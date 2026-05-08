Al Arabiya: Саудитска Арабия не е отваряла небето си за офанзивни военни операции в Персийския залив

Саудитска Арабия не е разрешила във въздушното ѝ пространство да провеждат офанзивни военни операции и се застъпва за деескалация на конфликта в Персийския залив, съобщи Al Arabiya, позовавайки се на високопоставен саудитски източник.

Той заяви, че властите на кралството „не са разрешили използването на въздушното си пространство за офанзивни военни операции“. И добави, че „някои страни, по съмнителни причини, сега се опитват да създадат изкривена картина на позицията на Рияд“. Източникът на Ал Арабия също така подчерта, че Саудитска Арабия „се стреми към деескалация и подкрепя усилията на Пакистан за постигане на споразумение, което ще сложи край на войната“.

Раед Кримли, заместник-министър на външните работи на Саудитска Арабия по публичната дипломация, призова за недоверие към медийните спекулации. „Кралството остава ангажирано с подкрепата за деескалация, предотвратяване на ескалация и улесняване на преговорите и свързаните с тях усилия. Информацията, приписвана на анонимни източници, включително предполагаемо саудитски, трябва да се третира с повишено внимание, ако противоречи на това“, пише дипломатът в X.

На 7 май The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля възобновяване на операция „Проект Свобода“, която ескортира търговски кораби през Ормузкия проток. Според изданието, Саудитска Арабия и Кувейт са премахнали наложените по-рано ограничения върху използването на техните бази и въздушно пространство от американските военни за тези цели. Както отбеляза изданието, Тръмп е преустановил операцията във вторник след телефонен разговор със саудитския премиер и престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд, който изрази загриженост относно ескалацията. Самият президент на САЩ по-късно заяви в социалните мрежи, че се е съгласил да преустанови инициативата по искане на Пакистан и няколко други държави.