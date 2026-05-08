Тръмп се готви за "отлична" среща с "приятеля" Си Дзинпин

8 Май, 2026 04:26, обновена 8 Май, 2026 04:36 559 3

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди намерението си да посети Китай следващата седмица и вярва, че срещата му с китайския президент Си Дзинпин "ще бъде отлична".

„Ще имаме среща с президента Си. Мисля, че ще бъде отлична. Той е мой приятел и се разбираме добре от много години“, каза той пред репортери, цитиран от пресслужбата на Белия дом.

Посещението на американския лидер в Пекин е насрочено за 14-15 май.

САЩ и Китай се намират в фаза на остро стратегическо съперничество и интензивна търговска конфронтация, съчетани с опити за управление на риска и дипломатически сондажи, за да се избегне директен военен конфликт.

Администрацията на Доналд Тръмп поддържа агресивна протекционистка политика, като наложи тежки мита върху китайския внос (в диапазона 35%–50% за много стоки, а за определени сектори бяха наложени и до 145%).

Пекин отвърна с реципрочни ограничения, по-специално върху износа на критично важни за Запада минерали, което Вашингтон определя като умишлена вреда за световната икономика.

През март 2026 г. САЩ стартираха нови търговски разследвания срещу Китай и други партньори с цел реорганизация на веригите за доставки.

На фона на икономическото напрежение, американският финансов министър Скот Бесънт проведе разговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън. Бесънт многократно заяви, че настоящите нива на митата и заплахите са „неустойчиви“ в дългосрочен план, сигнализирайки за желание за стабилизиране на пазарите преди планираното посещение на Доналд Тръмп в Пекин.

Китайският външен министър Ван И подчерта необходимостта от избягване на „недоразумения“, като същевременно Китай продължава да се позиционира като „алтернативна стабилизираща сила“ срещу американската хегемония.

Тайван остава най-експлозивната точка в двустранните отношения. САЩ продължават военната си подкрепа за Острова, докато Китай засилва военния натиск в региона.

В началото на май САЩ официално призоваха Китай да използва дипломатическото си влияние над Иран, за да осигури отварянето на Ормузкия проток за международното корабоплаване.

САЩ налагат строг контрол върху износа на модерни микрочипове и технологии за изкуствен интелект към Китай.Натискът се разширява и към съседни държави – САЩ заплашиха Канада със 100% мита заради търговски споразумения, улесняващи навлизането на китайски електромобили на северноамериканския пазар.

Въпреки острата реторика и икономическия сблъсък, двете суперсили поддържат отворени канали за комуникация на високо равнище, опитвайки се да начертаят червени линии за конкуренцията си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    А другаря Си знае ли, че "миротвореца" се готви за отлична среща.

    05:29 08.05.2026

  • 2 дядото

    2 0 Отговор
    а другаря си знае ли.

    05:37 08.05.2026

  • 3 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Си и антуражът си мислят нещо от рода на " ще трябва да изтърпим този рижав примат"

    05:49 08.05.2026