Доналд Тръмп: Примирието с Техеран е на изкуствено дишане

11 Май, 2026 21:02, обновена 11 Май, 2026 21:09 1 163 19

Анатоли Стайков

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане", след като отхвърли отговора на Техеран на мирното си предложение като "глупав", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Бързото отхвърляне на иранския отговор от Тръмп вчера породи опасения, че продължаващия от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток.

"Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този боклук, който ни изпратиха и който дори не дочетох до край", каза Тръмп за иранския отговор и за примирието. "То е на изкуствено дишане", добави той.

Няколко дни след като Вашингтон лансира предложение, целящо възобновяване на преговорите, Иран публикува вчера отговор, фокусиран върху прекратяването на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на САЩ Израел води борба срещу подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула".

Техеран също така поиска компенсация за военните щети, подчерта суверенитета си над Ормузкия проток и призова САЩ да прекратят морската си блокада, да гарантират, че няма да има по-нататъшни атаки, да вдигнат санкциите и да отменят забраната за продажбата на ирански петрол.

По-рано Тръмп също така заяви, че Иран е готов да предаде на САЩ запасите си от обогатен уран, и каза, че само Китай и САЩ разполагат с възможностите да ги извлекат.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обсъди темата за продажбата на оръжие на Тайван с китайския си колега Си Цзинпин при посещението му в Пекин тази седмица, предаде Ройтерс.

"Ще обсъдя този въпрос с президента Си", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, помолен да коментира дългогодишната подкрепа на Вашингтон за отбраната на Тайван.

"Президентът Си би искал да не го правим и ще обсъдим въпроса. Това е едно от многото неща, за които ще разговаряме", допълни американският президент.

Китай смята самоуправляващия се остров за своя отцепила се провинция – нещо, което Тайван отхвърля. Вашингтон следва политика на "един Китай", признавайки китайската позиция, но се въздържа от становище по отношение на суверенитета на острова. САЩ са най-важният международен поддръжник на Тайпе и са задължени по силата на закон да помагат за отбраната на острова.

Оръжейните доставки за Тайван отдавна са източник на търкания в отношенията на САЩ и Китай. През декември Тръмп обяви продажбата на най-големия досега пакет оръжие за острова на стойност повече от 11 млрд. долара.

През последните години съветниците на президента републиканец призоваваха Тайван да отделя още повече средства за отбраната си, а американски представител каза, че срещата между Тръмп и Си не предвещава промяна на политиката към Тайпе.

Пред журналисти Тръмп повтори очакванията си, че през неговия мандат няма да избухне напрежение заради острова.

"Не смятам, че това ще стане", каза Тръмп, без да уточнява какво точно има предвид. "Смятам, че всичко ще бъде наред. Имам много добри отношения с президента Си. Той знае, че не искам това да се случва", добави американският президент.

Междувременно неправителствената организация „Грийнпийс“ съобщи, че новият нефтен разлив, засечен край иранския остров Харг в Залива вследствие на иранската война, може да засегне защитени природни територии, след като сателитни изображения показаха, че петното се е разкъсало, предаде ДПА.

Говорителката на „Грийнпийс“ Нина Ноел заяви пред ДПА, че вероятно нефтеното петно ще продължи да се разсейва в морето и няма да достигне бреговата линия в големи количества, но уточни, че това е предварителна оценка.

По думите ѝ метеорологичните условия и морските течения могат да го придвижват на юг към чувствителни морски райони и защитени зони.

Причината за разлива остава неизвестна. На остров Харг се намира основната инфраструктура на Иран за износ на петрол.

„Не може да се изключи възможността за теч вследствие на пробиви в тръбопроводи или умишлено, или случайно разливане от танкери“, заяви ръководителят на Института на ООН за водите, околната среда и здравето Кавех Мадани.

„Военните условия правят дейностите по поддръжка, наблюдение, контрол и ограничаване на щетите по-трудни от обичайното, въпреки че подобни инциденти са се случвали и в мирно време“, добави Мадани.

Иранската агенция Мехр съобщи, че Министерството на околната среда е отрекло възможността за щети по тръбопроводите. Според ведомството разливът е причинен от баластни води, изпуснати от повреден танкер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любо

    13 4 Отговор
    Ами да ви почват тогава отново иранците и да се свършва с вас! Няма какво да ви бавят!

