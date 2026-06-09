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Колебание в Кремъл! Путин ще реши дали да поздрави Пашинян за победата на изборите в Армения

Колебание в Кремъл! Путин ще реши дали да поздрави Пашинян за победата на изборите в Армения

9 Юни, 2026 15:33 1 301 99

  • русия-
  • армения-
  • азербайджан-
  • никол пашинян-
  • владимир путин-
  • дмитрий песков

Управляващата в Армения партия "Граждански договор" спечели изборите, смятани за тест за нейното справяне с мирния процес с Азербайджан и засилващия ѝ се стремеж към обвързване със Запада

Колебание в Кремъл! Путин ще реши дали да поздрави Пашинян за победата на изборите в Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще реши по-късно дали да поздрави арменския премиер Никол Пашинян за победата му на парламентарните избори, каза днес Кремъл, като подчерта, че Москва очаква официалните резултати от гласуването, преди да направи каквито и да било изявления, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Важно е да изчакаме някакви окончателни официални резултати", подчерта говорителят на руския президент Дмитрий Песков. "Предпочитаме все пак да изчакаме някакви официални заключения", посочи той, цитиран от ТАСС.

Песков поясни, че по време на гласуването от Армения са постъпили съобщения за многобройни нарушения, поради което официалните резултати са особено важни. Коментирайки парламентарния вот, говорителят на Кремъл повтори изказванията си от ден по-рано и се въздържа от по-широка оценка на гласуването или неговата легитимност, отбеляза Ройтерс.

Управляващата в Армения партия "Граждански договор" спечели изборите, смятани за тест за нейното справяне с мирния процес с Азербайджан и засилващия ѝ се стремеж към обвързване със Запада, въпреки това, което международните наблюдатели на изборите нарекоха "явна намеса и натиск от страна на Русия", отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 21 Отговор
    за да проумеем проблема с русофилите и копейките в БГ , първо трябва да се замислим за произхода им!!! самите русофили са дошли тука в един катун с Калдарашите , по заповед на ТИТО на бай ви Тошо!ТИТО много е мразил наСЕСЕРЕто , и затова ги е изселил!от друга страна -копейките идват с два различни катуна с копанарите от Румъния по нареждане на Чаушеску!!!(копейките са АЙ КЮ 70 , И СА ДОСТА по-интелигентни от русофилите) той също е недолюбвал ОРКистан!....и те така-и калдарашите и копанарите се интегрираха донякъде , докато оправията с копейките и расафилите е да ги изселим в РФ -те не могат да се интегрират тук

    Коментиран от #26, #27, #41, #47

    15:34 09.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 17 Отговор
    копейките са мнооого по-умни от армяните , и не одобряват западната им ориентация

    Коментиран от #13

    15:34 09.06.2026

  • 3 Я пак тия

    12 15 Отговор
    Как па все знаете какво става в Кремъл...? Все знаете и винаги после олелеееее- ама що така....

    Коментиран от #6, #33

    15:35 09.06.2026

  • 4 честен ционист

    6 8 Отговор
    Ще го поздрави, когато извади 2-3 млн арменски/ЕС паспорти на руснаци.

    15:37 09.06.2026

  • 5 Смешник

    10 8 Отговор
    Ще реши да му повиши цената на петрола и газта

    Коментиран от #59

    15:37 09.06.2026

  • 6 Пееев

    21 10 Отговор

    До коментар #3 от "Я пак тия":

    Пусин прати 100 000 туристи с двойно гражданство да гласуват и пак загуби.

    15:38 09.06.2026

  • 7 Тома

    14 5 Отговор
    Путин по добре да поздрави урсула и ко защото те печелят изборите

    15:39 09.06.2026

  • 8 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    20 10 Отговор
    Пашинян си го премести кво щял да реши ботоксовия ам гъл на Мордор, в Ереван вече продават тоалетни и писуари с муцуната на блатния бункерен плъх......🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    Коментиран от #14

    15:40 09.06.2026

  • 9 мдааааа

    12 8 Отговор
    За клетата руzzийка започна Третая Отечественая , вероломно нападната от Запада и Украйна ...

    15:44 09.06.2026

  • 10 Атина Палада

    8 12 Отговор
    Всеки грамотен би постъпил така..Изчаква официалният краен резултат и тогава се поздравява..На футболен мача ,кога се поздравява победителя? По време на мача или след последният съдийски сигнал?

