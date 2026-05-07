The Wall Street Journal: Вашингтон иска Техеран да се откаже от обогатяването на уран за 20 години

Вашингтон иска Техеран да се откаже от обогатяването на уран за 20 години, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според тях, Съединените щати искат 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран в Иран и изискват премахването на всички обогатени ядрени материали, държани от Ислямската република. Администрацията на САЩ също настоява за демонтиране на ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу, забрана за подземна работа, свързана с ядрената програма, и инспекции, съобщава вестникът.
По-рано CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон и Техеран обсъждат възможността за мораториум върху обогатяването на уран в Иран за повече от 10 години.
На 5 май Axios съобщи, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на едностраничен меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според материала, американската страна очаква отговор от Иран на предложенията за прекратяване на конфликта в рамките на 48 часа. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Иран все още преглежда предложенията на САЩ и по-късно ще представи отговор на Пакистан.
Очаква се Ислямска република Иран да отговори на предложението на САЩ за мирно разрешаване на конфликта в четвъртък, съобщи CNN, позовавайки се на източник в региона.
По-рано Багаей заяви, че отговорът на Иран на предложението на САЩ ще бъде изпратен на Пакистан, който действа като посредник.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брейййй
Защо не попита Северна Корея.
Аааааа,сещам се оня дребния дебелак няма да ги бави е ще има " бууууум"
05:41 07.05.2026
2 Ъхъъъъъ
Коментиран от #3
05:45 07.05.2026
3 Вашето мнение
До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":Тръмп е бил шамаросан от вицето си защото в пристъп на ярост от безсилие е искал да изтреля ядренно оръжие срещу Иран.
05:51 07.05.2026
