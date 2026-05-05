Буданов: Украйна е готова да удължи примирието, ако и Русия го спазва

Украйна е готова да удължи обявеното прекратяване на огъня, ако то бъде спазвано и от Русия, заяви ръководителят на президентската канцелария Кирил Буданов, предава News.bg.
В публикация в Telegram той посочи, че обявеното от Украйна примирие показва реален стремеж към мир и не е обвързано с конкретни дати или политически цели, а с опит за ограничаване на жертвите и възстановяване на сигурността.
„Ако обявеното от президента прекратяване на огъня е взаимно, ние ще го продължим. Това би дало, макар и малка, надежда за траен мир“, написа Буданов.
По думите му решението на президента Володимир Зеленски е ясен сигнал към международната общност за ангажимента на Киев към деескалация. Той добави, че следващата стъпка зависи от руската страна и дали тя е готова да покаже, че човешкият живот има стойност.
Буданов подчерта още, че украинските власти следят отблизо развитието на ситуацията и са подготвени за всички възможни сценарии.
По-рано Зеленски обяви прекратяване на огъня по фронтовата линия, което трябва да влезе в сила в нощта срещу сряда.
От своя страна Руското министерство на отбраната съобщи за едностранно „примирие“ в периода 8-9 май, свързано с отбелязването на Деня на победата в Русия.
1 Хъхъхъ
Коментиран от #13
20:04 05.05.2026
2 Наблюдател
Коментиран от #4, #5
20:04 05.05.2026
3 Трак 🇺🇦 🐷 🇀🇦 💩
Коментиран от #79
20:06 05.05.2026
4 Амчи
До коментар #2 от "Наблюдател":Този е с пласмаса в главата. Руски куршум го уцели. Лекуваха го в немска клиника
Коментиран от #15
20:06 05.05.2026
5 ЪХЪ
До коментар #2 от "Наблюдател":Ритна камбаната на десетина руски генерала.
Коментиран от #10
20:07 05.05.2026
6 Украйна
Коментиран от #26
20:08 05.05.2026
7 хмммм
20:09 05.05.2026
8 Луд с картечница
20:10 05.05.2026
9 ПРЕДАВАЙТЕ ОДЕСА
20:11 05.05.2026
10 Ритна
До коментар #5 от "ЪХЪ":Камбаната на Азов полк и десетина хиляди наемника и взе Луганск , Крим , Донецк и Донбас … всъщност още три % държи смърко !
Коментиран от #18
20:12 05.05.2026
11 Хм...
Сега да видим кой ще мигне пръв.
Коментиран от #70
20:13 05.05.2026
12 Урка
20:14 05.05.2026
13 А представете
До коментар #1 от "Хъхъхъ":СИ!Точно на 9 май "тежката техника"дето ще липсва на ПАРАДА ,извънземни я доставят в неочаквана ОФАНЗИВА на територията на УКРАЙНА......
..
20:14 05.05.2026
14 Лавров
Коментиран от #24
20:14 05.05.2026
15 Така е
До коментар #4 от "Амчи":То затова не го слуша главата. С половин мозък е. В Германия доста време се лекува и недоизлекуван излезе. Накуцва с крака и ръката му е малко парализирана, благодарение на руснаците.
Коментиран от #19
20:15 05.05.2026
16 Т Живков
20:16 05.05.2026
17 Буданов казва
20:17 05.05.2026
18 Тоест
До коментар #10 от "Ритна":САМО 3% държи наркоса.
20:17 05.05.2026
20 Сатана Z
"Темнейший бави,но не забравя"
Изявлението на Министерството на отбраната на Руската федерация:
Русия ще нанесе масиран ответен ракетен удар по центъра на Киев, ако има опити за нарушаване на честванията на 81-вата годишнина от Деня на победата. Преди това, въпреки възможността, Русия се въздържа от подобни действия по хуманитарни причини;
Цивилните и чуждестранните дипломати в Киев ще бъдат задължени незабавно да напуснат града поради възможността от руски ответен удар, ако Украйна се опита да наруши честванията;
Русия очаква украинската страна да последва примера и да спазва прекратяването на огъня.
