Хиляди огаизираха парти на военен полигон във Франция

Няколко хиляди души влязоха на военен полигон близо до община Бурж в Централна Франция, за да проведат парти на открито. Според Le Mondem местните власти са сметнали събитието за твърде опасно поради възможността от невзривени боеприпаси в района.

Първите участници пристигнаха рано сутринта на 1 май. До 9:00 ч. властите вече бяха преброили 2300 превозни средства близо до мястото, където организаторите на събитието очакват до 30 000 души през уикенда.

Префектурата на департамента Шер подчерта, че събитието не е разрешено и че полиция и жандармеристи вече са изпратени да блокират достъпа до опасната зона. Префектурата уточни, че организаторите са изправени пред „съдебно преследване“. „Участниците бяха разположени в район, където може да има невзривени боеприпаси. Не можеше да бъде избрано по-лошо място“, заяви префектурата. Те също така призоваха намиращите се на тренировъчното поле да не палят огън, да не копаят или да вдигат предмети от земята.