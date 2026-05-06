Полша настоява НАТО да ускори превъоръжаването до 2030 г.

6 Май, 2026 14:55 536 13

Варшава предупреждава, че забавяне на целта за 5% от БВП за отбрана може да бъде рисковано

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от НАТО трябва да достигнат целта да изразходват 5% от своя БВП за отбрана още през 2030 г., а не през 2035 г., заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Той предупреди, че забавянето на процеса по превъоръжаване носи сериозни рискове за сигурността на Европа.

Полша, която граничи с Русия и Украйна, вече увеличава значително военните си разходи и за тази година планира да отдели 4,8% от БВП за отбрана.

На конференция във Варшава Кошиняк-Камиш заяви, че чакането до 2035 г. за постигане на целта е неоправдано и че тя трябва да бъде изпълнена значително по-рано.

Лидерите на НАТО се договориха през юни миналата година до 2035 г. да достигнат 5% разходи за отбрана и сигурност, включително инвестиции в киберсигурност и военна инфраструктура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не знам кои са по-мало умните

    13 3 Отговор
    ние над упените атлантенца или тия русофобоолиго френи ляхите, че от там и кои ще изядат по-напред лешниците.

    15:00 06.05.2026

  • 2 Най-голямата грешка

    3 16 Отговор
    Най-голямата вина на САЩ е, че пуснаха атомната бомба над Хирошима вместо над Москва.

    Коментиран от #9, #10

    15:05 06.05.2026

  • 3 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Ляхите трябва да се притесняват,че Германистан ще си поиска отнетите и зами дадени от Сталин на Полша.

    15:06 06.05.2026

  • 4 Бай той Толстой

    12 2 Отговор
    Като тръгнат големите армии от запад на изток и от Изток на запад-от Полша нищо не остава освен фъндъци и бременни.

    15:08 06.05.2026

  • 5 Умнокрасив

    11 2 Отговор
    Що панетата бързат . Не им държат нервите ? Нали руснаците изобщо не се сещат , че киевския евреин осигурява само украинци за чувалите , а истинските нападатели са в алианса , и Полша е най-близката ?

    Коментиран от #13

    15:09 06.05.2026

  • 6 Чърчил измами българите

    12 1 Отговор
    Като им обеща да направи от София картофена нива,но има време някой да довърши делото

    Коментиран от #7, #11

    15:09 06.05.2026

  • 7 Умнокрасив

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чърчил измами българите":

    Той е от кумирите ни в Паслантическия клуб !

    15:11 06.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Сега 5% , а скоро и 50% 🤔❗

    15:17 06.05.2026

  • 9 Неподписан

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Най-голямата грешка":

    Демек плачеш гладен си,за едно топло в устичката ти да изходя ако мазно...

    15:18 06.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Най-голямата грешка":

    Нямали са възможност❗ Нямат и сега❗

    15:19 06.05.2026

  • 11 Неподписан

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чърчил измами българите":

    На дебелосерко прилича,английски дебелосерко...

    15:20 06.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Не бяха ли точно в Полша онези лагери на Чичо Ади 🤔❗
    Леле , ако бяха в България още щяха да ни карат да се чувстваме виновни🤔❗

    15:21 06.05.2026

  • 13 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Умнокрасив":

    Тоя на снимката не е поляк, виж му ушите.
    Добрия Ционист е мъртвия Ционист.

    15:32 06.05.2026

