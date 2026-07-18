„Хизбула“ погреба 40 бойци в Южен Ливан

Проиранската шиитска организация „Хизбула“ организира мащабно колективно погребение на около 40 свои бойци в Южен Ливан.

Церемонията се проведе в силно пострадалото от сраженията гранично село Майдел Селм.

Черни камиони, транспортиращи покритите с флаговете на организацията ковчези, преминаха по централните улици на селището към местното гробище. Процесията бе съпътствана от засилено присъствие на опечалени граждани. Жени носеха портрети на загиналите бойци, както и лика на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей.

Шиитската групировка рядко разкрива точния брой на жертвите си в реално време. Подобни масови церемонии се организират основно по време на затишие в боевете. Текущият прозорец от относително спокойствие стана възможен след влизането в сила на рамково споразумение за прекратяване на огъня.

Събитието съвпада по време с официалното посещение на ливанския президент Жозеф Аун във Вашингтон. Очаква се той да проведе среща с американския президент Доналд Тръмп, за да консолидира мира с Израел. Текстът на текущото споразумение обаче изисква пълното разоръжаване на „Хизбула“, което групировката категорично отхвърля.

Източник: БТА, AFP, Dawn News