    Коментиран от #9

    21:04 11.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #16

    21:04 11.05.2026

  • 3 НА ДУМИ ГОЛЕМ

    13 4 Отговор
    А НА ДЕЛА ДЖУДЖЕ. ГОЛА ВОДА Е РИЖИЯ ТУПАН.

    21:06 11.05.2026

  • 4 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    12 1 Отговор
    Дано е разбрал ,че слънцето изгрява от Изток.Иранците му показаха.

    21:07 11.05.2026

  • 5 Дзак

    5 1 Отговор
    Едва ли Света ща търпи това!

    21:09 11.05.2026

  • 6 хитлеряху

    6 2 Отговор
    моят пудел се казва доналд

    21:10 11.05.2026

  • 7 Едно е пределно ясно

    10 1 Отговор
    Бягайте от долара,Путин и Си са го измислили.Процесът е в действие.

    21:11 11.05.2026

  • 8 Мнение

    8 1 Отговор
    Тръмп явно си живее в свой собствен свят от доста време, който няма нищо общо с реалността.
    Причуват му се някои неща и той го споделя по медиите.

    21:12 11.05.2026

  • 9 Град Козлодуй

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Любо":

    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени

    Коментиран от #10

    21:13 11.05.2026

  • 10 Заливът на прасетата

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    (Bahía de Cochinos) е залив в Южна Куба, станал известен с неуспешната инвазия на ЦРУ в Куба през 1961 г.
    Пленени са 1300 американски десантчици и още толкова са хвърлени за храна на прасетата.

    21:20 11.05.2026

  • 11 Гост

    6 2 Отговор
    Че деменчавия Тръмп непрекъснато тръмпи тръмпизми е ясно отдавна, но покрай него няма ли хора, които поне да не ги пускат в публичното пространство, или наследниците му го гледат с крива усмивка с мечтата: ХА ДАНО!

    21:20 11.05.2026

  • 12 Смотаняху

    5 2 Отговор
    Евала на иранците!Направиха и 4uфyтuте и янките за смях

    Коментиран от #17

    21:23 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Умен

    6 1 Отговор
    Брей какви.работи били направили хамериканците.Доб.е че са "факти" за да ни запознаят с успехите

    21:27 11.05.2026

  • 15 джо

    5 1 Отговор
    Тоя повтаря едни и същи глупости, но той и обкръжението добре печелят от цените на петрола

    21:28 11.05.2026

  • 16 МОИ А СИ ПУСЛЕДНИЯ Ф СОФИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    МОИ И МНОГУ А ТИ СЪ ЩЕ,
    АМА ТРЯА СА ПОЧЕШИШ САМ,
    ТАМ, КЪДЕТ ТЪ СЪРБИ.
    И МНОУ ЩУРУТИИ А НАПИШИШ,
    НЯМА НИКУЙ А ТИ ВЪРЖИ! ДЕЙСТВАЙ!

    21:37 11.05.2026

  • 17 Смутанях си беше Смутанях си и сиа

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Смотаняху":

    янкити и изръелцити си апват бугату и си пият питиету, а чълмити съ дупът под минърету и са молат, някоя бомбъ, да не ги пугрибе. Смутанях иди и ти при тях , земи си и чиржету и нъкаръй някуя чълма а съ засмей!

    21:48 11.05.2026

  • 18 От чужбина

    1 1 Отговор
    НАправи ли ви впечатление ДВЕ заглавия едно след друго в този саит?
    В Киев: Думите на Путин за край на войната в Украйна може да са поредната измама.
    Доналд Тръмп: Примирието с Техеран е на изкуствено дишане.
    И след заглавието: По-рано Тръмп също така заяви, че Иран е готов да предаде на САЩ запасите си от обогатен уран и само Китай и САЩ разполагат с възможностите да ги извлекат.

    В крайна сметка ви внушават, че каквото Путин казал е лъжа, а каквото казали от Америка е истина!!!
    Ами питайте иранците дали САМО американци и Китайци можели да извадят урана и дали изобщо искали да го дават на Американците???
    Много глупости взеха да пишат, ама вече даже обидно за читателите. За толкова ли тъпи ни мислят, че рупаме доматите с колците???

    22:27 11.05.2026

  • 19 Петричката леля

    0 0 Отговор
    Някой крепи яко иранската военна хунта и завоалира финансовите си интереси зад религия.

    22:36 11.05.2026