Тръмп обърна плочата: Запасите от обогатен уран на Иран вече нямат особена стойност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че запасите от обогатен уран на Иран вече не представляват особена стойност и вероятно са неизползваеми.

„По отношение на стойността, той не е особено интересен; вероятно е неизползваем; вероятно не могат да стигнат до него“, каза американският лидер в интервю за Salem News Channel.

Той обаче заяви, че САЩ все още искат тези запаси от обогатено ядрено гориво.

Освен това американският лидер заяви, че Техеран ще трябва да наложи ограничения върху ракетната си програма.

Тръмп заема твърда позиция, че Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие, като същевременно твърди, че след военните действия през изминалата година ядрената програма на Техеран е сериозно отслабена.

САЩ настояват Техеран да предаде всичките си запаси от високообогатен уран като условие за траен мир.

На 3 май Тръмп отхвърли последното предложение на Иран от 14 точки за прекратяване на войната, наричайки го „неприемливо“. Основната причина за недоволството му е, че Иран иска да отложи преговорите за ядрената си програма за по-късен етап, след отварянето на Ормузкия пролив, докато Вашингтон настоява за „нулево обогатяване“ веднага.

Президентът описа Иран като страна без флот, военновъздушни сили и адекватно ръководство, като подчерта, че при тези обстоятелства придобиването на ядрено оръжие би довело до „проблеми, за които никой не би повярвал“.

Въпреки че Тръмп заяви, че няма да използва ядрено оръжие срещу Иран, той остави отворена вратата за нови конвенционални удари, ако Техеран започне отново да „върти центрофугите“.

На фона на ядрения спор, Тръмп обяви хуманитарна операция, наречена "Проект Свобода", при която американски разрушители ще ескортират блокирани търговски кораби през Ормузкия пролив, за да облекчат енергийната криза, независимо от напредъка на ядрените преговори.