Държавният департамент одобри продажба на "умни" бомби JDAM на Украйна за $373 милиона

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на боеприпаси с голям обсег за съвместно директно нападение (JDAM) на Украйна за общо 373,6 милиона долара, съобщиха от ведомството.

„Държавният департамент на САЩ реши да одобри евентуалната продажба на боеприпаси с голям обсег за съвместно директно нападение и свързано с тях оборудване на правителството на Украйна.“

„Очакваната обща цена е 373,6 милиона долара“, се казва в изявлението.

В него се уточнява, че Киев е поискал 1200 опашни агрегата KMU-572 и 332 опашни агрегата KMU-556 JDAM. Украйна ще получи и взриватели FMU-139, спомагателно оборудване за JDAM, резервни части, софтуер и други компоненти.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) е система за насочване, произведена от Boeing, която преобразува неуправляеми бомби в прецизно насочвани „интелигентни“ боеприпаси. Тази система може да се използва за бомби с тегло между 226 и 907 кг.

Първоначалните спецификации на системата осигуряваха обхват на снаряда до 17 мили (приблизително 28 км), докато подобрена версия, разработена съвместно с Кралските австралийски военновъздушни сили, увеличи това до над 40 мили (приблизително 64 км).

През февруари 2023 г. Bloomberg съобщи за плановете на САЩ да доставят JDAM на Украйна. Пентагонът официално заяви само, че ще предостави на Киев „прецизно насочвани боеприпаси“ като част от пакет от помощ на стойност 1,85 милиарда долара през декември.

През март същата година говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди използването на интелигентни бомби JDAM. „Използваме бомби, наречени JDAM. Това са бомби от западен тип, които нашата авиация използва доста успешно срещу важни цели. Тези бомби са малко по-малко мощни, но изключително точни. Бихме искали да имаме повече от тези бомби, за да бъдем успешни на фронтовата линия“, заяви той, цитиран от Украинска правда.

По-късно NBC News съобщи, позовавайки се на класифициран документ на Пентагона, че насочваните с JDAM бомби са се повредили, като обвини за проблема неправилно монтирани предпазители или GPS смущения.

През май 2023 г. руското Министерство на отбраната първо обяви за прихващането на бомба JDAM в Украйна, а впоследствие ведомството многократно съобщава за унищожаването на тези боеприпаси.