Тръмп наказа "с удоволствие" ЕС, наложи 25% мита върху вноса на автомобили в САЩ

1 Май, 2026 20:10, обновена 1 Май, 2026 20:43

Американският президент смята, че европейските мита върху американски стоки са непропорционално високи

Тръмп наказа "с удоволствие" ЕС, наложи 25% мита върху вноса на автомобили в САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Съединените щати ще увеличат вносните тарифи за автомобили и камиони, внасяни на американския пазар от Европейския съюз, до 25%, считано от следващата седмица.

„С удоволствие обявявам, че тъй като Европейският съюз не прилага изцяло договореното от нас търговско споразумение, ще увелича тарифите върху произведените в ЕС автомобили и камиони, внасяни в САЩ, считано от следващата седмица.

Тарифната ставка ще бъде увеличена до 25%“, написа той в Truth Social.

Това решение е част от по-широката стратегия напТръмп за защита на американското производство и намаляване на търговския дефицит.

Ставката ще бъде повишена до 25% за леки автомобили и товарни превозни средства.

Тръмп аргументира решението с необходимостта от "справедлива търговия", твърдейки, че европейските мита върху американски стоки са непропорционално високи.

Мярката се очаква да засегне сериозно големите европейски автомобилни производители (особено германските марки като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz), за които САЩ са ключов пазар.

Увеличението се очаква да влезе в сила в рамките на следващата седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    33 0 Отговор
    Тъ+ша+циии.

    20:20 01.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    59 17 Отговор
    Белият дом заяви че само Румъния и България помагат срещу Иран.Гюров отпусна 60 млн за гориво за американските самолети на летище София да убиват деца в Иран.

    Коментиран от #16

    20:21 01.05.2026

  • 3 Мерц

    8 19 Отговор
    Милост!

    20:21 01.05.2026

  • 4 ШПЕРЦА ГЛАВЕН НАЦИСТ

    25 4 Отговор
    Аз ще наложа на тръмп блокада на блокадата им на ормузкуя проток , ако на махне тия гадни проценти ! И без това феса сме я закъсали много яко без ПЕТРОЛА на нашите врагове РУСИЯ !

    Коментиран от #5, #7, #9

    20:22 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво Дони ♥️

    10 17 Отговор
    Удри, бай Тръмпе! Жив ислямофашист да не остане! И блокада на протока до фалита на иранската ислямофашистка хунта!

    20:25 01.05.2026

  • 7 Тръмп наложи блокада

    8 31 Отговор

    До коментар #4 от "ШПЕРЦА ГЛАВЕН НАЦИСТ":

    Иран губи по 500 млн.долара на ден. Иранския морски флот и кораби са изпепелени. По СНН дават кадри като ислямистите със стотици моторни катери разпръскват мини по пролива ,нямат кораби а само с катери. Трябва наистина сухопътна операция и бомбени килими за да бъдат изгорени ислямистите с катерите

    Коментиран от #12, #19, #24

    20:26 01.05.2026

  • 8 Урсула и Кая са висши същества

    35 6 Отговор
    и затова не поканени с френската кокошка седят на сгъваеми столчета в задния коридор пред вратата на овалния кабинет докато Тръмп си води задушевен разговор с Путин.. всеки му според това което представлява и заслужава.
    Срамувам се от факта какви измислени същества управлявате Европейския съюз

    20:28 01.05.2026

  • 9 Урсула ...браво шперц

    19 3 Отговор

    До коментар #4 от "ШПЕРЦА ГЛАВЕН НАЦИСТ":

    Нареди на европейските народи и им кажи Давайте на укрофашистите милиарди ......за да ядем баница заедно със теб !

    20:29 01.05.2026

  • 10 Ко речи?

    20 2 Отговор
    Ще им прдне на уу йй оо. Понеже инфацията в САЩ е ниска, че тоя пак се е развихрил. Не смятам, че ще искара мандата този..

    20:32 01.05.2026

  • 11 Фейк - либераст

    27 1 Отговор
    Снимката ясно говори: щастлив олигофрен!