    Коментиран от #11

    15:44 09.06.2026

  • 11 Съдията

    11 9 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Последният сигнал е даден!
    Руснята изпада в Б група.

    Коментиран от #15

    15:48 09.06.2026

  • 12 Пашинян

    13 6 Отговор
    Местя го .

    15:48 09.06.2026

  • 13 Атина Палада

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ние копейките сме православни християни а ЕС отказа да приеме християнството като част от идентичността на ЕС! Ориентация към ЕС ,означава ориентация към т@р@мбуките с шариата ? Аз не искам да живея в шариат а в свободен свят сред бели хора.

    Коментиран от #16, #20, #21, #23, #79

    15:49 09.06.2026

  • 14 Няма край руският позор

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Няма.

    Коментиран от #60

    15:49 09.06.2026

  • 15 Атина Палада

    10 15 Отговор

    До коментар #11 от "Съдията":

    Да,прав си! Последният сигнал го дадоха само преди седмица ...МВФ обяви,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува!

    Коментиран от #18, #22, #48

    15:51 09.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 7 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    чакай че и аз се обърках...нали лилиПУ каза , че РФ е многорелигиозна държава , и покани султан ЕРдоган на откриването на джамия в Масква?

    Коментиран от #25

    15:53 09.06.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    9 2 Отговор
    Путилифона батю Путйо изцирика каде чека Никол да го черпи първо с макък и тогива че го поздрави!

    15:54 09.06.2026

  • 18 Палавата

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Ти как се справяш , у Лондон ?!😊

    Коментиран от #31

    15:55 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Оди у Русиа

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Православие да видиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    15:56 09.06.2026

  • 21 Палавата

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Шериат ма , шериат ..

    Коментиран от #28

    15:57 09.06.2026

  • 22 ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    лъжеш катмангал

    Коментиран от #35

    15:57 09.06.2026

  • 23 ха ха ха

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    одипри целувачана корана

    15:58 09.06.2026

  • 24 хаха

    7 5 Отговор
    Лилипутлер и на Казахстан се дрвеше по едно време, а сега се мазни.
    ХАХАХА!

    Я се извини още няколко пъти на Азербайджан, че свали пътническия самолет бе бункерен плъх.

    16:00 09.06.2026

  • 25 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    РФ е многонационална ,както САЩ примерно! Но в Русия ,както и в САЩ не се отрича християнството ,нито останалите религии! Докато в ЕС не приемат християнството ! Ние не сме от идентичността на ЕС ,затова и си изхвърлят отпадъците в България..Урсула ти каза,че европейските ценности ,това са ценностите на Талмуда!

    Коментиран от #34, #36, #39

    16:03 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Дреме му на дeд@вия на някой дали фашиста Пoтkин ще го поздрави ! Вече никой не го бръсне за cливa ...

    16:05 09.06.2026

  • 28 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Палавата":

    Благодаря ! Наистина не е техническа грешка а не знаех дали се пише с А или с Е!

    16:05 09.06.2026

  • 29 Пашинян е ГОЛЕМ

    4 5 Отговор
    2 пъти праща ху.. йло ...нахер !! Ееееедехееее
    А дъртата Пердуха му изпрати( по милиционерски ) стотици хиляди .. избиратели за да го пре цака на изборите!
    В края на краищата,..у... Йло па фана... Средния
    Ееееедехееее

    16:06 09.06.2026

  • 30 оня с коня

    3 6 Отговор
    Пашинян явно ще остане Непоздравен отРусия и ще страда,ще страда...но пък е поздравен от Европа и се радва,радва...:)

    Коментиран от #40

    16:06 09.06.2026

  • 31 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Палавата":

    В Лондон не съм ходила никога!

    Коментиран от #43

    16:07 09.06.2026

  • 32 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Питали радио Ереван колко дини може да носи един българин и отговора на радиото бил 5.По две под мишниците и една на КРА.Вторият въпрос бил колко дини може да носи един арменец и отговора бил 9.По две под мишниците и един българин на КРА.

    16:07 09.06.2026

  • 33 да питам

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "Я пак тия":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    16:07 09.06.2026

  • 34 Палавата

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Я кажи , кой "християнин" изби най-много християни ?

