Хиляди огаизираха парти на военен полигон във Франция

Няколко хиляди души влязоха на военен полигон близо до община Бурж в Централна Франция, за да проведат парти на открито. Според Le Mondem местните власти са сметнали събитието за твърде опасно поради възможността от невзривени боеприпаси в района.
Първите участници пристигнаха рано сутринта на 1 май. До 9:00 ч. властите вече бяха преброили 2300 превозни средства близо до мястото, където организаторите на събитието очакват до 30 000 души през уикенда.
Префектурата на департамента Шер подчерта, че събитието не е разрешено и че полиция и жандармеристи вече са изпратени да блокират достъпа до опасната зона. Префектурата уточни, че организаторите са изправени пред „съдебно преследване“. „Участниците бяха разположени в район, където може да има невзривени боеприпаси. Не можеше да бъде избрано по-лошо място“, заяви префектурата. Те също така призоваха намиращите се на тренировъчното поле да не палят огън, да не копаят или да вдигат предмети от земята.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Има грешка в заглавието
Коментиран от #3, #10
16:53 01.05.2026
3 Венелина Маринова
До коментар #2 от "Има грешка в заглавието":Е и?
Коментиран от #5
16:54 01.05.2026
4 Огаизатор
16:54 01.05.2026
5 Има грешка
До коментар #3 от "Венелина Маринова":Ами да го поправят
Коментиран от #8
16:56 01.05.2026
6 Сатана Z
16:56 01.05.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:59 01.05.2026
8 Венелина Маринова
До коментар #5 от "Има грешка":Няма смисъл нищо да поправят...Всички сме наясно, че са неграмотни!
16:59 01.05.2026
9 Владимир Путин, президент
В Русия си правим Голо парти, докато балъците мрат на фронта ☝️
Коментиран от #11
17:01 01.05.2026
10 Руска Рускова, Главен редактор
До коментар #2 от "Има грешка в заглавието":"...Има грешка в заглавието..."
Бе не ме заниманай с глупасти !!!
Празнуваме в Пасьола ☝️😁
17:05 01.05.2026
11 куку
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":а в укройна умират за либералния свят по 1000 парчета всеки ден..те са идейни..
17:09 01.05.2026
12 катран
17:11 01.05.2026
13 Онзи Не,ТОЙ
17:18 01.05.2026
14 По цял свят хората се наслаждават на
Хихихихихи
17:20 01.05.2026