    20:32 01.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Смешник

    29 8 Отговор
    Налагай мита чичо Дончо за да имат по малко средства за фашистката хунта в Киев

    Коментиран от #17

    20:34 01.05.2026

  • 14 Гост

    29 2 Отговор
    Сащ е диктатура, винаги налага ограничения, случайно някой чужденец да не пробие на пазара на Мързелите и да забогатее...😆 Още навремето /преди 30 години/ имаха условия, които са анти демокрация, Сащ няма пазарна икономика, там се знае тази година кой ще е милионер, милиардер и т.н., иначе са големи демократи, ама наужким🤔

    20:35 01.05.2026

  • 15 стоян георгиев

    24 5 Отговор
    рижата Бай Перукан пак го зачука на Ойропейците ...хахах .

    Коментиран от #47

    20:35 01.05.2026

  • 16 Последният ресторантьор

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    Коментиран от #33

    20:35 01.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пламен

    17 9 Отговор
    Арабите-милиардери вече са му вдигнали мерника .
    Тоя им съсипа всичко , което бяха постигнали .
    В скоро време ще чуди кво му трябваше да започва война , също като Путя.

    Коментиран от #20, #27, #29

    20:36 01.05.2026

  • 19 Майор Мишев

    22 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп наложи блокада":

    Кое ша бомбят ве пдддаллл,янките стигнаха критичните запаси на 10%на всички. ракети за офанзивни и дефанзивни цели ,да не ги изреждам всички поименно и подред .За производство на нови ракети им трябват три ключове редки елемента които в момента само Китай доставя .Засега Си каза Биг Ноууу !

    20:41 01.05.2026

  • 20 Бай Арап

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Пламка дочувам ,че хубаво си свирил на арабска зурна,дай контакти,щедър съм и под пари ще останеш !

    20:43 01.05.2026

  • 21 А50

    16 1 Отговор
    И пак европейските коли ще са по-евтини от колкото в Бэлгария

    20:45 01.05.2026

  • 22 бум бум бум Щутгард

    11 3 Отговор
    Гейрманците са чао

    Коментиран от #39

    20:46 01.05.2026

  • 23 az СВО Победа80

    16 3 Отговор
    С удоволствие чета как мачка ЕС!

    Хаирлия да е!
    🤣🤣🤣

    20:48 01.05.2026

  • 24 Циник

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп наложи блокада":

    Ти не им се смей много да не пуснат няколко ракети по нашето летище, от което ги бомбардират, че тогава ще видим кой какво има. Ще ни занулят ентусиазма точно за 15 минути.

    Коментиран от #45

    20:50 01.05.2026

  • 25 медко

    9 4 Отговор
    само така за урулщината

    20:53 01.05.2026

  • 26 Сатана Z

    11 4 Отговор
    И аз така смятам.Ерооейците да го дуат

    Коментиран от #43

    20:53 01.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЕСССР

    19 3 Отговор
    А Другарката Урсула каза, че ще забрани вноса на американски пикапи, които са около 7000 годишно за да отмъсти на Бай Дончо! Ура Другари еврофермери!

    20:55 01.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сатана Z

    9 3 Отговор
    САЩ скоро не са покорявали Европейския Райх.А трябва.Стига са се катерили на Най Дончо по КРА,и вместо в Иран да се пуснат през Ривиерата

    20:57 01.05.2026

  • 31 ООрана държава

    14 4 Отговор
    Всички се евават с урсуланския ЕС

    Коментиран от #42

    20:57 01.05.2026

  • 32 Логично

    14 4 Отговор
    След като европейските бизнес елити не могат да се справят с агресивната баба Урсула, американските мита ще им помогнат.

    20:57 01.05.2026

  • 33 Последния софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Последният ресторантьор":

    Това в случая не ти пречи дами лап паш к....ра и да си плащаш кат поп !

    20:59 01.05.2026

  • 34 не му писна да настъпва мотиката

    5 0 Отговор
    Оак ще ги връщаш после.

    21:06 01.05.2026

  • 35 000

    15 4 Отговор
    Никоя от големите държави няма нужда от силен ес. Ес е затънал в бюрокрация, аморална идеология и корупция. Шанса на европа минава през разпад на ес.

