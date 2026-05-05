Буданов: Украйна е готова да удължи примирието, ако и Русия го спазва
5 Май, 2026 20:06, обновена 5 Май, 2026 20:02 1 167 81

Буданов заяви, че решението на Зеленски е сигнал за мир, но Москва трябва да покаже готовност за деескалация

Ели Стоянова

Украйна е готова да удължи обявеното прекратяване на огъня, ако то бъде спазвано и от Русия, заяви ръководителят на президентската канцелария Кирил Буданов, предава News.bg.

В публикация в Telegram той посочи, че обявеното от Украйна примирие показва реален стремеж към мир и не е обвързано с конкретни дати или политически цели, а с опит за ограничаване на жертвите и възстановяване на сигурността.

„Ако обявеното от президента прекратяване на огъня е взаимно, ние ще го продължим. Това би дало, макар и малка, надежда за траен мир“, написа Буданов.

По думите му решението на президента Володимир Зеленски е ясен сигнал към международната общност за ангажимента на Киев към деескалация. Той добави, че следващата стъпка зависи от руската страна и дали тя е готова да покаже, че човешкият живот има стойност.

Буданов подчерта още, че украинските власти следят отблизо развитието на ситуацията и са подготвени за всички възможни сценарии.

По-рано Зеленски обяви прекратяване на огъня по фронтовата линия, което трябва да влезе в сила в нощта срещу сряда.

От своя страна Руското министерство на отбраната съобщи за едностранно „примирие“ в периода 8-9 май, свързано с отбелязването на Деня на победата в Русия.