    Коментиран от #42

    16:08 09.06.2026

  • 35 Атина Палада

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "ха ха ха":

    И как прецени ,че лъжа? От негр@мотността си да отвориш официалният уебсайт на МВФ и да го прочетеш ,изкарваш мен лъжкиня:)
    Е, проблема с твоята негр@мотност си е твой!

    16:10 09.06.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    аз докато не ти хвъля 1 ..й/ няма да мирясаш с тъпизмите си

    Коментиран от #50

    16:11 09.06.2026

  • 37 володя

    9 5 Отговор
    Преди 7 години Путин поздрави Зеленски с избора му за президент на Украйна, а след това му заби нож в гъба. Точно каквото може да се очаква от руски евреин!

    Коментиран от #44

    16:11 09.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Историк

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    В Русия няма никакво православие и християнство. Те са абсолютно несъвместими със съветско/кремълската идеология. В Русия е важен единствено диктатора и службите, които го крепят на власт. Църквата в Русия например е също инструмент на КГБ и кремълската пропаганда. Дори партриарха е агент на КГБ и работи не за религията и вярата, а за запазването на властта на диктатора.

    Коментиран от #46, #53

    16:13 09.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 жалък плъх си

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    127ОТГОВОР
    за да проумеем проблема с русофилите и копейките в БГ , първо трябва да се замислим за произхода им!!! самите русофили са дошли тука в един катун с Калдарашите , по заповед на ТИТО на бай ви Тошо!ТИТО много е мразил наСЕСЕРЕто ,
    ...
    -;-
    Русофилите не са дошли, а са се създали с времето.Даже сега имаме 90 набор момчета с ентусиазъма от бащите им и искат да се върнело СССР-то и си говорят на ангро!

    16:15 09.06.2026

  • 42 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #34 от "Палавата":

    Знам,че визираш Сталин,но не е той, защото е лъжа ,където го упрекват,че убил нам си колко милиона.! Най много християни са избити при европейските религиозни войни през 17 век

    Коментиран от #45

    16:16 09.06.2026

  • 43 Палавата

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Извини ме .. по принцип , най-върлите русофили пишат все от Лондон ..

    16:16 09.06.2026

  • 44 Нещо повече

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "володя":

    През 20 12 на форум в Италия, .. НЕдорасляка педофил заяви, че Украйна, Литва,Латвия и останалите бивши Републики са...НЕЗАВИСИМИ държави и той лично няма НИЩО против за тяхното членство в ЕС и НАТО!!
    Ама на КОМ - фашага педофил и пе ДАЛ, Вера да немаш
    АааааааХахахаха

    16:17 09.06.2026

  • 45 Палавата

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Не позна , ма ... Питам за настоящо време ..

    Коментиран от #58

    16:18 09.06.2026

  • 46 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #39 от "Историк":

    Никакъв историк не си! Русия е стожер на православието! Колкото до службите ..Папа Лъв да не би да е майка Тереза и да не е от службите?

    Коментиран от #49, #62, #65, #71, #88

    16:19 09.06.2026

  • 47 Това

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    част от петроханска повест ли е?

    16:19 09.06.2026

  • 48 Червени калинки се надяват на фалит в ЕС

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    МВФ обяви,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува!
    -;-
    Другарки и другари нали си се радвахте кога хамериканците нямаха бюджет и как ще се разпаднело САЩ, пък какви вътрешни въстания и тинтири -минтири.

    Другарете, бегайте овреме в Мамаша си Раша не се разсейвайте!

    Коментиран от #94

    16:19 09.06.2026

  • 49 Стожера на путлеризъма

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Атина Палада
    00ОТГОВОР
    До коментар 39 от "Историк":

    Никакъв историк не си! Русия е стожер на православието!

    16:20 09.06.2026

  • 50 сериозно вдлъбнат си

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    11ОТГОВОР
    До коментар 25 от "Атина Палада":

    аз докато не ти хвъля 1 ..й/ няма да мирясаш с тъпизмите си

    16:21 09.06.2026

  • 51 Фактите говорят

    6 1 Отговор
    Православието в Монголо- Мюсюлманския ХАГАНАТ/ П ЕДЕРАЦИЯТА ( 14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики)е малцинство!
    Импотентния пиздоглаз Фюрер Педофил винаги твърдеше,че е АТЕИСТ ( като всички КГБ мало умни ци) и се гордееше с това!!
    Едва в последните 15 г...започна да пали най- големите Свещи и да се целуват с киро попа КГБ то -- Гундяев!
    Пен Делски работи
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #63