    21:09 01.05.2026

  • 36 Ще умра от кеф

    6 2 Отговор
    да гледам как хамериканците ще карат лади. ))))
    Как ще ги стигнем, бе знам.)))

    21:09 01.05.2026

  • 37 Побеснелите баби

    12 4 Отговор
    Кая и Урсула фалират ЕС.

    21:10 01.05.2026

  • 38 Тръмпона

    12 0 Отговор
    го е яд, че никой в ЕС не подкрепя войната му в Залива.

    Иран го е стиснал яко за стафидите и го прави за смях пред целия свят.
    Тръмпона трябва да демонстрира някаква победа, макар и много съмнителна.

    Коментиран от #40, #41

    21:11 01.05.2026

  • 39 Само така ти се струва,

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "бум бум бум Щутгард":

    защото живееш в друга реалност.
    Шизо-екшън.

    21:12 01.05.2026

  • 40 Ами да си го изкара на Путин,

    3 7 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмпона":

    от когото почна цялата какофония.
    Какво ли правят БРИКСовете? Коцето няма ли да се вкарва при тях?

    21:14 01.05.2026

  • 41 ЕС ще наложи реципрочни мита

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Тръмпона":

    за американските коли в Европа.

    Познайте кой ще пострада най- много - приятелчето Мъск.

    21:15 01.05.2026

  • 42 Кои сте тези всички?

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ООрана държава":

    Все забравяш, че си малцинство

    21:18 01.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Само че

    7 3 Отговор
    Тръмп не наказва ЕС, а наказва американците крайни потребители, те ще плащат 25% по-скъпи автомобили. Да им е честито.

    Коментиран от #50

    21:21 01.05.2026

  • 45 Ей, копейчице,

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Циник":

    верно си голямо шубе.
    Тва, копейките, един друг се плашите.
    Не ви се връзваме на параноята.
    Лекувай се.

    21:22 01.05.2026

  • 46 Тест

    6 3 Отговор
    И тези са ни съюзници. По-добре с Русия евтина газ. Додж рам не ме топли зимата

    Коментиран от #49, #61

    21:22 01.05.2026

  • 47 Демек, и на теб

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    Все забравяш, че си от ЕС, не от Раша или САЩ.
    Това е положението. Свиквай със себе си.

    21:25 01.05.2026

  • 48 Аз съм веган

    3 3 Отговор
    Като хаяско не може, копейките се надяват на рижавия ,какво падение.

    21:25 01.05.2026

  • 49 Русия никога не ти е давала евтина газ

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Тест":

    Ама обичаш да послъгваш, та сме ти свикнали.

    Коментиран от #55

    21:26 01.05.2026

  • 50 Едва

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Само че":

    ли ще ги купуват въобще. Автомобили колкото щеш.

    21:26 01.05.2026

  • 51 Копейка

    4 3 Отговор
    Остава ми да се надявам на Дони. Хаяско се оказа гола вода

    21:29 01.05.2026

  • 52 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    7 0 Отговор
    Тия мита ще ги плаща простият янки, който пък е избрал червеноликия Тромпет за президент - кръгова комбинация от простотия!
    Освен това вдругиден дъртото чучело ще ги намали или направо отмени....
    Нищо ново при този оранжев циркаджия!

    21:34 01.05.2026

  • 53 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не си наред":

    а защо не искат? Алтруизъм?

    21:36 01.05.2026

  • 54 Този клоун

    3 0 Отговор
    Така и не разбра, че с тези мита наказва първо гражданите на САЩ, като им вдига цените за европейските стоки.
    Чак после европейските износители за САЩ и то със съмнителен ефект.

    21:37 01.05.2026

  • 55 Тест

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Русия никога не ти е давала евтина газ":

    Брей

    21:39 01.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ехооо

    2 1 Отговор
    Е голема работа...ще внасят през китайското или карго! Ама донякъде съм удовлетворен щото се очакваше Перчема да им го сложи. Набута ги в две войни, ошушка ги за въоръжаване с дългосрочни договори, направи ги зависими с газта...а наште европейски лидери още се мислят, че разума ги води! Наиграхте се. С жена начело не съм очаквал друг развой.

