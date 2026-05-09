Новини
Свят »
САЩ »
САЩ убиха още двама заподозрени в наркотрафик при удар по лодката им в Тихия океан

САЩ убиха още двама заподозрени в наркотрафик при удар по лодката им в Тихия океан

9 Май, 2026 04:08, обновена 9 Май, 2026 04:11 418 1

  • сащ-
  • тихи океан-
  • наркотрафик

Един от екипажа е оцелял, провежда се акция по спасяването му

САЩ убиха още двама заподозрени в наркотрафик при удар по лодката им в Тихия океан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ нанесоха пореден удар по плавателен съд, заподозрян в употреба за трафик на наркотици в източната част на Тихия океан. Това съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, заяви командването на своята X страница.

Двама души бяха убити при удара, един оцеля. Южното командване уведоми бреговата охрана да „активира издирвателни и спасителни операции“. Няма пострадали американски военни.

Началникът на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите миналия ноември.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя побъркания

    0 1 Отговор
    Избива невинни хора!
    Голям миротворец. Да избиваш рибари в рибарски лодки!
    Проклетие да се стовари върху тоя проскубан петел!

    04:39 09.05.2026