    16:22 09.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Абе

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "Историк":

    Русия Свише и де факто е най големият защитник на християнството.Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи, за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А дори и Сталин нарежда да се качи на самолет иконата на Иверската Света Богородица и да прелетят над позициите на червената армия,защото е имало такова пророчество ,има в нета :)))А за безбожието на комунизма си плащат карма .А двуглавия орел в герба им отива в Русия със Зоя полигона,която се жени за руския княз Иван ,а тя е кръвна връзка последна на император Константин ,последният православен император на Константинопол.Така,че не ни ъпете на извратената история на многополовите от запад :),за кирилицата знаеш и си виж националния празник какво е всъщност :))Историк:)))Смешник:))А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите се отричат и днес:)

    Коментиран от #64, #68

    16:26 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Може арменци да са гласували нелегитимно

    6 2 Отговор
    Песков поясни, че по време на гласуването от Армения са постъпили съобщения за многобройни нарушения, поради което официалните резултати са особено важни. Коментирайки парламентарния вот, говорителят на Кремъл повтори изказванията си от ден по-рано и се въздържа от по-широка оценка на гласуването или неговата легитимност, отбеляза Ройтерс.
    -;-
    как само им се иска на рушистите да има нелегитимност и нарушени права на рускоговорящите!
    И поредното СВО ще бъде приложено.
    Голема кочина се оказа руската Кочина!

    16:27 09.06.2026

  • 56 Наистина

    5 0 Отговор
    е много лесно да станеш за смях на целия свят.

    16:29 09.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Палавата":

    За настояще време...това е колективния Запад,който изби .(не мога да се ангажирам с цифра )украинци и руснаци..Запада подготви и въоръжи украинската армия за война с Русия.Първо я изпрати в Донбас да убива населението на Донбас ..Запада воюва,но да умират християни...Добре ,че на фронта и от двете страни (руска и украинска) започнаха с наемници от цял свят - та англета ,колумбийци и още за каквито се сетиш .. Украинците по Европейските курорти на наша издръжка..И правилно .След като им разсипахме държавата,сега да ги издържаме и да не ревем ,че цените в магазините се вдигат.

    Коментиран от #61, #82

    16:30 09.06.2026

  • 59 Само Райха има петрол и метан

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    Смешник
    76ОТГОВОР
    Ще реши да му повиши цената на петрола и газта

    16:30 09.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Палавата

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Искам те любя , тача и милея ..

    16:32 09.06.2026

  • 62 ПЪЛНИ Глупости

    9 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Княз Владимир I Велики приема православното християнство от Византия през 988 г. като официална държавна религия! Киевска Рус приема славянската писменост и богослужебни книги на старобългарски език (църковнославянски), пренесени от учениците на Кирил и Методий! Християнизацията обединява разпокъсаните езически племена и приобщава Рус към европейската цивилизация.Когато Киевска Рус приема православието през 988 г., град Москва изобщо не съществува!!1147 г.: Москва се споменава за първи път в историческите летописи. Това се случва 159 години след покръстването на Киев.!!

    16:32 09.06.2026

  • 63 Айде,бе

    0 6 Отговор

    До коментар #51 от "Фактите говорят":

    Само,че в Русия в държавния закон православието е основната религия по закон и руският език също и половете са само 2:)))За извращенията на запад знаеш,май и на теб 2 та пола са ти малко:)))

    Коментиран от #67, #69

    16:32 09.06.2026

  • 64 Тия мурафети ги пробутвай

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Абе":

    На Пен ДЕЛ соаретата при коце пе ДАЛА и онаа Пияната!
    Виж древните документи, пътеписи, артефакти и летописи а недей да сричаш ... измислената история на.. Монголо- Татарските роби москаля!
    Никога в ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ не е съществувал такъв ЕТНОС) НАРОД) РЕПУБЛИКА.. русняци!!
    АааааааХахахаха
    ЧетИ Мало умен ДЕРМО яд,..четИ
    АааааааХахахаха

    16:33 09.06.2026

  • 65 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Стожер е на кривоседието ,целувача на Кадиркият кОран !

    16:36 09.06.2026

  • 66 Всички европейски съседи

    6 0 Отговор
    на Путлр искат в Европейския съюз!

    Един не иска в Путлерландия.

