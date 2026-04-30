Сериозен пожар в Перм след удара на украинските сили по нефтопомпена станция

Сериозен пожар е избухнал в Перм, Русия, след удара на украинските сили по нефтопомпена станция, предаде УНИАН.
Космически сателитни снимки от Planet Labs, показващи последиците от атаката, бяха публикувани от руската служба на Радио Свобода. Съобщава се, че пожарът е обхванал два резервоара за гориво.
Междувременно Telegram каналът Exilenova+ сподели нови кадри от пожара в линейната производствено-диспечираща станция в Перм. Пламъците се засилиха, което породи спекулации, че там може да е експлодирал друг резервоар за нефт.
В нощта на 29 април дронове на СБУ удариха нефтопомпена станция на "Транснефт" край град Перм. Съоръжението е на повече от 1 500 км от Украйна.
Станцията е ключов логистичен възел за разпределение на суров петрол в четири посоки, включително към местната рафинерия на „Лукойл“.
Службата за сигурност на Украйна (СБУ), чието спецподразделение „Алфа“ стои зад операцията, съобщи за възникнал масиран пожар. Според предварителни данни почти всички резервоари за съхранение на петрол в базата са били обхванати от пламъци.
Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин потвърди за удар от дрон по „промишлена площадка“ и обяви режим на „опасност от безпилотни апарати“. Беше извършена евакуация на служителите; по официални данни няма пострадали. Летището в Перм временно спря полетите.
Този удар подчертава значителното увеличение на обсега на украинските дронове, който вече надвишава 1700 км. Президентът Володимир Зеленски нарече атаките „справедлив отговор на руския терор" и заяви, че Украйна ще продължи да разширява обхвата на своите удари по руския военно-промишлен комплекс и енергийна инфраструктура.
Същата нощ украински дронове удариха и петролната рафинерия в град Орск в Оренбургска област.
Преди това нефтопреработвателната рафинерия в Туапсе отново беше подложена на атака. Там избухна масивен пожар и местните власти обявиха евакуация на жителите на близките улици.
Димът от пожара се простираше на почти 400 километра. Димният облак обхвана няколко големи руски града, включително Ставропол и Армавир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:24 30.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 кон да та еve
До коментар #1 от "оня с коня":магари да челастри
Коментиран от #8, #9
05:42 30.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Владимир П..утев Дементиев
06:11 30.04.2026
12 Копейкин
06:13 30.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Андропов
Те искат екшън!
06:27 30.04.2026
15 Аз съм веган
06:32 30.04.2026
16 Т Живков
06:37 30.04.2026
17 Пак ще има загинали
Коментиран от #19, #21, #23
06:43 30.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хаспухати
До коментар #17 от "Пак ще има загинали":филтрува ли по Ф-то?
06:48 30.04.2026
20 Киев за два дня
06:55 30.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кво станА бе
06:58 30.04.2026
23 Ние знаем клаво правят,
До коментар #17 от "Пак ще има загинали":обасират се, как всегда!
06:59 30.04.2026
24 Българин
Коментиран от #26
07:00 30.04.2026
25 ОНЯ С ДРОНЯ
Отломките Летят доста надалеко.
Да му мислят Руските Пияндурници.
07:03 30.04.2026
26 И до Мумията
До коментар #24 от "Българин":На УЛЯНОВ
Мумията на ШАЛОМОВИЧ..
07:04 30.04.2026
27 Ха ха ха
07:16 30.04.2026