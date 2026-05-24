Германските "Зелени": ЕС да създаде преговорна група за Украйна

Франциска Брантнер, съпредседател на германската партия „Съюз 90/Зелените“, смята, че Европейският съюз трябва да стартира собствена мирна инициатива за Украйна.
„Това означава, че Германия трябва да работи с Франция, Обединеното кралство, Полша и другите ни европейски партньори, за да създаде надежден формат за преговори“, каза тя в интервю за медийната група Funke. „Нуждаем се от европейска контактна група, която ще поддържа отворени канали за диалог, ще разработва предложения и ще действа в тясна координация с украинското правителство“, заяви лидерът на Зелените.
„Ако САЩ откажат да играят посредническа роля, това създава дипломатически вакуум, който Европа сега трябва да запълни“, каза тя. „Това е повече от необходима мярка – това е историческа отговорност“, заяви Брантнер. Според нея Европа трябва активно да участва в тези усилия.
Същевременно съпредседателят на Зелените предложи приемането на нови санкции срещу Русия, включително използване на замразени руски активи в ЕС в подкрепа на Киев.
Министрите на външните работи на ЕС ще обсъдят кандидати за ролята на медиатор за преговори с Русия следващата седмица, съобщи по-рано Financial Times. Според източници на изданието, министрите ще повдигнат въпроса на неформална среща на 27-28 май в Кипър. Сред посочените кандидати за ролята на медиатор са бившите италиански и германски премиери Марио Драги и Ангела Меркел, финландският президент Александър Щуб и неговият предшественик Саули Нийнистьо.
1 Да събират
Коментиран от #7
19:00 24.05.2026
2 тасс
Коментиран от #10
19:02 24.05.2026
3 хаха
19:03 24.05.2026
4 Ромей от Кондофрей
19:11 24.05.2026
5 Фори
19:17 24.05.2026
6 Все пак използването на
Проблемът ти ме дали ответната страна ще има желание да отговори на желанията защото руската федерация знае че те лъжат и завоалират всичко в свой интерес до момента в който отново въоръжат украинката.
Така че кой ли им вярва А и защо да преговаря при положение че фронта бавно но неминуемо се движи към границата на Европейския съюз
19:23 24.05.2026
7 Много бързо
До коментар #1 от "Да събират":Зелените като чуха за Лешника и се размърдаха.
19:24 24.05.2026
8 Тези що не
19:30 24.05.2026
9 1234
19:43 24.05.2026
10 той
До коментар #2 от "тасс":Точно казано.
19:44 24.05.2026
11 Германските
19:48 24.05.2026
12 МОЖЕ АМА НЕ СЕГА
СИЧКИ ЗАЕДНО С ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ТЯХ
ДОСТА ХОРА СА НЕКОЙ И ДРУГ
МИЛИОН
ПОСЛЕ ВЕЧЕ ША ДАВАТ АКЪЛ
АЙДЕ АРБАИТ ПРАЙ УМЕН
20:33 24.05.2026
13 Нато овца
21:33 24.05.2026
14 УдоМача
21:34 24.05.2026
15 Никой
21:36 24.05.2026
16 Нато овца
21:36 24.05.2026
17 Демон
А взривените снаряди, бомби и ракети не замразяват ли атмосферата?
Борете се за мир, не поддържайте и не финасирайте войната.
21:44 24.05.2026