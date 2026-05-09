Тръмп очаква отговор от Иран "до часове", готов е да рестартира "Проект Свобода"

9 Май, 2026 03:51, обновена 9 Май, 2026 04:07 604 6

Нов кръг от преговори между Вашингтон и Техеран може да се проведе в Исламабад следващата седмица, съобщава The Wall Street Journal

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да получи отговора на Иран на предложенията на САЩ в рамките на следващите няколко часа.

„Вероятно ще получа писмо тази вечер. Ще видим как ще се развият нещата“, каза той пред репортери на Южната морава на Белия дом.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви пред информационна агенция Тасним в петък, че иранските власти все още не са отговорили на предложението на САЩ за споразумение за уреждане.

Тръмп заяви, че САЩ биха могли да възобновят Проект „Свобода“ - операцията за организиране на транзита на кораби през Ормузкия проток, ако няма напредък в преговорите с Иран.

„Можем да се върнем към Проект „Свобода“, ако нищо не се случи, но това би бил Проект „Свобода плюс“, каза той.

Нов кръг от преговори между Вашингтон и Техеран може да се проведе в Исламабад следващата седмица, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Съобщава се, че САЩ и Иран работят с медиатори, за да изготвят меморандум за разбирателство, който ще очертае условията на едномесечните преговори за прекратяване на войната. Преговорите могат да се възобновят в Исламабад още следващата седмица, отбелязва вестникът. Ако страните постигнат напредък, първоначалният едномесечен период може да бъде удължен по взаимно съгласие, пише изданието.

В петък телевизионният канал Al Arabiya на Саудитска Арабия, позовавайки се на дипломатически източник, съобщи, че участниците в консултациите, които се провеждат с посредничеството на Пакистан, са „фокусирани върху меморандум за разбирателство за прекратяване на войната, отваряне на Ормузкия проток и облекчаване на американската блокада“ на Ислямската република.

Източникът на Ал Арабия обаче подчерта, че „процесът на преговори се оказва труден и пречките остават“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    1 0 Отговор
    Пълен ляф пълен ляф ходи си гледаи старините Тръмп нищо не става от тебе. Нищо. Нищо. Издухана флигорна.

    04:02 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стефан

    0 0 Отговор
    Измамник ходи хващали кръста измамник

    04:13 09.05.2026

  • 4 Стефан

    1 0 Отговор
    Духльо нищо не можеш да направиш нито да рестартирате нещо тиси история

    04:28 09.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Божеее

    0 0 Отговор
    Преди да ударите Иран, Ормузкия проток беше отворен и безплатен

    04:50 09.05.2026