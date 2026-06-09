Колебание в Кремъл! Путин ще реши дали да поздрави Пашинян за победата на изборите в Армения

Руският президент Владимир Путин ще реши по-късно дали да поздрави арменския премиер Никол Пашинян за победата му на парламентарните избори, каза днес Кремъл, като подчерта, че Москва очаква официалните резултати от гласуването, преди да направи каквито и да било изявления, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Важно е да изчакаме някакви окончателни официални резултати", подчерта говорителят на руския президент Дмитрий Песков. "Предпочитаме все пак да изчакаме някакви официални заключения", посочи той, цитиран от ТАСС.
Песков поясни, че по време на гласуването от Армения са постъпили съобщения за многобройни нарушения, поради което официалните резултати са особено важни. Коментирайки парламентарния вот, говорителят на Кремъл повтори изказванията си от ден по-рано и се въздържа от по-широка оценка на гласуването или неговата легитимност, отбеляза Ройтерс.
Управляващата в Армения партия "Граждански договор" спечели изборите, смятани за тест за нейното справяне с мирния процес с Азербайджан и засилващия ѝ се стремеж към обвързване със Запада, въпреки това, което международните наблюдатели на изборите нарекоха "явна намеса и натиск от страна на Русия", отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26, #27, #41, #47
15:34 09.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
15:34 09.06.2026
3 Я пак тия
Коментиран от #6, #33
15:35 09.06.2026
4 честен ционист
15:37 09.06.2026
5 Смешник
Коментиран от #59
15:37 09.06.2026
6 Пееев
До коментар #3 от "Я пак тия":Пусин прати 100 000 туристи с двойно гражданство да гласуват и пак загуби.
15:38 09.06.2026
7 Тома
15:39 09.06.2026
8 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
Коментиран от #14
15:40 09.06.2026
9 мдааааа
15:44 09.06.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #11
15:44 09.06.2026
11 Съдията
До коментар #10 от "Атина Палада":Последният сигнал е даден!
Руснята изпада в Б група.
Коментиран от #15
15:48 09.06.2026
12 Пашинян
15:48 09.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ние копейките сме православни християни а ЕС отказа да приеме християнството като част от идентичността на ЕС! Ориентация към ЕС ,означава ориентация към т@р@мбуките с шариата ? Аз не искам да живея в шариат а в свободен свят сред бели хора.
Коментиран от #16, #20, #21, #23, #79
15:49 09.06.2026
14 Няма край руският позор
До коментар #8 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Няма.
Коментиран от #60
15:49 09.06.2026
15 Атина Палада
До коментар #11 от "Съдията":Да,прав си! Последният сигнал го дадоха само преди седмица ...МВФ обяви,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува!
Коментиран от #18, #22, #48
15:51 09.06.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Атина Палада":чакай че и аз се обърках...нали лилиПУ каза , че РФ е многорелигиозна държава , и покани султан ЕРдоган на откриването на джамия в Масква?
Коментиран от #25
15:53 09.06.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
15:54 09.06.2026
18 Палавата
До коментар #15 от "Атина Палада":Ти как се справяш , у Лондон ?!😊
Коментиран от #31
15:55 09.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Оди у Русиа
До коментар #13 от "Атина Палада":Православие да видиш.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
15:56 09.06.2026
21 Палавата
До коментар #13 от "Атина Палада":Шериат ма , шериат ..
Коментиран от #28
15:57 09.06.2026
22 ха ха ха
До коментар #15 от "Атина Палада":лъжеш катмангал
Коментиран от #35
15:57 09.06.2026
23 ха ха ха
До коментар #13 от "Атина Палада":одипри целувачана корана
15:58 09.06.2026
24 хаха
ХАХАХА!
Я се извини още няколко пъти на Азербайджан, че свали пътническия самолет бе бункерен плъх.
16:00 09.06.2026
25 Атина Палада
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":РФ е многонационална ,както САЩ примерно! Но в Русия ,както и в САЩ не се отрича християнството ,нито останалите религии! Докато в ЕС не приемат християнството ! Ние не сме от идентичността на ЕС ,затова и си изхвърлят отпадъците в България..Урсула ти каза,че европейските ценности ,това са ценностите на Талмуда!
