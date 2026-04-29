Румъния вдигна изтребители заради атака с дронове край границата с Украйна
Румъния вдигна изтребители заради атака с дронове край границата с Украйна

29 Април, 2026 11:11

F-16 са излетели след засечени 15 дрона над украинска територия, въздушната тревога в Тулча е отменена без нарушения на румънското въздушно пространство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въздушна тревога е била обявена снощи в Румъния заради нова атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщиха от Министерството на националната отбрана, предава БТА.

Властите са издали предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ro-Alert. Съобщението е изпратено в 01:12 ч. местно (и българско) време.

Още новини от Украйна

„Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Наземните радари проследиха 15 дрона, които поразиха района на Измаил в Украйна. Пилотите съобщиха за множество експлозии от украинската страна на Дунав“, посочват от ведомството. Няма данни за нарушения на румънското въздушно пространство.

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта.

От Министерството на националната отбрана допълват, че силите им остават в повишена готовност и продължават наблюдението и координацията с цел защита на населението и територията на страната.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Укрите с тия криви мерници

    18 5 Отговор
    си бомбят донорите, които ще им връщат дълговете.
    Дивуйййй!

    Коментиран от #26

    11:14 29.04.2026

  • 3 Варна 3

    6 20 Отговор
    Русия ще плаща за всичко това, което е сторил срещу нас още през 1900те и днес.

    Коментиран от #30

    11:14 29.04.2026

  • 4 Мишел

    7 19 Отговор
    Тежък удар по руските ракетни войски. Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим. Дронове на Силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна тази нощ удариха складова база за оперативно-тактическите ракетни системи "Искандер" във временно окупирания Крим, предава "Укринформ".

    Коментиран от #7, #8

    11:15 29.04.2026

  • 5 си дзън

    6 17 Отговор
    Снощи укрите са думнали склад с Искандери, готови за Парада.

    Коментиран от #14, #37

    11:15 29.04.2026

  • 6 Смях в залата

    5 16 Отговор
    Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз. По думите му излезе, че това, че за пореден път рафинерията на "Роснефт" там гори, въздухът е замърсен с показатели от 2 до 3 пъти по-високи от пределно допустимото на вредни вещества, а местните служби и доброволци вече са изринали огромно количество петролни и мазутни петна от плажовете и района на града не е проблем. Ако почивката в Туапсе стане неудобна, туризмът ще бъде преразпределен и към Крим", каза Абдюханов пред изданието "Подьом".

    😁

    Коментиран от #15, #23

    11:16 29.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мишко фалшива,

    19 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    404 ще гледа Крим през крив макарон.

    11:16 29.04.2026

  • 9 Диктор

    5 16 Отговор
    Русия ще празнува 9 май (ден на победата) през кр. макарон.

    11:18 29.04.2026

  • 10 Вдигнали ги били

    16 4 Отговор
    Тези изтребители, освен да плашат гаргите, нямат възможност да свалят дрон, изтребителя не може да прихване толкова малък обект и минава за секунда покрай него.

    11:19 29.04.2026

  • 11 Ха ха ха ха

    19 3 Отговор
    Още малко ще вдигат после като свърши керосина ще вдигат на баба си фърчилото ха ха

    11:21 29.04.2026

  • 12 Варна 3

    6 14 Отговор
    В България заедно със страните от ЕС ще празнуваме 9 май Деня на Европа, а руснаците ще празнуват деня на тъгата и депресията в Русия. Да живее Европа без Русия и САЩ!

    11:22 29.04.2026

  • 13 Копейки

    5 12 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа

    Коментиран от #16, #18, #20

    11:24 29.04.2026

  • 14 Ци Дрън

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Готви се за прайда, и за теб ще има “ ракета” ха ха

    11:25 29.04.2026

  • 15 Укра без глава

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    Смешно ли ти е?

    11:26 29.04.2026

  • 16 Диктор

    2 10 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    Това Путин ли ви го каза? Или Сталин? Ако се касае за Европа, мястото ви е в Проссия да се мобилизирате срещу Украйна.

