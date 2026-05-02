Писториус: Решението за изтегляне на американските войски от Германия беше очаквано

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че обявяването на изтеглянето на 5000 американски войници от Германия е било предвидимо, позовавайки се на споделени интереси със Съединените щати.

„Присъствието на американски войски в Европа, и особено в Германия, е както в наш интерес, така и в този на Съединените щати“, каза Писториус пред информационната агенция DPA. В същото време той ясно заяви, че решението не е неочаквано. Фактът, че САЩ ще намалят силите си в Европа и Германия, според германския министър на отбраната, „беше предвидим“.

„Работим в тясно сътрудничество с американците в Рамщайн, Графенвьор, Франкфурт и другаде за мир и сигурност в Европа, за Украйна и за съвместно възпиране“, заяви Писториус. Той добави, че САЩ са концентрирали и други военни функции в базите си в Германия, свързани например с интересите им в политиката за сигурност в Африка и Близкия изток.

Същевременно германският министър на отбраната подчерта, че НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически съюз. „Ние, европейците, трябва да поемем повече отговорност за нашата сигурност“, заяви Писториус. Той вярва, че Германия е на правилния път: Бундесверът (германските въоръжени сили) се разширява, снабдяването с оборудване се ускорява и се създава необходимата инфраструктура. Министърът обяви, че ще координира по-нататъшни задачи с партньори от европейската военна „Група на петте“, която освен Германия включва Великобритания, Франция, Полша и Италия.

По-рано помощник-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви, че държавният секретар на Пентагона Пит Хегсет е наредил изтеглянето на 5000 американски войници от Германия. Той каза, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.