    16:37 09.06.2026

  • 67 Фактите говорят

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Айде,бе":

    На книга, да! То на книга ( закони) и крепостните монголья и 169 националности ИМАТ РАВНОПРАВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, и Фашиста педофил има право на САМО 2 МАНДАТА, но реалността е друга!
    Я сметни населението на всички Мюсюлмански и Монголоидни Републики и ми покажи КОЛКО И КЪДЕ живеят тия .." Християни"!!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #72, #80

    16:37 09.06.2026

  • 68 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "Абе":

    Даже Западна Украйна е била част от средновековна Русия .Лвов е кръстен на сина на руския княз -Лев .От там идва името Лвов а не от Лемберг.Обаче след това там е имало Австроунгарско,полско и то е променило изцяло идентичността!

    Коментиран от #75, #76

    16:37 09.06.2026

  • 69 Проектант на МОЛ:

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Айде,бе":

    Само да попитам, Колко тоалетни трябва да предвида, за да съм в крак с джендърите....?

    16:38 09.06.2026

  • 70 Старшина Фуражков, запасняк

    3 0 Отговор
    Не ме интересува Армения!
    Аз продължавам да чакам на Дунав мост!

    16:38 09.06.2026

  • 71 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Едва след като монголо-татарите разрушават Киев през 1240 г., Киевска Рус престава да съществува като единна държава. Впоследствие, благодарение на географското си положение и тактическата колаборация с монголските ханове на Златната орда, Московското княжество започва постепенно да се издига и да обединява североизточните земи !!ЧУКЧАааааа почвай да четеш ,стига писа !!

    Коментиран от #73, #74

    16:40 09.06.2026

  • 72 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Фактите говорят":

    Ти си ги смятай,сметни ги и сега колко от тях се бият с бандерите както всв за ссср:),Русия винаги е била империя и ще бъде,Свише и е дадено и това е по думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси:)Пък ти си смятай глупостите и 20 процента руски земи върнати оу Украйна и тях малко пък ги смятате,малко ,колкото цяла България:))))И не се правете на пророци,даже и папата им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят, ,а те го нарекоха агент на Путин тогава:))

    16:42 09.06.2026

  • 73 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ти си ги смятай,сметни ги и сега колко от тях се бият с бандерите както всв за ссср:),Русия винаги е била империя и ще бъде,Свише и е дадено и това е по думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси:)Пък ти си смятай глупостите и 20 процента руски земи върнати оу Украйна и тях малко пък ги смятате,малко ,колкото цяла България:))))И не се правете на пророци,даже и папата им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят, ,а те го нарекоха агент на Путин тогава:))

    16:42 09.06.2026

  • 74 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Какви украински царства бълнувате,няма монета нито една украинска от тяхно царство и никога не е имало:)Без Русия са покрайнина и по името:)))

    Коментиран от #81

    16:44 09.06.2026

  • 75 Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Това е невъзможно. Украйна е съществувала много преди Русия.

    16:45 09.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Смях в залата

    3 0 Отговор
    Руски политик поиска ядрен удар по Украйна и в Санкт Петербург му изключиха микрофона. Петиция до Владимир Путин за стрелба с ядрени ракети по Украйна, защото нищо в продължаващата вече пета година война не върви по плана на Русия - това поиска Виктор Перов, ръководител на главния политически отдел на Партията за социална защита - и той беше набързо прекъснат.

    😆

    16:49 09.06.2026

  • 78 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор
    Дааа , гледам изпълзяха "Историци" с петолъчки по каскетите ! стнс. кин. титолувани то и Буци е "генерал" орал копал ..... тежко е !!Какъв свят ще оставите на "пиждин бункерски"

    16:50 09.06.2026

  • 79 Ориентация към дрогирани митрополити

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн. ?!:)))

    Коментиран от #83

    16:50 09.06.2026

  • 80 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Фактите говорят":

    По последните официални данни етническите руснаци в РФ са 115 милиона! Останалите до 145 милиона са от други националности! Етническите руснаци живеят навсякъде в РФ. Т.е има етнически руснаци във всички Републики..Руснаците приобщават ,затова в Русия няма гета ,както е на Запад .Макар,че сега с новите инДжЕнери на Запад ,всичко е гето...

