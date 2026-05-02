Писториус: Решението за изтегляне на американските войски от Германия беше очаквано

2 Май, 2026 16:37 892 16

НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически съюз

Писториус: Решението за изтегляне на американските войски от Германия беше очаквано - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че обявяването на изтеглянето на 5000 американски войници от Германия е било предвидимо, позовавайки се на споделени интереси със Съединените щати.

„Присъствието на американски войски в Европа, и особено в Германия, е както в наш интерес, така и в този на Съединените щати“, каза Писториус пред информационната агенция DPA. В същото време той ясно заяви, че решението не е неочаквано. Фактът, че САЩ ще намалят силите си в Европа и Германия, според германския министър на отбраната, „беше предвидим“.

„Работим в тясно сътрудничество с американците в Рамщайн, Графенвьор, Франкфурт и другаде за мир и сигурност в Европа, за Украйна и за съвместно възпиране“, заяви Писториус. Той добави, че САЩ са концентрирали и други военни функции в базите си в Германия, свързани например с интересите им в политиката за сигурност в Африка и Близкия изток.

Същевременно германският министър на отбраната подчерта, че НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически съюз. „Ние, европейците, трябва да поемем повече отговорност за нашата сигурност“, заяви Писториус. Той вярва, че Германия е на правилния път: Бундесверът (германските въоръжени сили) се разширява, снабдяването с оборудване се ускорява и се създава необходимата инфраструктура. Министърът обяви, че ще координира по-нататъшни задачи с партньори от европейската военна „Група на петте“, която освен Германия включва Великобритания, Франция, Полша и Италия.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че държавният секретар на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той каза, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    А от България кога?

    Коментиран от #6

    16:38 02.05.2026

  • 2 хмммм

    8 5 Отговор
    Очакваано е! Никой няма да търпи такива като вас.

    16:40 02.05.2026

  • 3 000

    16 4 Отговор
    Ес съществува само на хартия. Разцеплението е факт. Либерал-глобализва умря. Европа никога няма да стане федерация. Суверенните държави се връщат.

    16:43 02.05.2026

  • 4 Това чакат немците

    10 3 Отговор
    Скоро ще запукат всички чужденци, отдавна го чакат и точат зъби. Повечето още живеят с идеята от 1941.

    16:46 02.05.2026

  • 5 кравария

    15 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    Коментиран от #12

    16:49 02.05.2026

  • 6 Няма значение

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искаш да ми сложиш
    на мен косъм в супата
    Ей тогава търтей,
    ще ти разцепа дупата.

    Коментиран от #8

    16:51 02.05.2026

  • 7 А след окупацията

    6 1 Отговор
    На къде! Алтернативата е АЗГ!

    16:52 02.05.2026

  • 8 Супа няма!

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Няма значение":

    Действйте!

    16:53 02.05.2026

  • 9 Републиканец

    3 3 Отговор
    Американските войски в Европа са бившият американски окупационен корпус. Въпреки внушенията, че е насочен против СССР, всъщност имаше за цел да сдържа Германия от нова световна война. С развитието на ракетната техника и ядреното оръжие, сдържането на Германия може да се осъществи и от територията на САЩ.

    Коментиран от #10

    16:57 02.05.2026

  • 10 Майбах

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Републиканец":

    ЯО си остава в Германия.Ако не германците ще си го направят.

    Коментиран от #13, #14

    17:01 02.05.2026

  • 11 хитлер

    4 2 Отговор
    МАХАЙТЕ СЕ МРЪСНИ КРАВАРИ -ОКУПАТОРИ.КОЛКОТО ПО БЪРЗО ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ.ЗА ЕВРОПА ВЕЧЕ ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ ВИЗИ.

    17:02 02.05.2026

  • 12 На теб

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "кравария":

    мозъка ти е изтекъл със сигурност.

    17:04 02.05.2026

  • 13 Мда

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Майбах":

    А Уран от де.

    Коментиран от #15

    17:05 02.05.2026

  • 14 Кой ти каза?

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Майбах":

    И да остане в Германия, то е за нейно сдържане. Ако Германия се опита да направи ЯО, ще последва съдбата на Иран. Ще я ударят с ракети без милост и от изток и от запад и от юг. Ще а направят на пустиня за да няма нова световна война. Англия, Франция и САЩ бяха против обединението. Само колхозникът Горбачов се съгласи.

    17:14 02.05.2026

  • 15 Северна Корея

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мда":

    работи три поколения, докато направи ЯО. Бързо не става. Северна Корея го направи, защото я пренебрегваха. Мислеха я за изостанала страна.

    17:18 02.05.2026

  • 16 Републиканец

    1 1 Отговор
    В пика на производството по време на Втората световна война (около 1943–1944 г.), Съединените щати произвеждат самолети с невероятна скорост, достигайки над 200–250 самолета на ден.
    Гьоринг се изсмял и казал, че това е невъзможно, а Гьобелс и Хитлер се дерели по радиото за германските "успехи".
    САЩ и Великобритания смлели с бомбардировки Германия. Бомбардировачите правели средно 8 полета, докато ги свалят, но през това време САЩ произвеждали нови 2000 самолета! Германия никога не е имала шанс през ВСВ, няма и сега.

    17:32 02.05.2026

