    Където се появи този само война и разруха,сега са измислили нещо друго лошо със сигурност. Вероятно ще ги репетира и тях нещо, Гърция има най големият в света търговски флот.

    19:13 05.05.2026

