Германските "Зелени": ЕС да създаде преговорна група за Украйна

24 Май, 2026 18:55 1 151 17

За това призова Франциска Брантнер, съпредседател на партията

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Франциска Брантнер, съпредседател на германската партия „Съюз 90/Зелените“, смята, че Европейският съюз трябва да стартира собствена мирна инициатива за Украйна.

„Това означава, че Германия трябва да работи с Франция, Обединеното кралство, Полша и другите ни европейски партньори, за да създаде надежден формат за преговори“, каза тя в интервю за медийната група Funke. „Нуждаем се от европейска контактна група, която ще поддържа отворени канали за диалог, ще разработва предложения и ще действа в тясна координация с украинското правителство“, заяви лидерът на Зелените.

„Ако САЩ откажат да играят посредническа роля, това създава дипломатически вакуум, който Европа сега трябва да запълни“, каза тя. „Това е повече от необходима мярка – това е историческа отговорност“, заяви Брантнер. Според нея Европа трябва активно да участва в тези усилия.

Същевременно съпредседателят на Зелените предложи приемането на нови санкции срещу Русия, включително използване на замразени руски активи в ЕС в подкрепа на Киев.

Министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят кандидати за ролята на медиатор за преговори с Русия следващата седмица, съобщи по-рано Financial Times. Според източници на изданието, министрите ще повдигнат въпроса на неформална среща на 27-28 май в Кипър. Сред посочените кандидати за ролята на медиатор са бившите италиански и германски премиери Марио Драги и Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и неговият предшественик Саули Нийнистьо.


  • 1 Да събират

    19 2 Отговор
    парите и да не умуват много. Какви преговори ще водят. Те себе си не могат да представляват, камо ли Украйна.

    Коментиран от #7

    19:00 24.05.2026

  • 2 тасс

    17 1 Отговор
    Зелените са като дините - отвън зелени, а отвътре - кърваво червени.

    Коментиран от #10

    19:02 24.05.2026

  • 3 хаха

    13 2 Отговор
    Нещо са спали на течение.

    19:03 24.05.2026

  • 4 Ромей от Кондофрей

    2 1 Отговор
    Да се тепат като акъл нанай! Тхарикато е на шокар лачо место, по убаво от на цар Киро дворецо. Пием само Кангелес вода, че обикновената мое ме изложи защо там сме само с Меркендеси. Има и башка сакатлък- абим ракията. Ударим три ракии, циганката ме увлече у сауната, и след пет минути се едно не съм пил. Като се ядошем и я карам да ми върти гюбеци само по шалче с пендари, и й шляпам джапанката къде едвам я налунзим на крачето, защо ю е по мъничък номеро от мойо.

    19:11 24.05.2026

  • 5 Фори

    1 8 Отговор
    Да изпратим Петър Волгин / Ленин. След преговорите ще си остане в Русия.

    19:17 24.05.2026

  • 6 Все пак използването на

    15 0 Отговор
    Орешник има огромен успех. Всички розови понита включително и умно тъпоъгълната Калас решиха че трябва да се преговаря.
    Проблемът ти ме дали ответната страна ще има желание да отговори на желанията защото руската федерация знае че те лъжат и завоалират всичко в свой интерес до момента в който отново въоръжат украинката.
    Така че кой ли им вярва А и защо да преговаря при положение че фронта бавно но неминуемо се движи към границата на Европейския съюз

    19:23 24.05.2026

  • 7 Много бързо

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да събират":

    Зелените като чуха за Лешника и се размърдаха.

    19:24 24.05.2026

  • 8 Тези що не

    9 1 Отговор
    Скочат от Еверест. Зелени, бембени и подобни фашисти имат некакви предложения и мнения...

    19:30 24.05.2026

  • 9 1234

    6 1 Отговор
    Чуя ли за зеления октопод и се хващам за оръдието.

    19:43 24.05.2026

  • 10 той

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "тасс":

    Точно казано.

    19:44 24.05.2026

  • 11 Германските

    10 1 Отговор
    зелени са същите отрепки като зеления наркоман.

    19:48 24.05.2026

  • 12 МОЖЕ АМА НЕ СЕГА

    7 1 Отговор
    ПЪРВО ЗЕЛЕНИТЕ КРЕТЕНИ ОТИВАТ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ 26 АЕЦ В ГЕРМАНИЯ КАТО АНГАРИЯ ЗА ДЕБИЛИЗЪМ
    СИЧКИ ЗАЕДНО С ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ТЯХ
    ДОСТА ХОРА СА НЕКОЙ И ДРУГ
    МИЛИОН
    ПОСЛЕ ВЕЧЕ ША ДАВАТ АКЪЛ
    АЙДЕ АРБАИТ ПРАЙ УМЕН

    20:33 24.05.2026

  • 13 Нато овца

    4 0 Отговор
    Най-доброто решение за Укрията е да се"занули" зеления дебил и да се проведат нови избори там,по необходимост После всичко останало.Другия вариант е тотална ядрена война и зануляваме на човечеството,разбира се с помощта на Аl и на някой идиоти.Крайно време е да се предприеме нещо,преди Светът да е преключил със себе си.Освен че ще се предприемат избори в Укрията ,след зануляването на зеления пор,ще се наложи да има избори и в цяла Европа за да миряса Светът.Даже и в САЩ може да има нови избори предсрочно,щото Тръмп и Ушатия се заиграха с Иран а това е още една заплаха за Света,не само за Европа.Така,че разни зелени,пембени и мрсули,понеже вече са заплаха за оцеляването на отечеството,е крайно време да се подменят. Хора не чакайте Светът да бъде унищожен заедно с човешката популация по желание на Аl и идиотите мразещи самите себе си ,като Рютето.

    21:33 24.05.2026

  • 14 УдоМача

    4 0 Отговор
    Някаква си от някаква си немска партийка вика "дайте да дадем!" ... А е сиктиъ!!

    21:34 24.05.2026

  • 15 Никой

    1 0 Отговор
    И тая за формати говори, оня ден Зеления смъркач го измисли

    21:36 24.05.2026

  • 16 Нато овца

    1 0 Отговор
  • 17 Демон

    1 0 Отговор
    На вниманието на зелените в Европа.

    А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?

    Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.

    21:44 24.05.2026