Коментиран от #34, #36, #39
16:03 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Дреме му на дeд@вия на някой дали фашиста Пoтkин ще го поздрави ! Вече никой не го бръсне за cливa ...
16:05 09.06.2026
28 Атина Палада
До коментар #21 от "Палавата":Благодаря ! Наистина не е техническа грешка а не знаех дали се пише с А или с Е!
16:05 09.06.2026
29 Пашинян е ГОЛЕМ
А дъртата Пердуха му изпрати( по милиционерски ) стотици хиляди .. избиратели за да го пре цака на изборите!
В края на краищата,..у... Йло па фана... Средния
Ееееедехееее
16:06 09.06.2026
30 оня с коня
Коментиран от #40
16:06 09.06.2026
31 Атина Палада
До коментар #18 от "Палавата":В Лондон не съм ходила никога!
Коментиран от #43
16:07 09.06.2026
32 Сатана Z
16:07 09.06.2026
33 да питам
До коментар #3 от "Я пак тия":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
16:07 09.06.2026
34 Палавата
До коментар #25 от "Атина Палада":Я кажи , кой "християнин" изби най-много християни ?
Коментиран от #42
16:08 09.06.2026
35 Атина Палада
До коментар #22 от "ха ха ха":И как прецени ,че лъжа? От негр@мотността си да отвориш официалният уебсайт на МВФ и да го прочетеш ,изкарваш мен лъжкиня:)
Е, проблема с твоята негр@мотност си е твой!
16:10 09.06.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #25 от "Атина Палада":аз докато не ти хвъля 1 ..й/ няма да мирясаш с тъпизмите си
Коментиран от #50
16:11 09.06.2026
37 володя
Коментиран от #44
16:11 09.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Историк
До коментар #25 от "Атина Палада":В Русия няма никакво православие и християнство. Те са абсолютно несъвместими със съветско/кремълската идеология. В Русия е важен единствено диктатора и службите, които го крепят на власт. Църквата в Русия например е също инструмент на КГБ и кремълската пропаганда. Дори партриарха е агент на КГБ и работи не за религията и вярата, а за запазването на властта на диктатора.
Коментиран от #46, #53
16:13 09.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 жалък плъх си
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.О.Т.а.р.А.К 🐱
127ОТГОВОР
за да проумеем проблема с русофилите и копейките в БГ , първо трябва да се замислим за произхода им!!! самите русофили са дошли тука в един катун с Калдарашите , по заповед на ТИТО на бай ви Тошо!ТИТО много е мразил наСЕСЕРЕто ,
...
-;-
Русофилите не са дошли, а са се създали с времето.Даже сега имаме 90 набор момчета с ентусиазъма от бащите им и искат да се върнело СССР-то и си говорят на ангро!
16:15 09.06.2026
42 Атина Палада
До коментар #34 от "Палавата":Знам,че визираш Сталин,но не е той, защото е лъжа ,където го упрекват,че убил нам си колко милиона.! Най много християни са избити при европейските религиозни войни през 17 век
Коментиран от #45
16:16 09.06.2026
43 Палавата
До коментар #31 от "Атина Палада":Извини ме .. по принцип , най-върлите русофили пишат все от Лондон ..
16:16 09.06.2026
44 Нещо повече
До коментар #37 от "володя":През 20 12 на форум в Италия, .. НЕдорасляка педофил заяви, че Украйна, Литва,Латвия и останалите бивши Републики са...НЕЗАВИСИМИ държави и той лично няма НИЩО против за тяхното членство в ЕС и НАТО!!
Ама на КОМ - фашага педофил и пе ДАЛ, Вера да немаш
АааааааХахахаха
16:17 09.06.2026
45 Палавата
До коментар #42 от "Атина Палада":Не позна , ма ... Питам за настоящо време ..
Коментиран от #58
16:18 09.06.2026
46 Атина Палада
До коментар #39 от "Историк":Никакъв историк не си! Русия е стожер на православието! Колкото до службите ..Папа Лъв да не би да е майка Тереза и да не е от службите?
Коментиран от #49, #62, #65, #71, #88
16:19 09.06.2026
47 Това
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":част от петроханска повест ли е?
16:19 09.06.2026
48 Червени калинки се надяват на фалит в ЕС
До коментар #15 от "Атина Палада":МВФ обяви,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува!
