„Хизбула“ погреба 40 бойци в Южен Ливан

Проиранската шиитска организация „Хизбула“ организира мащабно колективно погребение на около 40 свои бойци в Южен Ливан.
Церемонията се проведе в силно пострадалото от сраженията гранично село Майдел Селм.
Черни камиони, транспортиращи покритите с флаговете на организацията ковчези, преминаха по централните улици на селището към местното гробище. Процесията бе съпътствана от засилено присъствие на опечалени граждани. Жени носеха портрети на загиналите бойци, както и лика на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей.
Шиитската групировка рядко разкрива точния брой на жертвите си в реално време. Подобни масови церемонии се организират основно по време на затишие в боевете. Текущият прозорец от относително спокойствие стана възможен след влизането в сила на рамково споразумение за прекратяване на огъня.
Събитието съвпада по време с официалното посещение на ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон. Очаква се той да проведе среща с американския президент Доналд Тръмп, за да консолидира мира с Израел. Текстът на текущото споразумение обаче изисква пълното разоръжаване на „Хизбула“, което групировката категорично отхвърля.
Източник: БТА, AFP, Dawn News
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1 Христо Ботев
18:51 18.07.2026
2 Сполай ти
18:53 18.07.2026
3 Само
18:53 18.07.2026
4 Айде, да ходят
18:56 18.07.2026
5 Владимир Путин, президент
Русия погреба 500 000 войничета, тръгнали се спасяват от руската мизерия и немай къде 👈
18:56 18.07.2026
6 Оцет Паниций
18:58 18.07.2026