20:18 05.05.2026
21 Само това ли
До коментар #19 от "Така е":можеш да пишеш? Смешен си
20:20 05.05.2026
22 Опънахте ли телената мрежа
Коментиран от #25
20:20 05.05.2026
23 Кирило Буданов, разведчик
Русия ще колабира всеки миг .
20:21 05.05.2026
24 Баце,
До коментар #14 от "Лавров":Като стана въпрос за дати, вчера в Лвов е проведено честване на годишнина от създаването на дивизия "галичина".
Странното е, че дори пАляците си траят по въпроса, какво остава за брюкселските неонацистки отрочета. Явно ще се наложи руснаците, щат не щат, отново да въвеждат ред в европата.
Коментиран от #28
20:21 05.05.2026
25 Руснак без крак...
До коментар #22 от "Опънахте ли телената мрежа":Фламинго мрежа го не лови ☝️😁
20:23 05.05.2026
26 Вече никой
До коментар #6 от "Украйна":простосмъртен не вярва в заклинанията за примирие при това братоубийствено и безполезно млатене....Това е СРАМ и ПОЗОР за човечеството....
Коментиран от #31
20:27 05.05.2026
27 Мишел
20:27 05.05.2026
28 Плешивата Движуха
До коментар #24 от "Баце,":".... ще се наложи руснаците, щат не щат, отново да въвеждат ред в европата...."
Не схванахте ли веч, че руснаците без украинците са най-обикновени Петушки, което кристално се видя от ПЯТЬ года ру3ка мъка ?!!
Наложи се Корейските Лъвове за Три Дня да освободят Курск, където трусливите руски чалмари Девет месеца топуркаха на място ☝️
Коментиран от #41
20:28 05.05.2026
29 Ами
Зеленски каза, че от окраинска страна такова няма да има.
Така, че окраинците да не се правят на две и половина.
Коментиран от #32, #34
20:29 05.05.2026
30 Хахахаха
Коментиран от #39
20:30 05.05.2026
31 иСраел
До коментар #26 от "Вече никой":Газа, Иран.
20:31 05.05.2026
32 Хахахаха
До коментар #29 от "Ами":Не. Зеленски излезе с по-добър ход. Обяви примирие от утре. Ако рашите не го спазят, ще получат удари обратно на 9 май! Сега да видим дали рашите ще спазят примирието?
Коментиран от #44
20:33 05.05.2026
33 Копейки,
20:34 05.05.2026
34 Мишел
До коментар #29 от "Ами":Зеленски също обяви примирие на същите дати, но сега иска удължаване поради ситуацията на Капустин яр.
Коментиран от #36
20:34 05.05.2026
35 И КО СТАНА
9 МАЙ ЦЕНТЪРА НА КИЕВ ША СТАНИ НА КРАТЕР И ВЕЧЕ ИМАМЕ ПРИМИРИЕ
АЙДЕ КЛОУНИ НАС....РАНИ ДЕКА Е ПИРИМОГАТА
Коментиран от #37, #38, #40
20:37 05.05.2026
36 Хахахаха
До коментар #34 от "Мишел":Че той някой някога да е пречил на ситуацията в Капустин яр? Що мислиш, че сега Зеленски се бил уплашил?
20:39 05.05.2026
37 Руснак без крак
До коментар #35 от "И КО СТАНА":На 9 ще видя парада на изгорелите ушанки!
20:40 05.05.2026
38 Руснак без крак...
