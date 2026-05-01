Тръмп наказа "с удоволствие" ЕС, наложи 25% мита върху вноса на автомобили в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Съединените щати ще увеличат вносните тарифи за автомобили и камиони, внасяни на американския пазар от Европейския съюз, до 25%, считано от следващата седмица.



„С удоволствие обявявам, че тъй като Европейският съюз не прилага изцяло договореното от нас търговско споразумение, ще увелича тарифите върху произведените в ЕС автомобили и камиони, внасяни в САЩ, считано от следващата седмица.

Тарифната ставка ще бъде увеличена до 25%“, написа той в Truth Social.

Това решение е част от по-широката стратегия напТръмп за защита на американското производство и намаляване на търговския дефицит.

Тръмп аргументира решението с необходимостта от "справедлива търговия", твърдейки, че европейските мита върху американски стоки са непропорционално високи.

Мярката се очаква да засегне сериозно големите европейски автомобилни производители (особено германските марки като Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz), за които САЩ са ключов пазар.