    21:40 01.05.2026

  • 58 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    ЗА МЕН КАТО ЕВРОПЕЕЦ Е ИЗУМИТЕЛНО БЕЗУМНО ЛАК ЕДИН ПАЛЯЧО ,МАСОВ УБИЕЦ НА 80 ГОДИНИ ДОКАЗАН ПЕДОФИЛ ТЕРОРИСТ ,ЦИОНИСТ И КУКЛА НА КОНЦИ НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ РЕЖИМ НА ИЗРАЕЛ СЕ ГАВРИ С ЦЕЛИЯ СВЯТ КАТО МАЛКО ДЕТЕ ИДИ.ОТЧЕ И СИ ПРАВИ КВОТО СИ ИСКА И НЯМА КОЙ ДА МУ КАЖЕ КОПЧЕ...НЯМА РУСИЯ НЯМА КИТАЙ НЯМА ЕВРОПА НЯМА НИКОЙ ???? ОЩЕ ПО ЖАЛКОТО Е ЧЕ В ЕВРОПА НЯМА ИСТИНСКИ ПОЛИТИЦИ...НАЧЕЛО СА ПОСЛУШКОВЦИ МЪПЕТИ ХАРТИЕНИ ЛГТБ ПСИХОПАТИ СОДОМИСТИ ЗООФИЛКИ ИЗВРЪТЕНЯЦИ..НЯКАКВИ ЖЕНКИ КАТО МЕРКЕЛИ КАЛАС УРСУЛИ УПРАВЛЯВАТ ЛЮЛКАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ НАЙ ВЕЛИКИЯТ И МОЩЕН НЯКОГА КОНТИНЕНТ ЕВРОПА И СЪЩИТЕ ТЕЯ БО.К.ЛУЦИ ОСТАВЯТ ТОЗИ ДЪ.РТ ДЕ.БЕЛ ЧИ.ФУТСКИ ПЛУЖЕК ДА СЕ ГАВРИ С НАС С ИКОНОМИКАТА НИ СЪС ЖИВОТА НИ С ИРАН СЪС БЪДЕЩЕТО НО .....
    ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ СОРОСКАТА ТОТАЛИТАРНА БОЛШЕВИШКА "ПОЛИТИКА"НА БРЮКСЕЛ

    21:48 01.05.2026

  • 60 Горски

    2 0 Отговор
    Дончо няма да изкара до края на мандата. Или ще го убият (венъж стомна за вода, втори път стомна за вода... явно човека не разбира от дума), или сам ще се откаже (на тая възраст все ще има някакъв здравословен проблем за оправдание), или републиканците ще му направят импиийчмънт у ще го заменят с Джей Ди. Той се превръща в същия хаховец като предишния дъртак, с разликата че предишното чуч...ло Байгън осъзнаваше , че е изкукуригал дъртофелник и не вземаше самостоятелни решения, а подписаваше като селския кмет, каквото му сложат на масата. Бай Дончо настоява да взема решения и това го прави опасен.

    21:51 01.05.2026

  • 61 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Тест":

    Един cтaр нoмeр нa "брaтушкитe", oщe oт 80 гoдини нa ХХ вeк, нo кoмунягитe нe му дaвaхa тoгaвa глacнocт. Cпирaхa ни гaзa нa 1 Януaри c aргумeнтa, чe трябвa нoв дoгoвoр зa нoвaтa гoдинa ...Тoгaвa пoлзвaхмe някoлкo дни гaз oт Чирeнcкoтo гaзoхрaнилищe, дoкaтo през това време нашата делегация водешe пaзaрлъкa в Мocквa...с "чатала на шията". Същият номер ни го приложиха през 2009 г. по времето на министър Петър Димитров...

    21:52 01.05.2026

  • 62 Кораба майка

    2 0 Отговор
    Нямаме връзка с рижия пуяк. Утре като възстановим връзката друго ще приказва

    21:56 01.05.2026