До коментар #35 от "И КО СТАНА":Лапуркай Петушока 😄😄👋
20:40 05.05.2026
39 КЪДЕ БЕ ДЕБ....ИЛИ
До коментар #30 от "Хахахаха":В ЦЕНТЪРА НА КИЕВ ЛИ
МАЙ НАПЪЛНИХТЕ КЮЛОТИТЕН
И СТАНАХТЕ ГОЛЕМИ ПАЦИФИСТИ
Коментиран от #42
20:40 05.05.2026
40 Хахахаха
До коментар #35 от "И КО СТАНА":Айде да видим, дали рашите ще ударят утре и в други ден?
20:42 05.05.2026
41 Баце,
До коментар #28 от "Плешивата Движуха":Явно само ти не разбра, че филма е сериал, едва що е почнал епизод първи и бързаш като пърле пред майка си.
Залагам каса бира, че след края на цирка в 4о4 остатъчна у крайна със столица Лвов и абсолютно марионетно проруско правителство ще се превърне в най вярното прокси на руснаците.
Така че донякъде си прав, не лично руснаците, а проксито им у крайна ще въведе ред в европата.
И още една каса бира, че или брюкселските зелки ще си седнат на д-то, или горното ще се случи до три години броено от днес.
А?
Коментиран от #47
20:42 05.05.2026
42 Хахахаха
До коментар #39 от "КЪДЕ БЕ ДЕБ....ИЛИ":Да видим дали ще има удари по Украйна сега тези дни?
20:43 05.05.2026
43 Истината
Укрите започнаха да ни колят, кой ще ни спаси, след като криете истината?
Дори синът на украинската посланичка е брутален убиец!
20:44 05.05.2026
44 Ами
До коментар #32 от "Хахахаха":В предишното си изявление Зеленски каза, че отхвърля примирието.
Днес Русия информира западните посолства в окраина да се крият
или да бягат, защото почти е сигурно че ще има голям удар по окраина.
Така, че каквото и да е казал сега Зеленски вече няма никакво значение.
Коментиран от #46
20:45 05.05.2026
45 Мишел
Коментиран от #48, #52
20:46 05.05.2026
46 Хахахаха
До коментар #44 от "Ами":Добре де, ако путлера не го е страх, да удря утре и в други ден. Той нали не е дал примирие тези дни?
Коментиран от #50
20:47 05.05.2026
47 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #41 от "Баце,":Братуха, ще го кажа ясно и кратко !
Русняците НЕ СТАВАТ, просто НЕ СТАВАТ.
Да ги наречеш бездарници ще е обида към бездарниците 😁☝️
Коментиран от #62
20:49 05.05.2026
48 Плешивата Движуха
До коментар #45 от "Мишел":"...Русия ще спечели войната..."
Първо Русия не воюва, а провежда ординарно СВО !!! Не воюва щото няма с кво ☝️
20:51 05.05.2026
49 Милчо Спасов
20:53 05.05.2026
50 Ами
До коментар #46 от "Хахахаха":Путин не го е страх :)
Той просто си играе със запада като хищник с плячка.
И колкото по-скоро го осъзнаят западните управляващи,
толкова по-добре за тях и за населението на държавите им.
Коментиран от #55, #56
21:01 05.05.2026
51 Култура
21:03 05.05.2026
52 ЪХЪ
До коментар #45 от "Мишел":Русия ще спечели на пu .тkин де.
От 2014 година имаха време да печелят.Свршени са.
21:06 05.05.2026
53 Дърпат се ама....
Коментиран от #54
21:06 05.05.2026
54 Руснак без крак...
До коментар #53 от "Дърпат се ама....":Най-добре е да си намериш един Петушок и олабиш кръгчето ☝️😁
Коментиран от #59, #60, #63
21:09 05.05.2026
55 Пета година в бункера
До коментар #50 от "Ами":Путин не го е много страх.Путин го е много страх. нас.р.ал се е от страх.Страх и от украинците и от руснаците.
21:10 05.05.2026
56 Хахахаха
До коментар #50 от "Ами":Добре де, не го е страх. Да видим дали ще ударят по Украйна тези два дни! Те не са дали примирие тези дни, да видим дали ще ударят?
