Полша настоява НАТО да ускори превъоръжаването до 2030 г.

Страните от НАТО трябва да достигнат целта да изразходват 5% от своя БВП за отбрана още през 2030 г., а не през 2035 г., заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Той предупреди, че забавянето на процеса по превъоръжаване носи сериозни рискове за сигурността на Европа.
Полша, която граничи с Русия и Украйна, вече увеличава значително военните си разходи и за тази година планира да отдели 4,8% от БВП за отбрана.
На конференция във Варшава Кошиняк-Камиш заяви, че чакането до 2035 г. за постигане на целта е неоправдано и че тя трябва да бъде изпълнена значително по-рано.
Лидерите на НАТО се договориха през юни миналата година до 2035 г. да достигнат 5% разходи за отбрана и сигурност, включително инвестиции в киберсигурност и военна инфраструктура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не знам кои са по-мало умните
15:00 06.05.2026
2 Най-голямата грешка
Коментиран от #9, #10
15:05 06.05.2026
3 Сатана Z
15:06 06.05.2026
4 Бай той Толстой
15:08 06.05.2026
5 Умнокрасив
Коментиран от #13
15:09 06.05.2026
6 Чърчил измами българите
Коментиран от #7, #11
15:09 06.05.2026
7 Умнокрасив
До коментар #6 от "Чърчил измами българите":Той е от кумирите ни в Паслантическия клуб !
15:11 06.05.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:17 06.05.2026
9 Неподписан
До коментар #2 от "Най-голямата грешка":Демек плачеш гладен си,за едно топло в устичката ти да изходя ако мазно...
15:18 06.05.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Най-голямата грешка":Нямали са възможност❗ Нямат и сега❗
15:19 06.05.2026
11 Неподписан
До коментар #6 от "Чърчил измами българите":На дебелосерко прилича,английски дебелосерко...
15:20 06.05.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Леле , ако бяха в България още щяха да ни карат да се чувстваме виновни🤔❗
15:21 06.05.2026
13 Шопо
До коментар #5 от "Умнокрасив":Тоя на снимката не е поляк, виж му ушите.
Добрия Ционист е мъртвия Ционист.
15:32 06.05.2026