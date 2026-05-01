"Стената на Тръмп" съсипа археологическа светиня на индианците в Аризона

Разширяването на граничната стена в южната част на Съединените щати, инициирано от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, е повредило археологически обект на индианци в Аризона, съобщи The Washington Post, позовавайки се на археолози и местни жители.

Строителна техника, използвана за изграждането на част от стената на границата между САЩ и Мексико, е унищожила инталио (скалнa резба), наподобяваща риба, датираща от поне хиляда години. Тя е била дълга повече от 60-70 метра.

Лорейн Маркес Ейлър, старейшина на племето Хиа-сед О'одхам, заяви, че щетите са нанесени миналата седмица.

„Все едно някой да дойде във Вашингтон и започне да разрушава всички места, които са почитани в Съединените щати - това се случи с нас“, каза Маркес Ейлър.

Обектът се намира в резервата Национален парк Кабеса Приета. Говорител на Министерството на вътрешните работи на САЩ потвърди щетите на археологическия обект.