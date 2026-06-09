Новини
Свят »
Русия »
Русия: Няма планове засега за телефонен разговор между Тръмп и Путин
  Тема: Украйна

Русия: Няма планове засега за телефонен разговор между Тръмп и Путин

9 Юни, 2026 14:45 706 29

  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • сащ-
  • кремъл

Според Песков при необходимост разговор между президентите на Русия и САЩ може да бъде организиран оперативно

Русия: Няма планове засега за телефонен разговор между Тръмп и Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма планове засега за телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължават да поддържат контакти както с Русия, така и с Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл посочи, че руско-американските контакти продължават по работните канали за диалог, сред които е възможността за връзка с пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, съобщи ТАСС.

Още новини от Украйна

Песков отбеляза също, че няма определена дата за следващото им посещение в Русия.

Според Песков при необходимост телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ може да бъде организиран оперативно, но засега такова нещо не се предвижда, съобщи ТАСС. "Знаете, че президентът Путин и президентът Тръмп при необходимост разговарят помежду си по телефона. Такива разговори могат да бъдат съгласувани много бързо. В момента разговор не е на дневен ред“, каза той.

Говорителят на Кремъл допълни, че САЩ досега не са информирали Москва за разговора на американските пратеници Уиткоф и Къшнър със Зеленски. Разговорът се е състоял току-що, подчерта Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 6 Отговор
    за да проумеем проблема с русофилите и копейките в БГ , първо трябва да се замислим за произхода им!!! самите русофили са дошли тука в един катун с Калдарашите , по заповед на ТИТО на бай ви Тошо!ТИТО много е мразил наСЕСЕРЕто , и затова ги е изселил!от друга страна -копейките идват с два различни катуна с копанарите от Румъния по нареждане на Чаушеску!!!(копейките са АЙ КЮ 70 , И СА ДОСТА по-интелигентни от русофилите) той също е недолюбвал ОРКистан!....и те така-и калдарашите и копанарите се интегрираха донякъде , докато оправията с копейките и расафилите е да ги изселим в РФ -те не могат да се интегрират тук

    Коментиран от #9, #16

    14:46 09.06.2026

  • 2 хаха

    13 7 Отговор
    тРаша обмисля намаляване на трудоспособната възраст в страната до 12 години и повторно отваряне на съветските детски трудови лагери, за да реши кризата с работните места, породена от войната в Украйна.

    Ура дрОгаре въшлясали ватници!

    Коментиран от #8, #12

    14:46 09.06.2026

  • 3 Хаха

    12 7 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджий да заминават за Масква.

    14:46 09.06.2026

  • 4 ха ха га

    13 6 Отговор
    Джуджаето е сърдито. Деменцията го гони.

    14:47 09.06.2026

  • 5 факт

    8 7 Отговор
    С мъника и Трампи се разбират. Щото и двамата са изкуфели старци за които Парица е царица.

    14:49 09.06.2026

  • 6 Атина Палада

    4 8 Отговор
    Тръмп си върши отлично работата по отношение на външната им политика,затова и не е наложителен разговор..В началото на конфликта в Иран,Тръмп звъня два пъти на Путин..

    Коментиран от #18

    14:50 09.06.2026

  • 7 Иначе казано

    5 7 Отговор
    Путин ги отбичи всичките без Си и Ким!

    14:52 09.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мутата

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я хайде марш при родата в Индия!

    14:55 09.06.2026

  • 10 Ха-ха

    12 5 Отговор
    Русийката е наритана отвсякъде и от всички.!

    Коментиран от #14, #23

    14:56 09.06.2026

  • 11 Копейки,

    8 4 Отговор
    не викайте повече за Русия, че ще ви натоварят и изпратят в Северна Корея с еднопосочен билет.

    Коментиран от #13

    14:58 09.06.2026

  • 12 Точно така

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ще призвеждат знаменца със цветовете на дъгата за износ в Западна Европа, а на края на дръжката приспособление специално за прайдовете, щото там ръцете ще им трябват да се прегръщат...

    14:58 09.06.2026

  • 13 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Не бре,ще ни пратят при руснаците в Баба Алино..

    15:00 09.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    най ме кефи копейзажа , дет ще се изкара по-умен от армяните , които и те наритаха ПУтлер ландия

    15:00 09.06.2026

  • 15 ка Путин БОКЛУК

    6 2 Отговор
    Сигурно не може да борави с него. Сенилно е рахитичното старче.

    15:01 09.06.2026

  • 16 Асен генноф

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЕбиСевГ@3а ........щи олекне

    15:02 09.06.2026

  • 17 Да ви кажа

    2 6 Отговор
    преди да ми изтрият коментара, че на никой изтерясал и безпомощен русофоб не му е писано да праща никой нито в Русия, нито където и да било!

    15:06 09.06.2026

  • 18 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    И Путин си свърши отлично работата.Разсипа руската кочина.

    Коментиран от #26

    15:10 09.06.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Тръмп отсвири Хаяско.Не обича слабаци.

    15:12 09.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смешник

    1 3 Отговор
    Как да има разговор след като Тръмп се отметна и не изпълнява договорката от Анкоридж според която трябваше да принуди Зеления фашист да се изтегли от Донбас

    15:14 09.06.2026

  • 22 Хазара путин

    3 1 Отговор
    Русия кога ще върнат меча на Кан Кубрат, подарък от император Ираклий,само грабят

    15:15 09.06.2026

  • 23 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха":

    Факт.

    15:15 09.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Русоебб

    0 0 Отговор
    Никой не брои жужи за слива.

    15:29 09.06.2026

  • 26 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Това го пишете от три години ,но само преди седмица МВФ излезе с доклад,че ЕС е фалирал и от сега нататък само със заеми може да съществува...Аз очаквах доклада да е за Русия,предвид петроханците тук където всеки ден пишете ,че Русия фалира,разпада се ,няма ракети, Путин умрял и т.н.а накрая излезе ,че ЕС фалирал:)))

    15:29 09.06.2026

  • 27 Цвете

    2 0 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ " ПРЕГОВОРИТЕ "? ЯВНО СТЕ ДОСТА ПРОСТИ. НИКОЙ НЯМА ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ РАЗПРАВЯ С ВАС ВЕЧЕ.

    15:34 09.06.2026

  • 28 Смешник

    0 0 Отговор
    Абе руснаците почти освободиха Константиновка Нищо не пишите

    15:40 09.06.2026

  • 29 Доналд Тръмп

    0 0 Отговор
    Симпатично малко момче, ама голям боклук излезе.

    15:56 09.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания