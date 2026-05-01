Хиляди огаизираха парти на военен полигон във Франция

Хиляди огаизираха парти на военен полигон във Франция

1 Май, 2026 16:51 609 14

Местните власти сметнаха събитието за опасно поради възможността от невзривени боеприпаси в района

Хиляди огаизираха парти на военен полигон във Франция
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко хиляди души влязоха на военен полигон близо до община Бурж в Централна Франция, за да проведат парти на открито. Според Le Mondem местните власти са сметнали събитието за твърде опасно поради възможността от невзривени боеприпаси в района.

Първите участници пристигнаха рано сутринта на 1 май. До 9:00 ч. властите вече бяха преброили 2300 превозни средства близо до мястото, където организаторите на събитието очакват до 30 000 души през уикенда.

Префектурата на департамента Шер подчерта, че събитието не е разрешено и че полиция и жандармеристи вече са изпратени да блокират достъпа до опасната зона. Префектурата уточни, че организаторите са изправени пред „съдебно преследване“. „Участниците бяха разположени в район, където може да има невзривени боеприпаси. Не можеше да бъде избрано по-лошо място“, заяви префектурата. Те също така призоваха намиращите се на тренировъчното поле да не палят огън, да не копаят или да вдигат предмети от земята.


Франция
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Има грешка в заглавието

    6 0 Отговор
    Има грешка в заглавието

    Коментиран от #3, #10

    16:53 01.05.2026

  • 3 Венелина Маринова

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Има грешка в заглавието":

    Е и?

    Коментиран от #5

    16:54 01.05.2026

  • 4 Огаизатор

    6 0 Отговор
    Е нова дума, която означава организатор подложен на съдебно преследване.

    16:54 01.05.2026

  • 5 Има грешка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венелина Маринова":

    Ами да го поправят

    Коментиран от #8

    16:56 01.05.2026

  • 6 Сатана Z

    3 0 Отговор
    На американския полигон -военна база Ново село се стреля без предупреждение.

    16:56 01.05.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор
    Това огаизираха, как да го четем? Огъзираха? Ами те откривателите на френската любов, само за такива неща мислят.

    16:59 01.05.2026

  • 8 Венелина Маринова

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има грешка":

    Няма смисъл нищо да поправят...Всички сме наясно, че са неграмотни!

    16:59 01.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    Жалка работа...
    В Русия си правим Голо парти, докато балъците мрат на фронта ☝️

    Коментиран от #11

    17:01 01.05.2026

  • 10 Руска Рускова, Главен редактор

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Има грешка в заглавието":

    "...Има грешка в заглавието..."

    Бе не ме заниманай с глупасти !!!
    Празнуваме в Пасьола ☝️😁

    17:05 01.05.2026

  • 11 куку

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    а в укройна умират за либералния свят по 1000 парчета всеки ден..те са идейни..

    17:09 01.05.2026

  • 12 катран

    1 0 Отговор
    бас държа че става дума за айше и хасан, тръгнаха да копаят вторични суровини..дано да извадят късмета..и да не ги събират после с прахосмукачка..

    17:11 01.05.2026

  • 13 Онзи Не,ТОЙ

    0 0 Отговор
    Хиляди ОГАИЗИРАХА Парти...Добре Написано.....

    17:18 01.05.2026

  • 14 По цял свят хората се наслаждават на

    1 0 Отговор
    Живота! Танцуват ,пеят, почиват в зимните и летните курорти, обичат се, и си живеят Живота,...само човекоподобните монгольяк москалья лежат в калните окопи, ненавиждат всичко живо и... дох нут безсмислено като дворняшки в тиня и две ..ма!
    Хихихихихи

    17:20 01.05.2026