-;-
Другарки и другари нали си се радвахте кога хамериканците нямаха бюджет и как ще се разпаднело САЩ, пък какви вътрешни въстания и тинтири -минтири.
Другарете, бегайте овреме в Мамаша си Раша не се разсейвайте!
Коментиран от #94
16:19 09.06.2026
49 Стожера на путлеризъма
До коментар #46 от "Атина Палада":Атина Палада
00ОТГОВОР
До коментар 39 от "Историк":
Никакъв историк не си! Русия е стожер на православието!
16:20 09.06.2026
50 сериозно вдлъбнат си
До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11ОТГОВОР
До коментар 25 от "Атина Палада":
аз докато не ти хвъля 1 ..й/ няма да мирясаш с тъпизмите си
16:21 09.06.2026
51 Фактите говорят
Импотентния пиздоглаз Фюрер Педофил винаги твърдеше,че е АТЕИСТ ( като всички КГБ мало умни ци) и се гордееше с това!!
Едва в последните 15 г...започна да пали най- големите Свещи и да се целуват с киро попа КГБ то -- Гундяев!
Пен Делски работи
АааааааХахахаха
Коментиран от #63
16:22 09.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Абе
До коментар #39 от "Историк":Русия Свише и де факто е най големият защитник на християнството.Ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи, за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. А дори и Сталин нарежда да се качи на самолет иконата на Иверската Света Богородица и да прелетят над позициите на червената армия,защото е имало такова пророчество ,има в нета :)))А за безбожието на комунизма си плащат карма .А двуглавия орел в герба им отива в Русия със Зоя полигона,която се жени за руския княз Иван ,а тя е кръвна връзка последна на император Константин ,последният православен император на Константинопол.Така,че не ни ъпете на извратената история на многополовите от запад :),за кирилицата знаеш и си виж националния празник какво е всъщност :))Историк:)))Смешник:))А цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите се отричат и днес:)
Коментиран от #64, #68
16:26 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Може арменци да са гласували нелегитимно
-;-
как само им се иска на рушистите да има нелегитимност и нарушени права на рускоговорящите!
И поредното СВО ще бъде приложено.
Голема кочина се оказа руската Кочина!
16:27 09.06.2026
56 Наистина
16:29 09.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атина Палада
До коментар #45 от "Палавата":За настояще време...това е колективния Запад,който изби .(не мога да се ангажирам с цифра )украинци и руснаци..Запада подготви и въоръжи украинската армия за война с Русия.Първо я изпрати в Донбас да убива населението на Донбас ..Запада воюва,но да умират християни...Добре ,че на фронта и от двете страни (руска и украинска) започнаха с наемници от цял свят - та англета ,колумбийци и още за каквито се сетиш .. Украинците по Европейските курорти на наша издръжка..И правилно .След като им разсипахме държавата,сега да ги издържаме и да не ревем ,че цените в магазините се вдигат.
Коментиран от #61, #82
16:30 09.06.2026
59 Само Райха има петрол и метан
До коментар #5 от "Смешник":Смешник
76ОТГОВОР
Ще реши да му повиши цената на петрола и газта
16:30 09.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Палавата
До коментар #58 от "Атина Палада":Искам те любя , тача и милея ..
16:32 09.06.2026
62 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #46 от "Атина Палада":Княз Владимир I Велики приема православното християнство от Византия през 988 г. като официална държавна религия! Киевска Рус приема славянската писменост и богослужебни книги на старобългарски език (църковнославянски), пренесени от учениците на Кирил и Методий! Християнизацията обединява разпокъсаните езически племена и приобщава Рус към европейската цивилизация.Когато Киевска Рус приема православието през 988 г., град Москва изобщо не съществува!!1147 г.: Москва се споменава за първи път в историческите летописи. Това се случва 159 години след покръстването на Киев.!!
16:32 09.06.2026
63 Айде,бе
До коментар #51 от "Фактите говорят":Само,че в Русия в държавния закон православието е основната религия по закон и руският език също и половете са само 2:)))За извращенията на запад знаеш,май и на теб 2 та пола са ти малко:)))
Коментиран от #67, #69
16:32 09.06.2026
64 Тия мурафети ги пробутвай
До коментар #53 от "Абе":На Пен ДЕЛ соаретата при коце пе ДАЛА и онаа Пияната!
