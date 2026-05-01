"Стената на Тръмп" съсипа археологическа светиня на индианците в Аризона

1 Май, 2026 03:51, обновена 1 Май, 2026 03:58 599 4

Унищожена е скална резба, дълга около 70 метра

"Стената на Тръмп" съсипа археологическа светиня на индианците в Аризона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разширяването на граничната стена в южната част на Съединените щати, инициирано от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, е повредило археологически обект на индианци в Аризона, съобщи The Washington Post, позовавайки се на археолози и местни жители.

Строителна техника, използвана за изграждането на част от стената на границата между САЩ и Мексико, е унищожила инталио (скалнa резба), наподобяваща риба, датираща от поне хиляда години. Тя е била дълга повече от 60-70 метра.

Лорейн Маркес Ейлър, старейшина на племето Хиа-сед О'одхам, заяви, че щетите са нанесени миналата седмица.

„Все едно някой да дойде във Вашингтон и започне да разрушава всички места, които са почитани в Съединените щати - това се случи с нас“, каза Маркес Ейлър.

Обектът се намира в резервата Национален парк Кабеса Приета. Говорител на Министерството на вътрешните работи на САЩ потвърди щетите на археологическия обект.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жълт Парцал

    1 1 Отговор
    Много глупав текст.Това дори не е новина.

    04:03 01.05.2026

  • 2 ЕА ценности

    1 0 Отговор
    Новите братушки зе интересуват само от пари....
    Който още не го е разбрал...

    04:23 01.05.2026

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    изобщо не му пика за изтърбушените индианци

    05:00 01.05.2026

  • 4 Красива !

    0 0 Отговор
    Работа !

    Той ли го !

    Измисли ?

    05:03 01.05.2026