Сериозен пожар в Перм след удара на украинските сили по нефтопомпена станция
  Тема: Украйна

30 Април, 2026 05:05, обновена 30 Април, 2026 05:14 1 290 27

Това показват сателитни снимки

Снимка: Радио Свобода
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозен пожар е избухнал в Перм, Русия, след удара на украинските сили по нефтопомпена станция, предаде УНИАН.

Космически сателитни снимки от Planet Labs, показващи последиците от атаката, бяха публикувани от руската служба на Радио Свобода. Съобщава се, че пожарът е обхванал два резервоара за гориво.

Междувременно Telegram каналът Exilenova+ сподели нови кадри от пожара в линейната производствено-диспечираща станция в Перм. Пламъците се засилиха, което породи спекулации, че там може да е експлодирал друг резервоар за нефт.

В нощта на 29 април дронове на СБУ удариха нефтопомпена станция на "Транснефт" край град Перм. Съоръжението е на повече от 1 500 км от Украйна.

Станцията е ключов логистичен възел за разпределение на суров петрол в четири посоки, включително към местната рафинерия на „Лукойл“.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), чието спецподразделение „Алфа“ стои зад операцията, съобщи за възникнал масиран пожар. Според предварителни данни почти всички резервоари за съхранение на петрол в базата са били обхванати от пламъци.

Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин потвърди за удар от дрон по „промишлена площадка“ и обяви режим на „опасност от безпилотни апарати“. Беше извършена евакуация на служителите; по официални данни няма пострадали. Летището в Перм временно спря полетите.

Този удар подчертава значителното увеличение на обсега на украинските дронове, който вече надвишава 1700 км. Президентът Володимир Зеленски нарече атаките „справедлив отговор на руския терор" и заяви, че Украйна ще продължи да разширява обхвата на своите удари по руския военно-промишлен комплекс и енергийна инфраструктура.

Същата нощ украински дронове удариха и петролната рафинерия в град Орск в Оренбургска област.

Преди това нефтопреработвателната рафинерия в Туапсе отново беше подложена на атака. Там избухна масивен пожар и местните власти обявиха евакуация на жителите на близките улици.

Димът от пожара се простираше на почти 400 километра. Димният облак обхвана няколко големи руски града, включително Ставропол и Армавир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор
    Матушката е велика сила

    05:24 30.04.2026

  • 6 кон да та еve

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    магари да челастри

    Коментиран от #8, #9

    05:42 30.04.2026

  • 11 Владимир П..утев Дементиев

    7 1 Отговор
    Укрите ме подпалиха.

    06:11 30.04.2026

  • 12 Копейкин

    12 2 Отговор
    Сцепиха му трътката на Късокракия Фюрер.

    06:13 30.04.2026

  • 14 Андропов

    7 1 Отговор
    Когато нещата си вървят нормално, на руснаците им е скучно.
    Те искат екшън!

    06:27 30.04.2026

  • 15 Аз съм веган

    6 1 Отговор
    Бензиностанция в пламъци. А щяха да забогатяват от петрол

    06:32 30.04.2026

  • 16 Т Живков

    7 3 Отговор
    Смърт на комунизма!

    06:37 30.04.2026

  • 17 Пак ще има загинали

    2 7 Отговор
    В Одеса, Киев и Лвов. Търпението на Путин почва да става необяснимо. Всъщност, на нас ни се представя само едната част от истината. Тази на УНИАН.Какво правят руснаците в Украйна се филтрира, защото за тези новините не се плаща.

    Коментиран от #19, #21, #23

    06:43 30.04.2026

  • 19 хаспухати

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пак ще има загинали":

    филтрува ли по Ф-то?

    06:48 30.04.2026

  • 20 Киев за два дня

    3 1 Отговор
    Ммда.

    06:55 30.04.2026

  • 22 Кво станА бе

    3 1 Отговор
    дрОгари орк Не било много приятно, а., нефелни лрепостници такива!

    06:58 30.04.2026

  • 23 Ние знаем клаво правят,

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Пак ще има загинали":

    обасират се, как всегда!

    06:59 30.04.2026

  • 24 Българин

    3 1 Отговор
    Да гръмнат мумията на Ленин!

    Коментиран от #26

    07:00 30.04.2026

  • 25 ОНЯ С ДРОНЯ

    1 0 Отговор
    Само 1500 км .

    Отломките Летят доста надалеко.

    Да му мислят Руските Пияндурници.

    07:03 30.04.2026

  • 26 И до Мумията

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    На УЛЯНОВ

    Мумията на ШАЛОМОВИЧ..

    07:04 30.04.2026

  • 27 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Нека още се гъбарката с тях вместо да изорат всичко до Днепър.

    07:16 30.04.2026