Виж древните документи, пътеписи, артефакти и летописи а недей да сричаш ... измислената история на.. Монголо- Татарските роби москаля!
Никога в ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ не е съществувал такъв ЕТНОС) НАРОД) РЕПУБЛИКА.. русняци!!
АааааааХахахаха
ЧетИ Мало умен ДЕРМО яд,..четИ
АааааааХахахаха
16:33 09.06.2026
65 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #46 от "Атина Палада":Стожер е на кривоседието ,целувача на Кадиркият кОран !
16:36 09.06.2026
66 Всички европейски съседи
Един не иска в Путлерландия.
16:37 09.06.2026
67 Фактите говорят
До коментар #63 от "Айде,бе":На книга, да! То на книга ( закони) и крепостните монголья и 169 националности ИМАТ РАВНОПРАВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, и Фашиста педофил има право на САМО 2 МАНДАТА, но реалността е друга!
Я сметни населението на всички Мюсюлмански и Монголоидни Републики и ми покажи КОЛКО И КЪДЕ живеят тия .." Християни"!!
Хехехехехехе
Коментиран от #72, #80
16:37 09.06.2026
68 Атина Палада
До коментар #53 от "Абе":Даже Западна Украйна е била част от средновековна Русия .Лвов е кръстен на сина на руския княз -Лев .От там идва името Лвов а не от Лемберг.Обаче след това там е имало Австроунгарско,полско и то е променило изцяло идентичността!
Коментиран от #75, #76
16:37 09.06.2026
69 Проектант на МОЛ:
До коментар #63 от "Айде,бе":Само да попитам, Колко тоалетни трябва да предвида, за да съм в крак с джендърите....?
16:38 09.06.2026
70 Старшина Фуражков, запасняк
Аз продължавам да чакам на Дунав мост!
16:38 09.06.2026
71 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #46 от "Атина Палада":Едва след като монголо-татарите разрушават Киев през 1240 г., Киевска Рус престава да съществува като единна държава. Впоследствие, благодарение на географското си положение и тактическата колаборация с монголските ханове на Златната орда, Московското княжество започва постепенно да се издига и да обединява североизточните земи !!ЧУКЧАааааа почвай да четеш ,стига писа !!
Коментиран от #73, #74
16:40 09.06.2026
72 Ами
До коментар #67 от "Фактите говорят":Ти си ги смятай,сметни ги и сега колко от тях се бият с бандерите както всв за ссср:),Русия винаги е била империя и ще бъде,Свише и е дадено и това е по думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси:)Пък ти си смятай глупостите и 20 процента руски земи върнати оу Украйна и тях малко пък ги смятате,малко ,колкото цяла България:))))И не се правете на пророци,даже и папата им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят, ,а те го нарекоха агент на Путин тогава:))
16:42 09.06.2026
73 Ами
До коментар #71 от "ПЪЛНИ Глупости":Ти си ги смятай,сметни ги и сега колко от тях се бият с бандерите както всв за ссср:),Русия винаги е била империя и ще бъде,Свише и е дадено и това е по думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси:)Пък ти си смятай глупостите и 20 процента руски земи върнати оу Украйна и тях малко пък ги смятате,малко ,колкото цяла България:))))И не се правете на пророци,даже и папата им каза на бандерите да отстъпят и да се смирят, ,а те го нарекоха агент на Путин тогава:))
16:42 09.06.2026
74 Абе
До коментар #71 от "ПЪЛНИ Глупости":Какви украински царства бълнувате,няма монета нито една украинска от тяхно царство и никога не е имало:)Без Русия са покрайнина и по името:)))
Коментиран от #81
16:44 09.06.2026
75 Историк
До коментар #68 от "Атина Палада":Това е невъзможно. Украйна е съществувала много преди Русия.
16:45 09.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Смях в залата
😆
16:49 09.06.2026
78 ПЪЛНИ Глупости
16:50 09.06.2026
79 Ориентация към дрогирани митрополити
До коментар #13 от "Атина Палада":Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн. ?!:)))
Коментиран от #83
16:50 09.06.2026
80 Атина Палада
До коментар #67 от "Фактите говорят":По последните официални данни етническите руснаци в РФ са 115 милиона! Останалите до 145 милиона са от други националности! Етническите руснаци живеят навсякъде в РФ. Т.е има етнически руснаци във всички Републики..Руснаците приобщават ,затова в Русия няма гета ,както е на Запад .Макар,че сега с новите инДжЕнери на Запад ,всичко е гето...
