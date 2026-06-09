Русия: Няма планове засега за телефонен разговор между Тръмп и Путин

Няма планове засега за телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължават да поддържат контакти както с Русия, така и с Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл посочи, че руско-американските контакти продължават по работните канали за диалог, сред които е възможността за връзка с пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщи ТАСС.
Песков отбеляза също, че няма определена дата за следващото им посещение в Русия.
Според Песков при необходимост телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ може да бъде организиран оперативно, но засега такова нещо не се предвижда, съобщи ТАСС. "Знаете, че президентът Путин и президентът Тръмп при необходимост разговарят помежду си по телефона. Такива разговори могат да бъдат съгласувани много бързо. В момента разговор не е на дневен ред“, каза той.
Говорителят на Кремъл допълни, че САЩ досега не са информирали Москва за разговора на американските пратеници Уиткоф и Къшнър със Зеленски. Разговорът се е състоял току-що, подчерта Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #16
14:46 09.06.2026
2 хаха
Ура дрОгаре въшлясали ватници!
Коментиран от #8, #12
14:46 09.06.2026
3 Хаха
14:46 09.06.2026
4 ха ха га
14:47 09.06.2026
5 факт
14:49 09.06.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #18
14:50 09.06.2026
7 Иначе казано
14:52 09.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мутата
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я хайде марш при родата в Индия!
14:55 09.06.2026
10 Ха-ха
Коментиран от #14, #23
14:56 09.06.2026
11 Копейки,
Коментиран от #13
14:58 09.06.2026
12 Точно така
До коментар #2 от "хаха":Ще призвеждат знаменца със цветовете на дъгата за износ в Западна Европа, а на края на дръжката приспособление специално за прайдовете, щото там ръцете ще им трябват да се прегръщат...
14:58 09.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #11 от "Копейки,":Не бре,ще ни пратят при руснаците в Баба Алино..
15:00 09.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Ха-ха":най ме кефи копейзажа , дет ще се изкара по-умен от армяните , които и те наритаха ПУтлер ландия
15:00 09.06.2026
15 ка Путин БОКЛУК
15:01 09.06.2026
16 Асен генноф
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЕбиСевГ@3а ........щи олекне
15:02 09.06.2026
17 Да ви кажа
15:06 09.06.2026
18 Гост
До коментар #6 от "Атина Палада":И Путин си свърши отлично работата.Разсипа руската кочина.
Коментиран от #26
15:10 09.06.2026
19 Дон Корлеоне
15:12 09.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смешник
15:14 09.06.2026
22 Хазара путин
15:15 09.06.2026
23 Това е безспорен
До коментар #10 от "Ха-ха":Факт.
15:15 09.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Русоебб
15:29 09.06.2026
26 Атина Палада
До коментар #18 от "Гост":Това го пишете от три години ,но само преди седмица МВФ излезе с доклад,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува...Аз очаквах доклада да е за Русия,предвид петроханците тук където всеки ден пишете ,че Русия фалира,разпада се ,няма ракети, Путин умрял и т.н.а накрая излезе ,че ЕС фалирал:)))
15:29 09.06.2026
27 Цвете
15:34 09.06.2026
28 Смешник
15:40 09.06.2026
29 Доналд Тръмп
15:56 09.06.2026