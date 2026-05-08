Al Arabiya: Саудитска Арабия не е отваряла небето си за офанзивни военни операции в Персийския залив

8 Май, 2026 09:59, обновена 8 Май, 2026 10:10 1 117 8

  • саудитска арабия
  • сащ-
  • иран-
  • въздушно пространство

Някои страни се опитвали "да създадат изкривена картина" за позицията на Рияд

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия не е разрешила във въздушното ѝ пространство да провеждат офанзивни военни операции и се застъпва за деескалация на конфликта в Персийския залив, съобщи Al Arabiya, позовавайки се на високопоставен саудитски източник.

Той заяви, че властите на кралството „не са разрешили използването на въздушното си пространство за офанзивни военни операции“. И добави, че „някои страни, по съмнителни причини, сега се опитват да създадат изкривена картина на позицията на Рияд“. Източникът на Ал Арабия също така подчерта, че Саудитска Арабия „се стреми към деескалация и подкрепя усилията на Пакистан за постигане на споразумение, което ще сложи край на войната“.

Раед Кримли, заместник-министър на външните работи на Саудитска Арабия по публичната дипломация, призова за недоверие към медийните спекулации. „Кралството остава ангажирано с подкрепата за деескалация, предотвратяване на ескалация и улесняване на преговорите и свързаните с тях усилия. Информацията, приписвана на анонимни източници, включително предполагаемо саудитски, трябва да се третира с повишено внимание, ако противоречи на това“, пише дипломатът в X.

На 7 май The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля възобновяване на операция „Проект Свобода“, която ескортира търговски кораби през Ормузкия проток. Според изданието, Саудитска Арабия и Кувейт са премахнали наложените по-рано ограничения върху използването на техните бази и въздушно пространство от американските военни за тези цели. Както отбеляза изданието, Тръмп е преустановил операцията във вторник след телефонен разговор със саудитския премиер и престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, който изрази загриженост относно ескалацията. Самият президент на САЩ по-късно заяви в социалните мрежи, че се е съгласил да преустанови инициативата по искане на Пакистан и няколко други държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 11 Отговор
    Само България и Румъния помагат на Тръмп.

    10:12 08.05.2026

  • 2 Хасковски каунь

    12 2 Отговор
    Няма да се притеснявате УСА! Ние Ганьовците ще отворим не само въздушното си пространство са вас, но и бузките

    10:17 08.05.2026

  • 3 Пич

    10 2 Отговор
    Превод:
    - Шейха поздравява родителките на САЩ и Израел!!!

    10:27 08.05.2026

  • 4 Хммм

    7 3 Отговор
    Нещо, малко късно взе Саудитска Арабия да се оправдава, когато конфликтът с Иран има надежда да приключи. Съмнително

    10:42 08.05.2026

  • 5 арбалета 🎯

    8 1 Отговор
    А ние - на всяко гърне - похлупак ...

    10:47 08.05.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    5 2 Отговор
    Браво на Саудитска Арабия, и Салман, по- добре късно от колкото никога!!!
    Остригаха " Миротвореца" нула номер!!!

    Коментиран от #7

    11:11 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.