    11:26 29.04.2026

  • 17 Варна 3

    7 4 Отговор
    Много съм прос

    11:27 29.04.2026

  • 18 Щом сте копейка

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    Значи не сте българин/българка!

    11:28 29.04.2026

  • 19 След войната

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ако русия смее":

    Всички копейки ще бъдат арестувани!

    11:28 29.04.2026

  • 20 Ако Левски беше още жив

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Копейки":

    Щеше да довърши копейките, като ги заличи от лицето на територията на България.

    Коментиран от #33

    11:29 29.04.2026

  • 21 Диктор

    7 3 Отговор
    Като малък паднах на главата си, днес не ме слуша

    11:29 29.04.2026

  • 22 си дзън

    2 8 Отговор
    Не мога да спа вечер, все за Путин си мисля

    11:32 29.04.2026

  • 23 си дзън

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Смях в залата":

    В Туапсе в доста хотели откриха услуга - плуване в басейн с петрол.
    При наличие на кленти можело и в басейн с горящ петрол.

    11:33 29.04.2026

  • 24 Еви така

    6 1 Отговор
    Могат вдигат. Нашите тролове и това не могат, само наведени ходят

    11:36 29.04.2026

  • 25 Внимание, внимание!

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ако русия смее":

    Всички русофоби са синове на Калушев!😂

    Коментиран от #28

    11:39 29.04.2026

  • 26 иван костов

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Укрите с тия криви мерници":

    Никой не казва чии са дроновете! Обикновено нацистите вършат такива провокации!

    Коментиран от #31

    11:44 29.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Внимание, внимание!":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме 5 год.в Донецк, ще победим през 2045 год 😂

    11:46 29.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ванка,

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "иван костов":

    Украински са, съобщи СНН. Нашите- наведените ще кажат, че са руски. Укра е терорист, нацист.

    11:50 29.04.2026

  • 32 Артилерист

    7 0 Отговор
    Вместо коментор на тез пропагандни пушилки, ще ви ориентирам за състоянието на укрофронта чрез откровенията на Вадим Черни. Той е укро офицер, който е изпратен да поеме командването на 54-та бригада. На място Черни се сблъсква с армия, която съществува само на хартия. Ситуацията не е тежка, а направо неконтролируема. На местоназначението си той заварва разпокъсани части, липса на комуникация и масово дезертьорство. Десетки войници са напуснали позициите си без заповед, ставайки фланговете на съседите открити. Руските сили са прониквали дълбоко в тила, обкръжавайки цели укрогрупи които не са подозирали, че съседите им вече ги няма. Това е класически пример на тактическа безотговорност, причинена от страха на средното командно ниво да докладва истината нагоре по веригата...

    11:51 29.04.2026

  • 33 Така ли

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ако Левски беше още жив":

    От територията на България трябва да бъдат заличени всички русофоби,заедно с чаветата си

    Коментиран от #35, #40, #42

    11:53 29.04.2026

  • 34 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    БАНДЕРИТЕ НЕ СПИРАТ С ПРОВОКАЦИИТЕ ПО БРИТИШ МОДЕЛ.

    11:55 29.04.2026

  • 35 Разберете това

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "Така ли":

    Русофоб е този, който се грижи за България, копейка е този, който изпълнява слуги на Русия! Я четете внимателно на двадесетия коментар!

    Коментиран от #38

    11:57 29.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    то ко слушаш укринформ са превзели и Кремъл 😆😆😆

    Коментиран от #39

    11:58 29.04.2026

  • 38 Мухаха!

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Разберете това":

    А този, който е изгнил цент какъв е? Чия слуга е? Мухаха!

    Коментиран от #41

    11:59 29.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Луд с картечница

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Така ли":

    До девето коляно този път ,че "Другарите " след 1944 г.бяха много милостиви и не действаха радикално и впоследствие доста сссс.... ганнн се намножи .Ще падне яко чистине на Авгиевите обори !

    12:01 29.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смахната копейка сте

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Така ли":

    И ще бъдете заличени во век и веков!

    12:07 29.04.2026

