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„Хизбула“ погреба 40 бойци в Южен Ливан

„Хизбула“ погреба 40 бойци в Южен Ливан

18 Юли, 2026 18:46, обновена 18 Юли, 2026 18:50 593 6

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  • бойци

Масово погребение в Майдел Селм на фона на временно затишие и ключови преговори във Вашингтон

„Хизбула“ погреба 40 бойци в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проиранската шиитска организация „Хизбула“ организира мащабно колективно погребение на около 40 свои бойци в Южен Ливан.

Церемонията се проведе в силно пострадалото от сраженията гранично село Майдел Селм.

Черни камиони, транспортиращи покритите с флаговете на организацията ковчези, преминаха по централните улици на селището към местното гробище. Процесията бе съпътствана от засилено присъствие на опечалени граждани. Жени носеха портрети на загиналите бойци, както и лика на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей.

Шиитската групировка рядко разкрива точния брой на жертвите си в реално време. Подобни масови церемонии се организират основно по време на затишие в боевете. Текущият прозорец от относително спокойствие стана възможен след влизането в сила на рамково споразумение за прекратяване на огъня.

Събитието съвпада по време с официалното посещение на ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон. Очаква се той да проведе среща с американския президент Доналд Тръмп, за да консолидира мира с Израел. Текстът на текущото споразумение обаче изисква пълното разоръжаване на „Хизбула“, което групировката категорично отхвърля.

Източник: БТА, AFP, Dawn News


Ливан
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