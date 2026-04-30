Сериозен пожар в Перм след удара на украинските сили по нефтопомпена станция

Сериозен пожар е избухнал в Перм, Русия, след удара на украинските сили по нефтопомпена станция, предаде УНИАН.

Космически сателитни снимки от Planet Labs, показващи последиците от атаката, бяха публикувани от руската служба на Радио Свобода. Съобщава се, че пожарът е обхванал два резервоара за гориво.

Още новини от Украйна

Междувременно Telegram каналът Exilenova+ сподели нови кадри от пожара в линейната производствено-диспечираща станция в Перм. Пламъците се засилиха, което породи спекулации, че там може да е експлодирал друг резервоар за нефт.

В нощта на 29 април дронове на СБУ удариха нефтопомпена станция на "Транснефт" край град Перм. Съоръжението е на повече от 1 500 км от Украйна.

Станцията е ключов логистичен възел за разпределение на суров петрол в четири посоки, включително към местната рафинерия на „Лукойл“.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), чието спецподразделение „Алфа“ стои зад операцията, съобщи за възникнал масиран пожар. Според предварителни данни почти всички резервоари за съхранение на петрол в базата са били обхванати от пламъци.

Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин потвърди за удар от дрон по „промишлена площадка“ и обяви режим на „опасност от безпилотни апарати“. Беше извършена евакуация на служителите; по официални данни няма пострадали. Летището в Перм временно спря полетите.

Този удар подчертава значителното увеличение на обсега на украинските дронове, който вече надвишава 1700 км. Президентът Володимир Зеленски нарече атаките „справедлив отговор на руския терор" и заяви, че Украйна ще продължи да разширява обхвата на своите удари по руския военно-промишлен комплекс и енергийна инфраструктура.

Същата нощ украински дронове удариха и петролната рафинерия в град Орск в Оренбургска област.

Преди това нефтопреработвателната рафинерия в Туапсе отново беше подложена на атака. Там избухна масивен пожар и местните власти обявиха евакуация на жителите на близките улици.

Димът от пожара се простираше на почти 400 километра. Димният облак обхвана няколко големи руски града, включително Ставропол и Армавир.