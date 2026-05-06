САЩ: Операцията ни в Ормузкия проток е отбранителна, ще наказваме всеки, който помага на Иран да заобикаля санкциите

Министерството на финансите на САЩ ще наложи вторични санкции на всички финансови институции и търговски субекти, които помагат на Иран да заобикаля американските санкции, обяви държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио на брифинг за журналисти в Белия дом.

„Министерството на финансите в момента идентифицира и блокира всеки долар от приходи, постъпващи към този режим. Следователно всяка чуждестранна финансова институция или търговски субект, който улеснява заобикалянето на санкции срещу Иран, ще бъде обект на вторични санкции и ще му бъде отказан достъп до финансовата система на САЩ“, каза той.

Съединените щати имали лостове за влияние, включително вторични санкции, срещу китайски компании, които игнорират ограничителните мерки срещу Иран.

„Имаме определени възможности. Ако Пекин игнорира нашите санкции, ще се изправи пред вторични санкции. Нямам какво да обявя по този въпрос днес, но не правим тези неща със символични цели“, каза Рубио.

Рубио твърди, че операцията на САЩ в Ормузкия проток е отбранителна, а не нападателна.

„Това не е офанзивна операция. Това е отбранителна операция. Смисълът е много прост - ние не стреляме, освен ако не ни стрелят. Ние не ги атакуваме. Но ако ни атакуват, ако атакуват кораби, те трябва да отговорят“, заяви Рубио. В същото време държавният секретар на САЩ се обърна към международното право, заявявайки, че „никоя държава няма право да установява контрол над международните води“. „И точно това прави Иран“, заяви Рубио.

Иран не се нуждае от собствена програма за обогатяване на уран, дори ако страната възнамерява да развива ядрена енергия за граждански цели, смята държавният секретар на САЩ.

„Ако Иран иска гражданска ядрена програма за електроцентрали и други подобни, има много страни по света, които имат такава и не я обогатяват - те внасят обогатен материал. Те се държат така, сякаш искат военна ядрена програма. Това е неприемливо“, каза Рубио.

Американски служители, включително пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър, работят усърдно, за да намерят дипломатическо решение на конфликта с Иран, допълни Рубио.

„Иран трябва да приеме реалността на тази ситуация, да седне на масата за преговори и да приеме условия, които са добри за него, но в крайна сметка са полезни за света“, каза той. „Ако има дипломатически път – не знам какъв ще бъде – ние продължаваме да работим по него. Стив и Джаред работят изключително усилено по този въпрос. Ако е възможно, това трябва да доведе Иранги до възстановяване, просперитет и стабилност, а не да представлява заплаха за мира.“

Според ръководителя на Държавния департамент на САЩ, алтернативата на дипломатическото споразумение за Ислямската република би била „нарастваща изолация, икономически колапс и в крайна сметка пълно поражение“.

Съединените щати се надяват да постигнат споразумение за меморандум за разбирателство с Иран.

„Президентът би предпочел сделка. Той би искал да седне и да разработи меморандум за разбирателство за бъдещи преговори, който да обхваща всички ключови точки“, продължи Рубио, добавяйки, че Вашингтон би предпочел „преговорите да продължат по канала, използван от Уиткоф и Къшнър“.