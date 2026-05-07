The Wall Street Journal: Вашингтон иска Техеран да се откаже от обогатяването на уран за 20 години

7 Май, 2026 05:35, обновена 7 Май, 2026 05:38 739 8

Администрацията на САЩ също настоява за демонтиране на ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вашингтон иска Техеран да се откаже от обогатяването на уран за 20 години, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Съединените щати искат 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран в Иран и изискват премахването на всички обогатени ядрени материали, държани от Ислямската република. Администрацията на САЩ също настоява за демонтиране на ядрени съоръжения в Исфахан, Натанз и Фордоу, забрана за подземна работа, свързана с ядрената програма, и инспекции, съобщава вестникът.

По-рано CNN, позовавайки се на свои източници, съобщи, че Вашингтон и Техеран обсъждат възможността за мораториум върху обогатяването на уран в Иран за повече от 10 години.

На 5 май Axios съобщи, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на едностраничен меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според материала, американската страна очаква отговор от Иран на предложенията за прекратяване на конфликта в рамките на 48 часа. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Иран все още преглежда предложенията на САЩ и по-късно ще представи отговор на Пакистан.

Очаква се Ислямска република Иран да отговори на предложението на САЩ за мирно разрешаване на конфликта в четвъртък, съобщи CNN, позовавайки се на източник в региона.

По-рано Багаей заяви, че отговорът на Иран на предложението на САЩ ще бъде изпратен на Пакистан, който действа като посредник.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Брейййй

    10 2 Отговор
    Че коИ сте вие да казвате кой да има и кой не ЯО.
    Защо не попита Северна Корея.
    Аааааа,сещам се оня дребния дебелак няма да ги бави е ще има " бууууум"

    05:41 07.05.2026

  • 2 Ъхъъъъъ

    9 0 Отговор
    Единствената страна в историята, която е използвала ядрено оръжие (ЯО) по време на военен конфликт, са Съединените американски щати

    Коментиран от #3

    05:45 07.05.2026

  • 3 Вашето мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъъъъъ":

    Тръмп е бил шамаросан от вицето си защото в пристъп на ярост от безсилие е искал да изтреля ядренно оръжие срещу Иран.

    05:51 07.05.2026

  • 4 ими

    4 0 Отговор
    Миналата година уж им унищожиха ядрения потенциал. Тая година тръмпоча се изцепи че са постигнали целите си, значи пак са ги унищожили. И днеска искат да се отказват. Ми, че те имат ли избор, ако на тръмпоча твърденията са верни?

    06:05 07.05.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 2 Отговор
    Вече не е важно какво искат говедата ,важно е за света , какво ще получат ,

    06:10 07.05.2026

  • 6 Нали

    4 0 Отговор
    уж всички ядрени лаборатории в Иран бяха унищожени с високо прецизни бомбардировки от САЩ. По-скоро Израел трябва да бъде заставен да изплати на Иран репарации за цивилните разрушенията и скъпите ядрени инсталации.

    06:42 07.05.2026

  • 7 В интерес на истината

    3 0 Отговор
    Трябва по скоро на ФАЩ като най големия агресор да се изземват ядрените оръжия и да им се забрани да обогатяват уран.

    07:18 07.05.2026

  • 8 Гошо

    1 0 Отговор
    Като повтаряте едни и същи новини по десет пъти, да не мислите, че сте интересни, не досадни сте!

    07:23 07.05.2026