    Коментиран от #84, #85, #92

    16:53 09.06.2026

  • 81 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Абе":

    Не е проблема да си пpocт ,проблема е че много ти личи !Гледай скеча на Камен Донев "Как да не ни личи че сме пpocти "

    16:53 09.06.2026

  • 82 Палавата

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Виж , прочети внимательна 9 ..

    Коментиран от #87

    16:53 09.06.2026

  • 83 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Ориентация към дрогирани митрополити":

    Разсмя ме,щом полицията в Чехия е казала за Петров и Башаров ли бяха :))) така и за наркотика в колата. Това как да ти "открият" наркотик в колата го знаят и децата от детската градина...айде моля ти се ,не се прави чак на толкова глуп@в :)

    16:56 09.06.2026

  • 84 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Според официалните резултати от последното Всеобщо преброяване на населението в Русия (проведено в края на 2021 г.)Етнически руснаци: Общо 105 579 179 души са се ИДЕНТИФИЦИРАЛИ официално като руснаци по националност !! Тоест и тук лилавите се ИДЕНТИФИЦИРАТ като Българи !!Сети ли се Ламби кой къв е и защо е такъв ??

    16:59 09.06.2026

  • 85 Фактите говорят

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    Не ми казвай какво твърди СТЪКМИСТИКАТА на фашистката Секта в кремля!
    Дай ми броя на населението на всяка Република и Етническата принадлежност по проценти!! Ееееедехееее Примерно Якутия, Бурятия, Ингушетия, Калмикия, Чечня и т.н!! Официална религия и проценти!
    "Руско" говорящ НЕ Е РУСНАК а.. РОССИЯН ( гражданин на федерацията)!!

    Коментиран от #90

    17:00 09.06.2026

  • 86 ЗНАЕМ ГО ПОЗДРАВА

    2 0 Отговор
    НА БУНКЕРНИЯ БОКЛУК.

    ГОТВЕТЕ СЕ ЗА УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ.

    17:05 09.06.2026

  • 87 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Палавата":

    9-ти коментар ли ми препоръчваш да прочета внимателно? Коментара показва,Че Запада е нападнал Русия.Пише ,че заедно с Украйна,обаче украинските дронове бомбят натовските държави. Така ,че изглежда Запада нападна Русия а Украйна брани Русия като бомби НатЮ и дори избомби най голямата им военна база в Румъния за предупреждение :) .Та,много вяра да нямаш на украинци и руснаци ..Аз там им нямам много доверие..

    Коментиран от #93

    17:05 09.06.2026

  • 88 Какъв Стожер

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Като ГЕЙТЪРА ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ

    ЛИ ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:08 09.06.2026

  • 89 Чума

    1 0 Отговор
    Как щеше да постъпи Нетаняху, когато разбере от Газета .Ру, че лидера на Хизбуллах е взел изборите в Бейрут!? Ще го поздрави с 2 ракети по резиденцията! Както прави всеки ден! Затова единия народ е Избран, а другият все наказан!

    17:09 09.06.2026

  • 90 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Фактите говорят":

    Не съм написала рускоговорящ а етнически руснаци.Което означава националност! Не,не е стъкмистиката на Кремъл..Това са официални данни. Ти сам можеш да провериш в отделните републики какъв процент са етнически руснаци,какъв процент са други националности! Лесно е да го провериш..

    Коментиран от #95, #96, #97, #98, #99

    17:10 09.06.2026

  • 91 КОГА ДА ЧАКАМЕ

    1 0 Отговор
    ЗЕЛЕНИТЕ ЧОВЕЧЕТА НА
    ПУТИН
    КАКТО В КРИМ ?

    АКО НЕ БЕШЕ ДВИЖУХАТА
    В УКРАЙНА ,
    ЩЕШЕ ДА ИМА
    СВО В АРМЕНИЯ.

    17:11 09.06.2026

  • 92 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Атина Палада":

    В Русия няма Гета .

    Има САМО БЛАТА .

    РУСИЯ е едно голямо Блато
    Когато махнеш МУСКАЛАБАД.

    17:13 09.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Фактите говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Никога не е съществувал такъв ЕТНОС/ народ! За измислената история на селото московия ( 13 век) изобщо нема да го коментирам!
    Впрочем, какво ОБЩО със Християнството/ ПРАВОСЛАВИЕТО има... онази Гни.. лоч,.. мумията?!?
    АааааааХахахаха

    17:29 09.06.2026

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