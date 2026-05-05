Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Tasnim: Най-малко петима убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток

Tasnim: Най-малко петима убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток

5 Май, 2026 05:54, обновена 5 Май, 2026 06:51 1 951 12

  • иран-
  • сащ-
  • кораби-
  • оман-
  • удари

Според източник на агенцията корабите, превозващи цивилни товари, са били на път от оманското пристанище Хасаб към иранския бряг

Tasnim: Най-малко петима убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима души са били убити при атака на САЩ срещу два товарни кораба в Ормузкия проток, съобщи иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на военен източник.

Според източника корабите, превозващи цивилни товари, са били на път от оманското пристанище Хасаб към иранския бряг. Инцидентът е съобщен след проверка на съобщенията, че САЩ са потопили няколко ирански лодки.

По-рано Асошиейтед прес, позовавайки се на адмирал Брад Купър, началник на Централното командване на САЩ, съобщи, че американски военни хеликоптери са потопили шест малки ирански лодки в Ормузкия проток.

Иран отрече тези твърдения, заявявайки, че на 4 май САЩ не са потопили ирански военноморски кораби.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските военни са пренасочили 50 търговски кораба след налагането на военноморската блокада на Иран.

„Към днешна дата 50 търговски кораба са били пренасочени от американските сили“, се казва в изявление на командването, публикувано в X.

Американските военни започнаха военноморската блокада на Иран на 13 април. CENTCOM заяви намерението си да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    30 1 Отговор
    САЩ победиха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    06:05 05.05.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 11 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката в залива

    Коментиран от #12

    06:37 05.05.2026

  • 3 Купувайте колелета

    5 0 Отговор
    5 евро нафта, 6 бензин.

    Коментиран от #7

    07:04 05.05.2026

  • 4 Тити

    0 6 Отговор
    Иран бавно но сигурно угасва.

    07:12 05.05.2026

  • 5 ТРЪМП СТРАШНИИ

    3 0 Отговор
    Всеки кораб от и за Иран е ....наш.

    07:17 05.05.2026

  • 6 Така де

    4 0 Отговор
    Към май 2026 г. износът на храни и селскостопански продукти от Иран е официално забранен от правителството в Техеран.Тази мярка беше въведена в началото на март 2026 г. поради ескалиращия военен конфликт в региона, като целта е да се гарантира продоволствената сигурност на вътрешния пазар и да се предотвратят дефицити.

    07:18 05.05.2026

  • 7 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Купувайте колелета":

    ВЕЛО СИПЕДЪТ БАЛКАН
    РЯЗКО ПОКАЧИ ПРОИЗВОДСТВОТО...
    ИМА ГОЛЯМА ГАМА МОДЕЛИ....
    ОТ ЗА МОДЕЛИ ДО
    ПРОГРЕСИВНИ ТРУДЕЩИ СЕ..☝

    Коментиран от #10

    07:20 05.05.2026

  • 8 морския

    2 0 Отговор
    пиратите да висят по реите !

    07:25 05.05.2026

  • 9 Закъснявате

    1 0 Отговор
    Няколко кораба повярвали че САЩ ще пази се опитаха да се измъкнат от пролива но настъпиха котето и патакламата започна пак. Освен това Иран избомби и нефтено съоръжение с Саудитска Арабия.
    Тръмп пак заяви че ще изравни Иран.
    А иранците му отвърнаха- Ами хайде давай смело!

    Коментиран от #11

    07:25 05.05.2026

  • 10 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИНТЕРЕСНО":

    Гледам цените на горивата растат...
    И задръстванията по пътищата нарастват....

    07:26 05.05.2026

  • 11 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Закъснявате":

    От и за ирански пристанища никой не мой да са измъкне.

    07:27 05.05.2026

  • 12 На тая примка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    първо ще висне Европа!

    07:29 05.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания