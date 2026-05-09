САЩ убиха още двама заподозрени в наркотрафик при удар по лодката им в Тихия океан

САЩ нанесоха пореден удар по плавателен съд, заподозрян в употреба за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. Това съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, заяви командването на своята X страница.

Двама души бяха убити при удара, един оцеля. Южното командване уведоми бреговата охрана да „активира издирвателни и спасителни операции“. Няма пострадали американски военни.

Началникът на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите миналия ноември.