Коментиран от #84, #85, #92
16:53 09.06.2026
81 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #74 от "Абе":Не е проблема да си пpocт ,проблема е че много ти личи !Гледай скеча на Камен Донев "Как да не ни личи че сме пpocти "
16:53 09.06.2026
82 Палавата
До коментар #58 от "Атина Палада":Виж , прочети внимательна 9 ..
Коментиран от #87
16:53 09.06.2026
83 Атина Палада
До коментар #79 от "Ориентация към дрогирани митрополити":Разсмя ме,щом полицията в Чехия е казала за Петров и Башаров ли бяха :))) така и за наркотика в колата. Това как да ти "открият" наркотик в колата го знаят и децата от детската градина...айде моля ти се ,не се прави чак на толкова глуп@в :)
16:56 09.06.2026
84 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #80 от "Атина Палада":Според официалните резултати от последното Всеобщо преброяване на населението в Русия (проведено в края на 2021 г.)Етнически руснаци: Общо 105 579 179 души са се ИДЕНТИФИЦИРАЛИ официално като руснаци по националност !! Тоест и тук лилавите се ИДЕНТИФИЦИРАТ като Българи !!Сети ли се Ламби кой къв е и защо е такъв ??
16:59 09.06.2026
85 Фактите говорят
До коментар #80 от "Атина Палада":Не ми казвай какво твърди СТЪКМИСТИКАТА на фашистката Секта в кремля!
Дай ми броя на населението на всяка Република и Етническата принадлежност по проценти!! Ееееедехееее Примерно Якутия, Бурятия, Ингушетия, Калмикия, Чечня и т.н!! Официална религия и проценти!
"Руско" говорящ НЕ Е РУСНАК а.. РОССИЯН ( гражданин на федерацията)!!
Коментиран от #90
17:00 09.06.2026
86 ЗНАЕМ ГО ПОЗДРАВА
ГОТВЕТЕ СЕ ЗА УКРАИНСКИ СЦЕНАРИЙ.
17:05 09.06.2026
87 Атина Палада
До коментар #82 от "Палавата":9-ти коментар ли ми препоръчваш да прочета внимателно? Коментара показва,Че Запада е нападнал Русия.Пише ,че заедно с Украйна,обаче украинските дронове бомбят натовските държави. Така ,че изглежда Запада нападна Русия а Украйна брани Русия като бомби НатЮ и дори избомби най голямата им военна база в Румъния за предупреждение :) .Та,много вяра да нямаш на украинци и руснаци ..Аз там им нямам много доверие..
Коментиран от #93
17:05 09.06.2026
88 Какъв Стожер
До коментар #46 от "Атина Палада":Като ГЕЙТЪРА ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ
ЛИ ?
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:08 09.06.2026
89 Чума
17:09 09.06.2026
90 Атина Палада
До коментар #85 от "Фактите говорят":Не съм написала рускоговорящ а етнически руснаци.Което означава националност! Не,не е стъкмистиката на Кремъл..Това са официални данни. Ти сам можеш да провериш в отделните републики какъв процент са етнически руснаци,какъв процент са други националности! Лесно е да го провериш..
Коментиран от #95, #96, #97, #98, #99
17:10 09.06.2026
91 КОГА ДА ЧАКАМЕ
ПУТИН
КАКТО В КРИМ ?
АКО НЕ БЕШЕ ДВИЖУХАТА
В УКРАЙНА ,
ЩЕШЕ ДА ИМА
СВО В АРМЕНИЯ.
17:11 09.06.2026
92 Хахахахаха
До коментар #80 от "Атина Палада":В Русия няма Гета .
Има САМО БЛАТА .
РУСИЯ е едно голямо Блато
Когато махнеш МУСКАЛАБАД.
17:13 09.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
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99 Фактите говорят
До коментар #90 от "Атина Палада":Никога не е съществувал такъв ЕТНОС/ народ! За измислената история на селото московия ( 13 век) изобщо нема да го коментирам!
Впрочем, какво ОБЩО със Християнството/ ПРАВОСЛАВИЕТО има... онази Гни.. лоч,.. мумията?!?
АааааааХахахаха
17:29 09.06.2026