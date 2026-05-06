Свалените управляващи в Румъния няма да преговарят за коалиционен кабинет, минават в опозиция

Националлибералната партия на Румъния (НЛП), водена от изпълняващия длъжността министър-председател Илие Боложан, отказа да преговаря за коалиция и обяви оттеглянето си от опозицията след вот на недоверие към кабинета му.

На 5 май румънският парламент гласува вот на недоверие към правителството на Боложан.

„При новите политически условия, НЛП се придържа към решенията, приети от нейните уставни органи и парламентарни групи, и ще остане в опозиция, играейки активна и конструктивна роля в интерес на гражданите и икономическата стабилност“, цитира изявлението от централата на партията вестник „Котидианул“.

Същевременно НЛП прехвърли пълната отговорност за политическата криза върху Социалдемократическата партия (СДП), която „систематично бойкотира“ решенията на управляващата коалиция. Десният Алианс за обединение на румънците (СО), според НЛП, носи „равна политическа отговорност“ с СДП.

Решението за присъединяване към опозицията е взето след партийно събрание и е обявено от Болоян. Вестникът отбелязва, че заместник-председателите на НЛП Каталин Предою и Неколета Паулюк, които преди това се обявиха против присъединяването към опозицията, отсъстват от обявяването. Освен НЛП, партията на президента, Алиансът за спасяване на Румъния, също отказа да сформира коалиция с СДП и СО.

В страната избухна политическа криза, след като на 20 април Социалдемократическата партия (СДП) реши да оттегли политическата подкрепа за премиера и да отзове министрите си от кабинета, изразявайки несъгласие с някои правителствени мерки и смятайки, че в управляващата коалиция липсва истински диалог между партньорите.

Досега Румъния се управляваше от разнородна управляваща коалиция, състояща се от лявоцентристката СДП, дясноцентристката Националлиберална партия и Съюза „Спаси Румъния“ и Демократичния съюз на унгарците в Румъния. Националистическият Алианс за обединение на румънците, смятан от мнозина за екстремистки, е в опозиция.