Полша настоява НАТО да ускори превъоръжаването до 2030 г.

Страните от НАТО трябва да достигнат целта да изразходват 5% от своя БВП за отбрана още през 2030 г., а не през 2035 г., заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Той предупреди, че забавянето на процеса по превъоръжаване носи сериозни рискове за сигурността на Европа.

Полша, която граничи с Русия и Украйна, вече увеличава значително военните си разходи и за тази година планира да отдели 4,8% от БВП за отбрана.

На конференция във Варшава Кошиняк-Камиш заяви, че чакането до 2035 г. за постигане на целта е неоправдано и че тя трябва да бъде изпълнена значително по-рано.

Лидерите на НАТО се договориха през юни миналата година до 2035 г. да достигнат 5% разходи за отбрана и сигурност, включително инвестиции в киберсигурност и военна инфраструктура.