Ракети и дронове атакуват ОАЕ ВИДЕО
Ракети и дронове атакуват ОАЕ ВИДЕО

8 Май, 2026 08:22, обновена 8 Май, 2026 08:40 4 164 33

Силите за противовъздушна отбрана отблъскват нападенията

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъскват атаки с ракети и дронове, съобщи Министерството на отбраната на страната обяви това в X.

В изявлението се отбелязва, че характерните звуци, чути в ОАЕ, идват от операции по прехващане на ракети и дронове.

Министерството не уточни от коя посока са изстреляни ракетите и дроновете.

На 5 май Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи за отблъскване на ракетни атаки и атаки с дронове от Иран.

Ден преди това министерството съобщи за прехващане на 12 балистични ракети, три крилати ракети и четири дрона, изстреляни от Иран.

В отговор Техеран отрече всякакви атаки срещу ОАЕ и заплаши със „смазващ отговор“, ако бъдат предприети по-нататъшни действия.

По-рано днес бе съобщено, че китайски търговски кораб е бил повреден при атака край бреговете на ОАЕ, в близост до стратегическия Ормузки проток.

Според ирански държавни медии, американски военноморски сили в региона също са попаднали под ракетен огън, след като САЩ са атакували ирански петролен танкер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    54 9 Отговор
    исраел ги стреля, за да поднови войната!

    Коментиран от #6

    08:39 08.05.2026

  • 2 Пич

    49 10 Отговор
    Вариантите са само два!!!
    Реална операция на Иран!
    Удари от Израел, които да минат за Ирански!

    08:40 08.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гошо

    47 3 Отговор
    Нещо инвестиции или луксозни жилища в ОАЕ няма ли да ни предложите

    Коментиран от #31

    08:43 08.05.2026

  • 5 Последно,

    34 3 Отговор
    ракетите и дроновете на 5ти ли са изстреляни или на 8ми?!А мис ир ки?!

    08:47 08.05.2026

  • 6 Ха Ха

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Юдеите вече гледат отвъд Иран. Не може всичките там сунитски арабски държави да се къпят в злато и петрол без да споделят просперитета си

    Коментиран от #8

    08:48 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    8 25 Отговор

    До коментар #6 от "Ха Ха":

    Средна заплата в Израел е EUR 3500-4000

    Коментиран от #14, #16, #22, #24, #33

    08:51 08.05.2026

  • 9 Шестопръстия гръмовержец Биби

    13 20 Отговор
    Откога ма сърбат ръцете да подхващам аятоласите.

    Коментиран от #17

    08:51 08.05.2026

  • 10 Средства

    35 12 Отговор
    Вече резервоарите в София са единствените източници за гориво за амер самопети.
    Иран уничтожил днес 20 топливни объекта на Израел, 400 излитания F-35 са отменени, защото керосинът е унищожен от ИРАН.

    Коментиран от #23

    08:52 08.05.2026

  • 11 Каспичан

    31 5 Отговор
    Това е работа на Хитлеряху, няма друг толкова нeнормален, който да не може да живее без война. Идеята на Хитлеряху е да накисне иранците.

    08:52 08.05.2026

  • 12 Цион мощ и сила

    9 29 Отговор
    Ще хвърчат чаршафи

    Коментиран от #19, #29

    08:53 08.05.2026

  • 13 А така

    8 26 Отговор
    В ОАЕ има две големи щатски бази....
    Явно те са целите.
    Аятоласите пак дърпат лъва за опашката

    Коментиран от #20, #21

    08:56 08.05.2026

  • 14 Само питам

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Дали щеше да е толкова , ако Израел постоянно не види войни за да манипулира с ортаците си петролните пазари ? И заслужава ли си този живот и заплата , след като живееш с рисковете на наемник в Украйна ?

    08:58 08.05.2026

  • 15 Израел

    22 5 Отговор
    Са терористи

    09:01 08.05.2026

  • 16 Мухахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Ами отивай там

    09:03 08.05.2026

  • 17 Чики рики

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Шестопръстия гръмовержец Биби":

    Хващай

    09:05 08.05.2026

  • 18 ОТ ЕМИМИРСТВАТА

    30 3 Отговор
    ЩЕ ОСТАНЕ САМО СПОМЕНА КОЛКО СА БИЛИ БОГАТИ. СКОРО ВСИЧКИ ЧУЖДЕНЦИ ИНВЕСТИРАЛИ ТАМ ЩЕ ГИ НАПУСНАТ И ЩЕ ИМА ПУСТЕЕЩИ ЦЕЛИ ЛУКСОЗНИ КВАРТАЛИ. С ЕДНА ДУМА СЕ ОЧЕРТАВА ПУСТОШ.

    09:05 08.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 К.о.т.А.К.А. 🐱

    22 3 Отговор

    До коментар #13 от "А така":

    "лъвът" се оказа дръглива крава с отрязана опашка и остарели ръждиви тенекии, хахаха

    09:06 08.05.2026

  • 21 А така

    20 3 Отговор

    До коментар #13 от "А така":

    Опърлена крава не лъв

    Коментиран от #26

    09:07 08.05.2026

  • 22 Софианец

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Средната заплата в София е 5200 Евро.

    09:07 08.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лада искра

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Ха ха. Пропуснал си да споменеш че удържат 45 % от тях като данък

    09:11 08.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 13 Отговор

    До коментар #21 от "А така":

    Тоя същия лъв тури тапа отзад на Аятоласите...в залива де. Бомби си Иран когато си иска и както си иска.
    Биби пък е готов винаги да действа, когато САЩ го призове.
    Докато не дадат урана, аятоласите бая ядове ша имат.

    09:22 08.05.2026

  • 27 Смър на израел, украйна, ес и сащ

    12 2 Отговор
    Добро утро. А някакви лоши новини има ли?

    Коментиран от #32

    09:26 08.05.2026

  • 28 Механик

    7 4 Отговор
    Нека прочетат това, тия които много си падат по придобиване на имоти. И не само имоти в ОАЕ, ами и в БГ.
    А ако не вярват на сатията, да попитат укрите. Те ще им обяснят как стои въпроса с недвижимото имущество.

    09:34 08.05.2026

  • 29 Механик

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Цион мощ и сила":

    Цион е гола вОда. Някави иранци направиха Тел Авив и др. на дърмон. От тук се виждат оцапаните прашки на Давид как вися на простора, ама дори и "Ачи" не помага да си възвърнат естествения цвят.
    Апропо, ама запълнихте ли дупките на железния гевгир?

    09:37 08.05.2026

  • 30 Трол

    7 2 Отговор
    Вижте докато трамп,Нетаняху и зеления са на тоз свет,тъй ще е,но не за дълго четох че ще ги отровят

    09:38 08.05.2026

  • 31 Сега е добре

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Да се инвестира в магнитогорско. С панелката получаваш и безплатна рускиня

    09:40 08.05.2026

  • 32 Чемай

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Смър на израел, украйна, ес и сащ":

    Кати не е абортирала на времето

    09:54 08.05.2026

  • 33 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    "Средна заплата в Израел е EUR 3500-4000"

    И? Същите грозни евреи ще си останат, ако ще и по €40К да получават...Само им погледни физиономиите....

    10:01 08.05.2026