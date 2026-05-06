Държавният департамент одобри продажба на "умни" бомби JDAM на Украйна за $373 милиона
Държавният департамент одобри продажба на "умни" бомби JDAM на Украйна за $373 милиона

6 Май, 2026 05:43, обновена 6 Май, 2026 06:04 723 16

Joint Direct Attack Munition е система за насочване, произведена от Boeing, която преобразува неуправляеми бомби в прецизно насочвани „интелигентни“ боеприпаси

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на боеприпаси с голям обсег за съвместно директно нападение (JDAM) на Украйна за общо 373,6 милиона долара, съобщиха от ведомството.

„Държавният департамент на САЩ реши да одобри евентуалната продажба на боеприпаси с голям обсег за съвместно директно нападение и свързано с тях оборудване на правителството на Украйна.“

„Очакваната обща цена е 373,6 милиона долара“, се казва в изявлението.

В него се уточнява, че Киев е поискал 1200 опашни агрегата KMU-572 и 332 опашни агрегата KMU-556 JDAM. Украйна ще получи и взриватели FMU-139, спомагателно оборудване за JDAM, резервни части, софтуер и други компоненти.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) е система за насочване, произведена от Boeing, която преобразува неуправляеми бомби в прецизно насочвани „интелигентни“ боеприпаси. Тази система може да се използва за бомби с тегло между 226 и 907 кг.

Първоначалните спецификации на системата осигуряваха обхват на снаряда до 17 мили (приблизително 28 км), докато подобрена версия, разработена съвместно с Кралските австралийски военновъздушни сили, увеличи това до над 40 мили (приблизително 64 км).

През февруари 2023 г. Bloomberg съобщи за плановете на САЩ да доставят JDAM на Украйна. Пентагонът официално заяви само, че ще предостави на Киев „прецизно насочвани боеприпаси“ като част от пакет от помощ на стойност 1,85 милиарда долара през декември.

През март същата година говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди използването на интелигентни бомби JDAM. „Използваме бомби, наречени JDAM. Това са бомби от западен тип, които нашата авиация използва доста успешно срещу важни цели. Тези бомби са малко по-малко мощни, но изключително точни. Бихме искали да имаме повече от тези бомби, за да бъдем успешни на фронтовата линия“, заяви той, цитиран от Украинска правда.

По-късно NBC News съобщи, позовавайки се на класифициран документ на Пентагона, че насочваните с JDAM бомби са се повредили, като обвини за проблема неправилно монтирани предпазители или GPS смущения.

През май 2023 г. руското Министерство на отбраната първо обяви за прихващането на бомба JDAM в Украйна, а впоследствие ведомството многократно съобщава за унищожаването на тези боеприпаси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опелото

    2 8 Отговор
    Много ..работа се отваря и много... монголски ЧЕРНОЗЕМ

    Коментиран от #6, #14

    06:08 06.05.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Умни бомби за тъпи бандеровци 😅 резултата е ясен от сега, бухахаха

    06:09 06.05.2026

  • 3 Има

    6 2 Отговор
    още бой да ядат укрите !

    06:09 06.05.2026

  • 4 НЕТОЧНО .....НЕ НА УКРАЙНА А НА

    7 1 Отговор
    БЪЛГАРСИТЕ РАБОТНИЦИ КОИТО ЩЕ ПЛАТЯТ ЧАСТ ОТ ТАЯ СУМА ПЪК ЗАЩО ЛИ НЕ И ЦЯЛАТА НИЙ С МИЛИАРДИ НА НАБАЛБУКАХА....ЧИ НЯКВИ СИ 340 МЛН......

    06:09 06.05.2026

  • 5 Варненец

    4 2 Отговор
    С тия "умни" краварски бомби ще само денацифицират глуповатите укри! И с кво ще ги пускат, като обещаните им фъ16 и грипени си останаха само обещани?

    06:10 06.05.2026

  • 6 КОЛКО БАМБИ ЩИ ТРЯАТ ЗА ДА

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Опелото":

    ПОКРИЕШ РЪЦИЯ ТЕ ОРМУЗ НЕ УСПЯХА ДА ПОКРИЯТ.......ОТВАРЯЛ ЛИ СИ КАРТАТА.......

    06:11 06.05.2026

  • 7 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Честито урсуланци, обръщаите джобовете, това ще го плащате вие

    06:12 06.05.2026

  • 8 Гръмотевица

    0 7 Отговор
    Ще фъркат ушанки поразени от американски бомби.

    Коментиран от #15

    06:14 06.05.2026

  • 9 Констатация

    1 0 Отговор
    Сега е 2026 г.” Новини” от 2023г. не са актуални.

    06:24 06.05.2026

  • 10 Нер

    6 0 Отговор
    Въртим сучим, накрая парите ни винаги отиват в САЩ. Така беше с високите цени на природен газ заради войната с Русия, така е с високите цени на петрола заради войната с Иран, и така е с кредита от 90милиарда за оръжие. ЕС прилича на дойна крава, създадена, за да бъде изцеждана от краварите.

    Коментиран от #11

    06:30 06.05.2026

  • 11 Герп боклуци

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нер":

    Кредит друг път, чисто дарение си е това. Укхрите няма да върнат и един цент

    06:33 06.05.2026

  • 12 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Които разбира се ще платим ние. Перфектно кретени. Водете и плащайте американската война за американските интереси

    06:34 06.05.2026

  • 13 Да се разбира

    1 1 Отговор
    Дончо бомби Путин.

    06:36 06.05.2026

  • 14 тихо пpaдляк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опелото":

    Отивай да бачкаш, че трябват пари за тия умни бомби и златни тоалетни.

    06:38 06.05.2026

  • 15 име

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гръмотевица":

    Деске, ти ли си, ма? Не ти ли омръзна 12г да повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ?! Дай да видим поне едно сбъднато ЩЕ, пък после продължавай с другите.

    06:40 06.05.2026

  • 16 Иляди монголья получават

    1 0 Отговор
    Безплатен билет за концерта на Кобзон но в момента дори не подозират!
    Хихихихихи

    06:42 06.05.2026