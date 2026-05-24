Германските "Зелени": ЕС да създаде преговорна група за Украйна

Франциска Брантнер, съпредседател на германската партия „Съюз 90/Зелените“, смята, че Европейският съюз трябва да стартира собствена мирна инициатива за Украйна.

„Това означава, че Германия трябва да работи с Франция, Обединеното кралство, Полша и другите ни европейски партньори, за да създаде надежден формат за преговори“, каза тя в интервю за медийната група Funke. „Нуждаем се от европейска контактна група, която ще поддържа отворени канали за диалог, ще разработва предложения и ще действа в тясна координация с украинското правителство“, заяви лидерът на Зелените.

„Ако САЩ откажат да играят посредническа роля, това създава дипломатически вакуум, който Европа сега трябва да запълни“, каза тя. „Това е повече от необходима мярка – това е историческа отговорност“, заяви Брантнер. Според нея Европа трябва активно да участва в тези усилия.

Същевременно съпредседателят на Зелените предложи приемането на нови санкции срещу Русия, включително използване на замразени руски активи в ЕС в подкрепа на Киев.

Министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят кандидати за ролята на медиатор за преговори с Русия следващата седмица, съобщи по-рано Financial Times. Според източници на изданието, министрите ще повдигнат въпроса на неформална среща на 27-28 май в Кипър. Сред посочените кандидати за ролята на медиатор са бившите италиански и германски премиери Марио Драги и Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и неговият предшественик Саули Нийнистьо.