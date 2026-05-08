Ракети и дронове атакуват ОАЕ ВИДЕО

Силите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъскват атаки с ракети и дронове, съобщи Министерството на отбраната на страната обяви това в X.

В изявлението се отбелязва, че характерните звуци, чути в ОАЕ, идват от операции по прехващане на ракети и дронове.

Министерството не уточни от коя посока са изстреляни ракетите и дроновете.

На 5 май Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за отблъскване на ракетни атаки и атаки с дронове от Иран.

Ден преди това министерството съобщи за прехващане на 12 балистични ракети, три крилати ракети и четири дрона, изстреляни от Иран.

В отговор Техеран отрече всякакви атаки срещу ОАЕ и заплаши със „смазващ отговор“, ако бъдат предприети по-нататъшни действия.

По-рано днес бе съобщено, че китайски търговски кораб е бил повреден при атака край бреговете на ОАЕ, в близост до стратегическия Ормузки проток.

Според ирански държавни медии, американски военноморски сили в региона също са попаднали под ракетен огън, след като САЩ са атакували ирански петролен танкер.