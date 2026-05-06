Свалените управляващи в Румъния няма да преговарят за коалиционен кабинет, минават в опозиция

6 Май, 2026 10:43, обновена 6 Май, 2026 10:47

На 5 май румънският парламент гласува вот на недоверие към правителството на Боложан

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националлибералната партия на Румъния (НЛП), водена от изпълняващия длъжността министър-председател Илие Боложан, отказа да преговаря за коалиция и обяви оттеглянето си от опозицията след вот на недоверие към кабинета му.

На 5 май румънският парламент гласува вот на недоверие към правителството на Боложан.

„При новите политически условия, НЛП се придържа към решенията, приети от нейните уставни органи и парламентарни групи, и ще остане в опозиция, играейки активна и конструктивна роля в интерес на гражданите и икономическата стабилност“, цитира изявлението от централата на партията вестник „Котидианул“.

Същевременно НЛП прехвърли пълната отговорност за политическата криза върху Социалдемократическата партия (СДП), която „систематично бойкотира“ решенията на управляващата коалиция. Десният Алианс за обединение на румънците (СО), според НЛП, носи „равна политическа отговорност“ с СДП.

Решението за присъединяване към опозицията е взето след партийно събрание и е обявено от Болоян. Вестникът отбелязва, че заместник-председателите на НЛП Каталин Предою и Неколета Паулюк, които преди това се обявиха против присъединяването към опозицията, отсъстват от обявяването. Освен НЛП, партията на президента, Алиансът за спасяване на Румъния, също отказа да сформира коалиция с СДП и СО.

В страната избухна политическа криза, след като на 20 април Социалдемократическата партия (СДП) реши да оттегли политическата подкрепа за премиера и да отзове министрите си от кабинета, изразявайки несъгласие с някои правителствени мерки и смятайки, че в управляващата коалиция липсва истински диалог между партньорите.

Досега Румъния се управляваше от разнородна управляваща коалиция, състояща се от лявоцентристката СДП, дясноцентристката Националлиберална партия и Съюза „Спаси Румъния“ и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Националистическият Алианс за обединение на румънците, смятан от мнозина за екстремистки, е в опозиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Атлантиците в Румъния и България отиват в опозиция.Дълбоката държава работи по един сценарий за двете страни.

    Коментиран от #3

    10:52 06.05.2026

  • 2 Вай, вай, вай, вай...!

    22 1 Отговор
    Maмалигарcкото ППДБ и то потънало в киреча 😂😂

    10:57 06.05.2026

  • 3 Ако е така

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    каква е идеята? С каква цел?

    11:03 06.05.2026

  • 4 Демагогия

    3 0 Отговор
    Алиансът за свободна Румъния е смятан от " мнозина" за екстримистки?

    11:14 06.05.2026

  • 5 Касирахте изборите

    8 1 Отговор
    Престъпници.
    За това...вън

    11:15 06.05.2026

  • 6 ЕСССР

    10 1 Отговор
    Да благодарят за пряката намеса на ЕСССР и лично на Другарката Урсула за великолепната политическа некадърност!

    Коментиран от #8

    11:31 06.05.2026

  • 7 хмммм

    6 0 Отговор
    А дано дойде някой по-нормален на власт!

    12:01 06.05.2026

  • 8 ганев

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЕСССР":

    ТОЗИ.....ЕСССР....Е ПО ЗЛОВЕЩ...И СТРАШЕН...ОТ...ПРЕДИШНИЯТ

    12:06 06.05.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Тия като бацко, и той така се е..."снишил"!🤣 А Дельо Свински? И той .ли е опозиция?

    12:22 06.05.2026

