Политически трус в Румъния: парламентът свали кабинета на Илие Боложан

Румънският парламент отстрани от власт правителството на премиера Илие Боложан, след като днес прие вот на недоверие срещу кабинета, съобщава „Политико“, предава News.bg.

По време на напрегнатите разисквания преди гласуването Боложан определи внесения вот като „изкуствен, циничен и фалшив“, като подчерта, че в период на множество кризи всяка държава би трябвало да търси стабилизиране на управлението, а не неговото разклащане.

Ключов фактор за падането на кабинета се оказа Социалдемократическата партия, която първоначално подкрепяше управлението и като най-голяма парламентарна сила осигуряваше неговата устойчивост, но впоследствие оттегли доверието си и наклони везните в полза на опозицията.

Илие Боложан застана начело на правителството през 2025 година след оставката на Марчел Чолаку. Отстраняването му идва по-малко от година след напрегнатите президентски избори в Румъния, на които бившият кмет на Букурещ Никушор Дан победи лидера на Алианса за съюза на румънците Джордже Симион. Именно Симион е сочен като основния двигател зад днешния политически удар срещу кабинета.

От парламентарната трибуна лидерът на националистическата формация настоя страната да върви към предсрочни избори, заявявайки, че бъдещето на Румъния трябва да бъде решено пряко от румънските граждани.

Политическите наблюдатели в Букурещ обаче смятат, че вероятността за предсрочен парламентарен вот остава ниска. Очаква се президентът Никушор Дан да започне серия от консултации с основните партии за формиране на ново коалиционно мнозинство и излъчване на следващ министър-председател.

Сред обсъжданите варианти е създаването на ново партньорство между либералите на Боложан и социалистите, този път под ръководството на независим технократ. Не се изключва и възможността самият Боложан да получи шанс да оглави кабинет на малцинството, ако успее да събере достатъчна парламентарна подкрепа.