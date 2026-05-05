Политически трус в Румъния: парламентът свали кабинета на Илие Боложан

5 Май, 2026 15:28

Кабинетът на Илие Боложан беше свален с решаващата роля на социалдемократите, а в Букурещ започват преговори за ново управление вместо очаквани предсрочни избори.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският парламент отстрани от власт правителството на премиера Илие Боложан, след като днес прие вот на недоверие срещу кабинета, съобщава „Политико“, предава News.bg.

По време на напрегнатите разисквания преди гласуването Боложан определи внесения вот като „изкуствен, циничен и фалшив“, като подчерта, че в период на множество кризи всяка държава би трябвало да търси стабилизиране на управлението, а не неговото разклащане.

Ключов фактор за падането на кабинета се оказа Социалдемократическата партия, която първоначално подкрепяше управлението и като най-голяма парламентарна сила осигуряваше неговата устойчивост, но впоследствие оттегли доверието си и наклони везните в полза на опозицията.

Илие Боложан застана начело на правителството през 2025 година след оставката на Марчел Чолаку. Отстраняването му идва по-малко от година след напрегнатите президентски избори в Румъния, на които бившият кмет на Букурещ Никушор Дан победи лидера на Алианса за съюза на румънците Джордже Симион. Именно Симион е сочен като основния двигател зад днешния политически удар срещу кабинета.

От парламентарната трибуна лидерът на националистическата формация настоя страната да върви към предсрочни избори, заявявайки, че бъдещето на Румъния трябва да бъде решено пряко от румънските граждани.

Политическите наблюдатели в Букурещ обаче смятат, че вероятността за предсрочен парламентарен вот остава ниска. Очаква се президентът Никушор Дан да започне серия от консултации с основните партии за формиране на ново коалиционно мнозинство и излъчване на следващ министър-председател.

Сред обсъжданите варианти е създаването на ново партньорство между либералите на Боложан и социалистите, този път под ръководството на независим технократ. Не се изключва и възможността самият Боложан да получи шанс да оглави кабинет на малцинството, ако успее да събере достатъчна парламентарна подкрепа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма страшно

    34 3 Отговор
    пак ще им монтират някой още по-свиреп cороски храненик

    15:31 05.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор
    Всеки Плешивец е бедствие за страната и народа си ☝️😄

    Коментиран от #8

    15:35 05.05.2026

  • 3 1488

    5 22 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    незабавни протести за сваляне на румен от власт
    такова предателство никога не е имало

    15:36 05.05.2026

  • 4 Някой

    27 1 Отговор
    "на които бившият кмет на Букурещ Никушор Дан победи лидера на Алианса за съюза на румънците Джордже Симион" :) Верно? Помним как го победи. По същия начин се опитват урсуланците да "коригират и нашите парламентарни избори.

    15:38 05.05.2026

  • 5 хмммм

    21 0 Отговор
    Въпросът сега е, да не се качат по-големи джендъри от него на власт.

    15:38 05.05.2026

  • 6 Бай той Толстой

    19 0 Отговор
    Стягайте се за източния фронт!Ще се биете с Русия 🍆🍆🍆

    15:40 05.05.2026

  • 7 Факти

    19 0 Отговор
    Румънците са пред фалит, подобно на колониална България! Пари няма вече, от къде да дойдат!

    15:47 05.05.2026

  • 8 РунТавиа

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Тихоо!Тихо бе небинарен пррр дльооо ,по г300 си грам вуна немаш тръгнал на плешивите да се присмива.

    15:59 05.05.2026

  • 9 Сега

    2 0 Отговор
    наред е Никушора !

    16:21 05.05.2026

