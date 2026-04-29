Румъния вдигна изтребители заради атака с дронове край границата с Украйна

Въздушна тревога е била обявена снощи в Румъния заради нова атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщиха от Министерството на националната отбрана, предава БТА.

Властите са издали предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ro-Alert. Съобщението е изпратено в 01:12 ч. местно (и българско) време.

„Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Наземните радари проследиха 15 дрона, които поразиха района на Измаил в Украйна. Пилотите съобщиха за множество експлозии от украинската страна на Дунав“, посочват от ведомството. Няма данни за нарушения на румънското въздушно пространство.

Въздушната тревога е прекратена в 2:40 ч. сутринта.

От Министерството на националната отбрана допълват, че силите им остават в повишена готовност и продължават наблюдението и координацията с цел защита на населението и територията на страната.