Tasnim: Най-малко петима убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток

Най-малко петима души са били убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток, съобщи иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на военен източник.

Според източника корабите, превозващи цивилни товари, са били на път от оманското пристанище Хасаб към иранския бряг. Инцидентът е съобщен след проверка на съобщенията, че САЩ са потопили няколко ирански лодки.

По-рано Асошиейтед прес, позовавайки се на адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ, съобщи, че американски военни хеликоптери са потопили шест малки ирански лодки в Ормузкия проток.

Иран отрече тези твърдения, заявявайки, че на 4 май САЩ не са потопили ирански военноморски кораби.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските военни са пренасочили 50 търговски кораба след налагането на военноморската блокада на Иран.

„Към днешна дата 50 търговски кораба са били пренасочени от американските сили“, се казва в изявление на командването, публикувано в X.

Американските военни започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви намерението си да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.