21:11 05.05.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #61, #64, #68
21:11 05.05.2026
58 Дон Корлеоне
Коментиран от #65
21:12 05.05.2026
59 Да за това всички западни
До коментар #54 от "Руснак без крак...":посолства от ЕС и САЩ до 7 май напускат Киев и са официално предупредени от Москва, че ако останат си е за тяхна сметка.
Коментиран от #66, #69
21:12 05.05.2026
61 Хахахаха
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":Той путлера вече никой не го пита. Ако китайците са решили, ще вземат рашата като куцо пиле домат. Путлера е вече бита карта.
21:14 05.05.2026
63 Бусофициран бандер
До коментар #54 от "Руснак без крак...":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газ()ндера 😁
21:14 05.05.2026
64 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":България, Монголия и Виетнам също са искали да се присъединят към СССР. Щяхме да правим компоти, а китайците компютри. Хахахаха 😜🤣❗Нямаше да има нужда да емигрираме.
21:15 05.05.2026
66 Хахахаха
До коментар #59 от "Да за това всички западни":Копей, едно и също повтаряш. Да те питам, рашата до сега нямаше ли тези ракети с които плашиш? Имаше ги нали? Написах, да видим дали рашите ще ударят тези два дни, в които те не са дали примирие, а Зеленски е дал примирие? Путлера не е дал, да видим дали ще удря с ракети и дронове?
21:17 05.05.2026
67 Артилерист
Коментиран от #71, #74
21:20 05.05.2026
68 Си Дзипнин, генерален секретар
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":"... Европа ще получи Руско Китайска федерация на своите граници...."
Китайска Федерация !!!
Русия ще бъде една бедна изостанала китайска провинция ☝️
Коментиран от #72
21:20 05.05.2026
69 Рублевка
До коментар #59 от "Да за това всички западни":Много хуманно от страна на Владимир Владимирович. Да няма цивилни жертви. НО! Киев трябва да бъде разрушен като Картаген, радиоактивен и посипан със сол трева да не никне за времена вечни!
Коментиран от #75
21:21 05.05.2026
70 1111
До коментар #11 от "Хм...":Само да добавя, че историците вовеки веков ще търсят къде е бил Куiev...
21:21 05.05.2026
71 Бега бе😂
До коментар #67 от "Артилерист":А лекарствата пак ги забрави🤣
21:22 05.05.2026
72 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #68 от "Си Дзипнин, генерален секретар":Изостанали провинции в Китайската народна република няма!
21:23 05.05.2026
73 грУЙО
21:23 05.05.2026
74 Хахахаха
До коментар #67 от "Артилерист":Тероризъм????? До колкото знам и света знае, руски нацисти са на украинска територия! А всеки руски нацист преминал границата с оръжие в ръка е окупант (да не кажа терорист).
Коментиран от #80
21:23 05.05.2026
75 Гресирана ватенка
До коментар #69 от "Рублевка":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁😁😁
21:27 05.05.2026
76 Т.КОЛЕВ
21:28 05.05.2026
77 Шекел Мошещайн
Коментиран от #81
21:28 05.05.2026
78 Ххаха
21:29 05.05.2026
79 Това е безспорен
До коментар #3 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":ФАКТ
21:29 05.05.2026
80 Владимир Владимирович, император
До коментар #74 от "Хахахаха":Страна Украина няма! Има западна покрайнина на Руската империя, окупирана от мутри, националисти, маниаци, бандеровци и просто озверял скот, които тормозят населението. Ние ще освободим мирното население, а зверовете ще интернираме в тундрата при белите мечки.
21:29 05.05.2026
81 Руснаци
До коментар #77 от "Шекел Мошещайн":Будинов беше на украинското ГРУ ръководител, след толкова провали на фронта се помоли на Зеленски да го издигне, тоя човек затри цялото ГРУ, още помня акцията за спасяване на Покровск, слизат от хеликоптерите и след 5 минути вече бяха история
21:30 05.05.2026